Shorts на YouTube: убивают каналы или помогают? Четыре безопасные стратегии продвижения

Shorts на YouTube: убивают каналы или помогают? Четыре безопасные стратегии продвижения

Короткие видео на YouTube вызывают противоречивые мнения среди контент-мейкеров. Одни утверждают, что Shorts вредят каналу, другие — что это мощный инструмент для роста.

Предлагаю разобраться, как на самом деле работают алгоритмы коротких видео и какие стратегии помогают использовать их без риска для канала.

Как работают алгоритмы Shorts

Алгоритмы коротких и длинных видео на YouTube существенно отличаются, хотя оба формата ориентируются на поведение аудитории. Основное различие — в способе потребления контента.

Поведение зрителей в ленте Shorts

В случае с длинными видео пользователь обычно принимает обдуманное решение о просмотре: оценивает обложку, читает название, смотрит вступление.

В ленте Shorts времени на размышления нет — пользователи принимают решение за одну-две секунды, ориентируясь исключительно на начало видео.

Потребление коротких видео напоминает бесконечный скроллинг. Зрители готовы смотреть самый разный контент: от забавных животных до кулинарных рецептов и депрессивных роликов в течение одной сессии.

Особенности логики алгоритмов

В отличие от длинных видео, где YouTube может четко определить тематические предпочтения пользователя, в ленте Shorts интересы меняются мгновенно. Это усложняет формирование стабильных профилей аудитории и снижает точность рекомендаций.

Алгоритм Shorts работает по принципу быстрого тестирования:

Сначала показывает видео широкой аудитории. Анализирует их реакцию в течение нескольких часов. На основе этих данных принимает решение о дальнейшем продвижении

Если начальные показатели неудовлетворительны, продвижение прекращается почти сразу.

Пример показателя удержания внимания зрителей на коротких видео

Роль метаданных и оптимизации

В Shorts обложки и названия имеют минимальное влияние на кликабельность, так как видео воспроизводятся автоматически. Однако для поискового трафика оптимизация остается важной, особенно для образовательных каналов, где пользователи могут искать конкретные ответы или решения проблем.

Система подсчета взаимодействий также отличается: каждый показ считается просмотром, даже если пользователь сразу пролистнул видео. Это завышает статистику, но реальная эффективность оценивается по поведенческим сигналам.

Пример работы ключевых слов в названии при поиске видео

Основные сигналы для продвижения Shorts

Вот список самых важных факторов ранжирования по словам разработчика алгоритмов Shorts Тодда Шермана.

Приоритетные сигналы

Соотношение пролистываний к просмотрам — ключевой показатель. Высокий процент пропусков сигнализирует алгоритму, что контент не интересен аудитории. Статистика доступна для просмотра в аналитике конкретного Shorts во вкладке «Взаимодействие» или в общей аналитике канала.

Удержание аудитории — показывает, как долго зрители смотрят видео. В отличие от длинных роликов, в Shorts важны даже несколько секунд. Аналитика позволяет увидеть график удержания с подъемами и спадами, что помогает определить самые интересные моменты видео. Повторные просмотры — свидетельствуют о высокой ценности контента. Если зритель возвращается к видео несколько раз, это мощный сигнал для алгоритма о высоком качестве материала. Переходы на канал — показывают, что контент заинтересовал настолько, что зритель захотел узнать больше об авторе. Это особенно ценный сигнал для долгосрочного развития канала. Просмотры других видео автора — идеальный результат, который означает, что Shorts успешно выполнил свою функцию привлечения аудитории к основному контенту.

Менее важные сигналы

Лайки и комментарии — хотя они положительно влияют на продвижение, их вес значительно меньше по сравнению с поведенческими метриками. Нажатия кнопки «Поделиться» — могут способствовать органическому распространению, но не являются ключевым фактором ранжирования.

Интересный факт: по обновленной системе подсчета, просмотр засчитывается за каждый показ — даже если пользователь пролистал видео за долю секунды и вернулся к нему, это будет считаться отдельными просмотрами. Это создает иллюзию большого количества просмотров, но монетизация и партнерская программа все равно ориентируются на заинтересованные просмотры.

Почему Shorts могут «убить» канал

Несовместимость аудиторий

Главная угроза заключается в том, что зрители, подписавшиеся через вирусные Shorts, обычно не смотрят длинные видео того же канала. YouTube воспринимает это как сигнал низкого качества основного контента и уменьшает показы длинных роликов.

