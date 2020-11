Что такое админ-панель сайта и как туда попасть

Админ-панель для сайта позволяет управлять настройками проекта, добавлять новые страницы и удалять старые, изменять внешнее оформление ресурса и редактировать контент. В зависимости от используемой CMS способ доступа к админке сайта различается. В данной статье рассмотрим, как зайти в админ-панель Вордпресс, Joomla, Битрикс и OpenCart.

Как найти админ-панель сайта

Админ-панель есть у всех сайтов с CMS — системой управления контентом. Такая система позволяет с легкостью создавать сайт и наполнять его материалами любого формата без навыков программирования.



Если сайт сделан не с помощью CMS, а разработан программистами с нуля, то его редактирование потребует изучения HTML, CSS, PHP и других языков программирования. В некоторых случаях разработчики также создают адаптированную под нужды проекта CMS для облегчения работы с сайтом, тогда вход в админку будет осуществляться определенным создателями ресурса способом.

Чтобы попасть в админку сайта с CMS, необходимо действовать по следующему алгоритму:

Определить CMS ресурса. Открыть форму авторизации. Ввести логин и пароль. Зайти в админ-панель.

Определение CMS ресурса осуществляется как с помощью специальных онлайн-сервисов, так и вручную. Нередко найти сведения о CMS ресурса можно в подвале сайта либо в HTML-коде. Этот сайт сделан в WordPress:

Если в подвале информация о CMS не отображается, просмотрим HTML-код главной страницы сайта. Для этого нажмем правую кнопку мыши и выберем «Просмотр кода страницы»:

Из анализа кода видно, что используется система Битрикс:

Также информацию о CMS получают с помощью онлайн-сервисов, например, инструмента Whatcms. Введем домен, отметим галочкой «Я не робот» и нажмем «Определить CMS»:

CMS определена верно:

Узнав CMS, перейдем на ее форму авторизации. Для этого в адресной строке браузера введем название сайта и добавим определенное дополнение, которое зависит от используемой CMS.

Вход в админ-панель Битрикс

Система 1C Битрикс — популярная CMS в странах СНГ. В рейтинге CMS всего мира на август 2019 года Битрикс занимает десятую позицию. Чтобы зайти в админку сайта Битрикс, добавим к домену /bitrix/admin/, например: https://www.pelenashka.com.ua/bitrix/admin/

Откроется форма авторизации, в которой необходимо ввести логин и пароль:.

Второй вариант входа — нажать кнопку «Битрикс24», что позволит авторизоваться через соцсети:

Возможные проблемы при входе в админку Битрикс

1. Забытые данные для авторизации

Если вы забыли логин или пароль, нажмите «Забыли свой пароль?» для получения данных на e-mail, привязанный к аккаунту:

Затем введите логин или e-mail и нажмите «Выслать»:

После получения контрольной строки обновите пароль.

2. Кэширование страницы авторизации

Также у пользователей Битрикс иногда возникают проблемы, связанные с кэшированием страниц в браузере. При загрузке старой версии сайта из браузера необходимо очистить кэш. Способ удаления кэша зависит от используемого браузера. Рассмотрим процесс на примере Google Chrome.

Вариант №1. Для быстрого доступа к истории браузера нажмем сочетание кнопок Ctrl+Shift+Del, после чего получим возможность указать период, за который будут удалены данные и выбрать перечень файлов:

Вариант № 2. Выберем в меню браузера «История»:

После этого нажмем «Очистить историю»:

Затем выберем период очистки и тип данных, как описано в первом варианте.

Когда очистка кэша завершена, повторно зайдем в админку Битрикс и авторизуемся.

Вход в админ-панель Вордпресс

WordPress — самая популярная система управления контентом в мире, с помощью которой к 2019 году создано около 18 миллионов сайтов. Ежемесячно более 400 миллионов пользователей посещают сайты на WordPress. Изначально CMS позиционировалась как система для блогов, однако сейчас ее активно используют и для интернет-магазинов.

Чтобы войти в админку WordPress, введем в адресной строке браузера название домена с дополнением /wp-login.php либо /wp-admin, например:

https://lemurov.net/wp-login.php/,

https://lemurov.net/wp-admin/

В окне авторизации введем e-mail и пароль, затем нажмем «Войти»:

После этого будет доступна админка WordPress, в которой отображается меню и последние опубликованные материалы:

Возможные проблемы при входе в админку WordPress

1. Забытые данные для авторизации

Если пароль от сайта утерян, нужно на странице авторизации выбрать «Забыли пароль?»

