Расскажите о вашей задаче
Песочница

LinkedIn для SaaS-сервисов — почему это выгодно
Вячеслав Юренко
47 13 0
1643616602
5

Обычно SaaS-бизнесы начинают привлечение лидов с запуска рекламы на Facebook, в Google или с настройки SEO (если планируется игра вдолгую). Но наш опыт говорит о том, что это не самые подходящие каналы для SaaS. Более высокие результаты можно получить на Linkedin. Сейчас объясним, почему так.

Подбор аудитории

SaaS — довольно узкая ниша, для которой нужно очень точно подбирать аудиторию. А Facebook не любит сильного сужения ЦА. Потому что в результате получается очень маленькая выборка, на которой алгоритмы соцсети хуже обучаются. Это же касается и Google, который, в принципе, предлагает меньше возможностей для кастомизации аудитории.
В то же время LinkedIn позволяет намного точнее сегментировать аудиторию по должностям, отраслям работы и т.д.

Для настройки аудитории соцсеть позволяет вводить данные самостоятельно, а не только выбирать из предложенных вариантов. Это очень полезная функция, если вам нужно «достучаться», например, до пользователей с редкой специальностью.

К тому же, в LinkedIn в принципе больше людей, которые интересны SaaS-бизнесам: менеджеров из IT-сферы, HR-ов, маркетологов и разработчиков.

Время и ресурсы на обучение системы

Вторая причина вытекает из первой. Так как поиск «своей» аудитории в Facebook и Google — достаточно долгий процесс, он становится ещё и дорогим. То есть сначала вы вкладываете ресурсы в подготовку, обучение алгоритмов, и только после этого начинаете получать релевантные лиды.

Про SEO даже не будем много писать. Оптимизация начинает приносить плоды в лучшем случае через пару месяцев.

Реклама в виде сообщений

В LinkedIn доступна функция, которую пока не предлагают другие соцсети или Google. Это реклама в виде сообщений — по сути, легальная рассылка в мессенджере соцсети на необходимую вам аудиторию. Причем цена за лид с этой рекламы практически не отличается от стоимости лида из Facebook.

Пока что у таких сообщений довольно высокий open rate (коэффициент открытия писем) — около 80%. Ограничение по объему для них — 2500 символов. То есть вы можете написать потенциальному клиенту целое письмо. А при необходимости настроить воронку сообщений.

Конечно, мы не утверждаем, что LinkedIn — панацея для всех SaaS-бизнесов. Но однозначно рекомендуем попробовать рекламу в этой соцсети и сравнить результаты c другими источниками трафика.

13
2
6
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
Вячеслав Юренко

YouTube/TikTok для бизнеса, личного бренда и инфобиза

Facebook Partner, Google Partner, TikTok Реселлер, Золотой Партнер Битрикс24

https://4limes.com/

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok