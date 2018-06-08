Как оптимизировать страницу 404

Каждый из нас сталкивался с 404-й ошибкой на сайте и такую страницу хотелось покинуть как можно скорее. Но некоторые компании, интернет-магазины, медиа создают страницы с 404 ответом сервера, которые срочно добавляешь в закладки. Давайте поговорим о том, как добиться такого эффекта и «выжать» из 404 максимум.

Ошибка 404 вредит SEO?

404 Not Found (ресурс не найден) — код ответа сервера, который сообщает, что невозможно найти страницу по указанному адресу.

Существует мнение, что наличие страниц с 404 ошибкой на сайте негативно влияет на SEO, но на самом деле это не совсем так.

Из справки Google:

Обычно ошибки 404 не влияют на рейтинг сайта в Google, поэтому их можно игнорировать. Чаще всего они бывают связаны с опечатками, неправильными настройками или попытками Google распознать и просканировать ссылки во встроенном контенте (например, в коде JavaScript).

Появление 404 ошибок на сайте — явление неизбежное и причины тому могут быть разные:

изменение структуры сайта;

битые ссылки;

изменение URL адреса страницы;

страница или сайт больше не существует.

Эти причины требуют тщательной проработки — необходимо заменять битые ссылки на актуальные, при изменении структуры и URL адресов сайта корректно настраивать 301-е редиректы на актуальные страницы. Однако существуют и вполне «житейские» ситуации появления 404-х страниц. Например:

опечатка при введении URL адреса пользователем;

удаление товаров на сайте.

В перечисленных случаях появление 404-й страницы неминуемо и логично для поисковых роботов. Как минимизировать влияние большого количества таких страниц я расскажу в следующей статье, а сейчас давайте рассмотрим, как разработать качественную 404-ю страницу для сайта.

В каждом из указанных случаев необходимо создать шаблон и настроить 404 код ответа сервера для несуществующих страниц. При этом следуйте правилам, которые помогают SEO:

Страница 404 должна быть настроена корректно и отдавать код HTTP 404 (Not Found), чтобы не попасть в индекс поисковых систем. Во-первых, такие страницы будут засчитываться как дубли. Во-вторых, это может негативно сказаться на поведенческих факторах. Ведь если человек из поиска попадет на 404 страницу — он явно расстроится потому, что ожидал увидеть совсем иное. Следовательно, быстро уйдет и снова вернется к поиску.

Не следует делать 301 редирект на главную. Таким образом вы вводите в заблуждение пользователя: он ожидал получить одну страницу, а непонятным образом оказался на главной. C 404-й страницы должна стоять ссылка на главную, но не редирект.

Нужно ли создавать кастомные 404 страницы?

Очень часто страницы 404 оформлены стандартным образом и выглядят примерно так:

Согласитесь, не сильно лояльно по отношению к пользователю и мы его с большей долей вероятности потеряем, если не создадим уникальный и полезный шаблон 404 ошибки.

Google рекомендует создавать собственные страницы 404:

Стандартная страница 404 обычно неинформативна и никак не связана с вашим сайтом. А на собственной странице 404 вы можете разместить полезные ссылки и элементы дизайна своего сайта. Если у вас есть доступ к серверу, то попробуйте создать собственную страницу 404. Она поможет пользователям найти нужную информацию или предложит им другое интересное содержание, чтобы они остались на вашем сайте.

Создаем 404 страницы для людей

Основные рекомендации по созданию собственных 404 страниц:

При создании 404 ошибки необходимо придерживаться единого стиля сайта или бренда. Также оформление 404 страницы может подчеркнуть специфику работы бизнеса. Так пользователь сразу поймет, что он попал на тот сайт, который искал, но возникли определенные трудности.

Будьте вежливы и объясните, почему человек оказался на этой странице. Практически каждый пользователь знаком с такой ошибкой и в общих чертах представляет, что произошло. Но будьте готовы помочь тем, кто растерялся. Сообщение должно быть четким и понятным — без технических подробностей.

Дайте ссылки, которые могут оказаться полезными для пользователя. Как вариант: самые посещаемые страницы, популярные категории или новые материалы на сайте. У пользователя должна быть возможность перейти на главную.

Действенный прием для интернет-магазинов — вывод на 404 страницах похожих или недавно просмотренных товаров.

Если сайт у вас небольшой и хорошо структурирован, разместите ссылку на карту сайта.

Дизайну страницы 404 быть!

Используйте креативные идеи и подавайте такие страницы со вкусом — это сгладит неприятное впечатление от 404-й страницы и задержит человека на вашем сайте:

Задействуйте свой творческий потенциал и все таланты в области дизайна и юмора. Четыре идеи в помощь:

Интерактивные элементы. Развлеките человека, добавьте простую игру, дайте ненавязчивый контент. Не исключено, что так ваш сайт запомнится и получит шанс попасть в закладки. Собрала 9 хороших примеров. Наслаждайтесь (только предварительно убавьте громкость):

https://www.tinsanity.net/404.shtml

https://www.agens.no/404

https://imgur.com/404

https://github.com/404

https://hotdot.pro/404/

https://www.tumblr.com/404/

https://www.kualo.co.uk/404

https://amplifr.com/blog/ru/t

+ 18 примеров креативной 404-й страницы.

Промоакции и сбор клиентской базы. Отличный шанс повысить уровень доверия к вам и стимул к покупке или заказу услуги.

Как настроить 404 страницу?

Существует достаточно плагинов для настройки 404 страниц на платформе WordPress. Но не всегда получается настроить через плагин или сделать это для сайта на другой платформе. Предлагаю вам такой способ:

Создайте 404 страницу HTML. Настройте переадресацию в .htaccess, чтобы при неправильном URL пользователь переходил на 404 страницу. Для этого пропишите в .htaccess «Error 404 www.site.com/404.html». Разместите файл .htaccess на хостинге в корневом каталоге сайта. Нужно, чтобы созданная страница 404 отдавала код ответа сервера отличный от 200, а именно 404 (Not Found). Для этого пропишите на странице 404 строчку кода и добавьте файл на сервер:

Если этого не сделать, то страницы могут попасть в индекс, а в панеле для вебмастеров вы можете увидеть:

Надеюсь, я убедила вас в целесообразности создания привлекательной 404-й страницы. В следующий раз подробнее остановлюсь на ситуациях, когда влияние 404 ошибок все же нужно минимизировать и отвечу на такие вопросы:

Как найти битые ссылки на страницах вашего сайта. Как найти актуальные страницы сайта для существоваших ранее страниц. Как избавится от большого количества 404-х ошибок.

Выводы

Работайте над лояльностью аудитории, старайтесь врезаться в память: запомниться и выделиться даже с помощью 404-й ошибки. Сделайте ее фишкой сайта и помните:

Наличие 404-й ошибки на сайте не влияет напрямую на позиции в выдаче. Чтобы не потерять трафик и улучшить поведенческие факторы, необходимо создавать кастомные страницы с 404-м ответом сервера. На страницах с 404-й ошибкой следует размещать информацию с пояснением, почему пользователь оказался здесь, куда следовать дальше. Это нужно, чтобы человек понял: сайт работает и можно остаться на нем.

При создании 404-х страниц правильно настраивайте коды ответа сервера. Это поможет избежать проблем с индексированием сайта поисковыми системами.

Нашли крутые по дизайну, идее, реализации страницы — давайте ссылки в комментариях, добавлю в пост.