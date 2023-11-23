SEO на етапі розробки сайту: покроковий гайд з оптимізації

Сьогодні створення сайту, що приносить трафік, не є чимось недосяжним і доступне практично кожному. Однак на початковому етапі сайт приховує багато помилок і, як правило, не буває готовим до комплексного просування. Крім того, Google з пересторогою ставиться до нових сайтів: повільніше їх індексує і ранжує.

SEO-просування допомагає не просто отримати трафік, але й попасти в перші результати видачі за релевантними для вас запитами. Результати від просування нового сайту можна отримати тільки через кілька місяців після початку. Навіщо ж тоді відводити час і ресурси для просування на етапі первинної розробки, запитаєте ви?

Саме про це я і розкажу в цьому матеріалі, а також наведу покроковий шлях оптимізації сайту.

Переваги оптимізації сайту на етапі розробки

Переваг всього три, але вони певно вам сподобаються.

Економія.

Вам не доведеться виділяти додаткові кошти на доопрацювання й удосконалення створеного сайту та вносити зміни в структуру, на яку вже було достатньо витрачено. В цьому немає потреби, якщо сайт від початку SEO-адаптований.

Вкладення окупатимуться швидше, а прибуток можна буде отримати раніше, якщо SEO-вимоги були враховані на етапі розробки.

Заздалегідь спланована структура, яка вже оптимізована під SEO.

Внесення правок у структуру сайту може позначитися на трафіку і призвести до його втрати з тих сторінок, які вже потрапили в індекс. Крім того, розширення структури може викликати необхідність переїзду на новий сервер.

Виправлення всіх цих потенційних помилок і недоліків на ранньому етапі дасть змогу запустити сайт із початково високим пошуковим потенціалом.

Швидкий результат.

Усі вищеназвані дії та заходи негативно позначаються на найголовнішому — часі, найважливішому ресурсі у просуванні сайтів.

Але не варто побоюватися, що виконання SEO-вимог позначиться на збільшенні термінів розробки сайту. Приділивши більше часу оптимізації ресурсу на початковому етапі, у підсумку ви виграєте і отримаєте чудовий результат.

Читайте, як працює SEO на етапі розробки сайту в кейсі Art de Vivre .

Покрокова оптимізація на етапі розробки

Основною метою SEO для нового сайту є створення ресурсу, який би відповідав усім актуальним вимогам пошукових систем. Усі дії SEO-фахівця спрямовані на те, щоб користувачі могли познайомитися й оцінити сайт одразу ж після його запуску та початку роботи.

Тут я плавно підходжу до етапів SEO-просування. Звичайно ж, я не маю права стверджувати, що ця стратегія єдино вірна, але, як показує досвід, вона ефективна і демонструє хороші результати.

Базовий аналіз ніші та конкурентів

Це необхідний етап оптимізації сайту, який дає змогу вивчити особливості бізнесу і цільову аудиторію, визначити:

місце вашої компанії на ринку;

кількість і якість конкурентів у ніші;

сезонність (якщо вона є);

помилки конкурентів, які можна перетворити на ваші переваги.

Наприклад, використовуйте ключові слова, які втратили конкуренти, щоб ваші сторінки могли ранжуватися по ним.

На цьому етапі враховуються об’єктивні чинники, що впливають на успішне просування.

Дослідження ніші допомагає, в першу чергу, оцінити конкурентів, їхні сильні та слабкі сторони. В ньому висвітлюються переваги компанії, які дають змогу вдало конкурувати на ринку. Це один з головних етапів SEO при розробці сайту, бо на його підставі будується подальша стратегія.

Збір семантичного ядра

Семантичне ядро — це основа основ усього процесу планування та створення сайтів.

Працюючи над семантичним ядром, можна зрозуміти, на які запити спрямований сайт, і оптимально підлаштувати його під інтереси цільової аудиторії. Від цього залежить видимість ресурсу в пошукових системах, а отже і кількість відвідувачів. Крім того, воно допомагає планувати контент-стратегію, створюючи високоякісний контент, що відповідає потребам користувачів.

Фахівці підбирають релевантні та схожі запити, пошукові підказки, які максимально пов’язані з діяльністю компанії. Потім здійснюється кластеризація ключових слів за цільовими сторінками — найважливіша частина цього процесу.

Кластеризація — це розподіл ключових слів на групи за їхнім значенням для впорядкування інформації. Неправильне проведення кластеризації може спричинити підвищення показника відмов і просідання позицій у пошукові видачі.

