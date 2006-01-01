Вячеслав Юренко

Вячеслав Юренко

Автор NJ c 2022
Позиция:
CEO IT company 4limes
Компания:
4limes
Откуда:
Украина, Украинка
Соцсети:
Facebook
Об авторе:
YouTube/TikTok для бизнеса, личного бренда и инфобиза. Facebook Partner, Google Partner. https://4limes.com/
Соцсети:
Facebook

Статьи автора

SMM
Контент-маркетинг
8975 0
Shorts на YouTube: убивают каналы или помогают? Четыре безопасные стратегии продвижения
SMM
Контент-маркетинг
Shorts на YouTube: убивают каналы или помогают? Четыре безопасные стратегии продвижения
8975 0
Бизнес
3474 6
Внедрение CRM — с чего начать
Бизнес
Внедрение CRM — с чего начать
3474 6
SMM
5480 42
LinkedIn для SaaS-сервисов — почему это выгодно
SMM
LinkedIn для SaaS-сервисов — почему это выгодно
5480 42