Рано или поздно практически каждый руководитель чувствует необходимость во внедрении CRM — системы для управления бизнесом. Зачастую это связано с масштабированием бизнеса. Небольшая команда из 5 человек ещё может хранить данные в Exel-таблицах и ставить задачи в мессенджерах. Но если сотрудников становится больше, работа без CRM превращается в хаос.

При этом важно понимать, CRM — не волшебная кнопка, которая решит все проблемы бизнеса. Её основная задача (если упростить) — отобразить все процессы и сделать их более прозрачными. То есть, если в работе царит хаос, внедренная система, как зеркало, покажет его. Поэтому к интеграции нужно подготовиться.

Шаг 1. Задачи

Давно известная истина: чтобы получить хороший результат от специалиста, нужно четко прописать техзадание. Это правило применимо и к CRM. Чем четче описаны задачи, которые должна выполнять система, тем больше вероятность, что внедрение принесет пользу.

Кроме того, так будет легче выбрать CRM. Ведь на рынке представлено довольно много продуктов. От систем, которые просто ведут учет клиентов и позволяют контролировать выполнение задач. До более сложных — с возможностью настройки аналитики, подробного анализа воронок продаж и т.д.

Также сами CRM предлагают разные пакеты в зависимости от набора инструментов.

С чего начать постановку задач для CRM?

Мы обычно рекомендуем клиентам определить, какие отделы будут пользоваться системой. А дальше поговорить с представителями этих отделов и узнать:

для каких процессов достаточно настроить только постановку задач;

а какие нужно автоматизировать (обычно это рутинные задачи, требующие много времени специалистов);

какие процессы нужно представить в виде воронки продаж;

«боли» сотрудников;

какие дополнительные инструменты были бы полезны в работе.

Так у вас появится список задач, который можно будет обсудить с интеграторами.

Шаг 2. Система

Как уже было сказано, CRM — это зеркало, которое отражает внутреннее устройство компании. Поэтому ешё до внедрения важно настроить бизнес-систему:

распределите роли между сотрудниками и закрепите за каждым зону ответственности;

пропишите общие для всех отделов правила пользования системой;

определите, как должна происходить коммуникация между специалистами/отделами;

как часто и в каком виде должны создаваться отчеты о проделанной работе.

Шаг 3. Время

Для результативности CRM, важно дать сотрудникам время на адаптацию и обучение. Срок зависит от количества специалистов и сложности системы. Но будьте готовы к тому, что на «привыкание» уйдет не меньше месяца.

Чтобы адаптация проходила легче, мы советуем не внедрять сразу все необходимые инструменты. Лучше начать с базы. Например, интегрировать CRM для постановки задач, ответов на звонки и написания отчетов. А потом постепенно добавлять новые инструменты.

Ещё немного про CRM

Если установка CRM-системы не превратит хаос в налаженную систему, зачем она тогда нужна?

1. Благодаря инструментам автоматизации специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше — на действительно важные задачи.

2. Кроме того, автоматизация уменьшает влияние человеческого фактора на процессы.

3. Информация обо всех сделках, разговорах, переписках и клиентах будет храниться в одной системе. Вы всегда сможете найти даже данные годичной давности.

4. Некоторые CRM предлагают удобные инструменты для маркетологов и отделов продаж, которые способны заменить несколько сторонних сервисов.

5. CRM делает все рабочие процессы более прозрачными и руководителям легче контролировать их.