Опрацювання структури сайту

Структура сайту — це його ієрархічна організація, яка визначає спосіб розміщення і взаємозв’язку сторінок. У контексті SEO правильна структура сайту дозволяє пошуковим роботам ефективно індексувати контент, покращує ранжування сайту в результатах пошуку і сприяє підвищенню видимості сайту для ключових запитів.

Це досягається завдяки:

оптимальному розміщенню меню і розділів;

зручній розбивці товарів на категорії та підкатегорії;

логічній послідовності інформаційних блоків.

Візуалізацію структури сайту можна здійснити за допомогою Mind map — інтелектуальних мап, що допомагають візуалізувати інформацію у вигляді ієрархії.

Один з прикладів Mind map структури сайту

Внутрішня оптимізація

Цей етап має на меті створення релевантних запиту користувача сторінок і підвищення їхніх позицій у пошуку. Ось основні задачі SEO-фахівця у внутрішній оптимізації:

Складання метаданих (Title, Description, H1) для всіх сторінок сайту. З їхньою допомогою пошуковий бот може краще зрозуміти контент сторінки. Чим зрозуміліші для робота метатеги, тим більша ймовірність, що він покаже сторінку в результатах пошуку. Організація заголовків H1-H6. Ці заголовки першочергово скануються пошуковими ботами, а видача в пошуку формується на основі ключів у них. Оптимізація сторінок фільтрації. Сторінки фільтрації — це результати пошуку в категоріях товарів за різними параметрами, заданими користувачами. Їхня оптимізація необхідна для поліпшення видимості сайту, зростання позицій у видачі та органічного трафіку.



Відбувається це за рахунок середньочастотних і низькочастотних запитів, підвищення рівня довіри до сайту у користувачів і зменшення показника відмов. Правильна оптимізація сторінок фільтрації дасть змогу зробити їх сторінками, що генерують трафік сайту. Створення контенту. Важливо, щоб контент кожної сторінки був не просто набором слів упереміш із ключовими фразами, а був читабельним, осмисленим, цілісним і актуальним. Тексти на сайті пишуть не тільки для пошукових роботів, а й для людей.



Також є сенс подумати над створенням блогу. Це дасть змогу залучити більше цільової аудиторії та підвищити її зацікавленість завдяки регулярним публікаціям нового контенту в ньому. Розробка внутрішньої перелінковки. Посилання між сторінками сайту потрібні для поліпшення навігації та допомоги пошуковим системам зрозуміти структуру сайту. Завдяки внутрішній перелінковці можна підвищити релевантність сторінок ресурсу в результатах пошуку, збільшити відвідуваність сайту і прискорити індексацію. Відповідність сайту основним метрикам. Цей етап потрібен для досягнення найкращих показників ефективності. Основні метрики допомагають визначити, наскільки добре сайт відповідає очікуванням користувачів та вимогам пошукових систем. Серед цих метрик:

швидкість завантаження — користувачі не люблять чекати, тому прискорення завантаження сайту може підвищити задоволеність відвідувачів та зменшити відсоток відмов. Найкращим буде вважатись показник від 90 до 100 балів;

час проведення на сайті — якщо відвідувач проводить багато часу на вашому ресурсі, це свідчить про його зацікавленість та задоволеність контентом;

відсоток відмов — високий відсоток відмов (70 % і вище) свідчить про те, що користувачі не знаходять те, що їм потрібно, або стикаються з проблемами при використанні сайту.



Одразу створюючи якісний ресурс та працюючи над швидкістю завантаження контенту, можна заохотити користувачів відвідувати сайт та залишатися на ньому довше. Оптимізуючи сайт під ці метрики, можна не лише поліпшити користувацький досвід, але й підвищити довіру до вашого ресурсу в очах пошукових систем. В кінцевому підсумку це веде до підвищення видимості сайту в результатах пошуку.

Налаштування аналітики. Встановлення інструментів аналітики, таких як Google Analytics 4, дасть змогу відстежувати відвідуваність сайту і поведінку користувачів, а також зрозуміти результати просування.



За допомогою систематично зібраних даних можна буде проаналізувати канали трафіку, пошукові запити та ефективність рекламних кампаній. На основі цих даних фахівці підбивають підсумки і роблять необхідні доопрацювання. Адаптація під мобільні пристрої. Адаптивний дизайн позитивно позначається на юзабіліті сайту, охопленні аудиторії та рівні лояльності й чуйності до ресурсу у користувачів. Крім того, мобільна версія має пріоритет над десктопною завдяки Mobile First Index, і пошукові системи приділяють велику увагу мобільній оптимізації.

