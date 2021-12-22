Как загрузить файл в корневой каталог сайта

Корень сайта — это основное понятие, используемое при разработке и обслуживании сайтов. Без умения использовать корневую папку владелец ресурса не сможет ничего добавить к сайту. Он быстро устареет, могут возникнуть различные сбои и проблемы с поисковыми системами. Именно поэтому теме загрузки данных в корневой каталог нужно уделить первоочередное внимание.

Что такое корневой каталог

Корневой каталог это папка, содержащая все файлы на сайте. В неё же добавляют системные файлы. Главное содержимое корневого каталога — файлы. Например, robots.txt, который нужен, чтобы поисковые роботы могли получить инструкции, как найти ресурс в интернете.

При этом, у корневой папки может быть разное название. Для примера:

public_html;

html;

site;

www и т.п.

Название зависит от хостинга, на котором папка расположена.

Если возникли трудности в поиске папки с корнем сайта, можно посмотреть, что в нем есть. Корневой каталог обязательно должен содержать файлы «.htaccess», «robots.txt» и «favicon.ico». Последний файл – это иконка сайта.

Также важно разобраться, что такое корневая папка шаблона. Так как её часто путают с корневым каталогом сайта. Это файлы, которые содержат дизайн сайта. Для примера, в WordPress эта папка будет называться «wp-content > themes > название шаблона».

Если возникают сомнения, узнать корневую папку шаблона можно по файлам. Её содержимое имеет приблизительно следующий вид: «page.php», «header.php», «footer.php», «single.php» и «style.css».

Что касается понятий «корневая папка» или «корневой каталог», во избежание путаницы — это одно и то же.

Где находится корневой каталог

Корневая папка находится на сервере хостинга. Среди наиболее популярных хостингов различают:

WordPress;

OpenCart;

Magento;

Joomla и множество других.

Корневой каталог имеет путь доступа только для владельцев ресурса. Другие лица попросту не смогут войти туда.

Найти корневой каталог можно сразу двумя методами:

Панель управления на хостинге. FTP-доступ к учетной записи. Нужно установить файловый менеджер вроде FileZilla.

Поиск может вестись любым из вышеперечисленных методов.

Поиск на хостинге

Отыскать корневой каталог можно пройдя такой путь:

войти в панель управления;

выбрать «Раздел управления файлами» или аналогичный ему, так как названия в разных хостингах отличаются;

перейти к списку папок и отыскать те, что называются одним из перечисленных вариантов: «www», «domains», «public html» или «httpdocs».

в примере открывается папка «domains», где остается выбрать папку с именем сайта, а внутри найти корневой каталог «public.html».

Зависимо от вида хостингов путь к корню сайта немного отличается, но не капитально.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Корневой каталог FTP

FTP-протокол используется не только для поиска нужной папки, но и для отправки файлов с ПК на сервер. Чтобы воспользоваться этим методом, нужны такие данные:

имя пользователя;

пароль;

адрес сервера.

Их предоставляет хостинг-провайдер. Если упомянутая информация имеется, нужно запустить FTP-клиент.

Популярностью пользуется бесплатная программа FileZilla. Работать с ней нужно так:

установить;

открыть новое подключение: «Файл» — «Менеджер сайтов» — «Новый сайт»;

заполнить форму и нажать «Подключиться».

При правильном заполнении формы, соединение выполнится, а в правом окне будут видны каталоги сервера. Осталось отыскать корневую папку.

Корневой каталог на WordPress

Чтобы отыскать корневой каталог сайта WordPress, нужны услуги файлового менеджера. Окно, где происходит основная работа, делиться на два поля:

«Дерево» папок с их содержимым. «Начинка» корневого каталога. Каталоги WordPress. Служебные wp-файлы.

Корневой каталог Joomla

Корневой каталог сайта Joomla можно найти через панель управления хостинга или используя FTP. Но если не знать его точного названия могут быть проблемы. Чтобы облегчить поиск, обычно корневые каталоги имеют наименование:

«htdocs»;

«public_html»;

«domains»;

«www».

Каким именно будет название — не важно, главное — содержимое. Корневой каталог объединяет все работающие каталоги и файлы Joomla. Главный из них — «index.php». С его помощью запускается программа-установщик. Также этот файл занимается инициализацией и запуском всех составляющих сайта, когда происходит обращение к серверу. То есть задача файла — срабатывать, когда в браузере набирается адрес сайта.

Выглядит корневой каталог так:

Наличие определенных файлов позволят убедиться, что это нужная папка. Например, обязательно наличие таких файлов:

configuration.php — содержит данные системы, для связи сервера с базой данных;

index.php — определяет отображение сайты в браузерах.

Также могут быть использованы файлы htaccess и robots.txt. Единственное, что не является частью корня — файл sitemap.xml. Он играет роль карты сайта.

Поиск корневой папки, используя php

Найти корневой каталог сайта php можно благодаря тому, что в php есть возможность замены «chdir()». Чтобы перейти к корневому каталогу достаточно указать «chdir ( '..' )», и будет создан следующий скрипт:

<?php while ( getcwd() != '/' ) { echo getcwd() . "<br/>"; chdir ( '..' ); } ?>

Он поднимет к корневому каталогу, одновременно заходя во все родительские папки, попадающиеся на пути.

Важно в цикле «while» не забыть поставить ограничитель на корневой каталог «getcwd() != '/'». Это позволит избежать бесконечных попыток повторить цикл.

Как загрузить файл в корневой каталог сайта

Чаще всего используется два способа добавления файлов в каталог.

Способ №1:

Зарегистрироваться на сайте, и получить письмо с паролями. Запустить программу FileZilla. Перейти во вкладку «Файл-менеджер сайтов» — «Новый сайт». Ввести название, и заполнить поле с правой стороны. Прописать хост, пользовательское имя, пароль ftp. Нажать «Соединиться».

В поле «Локальный сайт» написать путь к файлу, что нужно загрузить. В строчке «Удаленный», указать путь к корневой папке. Правой клавишей мыши нажать на «fail». Появится выпадающее контекстное меню, где нужно выбрать «Загрузить на сервер».

Второй способ ещё проще. Для примера так он работает на хостинге fullspace.ru:

зайдите на хостинг;

откройте папку с именем домена;

кликните по вкладке «Загрузить файлы»;

выберите и загрузите данный файл в корневой каталог сайта.

Зачем перемещать данные в корневой каталог

загруженный файл robots.txt позволяет задавать указания роботам поисковиков, чтобы индексировать содержимое веб-ресурса;

файл sitemap.xml облегчает навигацию по ресурсу;

загруженный архив и бэкап позволят восстановить ресурс, если в этом возникнет необходимость;

загруженные файлы, подтверждающие права на ресурс позволяют пользоваться инструментами, в частности от «Яндекс» и Google».

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