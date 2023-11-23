SEO на этапе разработки сайта: пошаговый гайд по оптимизации

Сегодня создание сайта, приносящего трафик, не является чем-то недостижимым и доступно практически каждому. Однако на начальном этапе сайт скрывает много ошибок и, как правило, не бывает готовым к комплексному продвижению. Кроме того, Google осторожно относится к новым сайтам: медленнее их индексирует и ранжирует.

SEO-продвижение помогает не просто получить трафик, но и попасть в первые результаты выдачи по релевантным для вас запросам. Результаты от продвижения нового сайта можно получить только через несколько месяцев после начала. Зачем же тогда отводить время и ресурсы для продвижения на этапе первичной разработки, спросите вы?

Именно об этом я и расскажу в этом материале, а также приведу пошаговый путь оптимизации сайта.

Преимущества оптимизации сайта на этапе разработки

Преимуществ всего три, но они наверняка вам понравятся.

Экономия.

Вам не придется выделять дополнительные средства на доработку и усовершенствование созданного сайта и вносить изменения в структуру, на которую уже было достаточно потрачено. В этом нет необходимости, если сайт изначально SEO-адаптирован.

Вложения будут окупаться быстрее, а прибыль можно будет получить раньше, если SEO-требования были учтены на этапе разработки.

Заранее спланированная структура, которая уже оптимизирована под SEO.

Внесение правок в структуру сайта может сказаться на трафике и привести к его потере с тех страниц, которые уже попали в индекс. Кроме того, расширение структуры может вызвать необходимость переезда на новый сервер.

Исправление всех этих потенциальных ошибок и недочетов на раннем этапе позволит запустить сайт с изначально высоким поисковым потенциалом.

Быстрый результат.

Все вышеназванные действия и мероприятия негативно сказываются на самом главном — времени, важнейшем ресурсе в продвижении сайтов.

Но не стоит опасаться, что выполнение SEO-требований скажется на увеличении сроков разработки сайта. Уделив больше времени оптимизации ресурса на начальном этапе, в итоге вы выиграете и получите превосходный результат.

Читайте про работу SEO на этапе разработки сайта в кейсе Art de Vivre .

Пошаговая оптимизация на этапе разработки

Основной целью SEO для нового сайта является создание ресурса, который бы отвечал всем актуальным требованиям поисковых систем. Все действия SEO-специалиста направлены на то, чтобы пользователи могли познакомиться и оценить сайт сразу же после его запуска и начала работы.

Здесь я плавно подхожу к этапам SEO-продвижения. Конечно же, я не имею права утверждать, что эта стратегия единственно верная, но, как показывает опыт, она эффективна и демонстрирует хорошие результаты.

Базовый анализ ниши и конкурентов

Это необходимый этап оптимизации сайта, который позволяет изучить особенности бизнеса и целевую аудиторию, определить:

место вашей компании на рынке;

количество и качество конкурентов в нише;

сезонность (если она есть);

ошибки конкурентов, которые можно превратить в ваши преимущества.

Например, используйте ключевые слова, которые потеряли конкуренты, чтобы ваши страницы могли ранжироваться по ним.

На этом этапе учитываются объективные факторы, влияющие на успешное продвижение.

Исследование ниши помогает, в первую очередь, оценить конкурентов, их сильные и слабые стороны. В нем освещаются преимущества компании, которые позволяют удачно конкурировать на рынке. Это один из главных этапов SEO при разработке сайта, потому что на его основании строится дальнейшая стратегия.

Сбор семантического ядра

Семантическое ядро — это основа основ всего процесса планирования и создания сайтов.

Работая над семантическим ядром, можно понять, на какие запросы направлен сайт, и оптимально подстроить его под интересы целевой аудитории. От этого зависит видимость ресурса в поисковых системах, а следовательно и количество посетителей. Кроме того, оно помогает планировать контент-стратегию, создавая высококачественный контент, отвечающий потребностям пользователей.

Специалисты подбирают релевантные и похожие запросы, поисковые подсказки, которые максимально связаны с деятельностью компании. Затем осуществляется кластеризация ключевых слов по целевым страницам — самая важная часть этого процесса.

Кластеризация — это распределение ключевых слов на группы по их значению. Неправильное проведение кластеризации может повлечь за собой повышение показателя отказов и проседание позиций в поисковой выдаче.