Технічне SEO-просування

На цьому етапі SEO-фахівець дає розробнику перелік технічних правил і стандартів, яким має відповідати функціональний сайт. Їх впровадження є обов’язковою частиною оптимізації ресурсу. Ось ці вимоги:

Формування зрозумілого URL (посилання сторінки). URL відображає шлях користувача на сайті, тому має бути зрозумілим людині і складатися з простих описових слів. Налаштування доступних для індексації сторінок пагінації. Сторінки пагінації — це метод розбиття контенту сайту на декілька окремих сторінок з метою полегшення навігації та взаємодії користувача з великою кількістю інформації.



Сторінки пагінації потребують оптимізації насамперед для просування ресурсу та отримання максимального трафіку. Вони мають бути доступні для індексації, отже, необхідно переконатися, що в html-коді сайту присутні посилання на всі сторінки пагінації. Робота із зображеннями на сайті передбачає їхню оптимізацію з урахуванням наступних чинників:

вибір правильного формату зображень — WebP і AVIF забезпечують краще стиснення картинок (приблизно, на 25-35%), ніж інші формати, а JPEG або PNG можна застосовувати як запасний варіант;

заміна GIF-зображень на відео може підвищити ефективність відображення контенту, забезпечити кращу компресію та якість;

підвищення якості контенту та швидкості завантаження — привабливість зображень напряму залежить від якості, користувачі з більшою ймовірністю будуть переходити на сайт, якщо мініатюра зображення буде чіткою в результатах пошуку;

оптимізація назви файлів і прописування атрибутів alt і title для картинок, щоб вони були інформативними, містили ключові слова;

забезпечення адаптивності, щоб зображення коректно відображались на різних пристроях, включаючи мобільні.



З урахуванням цих вимог, зображення на сайті будуть ефективно сприяти його естетиці, користувацькому досвіду та оптимізації для пошукових систем.

Налаштування редиректів. Редирект — це перенаправлення користувача з однієї URL-адреси на іншу, яке зазвичай використовується для забезпечення доступу до актуального контенту.



Правильне налаштування здатне розв’язати цілу низку великих проблем, на кшталт, усунення дублів, склеювання доменів, збереження посилальної ваги під час зміни адреси сторінки тощо. Редиректи допоможуть зберегти SEO-значимість і трафік у разі зміни URL-адрес і структури сайту. Створення файлу robots.txt. У файлі даються інструкції для пошукових роботів. Він вказує, які сторінки та файли варто сканувати. Необхідно переконатися, що файл налаштований правильно і містить вірні символи кодування UTF-8, щоб роботи могли коректно їх обробляти.



Результатом створення файлу має бути правильне сканування сторінок сайту. Генерування xml-карти сайту — переліку важливих сторінок сайту, які ви хочете просувати. З допомогою карти пошуковим ботам буде простіше просканувати ці сторінки. Необхідно також переконатися, що файл містить точні та коректні URLи. Надати sitemap.xml пошуковим системам можна через Google Search Console або robots.txt. Налаштування HTTP-заголовків. HTTP-заголовки — додаткова інформація про ресурс або про сам пошуковий запит. Вони вказують на різноманітні параметри передачі даних, такі як тип контенту, кодування, кешування, безпека та інше.



Завдяки оптимізації HTTP-заголовків прискорюється завантаження для користувачів та індексація сторінок. У результатах пошуку відображається дата останнього оновлення сторінки, завдяки чому вони займають високі позиції у видачі. Використання тега rel="canonical". Тег запобігає появі дублів. Завдяки йому сторінка, де він прописаний, сприйматиметься пошуковими ботами пріоритетною або канонічною для індексування. Саме вона відображатиметься в органічній видачі та отримуватиме кількість посилань від інших сторінок із подібним контентом. Налаштування сторінки 404. По-перше, пошукові роботи розуміють, що сторінка недоступна, що зі свого боку може запобігти подальшій індексації такої сторінки та витраті ресурсу пошукових систем.



По-друге, надання інформації про те, що сторінка не знайдена, допомагає поліпшити користувацький досвід. Впровадження мікророзмітки — способу додавання структурованої інформації до вебсторінки з метою кращого розуміння її контенту пошуковими системами. Вона допомагає пошуковим ботам розпізнати текст та інші елементи сторінки і співвіднести їх з певним типом даних, оскільки боти ще недосконалі у визначенні сенсу контенту.



Розділи на сайті слід виділити відповідною мікророзміткою, наприклад, Product, Offer, Price, Organization, Review, Breadcrumbs тощо і налаштувати за допомогою бібліотеки schema.org. Таким чином, на відповідний запит користувача робот надасть потрібну інформацію.



У результаті можна домогтися поліпшення користувацького досвіду, отримання привабливого сніпета у видачі та підвищення клікабельності.

Висновки