После этого введем логин или email, нажмем «Получить новый пароль», чтобы система отправила письмо на указанную электронную почту:

2. Ограниченный доступ

Могут быть установлены ограничения доступа к админ-панели сайта, например, внесен список определенных IP-адресов, с которых можно зайти в админку. В этом случае при попытке авторизации отобразится 403 ошибка: «You don't have permission to access /wp-login.php on this server».

При подобной ошибке необходимо откорректировать файл .htaccess, расположенный в основном каталоге сайта на хостинге:

После этого нужно проверить, нет ли в файле такого фрагмента кода:<Files wp-login.php>

Order Deny,AllowDeny from all</Files>

Если код есть, то доступ будет запрещен с любых IP-адресов. Необходимо удалить данные строчки кода и доступ к админке будет восстановлен. Второй вариант — открыть доступ к админ-панели со всех адресов либо только с собственного IP-адреса. Для доступа с любого IP введем в конце файла указанные строчки:

<Files wp-login.php>Order Deny,AllowAllow from all</Files>

Для доступа с определенного IP добавим такой код:

<Files wp-login.php>Order Deny,AllowDeny from allAllow from your_IP</Files>

указав вместо your_IP свой IP-адрес.

Перемещенная страница авторизации

В целях безопасности административную панель часто переносят на другой адрес, благодаря чему усложняется процесс взлома сайта. Чтобы поменять адрес админ-панели WordPress, используют плагины, которые позволяют установить произвольный адрес для авторизации. Его необходимо запомнить, чтобы в дальнейшем использовать для доступа к админке.

Вход в админ панель Joomla

Joomla занимает второе место по использованию во всем мире в рейтинге CMS, на данный момент на ней функционирует 2,5 миллиона сайтов. Чтобы попасть в админку Joomla, необходимо добавить к домену сайта /administrator/, например: http://vjoomla.ru/administrator/

Далее необходимо ввести логин, пароль и нажать «Войти»:

Возможные проблемы при входе в админку Joomla

1. Забытые данные для авторизации

Если вы забыли пароль, необходимо ввести в адресную строку браузера домен сайта и добавить к нему /index.php?option=com_user&view=reset, например: http://vjoomla.ru/index.php?option=com_user&view=reset

Затем введите email, указанный при регистрации, пройдите проверку на спам и нажмите «Отправить»:

2. Нет доступа в админку при правильном вводе логина и пароля

Такая проблем может быть вызвана сохранением конфигурационного файла configuration.php в формате UTF-8, в котором добавляется запись BOM из трех символов. Эти три лишних символа воспринимаются CMS как ошибка, вследствие чего сбрасывается авторизация. Чтобы исправить подобную ошибку, необходимо скачать в панели управления сайта на хостинге файл configuration.php и пересохранить его с помощью редактора Notepad++, выбрав «Кодировать в UTF без BOM» в меню «Кодировки». После этого снова добавьте файл в исходный каталог.

Вход в админ-панель OpenCart

OpenCart — достаточно популярная CMS для создания интернет-магазинов. На август 2019 года на ней функционирует почти 400 тысяч сайтов. Чтобы попасть в административную панель OpenCart, добавим к домену сайта /admin, например: http://shop.epageview.com/admin/

В форме авторизации нужно ввести логин и пароль, затем нажать «Войти»:

После этого откроется админ-панель, в которой доступно редактирование сайта, а также просмотр статистики по заказам и покупателям:

Возможные проблемы при входе в админку OpenCart

1. Забытые данные для авторизации

Если утерян или забыт пароль от админки, нажмите на странице авторизации «Забыли пароль?»:

После этого укажите регистрационный e-mail и нажмите «Сброс», чтобы получить письмо для обновления пароля:

2. Отсутствует доступ в админку после смены хостинг-провайдера

При переносе сайта на другой хостинг иногда возникает проблема, связанная с использованием устаревшего драйвера mysql данным провайдером. В этом случае отредактируйте файлы config.php в корневом каталоге и папке admin:

Поменяйте в них указанную строку кода: define('DB_DRIVER', 'mysqli'), заменив название драйвера mysqli на mysql:

Запомнить