Неточности алгоритмов

Длинные видео позволяют платформе строить четкие профили зрителей по темам и интересам. С короткими видео это невозможно — предпочтения одного человека могут кардинально меняться в течение минуты скроллинга.

Результат: алгоритм часто показывает Shorts неподходящей аудитории, что приводит к низким показателям взаимодействия и прекращению продвижения после первоначального всплеска просмотров.

Иллюзия роста

Вирусные Shorts создают впечатление стремительного успеха — канал быстро набирает подписчиков и миллионы просмотров. Однако эти показатели не конвертируются в реальный интерес к основному контенту. Вместо этого авторы получают «мертвую» аудиторию, которая не взаимодействует с каналом и ухудшает общую статистику.

Эффект «каннибализации» контента

YouTube начинает воспринимать канал как исключительно «шортсовый», переставая рекомендовать длинные видео даже постоянной аудитории. Это приводит к резкому падению просмотров основного контента и может разрушить годы упорной работы по построению аудитории.

Читайте кейс о том, как мы помогли увеличить узнаваемость бренда и продажи в помощью видео на YouTube.

В каких случаях Shorts помогают

Недавние изменения в алгоритмах YouTube вселяют надежду на улучшение ситуации. Платформа начала рекомендовать длинные видео с каналов, чьи Shorts регулярно просматриваются. Хотя рекомендации Shorts на основе длинных видео работают давно, теперь появился обратный эффект.

Четыре рекомендуемые стратегии сочетания форматов

Понимая риски и возможности Shorts, рассмотрю конкретные подходы к их интеграции с основным контентом. Каждая стратегия имеет разный уровень безопасности и потенциальной эффективности — от самой рискованной, но потенциально самой прибыльной, до практически безопасной с гарантированным результатом.

1. Рискованная стратегия (50/50)

Создание завершенных коротких видео, связанных с основным контентом по теме и формату. Например, если канал посвящен продвижению на YouTube, один из Shorts может быть «Пять советов по продвижению».

Цель: заинтересовать атмосферой, подачей и личностью автора, чтобы мотивировать к просмотру длинных видео.

Эта стратегия требует создания полноценного контента в коротком формате с четкой структурой: начало, середина, конец. Видео должно быть самостоятельным и ценным даже без просмотра длинных роликов.

Ключ к успеху — сохранение вашего уникального стиля и подачи, которые станут визитной карточкой канала.

Риск заключается в том, что аудитория может ограничиться только короткими видео и не перейти к основному контенту. Однако при успехе вы получите значительный рост как в Shorts, так и в длинных видео.

Успешные примеры: нарезки из полноценных шоу с цельной структурой и потенциалом стать вирусными.

2. Умеренная стратегия (70/30)

Использование коротких видео как тизеров к длинным роликам. В этой стратегии шортс должен:

привлечь внимание;

вызвать интерес;

дать представление о теме, не раскрывая главной интриги;

быть привязанным к соответствующему длинному видео.

Типичная структура тизера: вопрос → несколько тезисов → неожиданный факт → переход к длинному видео.

Этот подход работает как эффективная воронка продаж. Shorts выполняет роль рекламы, которая должна заинтересовать и создать потребность в дополнительной информации. Главное — не раскрывать всю ценность в коротком видео, а лишь дать вкус того, что ждет зрителя в полном ролике.

3. Нежное напоминание (80/20)

Эта стратегия направлена на то, чтобы «оживить» старые видео канала. Формат похож на предыдущую модель. Почему стоит применять:

привлекает внимание к старым материалам;

почти не создает рисков для канала.

Алгоритм действий:

Найти на канале актуальные видео, активность на которых начала падать. Записать несколько коротких видео, которые нативно подводят к теме старого ролика. Связать Shorts с основным видео на уровне публикации.

4. Бейте в боль ЦА (90/10)

YouTube предоставляет авторам каналов возможность отвечать на комментарии зрителей с помощью Shorts. Этот формат помогает решить две задачи:

затрагивать темы, которые уже частично раскрыты в длинных видео, тем самым усиливая интерес к ним;

формировать лояльное сообщество.

Зрители сами подсказывают темы, которые им интересны — это отличная возможность использовать их для создания коротких видео.

Вот пример того, как может выглядеть видео такого формата.





