Расскажите о вашей задаче
SEO

Как проверить сайт на бан в поисковых системах
Егор Самусенко
7105 17 0
Сложность: изи изи
11

Проверить сайт на бан поисковиков можно несколькими способами. При обнулении индексации страниц важно найти причину и постараться как можно скорее ее устранить. В этом вопросе помогает техподдержка поисковых систем.

Чем отличается бан от санкций

Наказание поисковыми системами сайта бывает частичным и полным. В первом случае речь идет о фильтрах или санкциях, которые ограничивают индексацию страниц и приводят к проседанию их позиций в поиске. При полном ограничении из выдачи пропадают все страницы сайта, обнуляется показатель качества и полностью исчезает трафик из поисковиков.

Как проверить домен на бан в Google и Яндекс

Определение страниц в поисковой выдаче

Для выявления точного количества проиндексированных страниц в Google введите в поисковую строку текст site: example.com, где example.com — название вашего сайта. При заметном сокращении количества страниц в поиске можно предположить о наложении санкций. Если страницы совсем отсутствуют в поиске — речь идет о бане сайта.

Определение страниц в поисковой выдаче

Для проверки бана в Яндекс попробуйте добавить адрес сайта на странице Add Url в Яндекс.Вебмастер. Если есть бан, система сообщит о блокировке данного ресурса. При отсутствии бана сервис выдает сообщение о включении домена в поиск.

Для проверки бана в Яндекс попробуйте добавить адрес сайта на странице Add Url в Яндекс.Вебмастер

Проверка брендового запроса в поисковой выдаче

Проверить сайт на бан в Яндекс или Google можно через уникальный брендовый запрос, который нужно ввести в поисковую строку. Например, Rozetka для сайта rozetka.ua. Если в выдаче нет ни одной ссылки с названием бренда — скорее всего сайт заблокирован.

Проверка ручных мер в Google Search Console

В панели Search Console нажмите на раздел «Меры, принятые вручную». При наличии санкций или блокировки здесь отображается соответствующее уведомление. Если с сайтом все в порядке, вы увидите такое сообщение:

Проверка ручных мер в Google Search Console

Анализ входящего трафика

Проверьте график посещений сайта за определенный период времени. О бане можно судить по резкому проседанию или обнулению трафика.

Анализ входящего трафика

Перед тем, как делать окончательный вывод о бане, убедитесь в правильности составления файла robots.txt. Возможно, страницы по ошибке были скрыты от индексации. Также проанализируйте, был ли доступен сайт пользователям в заданный период, не отключался ли хостинг и не проводились ли работы над дизайном. Смена шаблона, переезд на другой сайт и склейка доменов могут стать причиной падения трафика.

Еще один способ узнать о бане или санкциях — сравнить даты выхода последних обновлений поисковых алгоритмов с исчезновением посетителей на сайте. Изменения в работе поисковых роботов Google можно проверить на сайте Moz, о Яндекс-ботах можно почитать в блоге вебмастеров.

Проверка индекса качества сайта

В Яндекс.Вебмастер владельцам сайтов доступен показатель качества — ИКС. При ограничении в работе или блокировке сайта числовое значение ИКС будет равно нулю.

Проверка индекса качества сайта

Причины получения бана

В Google указывают возможные причины попадания под санкции или блокировку:

  • скопированный контент;
  • скрытый редирект;
  • скрытый контент и ссылки;
  • дорвеи с некачественным контентом, перенаправляющие на другие страницы;
  • автоматически сгенерированный контент;
  • неправильное использование микроразметки;
  • наличие страниц с вирусами и вредоносными программами для скачивания;
  • включение сайта в партнерские программы при условии использования чужого контента;
  • использование ключевых фраз, которые не соответствуют тематике страниц.

Также сайт может попасть под бан в рекламной сети Adsense. В этом случае исключается возможность заработка на контекстной рекламе. Проверить сайт на бан в Адсенс можно с помощью онлайн-инструментов. Например, Bannedcheck.

Причины блокировки сайта в Яндекс:

  • принудительное перенаправление посетителей сайта на другой ресурс;
  • наличие скрытого текста с использованием ключевых фраз;
  • использование разного контента для посетителей сайта и поисковых роботов;
  • включение контента сайтов-партнеров по рекламе;
  • использование бесполезного или неуникального контента;
  • включение слишком большого количества ключевых фраз;
  • имитация посещения страниц посетителями.

Что делать, если сайт попал под бан

Если вы проверили все возможные причины отсутствия индексации, можно судить о попадании сайта под бан. В первую очередь важно определить, что привело к такой ситуации. Для этого нужно изучить вероятные причины блокировки сайта и как можно скорее попытаться их устранить. Если причина неясна, или домен вы только недавно купили — обратитесь в службу поддержки поисковой системы с вопросом о причинах попадания сайта под бан. Или подайте апелляцию на пересмотр ситуации.

Создайте вежливое обращение и донесите искреннее намерение разобраться в данном вопросе. Все указанные в ответе причины попадания под бан придется исправить, и останется ждать результат. Даже при полном устранении проблем восстановление сайта в поиске происходит не сразу. Последствиями бана часто становятся заниженные позиции страниц в выдаче в будущем. Поэтому после блокировки многие задумываются о переезде на новый домен.

Посмотрите, как вести переговоры со службой поддержки на примере нашего кейса вывода сайта из-под фильтра: «Как снять автоматический фильтр Яндекса».

Больше полезного контента — в рассылке блога. Подписывайтесь:

Истории бизнеса и полезные фишки

Запомнить

При наложении санкций на сайт, его страницы заметно понижаются в выдаче. При наличии бана ресурс полностью исчезает из поиска, включая брендовые запросы. Чтобы проверить сайт на бан поисковиков можно использовать панели вебмастеров, оператор site: в поиске Google, индекс качества сайта и анализ трафика. При выявлении блокировки нужно определить причины попадания в бан, устранить их и обратиться в службу техподдержки.

17
0
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
robots.txt Яндекс.Вебмастер санкции поисковых систем фильтры поисковых систем показатель качества показатель качества страницы вывод сайтов из-под фильтров брендовые запросы контекстная реклама трафик для нового сайта поисковые запросы инструменты контекстной рекламы рекламная сеть Яндекса UX сайта Google Search Console Панель вебмастеров Google
Егор Самусенко

Редактор, специалист по интернет-маркетингу Netpeak.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять