Егор Самусенко

Егор Самусенко

Автор NJ c 2016
Позиция:
Редактор
Компания:
Netpeak Journal
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменять сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

Статьи автора

Бизнес
106346 15
Что такое фишинговая ссылка и как проверить сайт на её наличие
Мобайл
63134 17
Как подготовить описание приложения в GooglePlay? Шпаргалка
SEO
186060 43
Что такое админ-панель сайта и как туда попасть
Бизнес
102247 80
Какой домен выбрать: ua, com или net
Бизнес
83457 13
Как скопировать содержимое защищенной таблицы Google в четыре шага
Бизнес
Контент-маркетинг
63807 13
Основные виды контента и правила оформления в зависимости от вида
SEO
Бизнес
69939 8
Стоит ли покупать домены с историей и где их найти
SEO
53182 56
Как узнать сколько стоит ваш сайт
SEO
63213 20
Как проверить сайт на бан в поисковых системах
Бизнес
83767 101
Как загрузить файл в корневой каталог сайта
SEO
8251 10
Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие
