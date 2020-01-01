Как проверить сайт на бан в поисковых системах

Проверить сайт на бан поисковиков можно несколькими способами. При обнулении индексации страниц важно найти причину и постараться как можно скорее ее устранить. В этом вопросе помогает техподдержка поисковых систем.

Чем отличается бан от санкций

Наказание поисковыми системами сайта бывает частичным и полным. В первом случае речь идет о фильтрах или санкциях, которые ограничивают индексацию страниц и приводят к проседанию их позиций в поиске. При полном ограничении из выдачи пропадают все страницы сайта, обнуляется показатель качества и полностью исчезает трафик из поисковиков .

Как проверить домен на бан в Google и Яндекс

Определение страниц в поисковой выдаче

Для выявления точного количества проиндексированных страниц в Google введите в поисковую строку текст site: example.com, где example.com — название вашего сайта. При заметном сокращении количества страниц в поиске можно предположить о наложении санкций. Если страницы совсем отсутствуют в поиске — речь идет о бане сайта.

Для проверки бана в Яндекс попробуйте добавить адрес сайта на странице Add Url в Яндекс.Вебмастер. Если есть бан, система сообщит о блокировке данного ресурса. При отсутствии бана сервис выдает сообщение о включении домена в поиск.

Проверка брендового запроса в поисковой выдаче

Проверить сайт на бан в Яндекс или Google можно через уникальный брендовый запрос, который нужно ввести в поисковую строку. Например, Rozetka для сайта rozetka.ua. Если в выдаче нет ни одной ссылки с названием бренда — скорее всего сайт заблокирован.

Проверка ручных мер в Google Search Console

В панели Search Console нажмите на раздел «Меры, принятые вручную». При наличии санкций или блокировки здесь отображается соответствующее уведомление. Если с сайтом все в порядке, вы увидите такое сообщение:

Анализ входящего трафика

Проверьте график посещений сайта за определенный период времени. О бане можно судить по резкому проседанию или обнулению трафика.

Перед тем, как делать окончательный вывод о бане, убедитесь в правильности составления файла robots.txt. Возможно, страницы по ошибке были скрыты от индексации. Также проанализируйте, был ли доступен сайт пользователям в заданный период, не отключался ли хостинг и не проводились ли работы над дизайном. Смена шаблона, переезд на другой сайт и склейка доменов могут стать причиной падения трафика.

Еще один способ узнать о бане или санкциях — сравнить даты выхода последних обновлений поисковых алгоритмов с исчезновением посетителей на сайте. Изменения в работе поисковых роботов Google можно проверить на сайте Moz, о Яндекс-ботах можно почитать в блоге вебмастеров.

Проверка индекса качества сайта

В Яндекс.Вебмастер владельцам сайтов доступен показатель качества — ИКС. При ограничении в работе или блокировке сайта числовое значение ИКС будет равно нулю.

Причины получения бана

В Google указывают возможные причины попадания под санкции или блокировку:

скопированный контент;

скрытый редирект;

скрытый контент и ссылки;

дорвеи с некачественным контентом, перенаправляющие на другие страницы;

автоматически сгенерированный контент;

неправильное использование микроразметки;

наличие страниц с вирусами и вредоносными программами для скачивания;

включение сайта в партнерские программы при условии использования чужого контента;

использование ключевых фраз, которые не соответствуют тематике страниц.

Также сайт может попасть под бан в рекламной сети Adsense. В этом случае исключается возможность заработка на контекстной рекламе. Проверить сайт на бан в Адсенс можно с помощью онлайн-инструментов. Например, Bannedcheck.

Причины блокировки сайта в Яндекс:

принудительное перенаправление посетителей сайта на другой ресурс;

наличие скрытого текста с использованием ключевых фраз;

использование разного контента для посетителей сайта и поисковых роботов;

включение контента сайтов-партнеров по рекламе;

использование бесполезного или неуникального контента;

включение слишком большого количества ключевых фраз;

имитация посещения страниц посетителями.

Что делать, если сайт попал под бан

Если вы проверили все возможные причины отсутствия индексации, можно судить о попадании сайта под бан. В первую очередь важно определить, что привело к такой ситуации. Для этого нужно изучить вероятные причины блокировки сайта и как можно скорее попытаться их устранить. Если причина неясна, или домен вы только недавно купили — обратитесь в службу поддержки поисковой системы с вопросом о причинах попадания сайта под бан. Или подайте апелляцию на пересмотр ситуации.

Создайте вежливое обращение и донесите искреннее намерение разобраться в данном вопросе. Все указанные в ответе причины попадания под бан придется исправить, и останется ждать результат. Даже при полном устранении проблем восстановление сайта в поиске происходит не сразу. Последствиями бана часто становятся заниженные позиции страниц в выдаче в будущем. Поэтому после блокировки многие задумываются о переезде на новый домен.

Посмотрите, как вести переговоры со службой поддержки на примере нашего кейса вывода сайта из-под фильтра: «Как снять автоматический фильтр Яндекса» .

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Запомнить

При наложении санкций на сайт, его страницы заметно понижаются в выдаче. При наличии бана ресурс полностью исчезает из поиска, включая брендовые запросы. Чтобы проверить сайт на бан поисковиков можно использовать панели вебмастеров, оператор site: в поиске Google, индекс качества сайта и анализ трафика. При выявлении блокировки нужно определить причины попадания в бан, устранить их и обратиться в службу техподдержки.