Проработка структуры сайта

Структура сайта — это его иерархическая организация, которая определяет способ размещения и взаимосвязи страниц. В контексте SEO правильная структура сайта позволяет поисковым роботам эффективно индексировать контент, улучшает ранжирование сайта в результатах поиска и способствует повышению видимости сайта для ключевых запросов.

Это достигается благодаря:

оптимальному размещению меню и разделов;

удобной разбивке товаров на категории и подкатегории;

логической последовательности информационных блоков.

Визуализацию структуры сайта можно осуществить с помощью Mind map — интеллектуальных карт, помогающих визуализировать информацию в виде иерархии.

Один из примеров Mind map структуры сайта

Внутренняя оптимизация

Этот этап имеет целью создание релевантных запросу пользователя страниц и повышение их позиций в поиске. Вот основные задачи SEO-специалиста во внутренней оптимизации:

Составление метаданных (Title, Description, H1) для всех страниц сайта. С их помощью поисковый бот может лучше понять контент страницы. Чем понятнее для робота метатеги, тем больше вероятность, что он покажет страницу в результатах поиска. Организация заголовков H1-H6. Эти заголовки в первую очередь сканируются поисковыми ботами, а выдача в поиске формируется на основе ключей в них. Оптимизация страниц фильтрации. Страницы фильтрации — это результаты поиска в категориях товаров по различным параметрам, заданным пользователями. Их оптимизация необходима для улучшения видимости сайта, роста позиций в выдаче и органического трафика.



Происходит это за счет среднечастотных и низкочастотных запросов, повышения уровня доверия к сайту у пользователей и уменьшения показателя отказов. Правильная оптимизация страниц фильтрации позволит сделать их страницами, генерирующими трафик сайта. Создание контента. Важно, чтобы контент каждой страницы был не просто набором слов вперемешку с ключевыми фразами, а был читабельным, осмысленным, целостным и актуальным. Тексты на сайте пишут не только для поисковых роботов, но и для людей.



Также есть смысл подумать над созданием блога. Это позволит привлечь больше целевой аудитории и повысить ее заинтересованность благодаря регулярным публикациям нового контента в нем. Разработка внутренней перелинковки. Ссылки между страницами сайта нужны для улучшения навигации и помощи поисковым системам понять структуру сайта. Благодаря внутренней перелинковке можно повысить релевантность страниц ресурса в результатах поиска, увеличить посещаемость сайта и ускорить индексацию. Соответствие сайта основным метрикам. Этот этап нужен для достижения наилучших показателей эффективности. Основные метрики помогают определить, насколько хорошо сайт соответствует ожиданиям пользователей и требованиям поисковых систем. Среди этих метрик:

скорость загрузки — пользователи не любят ждать, поэтому ускорение загрузки сайта может повысить удовлетворенность посетителей и уменьшить процент отказов. Лучшим будет считаться показатель от 90 до 100 баллов;

время проведения на сайте — если посетитель проводит много времени на вашем ресурсе, это свидетельствует о его заинтересованности и удовлетворенности контентом;

процент отказов — высокий процент отказов (70% и выше) свидетельствует о том, что пользователи не находят то, что им нужно, или сталкиваются с проблемами при использовании сайта.



Сразу создавая качественный ресурс и работая над скоростью загрузки контента, можно поощрить пользователей посещать сайт и оставаться на нем дольше. Оптимизируя сайт под эти метрики, можно не только улучшить пользовательский опыт, но и повысить доверие к вашему ресурсу в глазах поисковых систем. В конечном итоге это ведет к повышению видимости сайта в результатах поиска.

Настройка аналитики. Установка инструментов аналитики, таких как Google Analytics 4, позволит отслеживать посещаемость сайта и поведение пользователей, а также понять результаты продвижения.



С помощью систематически собранных данных можно будет проанализировать каналы трафика, поисковые запросы и эффективность рекламных кампаний. На основе этих данных специалисты подводят итоги и делают необходимые доработки. Адаптация под мобильные устройства. Адаптивный дизайн положительно сказывается на юзабилити сайта, охвате аудитории и уровне лояльности и отзывчивости к ресурсу у пользователей. Кроме того, мобильная версия имеет приоритет над десктопной благодаря Mobile First Index, и поисковые системы уделяют большое внимание мобильной оптимизации.

