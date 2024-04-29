Какой домен выбрать: ua, com или net

Будущие владельцы сайтов часто считают, что для онлайн-продвижения бизнеса достаточно качественной SEO-оптимизации и наполнения сайта контентом. Однако, доменное имя также играет важную роль в успехе интернет-площадки и уровне прибыли, особенно для коммерческих проектов.

Что такое домен

Домен — это уникальный адрес (имя) сайта в интернете, по которому его находят пользователи. Он состоит из букв, символов и цифр и должен быть уникальным, чтобы избежать проблем, связанных с копированием доменного имени.

Его длина между точками не должна превышать 63 символа, а общая длина домена с учетом всех символов может составлять до 255 символов.

Доменное имя предусматривает несколько уровней. Рассмотрим на примере наименования cool.blog.mysite.ua:

ua — домен первого уровня;

mysite — второй уровень;

blog — третий уровень;

cool — четвертый уровень.

Теоретически уровней бывает и пять, но на практике чаще всего применяются двух- и трехуровневые комбинации. При этом, наименование страницы — название самой компании или бренда. Если есть необходимость, можно использовать и поддомен, который нужен для обособления информации. Например, blog.mysite.ua. Слово «blog» — поддомен и сообщает пользователю о том, что находится на странице. В целом, это достаточно удобно.

Значимость доменного имени в SEO-продвижении

Существует огромное количество вариантов имен. Но если вы задаетесь вопросом эффективного SEO продвижения ресурса, область выбора заметно сузится и придется рассматривать всего несколько решений. И главную роль здесь играет доменная зона или домен первого уровня. Именно от правильности его выбора будет зависеть качество SEO продвижения. Поисковые системы по-разному воспринимают доменные зоны, что влияет на их выдачу результатов по запросам.

Чтобы провести качественное SEO продвижение , следует учесть несколько факторов:

точный выбор доменной зоны, соответствующей региону, где вы планируете вести бизнес;

простое и запоминающееся доменное имя без сложных комбинаций;

история домена — поисковые системы больше доверяют именам, существующим в сети продолжительный срок. Учитывайте это, выбирая между новым и существующим, но не используемым старым владельцем доменом.

Учет этих факторов гарантирует эффективное продвижение сайта в поисковых системах, увеличение количества его посетителей, повышение конверсии.

Конверсия — процентное отношение лиц, выполнивших на конкретном ресурсе какие-то действия к общему числу людей, которые просто зашли на страницу сайта. Именно конверсия определяет популярность портала.

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Как выбрать домен для бизнеса

Если вы только планируете вести бизнес в интернете, хотите сделать его успешным и добиться эффективного продвижения ресурса в поисковых системах, при выборе доменного имени обращайте внимание на несколько важных критериев.

Первый — доменная зона. Она должна точно соответствовать региону, в котором планируете вести деятельность. Можете ограничиться только определением домена такого типа, не конкретизируя род деятельности организации.

Если хотите правильно выбрать домен и при этом сразу обозначить область, в которой работает конкретная компания, рассматривайте другие доменные имена. Существует множество обозначений, каждое из которых соответствует своему направлению. Например:

biz — для компании, ведущей коммерческую деятельность;

net — для организаций, которые предоставляют услуги в области интернета и телефонной связи;

org — некоммерческие фирмы;

pro — ресурсы, где можно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов;

info — информационные порталы, блоги;

tv — площадки, напрямую связанные с телевидением;

shop — идеальный домен для интернет-магазина.

Несмотря на существование большого количества доменов, большинство пользователей предпочитает варианты общего назначения по региону деятельности. Тут принципиальных отличий нет. Наоборот, популярные домены ua и com дают больше перспектив.

Есть еще один вариант — новые домены. Например: business. Такое имя подойдет для любой организации, которая ведет коммерческую деятельность, занимается продажами, предоставляет любые услуги. Оно годится для фирм и частных предпринимателей разных стран. Имя изначально дает понимание того, что находится на страницах сайта.

