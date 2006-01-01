Егор Самусенко

Об авторе:

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменять сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.