Техническое SEO-продвижение

На этом этапе SEO-специалист дает разработчику перечень технических правил и стандартов, которым должен соответствовать функциональный сайт. Их внедрение является обязательной частью оптимизации ресурса. Вот эти требования:

Формирование понятного URL (ссылки страницы). URL отображает путь пользователя на сайте, поэтому должен быть понятным человеку и состоять из простых описательных слов. Настройка доступных для индексации страниц пагинации. Страницы пагинации — это метод разбиения контента сайта на несколько отдельных страниц с целью облегчения навигации и взаимодействия пользователя с большим количеством информации.



Страницы пагинации нуждаются в оптимизации прежде всего для продвижения ресурса и получения максимального трафика. Они должны быть доступны для индексации, следовательно, необходимо убедиться, что в html-коде сайта присутствуют ссылки на все страницы пагинации. Работа с изображениями на сайте предполагает их оптимизацию с учетом следующих факторов:

выбор правильного формата изображений — WebP и AVIF обеспечивают лучшее сжатие картинок (примерно, на 25-35%), чем другие форматы, а JPEG или PNG можно применять как запасной вариант;

замена GIF-изображений на видео может повысить эффективность отображения контента, обеспечить лучшую компрессию и качество;

повышение качества контента и скорости загрузки — привлекательность изображений напрямую зависит от качества, пользователи с большей вероятностью будут переходить на сайт, если миниатюра изображения будет четкой в результатах поиска;

оптимизация названия файлов и прописывание атрибутов alt и title для картинок, чтобы они были информативными, содержали ключевые слова;

обеспечение адаптивности, чтобы изображения корректно отображались на разных устройствах, включая мобильные.



С учетом этих требований, изображения на сайте будут эффективно способствовать его эстетике, пользовательскому опыту и оптимизации для поисковых систем.

Настройка редиректов. Редирект — это перенаправление пользователя с одного URL-адреса на другой, которое обычно используется для обеспечения доступа к актуальному контенту.



Правильная настройка способна решить целый ряд больших проблем, например, устранение дублей, склеивание доменов, сохранение ссылочного веса при изменении адреса страницы и тому подобное. Редиректы помогут сохранить SEO-значимость и трафик при изменении URL-адресов и структуры сайта. Создание файла robots.txt. В файле даются инструкции для поисковых роботов. Он указывает, какие страницы и файлы стоит сканировать. Необходимо убедиться, что файл настроен правильно и содержит верные символы кодировки UTF-8, чтобы роботы могли корректно их обрабатывать.



Результатом создания файла должно быть правильное сканирование страниц сайта. Генерирование xml-карты сайта — перечня важных страниц сайта, которые вы хотите продвигать. С помощью карты поисковым ботам будет проще просканировать эти страницы. Необходимо также убедиться, что файл содержит точные и корректные URLы. Предоставить sitemap.xml поисковым системам можно через Google Search Console или robots.txt. Настройка HTTP-заголовков. HTTP-заголовки — дополнительная информация о ресурсе или о самом поисковом запросе. Они указывают на различные параметры передачи данных, такие как тип контента, кодировка, кэширование, безопасность и прочее.



Благодаря оптимизации HTTP-заголовков ускоряется загрузка для пользователей и индексация страниц. В результатах поиска отображается дата последнего обновления страницы, благодаря чему они занимают высокие позиции в выдаче. Использование тега rel="canonical". Тег предотвращает появление дублей. Благодаря ему страница, где он прописан, будет восприниматься поисковыми ботами приоритетной или канонической для индексирования. Именно она будет отображаться в органической выдаче и получать количество ссылок от других страниц с подобным контентом. Настройка страницы 404. Во-первых, поисковые роботы понимают, что страница недоступна, и это может предотвратить дальнейшую индексацию такой страницы, расход ресурса поисковых систем.



Во-вторых, предоставление информации о том, что страница не найдена, помогает улучшить пользовательский опыт. Внедрение микроразметки — способа добавления структурированной информации к веб-странице с целью лучшего понимания ее контента поисковыми системами. Она помогает поисковым ботам распознать текст и другие элементы страницы и соотнести их с определенным типом данных, поскольку боты еще несовершенны в определении смысла контента.



Разделы на сайте следует выделить соответствующей микроразметкой, например, Product, Offer, Price, Organization, Review, Breadcrumbs и т. д., настроить с помощью библиотеки schema.org. Таким образом, на соответствующий запрос пользователя робот предоставит нужную информацию.



В результате можно добиться улучшения пользовательского опыта, получения привлекательного сниппета в выдаче и повышения кликабельности.

Выводы