Дополнительные критерии выбора домена

Смотрите на длину доменного имени. Оптимальный вариант —5-6 знаков. Такое имя нельзя назвать коротким, но оно легко запомнится. Меньшие практически все уже зарегистрированы своими владельцами. Конечно, вы можете составить название и из двух слов по 3-5 букв. Такой проект тоже будет удачным, если эти слова гармонично сочетаются и легко запоминаются. Выбирайте эксклюзивное название. Конечно, сегодня не так просто выбрать имя домена, которое нигде бы не повторялось и легко продвигалось. Подумайте над этим. Если вы просто скопируете подходящее чужое доменное имя, рискуете потратить много времени и сил на судебные разбирательства с его владельцем за фишинг. Вашему сайту такое решение тоже не принесет пользы — часть пользователей будет по ошибке переходить на другой ресурс. Постарайтесь обойтись без дефисов в наименовании сайта. В целом, применять их можно, хотя некоторые специалисты этого не рекомендуют. Но важно помнить, что не следует ставить дефис вместо третьего и четвертого символа: do--main.ua. Это правило работает абсолютно со всеми доменными именами и регистраторами. В некоторых случаях подобные наименования отображаются примерно в таком виде: xn--80arbjktj.xn--p1ag. Чтобы исключить путаницу, ставить дефисы на третьем и четвертом месте просто запретили. Наличие ключевых слов в доменном имени. С ними нужно быть предельно аккуратными. Поисковые системы не воспринимают слишком длинные сочетания символов с переспамом. Используйте не больше двух слов.

Преимущества и недостатки разных доменных имен

Рассмотрим особенности популярных доменных имен, чтобы понимать, какой домен все-таки использовать.

Начнем с домена первого уровня «UA». Он зарезервирован для Украины. Его следует выбирать, если планируете продвигать свои предложения исключительно на территории этой страны, не ориентируясь на покупателей из других государств. Преимущества такого домена:

выбирая зону ua, вы заключаете договор с первичным регистратором домена. Как правило, это отечественные организации и, если понадобится, будет проще и эффективнее отстаивать свои интересы в судебном порядке;

в этой зоне сайт проиндексируют все популярные поисковые системы. А вот если вы выбираете com или biz, с индексацией в некоторых поисковиках возникнут проблемы. Решить их можно, обратившись в службу поддержки. Но этих лишних хлопот можно избежать, отдав предпочтение зоне ua. Она позволит быстро и результативно продвигать свой ресурс, активнее развивать бизнес;

психологические моменты. Данная доменная зона считается одной из популярнейших. И, если человек забудет адрес сайта, изначально он попробует ввести его именно с приставкой ua;

четкое ограничение территории работы компании. Так удастся свести к минимуму количество пользователей, которые не могут стать вашими потенциальными клиентами. Следовательно, на сайт придет целевая аудитория;

зарегистрироваться в этой доменной зоне могут лишь собственники торговой марки, что является дополнительной гарантией безопасности.

Вместе с тем стоимость доменных имен в зоне ua наиболее дорогая среди украинских доменов, может достигать $45-60. Столько стоит регистрация на год, потом нужно продлевать. Более дешевые альтернативы: com.ua, net.ua и др.

Из относительных недостатков: видимые территориальные ограничения, невозможность идентифицировать род деятельности организации.

Продолжая разбираться, в какой зоне лучше выбрать домен, остановимся на втором популярном варианте – «com». Он ассоциируется с известным словом «company», происходит от «COMmercial». Из преимуществ:

высокий уровень доверия. Изначально доменная зона была рассчитана только на коммерческие организации. Сегодня она в более обширном доступе, но позитивные ассоциации с крупным бизнесом сохранились;

обширная территория деятельности. Данная зона относится к международным, не ограничивает работу компании одной страной;

легко запоминается. Благодаря ассоциативному мышлению потенциальному клиенту будет несложно запомнить эту зону;

сочетание с разными вариантами наименований организаций.

Из недостатков — невосприятие для индексации некоторыми поисковиками. Чтобы снять вопрос, нужно обращаться в службу поддержки конкретной поисковой системы.

Стоимость доменов зоны com колеблется в пределах $10-11.

«NET» еще одна популярная доменная зона. Ее преимущества:

узнаваемость. Считается одной из самых давних и стоит на третьем месте по уровню популярности;

большое количество предложений, обеспеченное высоким спросом;

отсутствие территориальных ограничений — регистрироваться в этой зоне может компания из любой точки мира;

самое простое запоминание: если обыграть адрес и ассоциировать последнюю часть с русским словом «нет», например: boli.net. Такой адрес запомнится идеально.

В целом, недостатков в данном случае нет. Единственный нюанс — пока пользователь не зайдет на сайт, он не сможет идентифицировать территориальную принадлежность организации. Средняя стоимость вопроса $13.

Вам остается выбрать.

Запомнить

Выбирая доменное имя, учитывайте самые важные критерии: территориальную принадлежность и особенности направления ведения бизнеса. Делайте название простым, коротким и запоминающимся. Используйте в нем наименование компании или главные ключевые слова, по которым продвигается ресурс. Старайтесь избегать в домене цифр и дефисов.