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Кейс из практики

В марте 2024 года к нам обратилась профессиональная киберспортивная организация с серьезной обеспокоенностью: несмотря на успехи на турнирах, их YouTube-канал не приносил ни просмотров, ни доходов, ни новых фанатов.

Состояние канала на старте (отмечено рамкой):

Как проходила работа над проектом

Этап 1. Стратегический анализ и разработка новой концепции

Переосмыслили подход к аудитории: начали создавать контент не только для фанатов команды, но и для всех, кто интересуется киберспортом. Сделали ставку на эмоциональное вовлечение, а не на спортивные результаты — люди стали смотреть канал независимо от побед или поражений команды.

Этап 2. Внедрение новых форматов

Мы полностью переработали контент-план, добавив разнообразные форматы для коротких видео:

яркие игровые моменты;

реакции команды на интересные события;

забавные ситуации из жизни игроков;

фрагменты интервью с неожиданными ответами;

ответы на вопросы фанатов.

Этап 3. Техническая оптимизация

Помимо контента, мы значительно улучшили техническую сторону канала:

обновили визуальный стиль обложек для повышения CTR;

оптимизировали заголовки с учетом поисковых запросов и трендов;

адаптировали короткие видео под алгоритмы рекомендаций в Shorts.

Результаты продвижения

За десять месяцев работы нам удалось полностью трансформировать канал и его показатели:

рост просмотров — от 100–200 просмотров в день до пиковых почти 500 000 просмотров в сутки;

источники трафика — большая часть пользователей приходила на канал органически из ленты Shorts;

вирусные ролики — создано десятки видео с 100 000 просмотров и более.

Показатели аналитики коротких видео:

Разработанная нами стратегия не просто вывела канал на новый уровень — она заложила фундамент для дальнейшего роста. Даже после завершения сотрудничества команда продолжает использовать внедренные нами форматы и подходы.

Ошибки, которых нужно избегать

Даже при соблюдении лучших стратегий легко допустить критические ошибки, которые могут свести на нет все усилия или даже навредить каналу. Ниже рассмотрю самые распространенные из них и способы их избежать.

Не удаляйте неудавшиеся Shorts

Разработчик алгоритмов Тодд Шерман предупреждает: удаление и повторная загрузка одних и тех же роликов на YouTube может восприниматься как спам.

Многие авторы, увидев низкие показатели короткого видео, спешат его удалить и загрузить заново, надеясь на лучший результат. Но такая тактика — ошибочная.

Вместо удаления проанализируйте аналитику видео:

проанализируйте соотношение пролистываний и просмотров, уровень удержания;

выясните, в каких моментах зрители теряли интерес;

сделайте выводы и используйте эти инсайты для создания более качественного следующего ролика.

Придерживайтесь тематического единства

Золотое правило: Shorts и длинные видео должны быть на одну тему и в похожем формате. Никаких смешных роликов с котиками на канале о выращивании томатов.

Самая распространенная ошибка — создавать развлекательные Shorts на серьезном экспертном канале или наоборот. Аудитория, которая подписалась через вирусный ролик с котиками, никогда не будет смотреть ваши образовательные видео о садоводстве. YouTube воспринимает это как сигнал о незаинтересованности подписчиков в основном контенте.

Формат подачи должен оставаться последовательным. Если в длинных видео вы — сдержанный эксперт, то и Shorts не должны быть легкомысленными. И наоборот: если канал построен на юморе и развлечениях, серьезный формат Shorts может оттолкнуть зрителей.

Последовательность в теме, стиле и тоне — залог успешной интеграции форматов.

Выводы

Команда 4Limes уверена: короткие видео (Shorts) стоит использовать, но только со стратегическим подходом и пониманием рисков. Ключ к успеху — согласованность формата и темы коротких и длинных видео.

Основываясь на нашем опыте, рекомендую учитывать следующие факторы влияния:

как работают алгоритмы Shorts;

роль метаданных и оптимизации;

ключевые сигналы для продвижения Shorts;

несовместимость аудиторий;

эффект «каннибализации» контента.

Shorts — это инструмент, а не самоцель. Они должны дополнять ваш основной контент, а не заменять его.

Регулярно отслеживайте аналитику, анализируйте поведение аудитории и корректируйте стратегию в соответствии с результатами. Shorts могут стать катализатором роста при разумном, стратегическом использовании.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции или специалистов агентства Netpeak.