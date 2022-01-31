LinkedIn для SaaS-сервисов — почему это выгодно

Обычно SaaS-бизнесы начинают привлечение лидов с запуска рекламы на Facebook, в Google или с настройки SEO (если планируется игра вдолгую). Но наш опыт говорит о том, что это не самые подходящие каналы для SaaS. Более высокие результаты можно получить на Linkedin. Сейчас объясним, почему так.

Подбор аудитории

SaaS — довольно узкая ниша, для которой нужно очень точно подбирать аудиторию. А Facebook не любит сильного сужения ЦА. Потому что в результате получается очень маленькая выборка, на которой алгоритмы соцсети хуже обучаются. Это же касается и Google, который, в принципе, предлагает меньше возможностей для кастомизации аудитории.

В то же время LinkedIn позволяет намного точнее сегментировать аудиторию по должностям, отраслям работы и т.д.

Для настройки аудитории соцсеть позволяет вводить данные самостоятельно, а не только выбирать из предложенных вариантов. Это очень полезная функция, если вам нужно «достучаться», например, до пользователей с редкой специальностью.

К тому же, в LinkedIn в принципе больше людей, которые интересны SaaS-бизнесам: менеджеров из IT-сферы, HR-ов, маркетологов и разработчиков.

Время и ресурсы на обучение системы

Вторая причина вытекает из первой. Так как поиск «своей» аудитории в Facebook и Google — достаточно долгий процесс, он становится ещё и дорогим. То есть сначала вы вкладываете ресурсы в подготовку, обучение алгоритмов, и только после этого начинаете получать релевантные лиды.

Про SEO даже не будем много писать. Оптимизация начинает приносить плоды в лучшем случае через пару месяцев.

Реклама в виде сообщений

В LinkedIn доступна функция, которую пока не предлагают другие соцсети или Google. Это реклама в виде сообщений — по сути, легальная рассылка в мессенджере соцсети на необходимую вам аудиторию. Причем цена за лид с этой рекламы практически не отличается от стоимости лида из Facebook.

Пока что у таких сообщений довольно высокий open rate (коэффициент открытия писем) — около 80%. Ограничение по объему для них — 2500 символов. То есть вы можете написать потенциальному клиенту целое письмо. А при необходимости настроить воронку сообщений.

Конечно, мы не утверждаем, что LinkedIn — панацея для всех SaaS-бизнесов. Но однозначно рекомендуем попробовать рекламу в этой соцсети и сравнить результаты c другими источниками трафика.