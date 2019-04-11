Оптимизация страниц пагинации интернет-магазина — подробная инструкция

Как правильно оптимизировать страницы пагинации — одна из самых комментируемых тем на всех SEO-форумах. Попробуем разобраться в сути вопроса.

Что такое страницы пагинации и зачем они нужны?

Страницы пагинации — объединенные в рамках одного раздела, категории или подкатегории страницы, условно разделенные на отдельные части с помощью нумерации.

Они создаются, чтобы не нагружать первую страницу текстовым полотном и чтоб не выводить на главную сотни или тысячи товаров. Перегруженная страница будет очень долго загружаться — пользователь просто уйдет с сайта.

Как выглядят страницы пагинации?

Обычно на сайтах интернет-магазинов, досках объявлений, блогах пагинация выглядит так:

Как оптимизировать страницы пагинации?

Google советует любой из трех вариантов:

ничего не делать;

настроить rel="canonical" со всех страниц пагинации, включая первую, на страницу со всеми товарами — pageall;

использовать атрибуты next, prev, чтобы показать связь между страницами пагинации (было актуально до марта 2019 года).

SEO-специалисты практикуют и другие методы:

закрывают от сканирования с помощью размещения <meta name=”robots” content=”noindex, follow” /> либо запрещают к индексированию в файле robots.txt (при этом robots не является директивой).

на всех страницах пагинации указывают rel="canonical" на первую (основную) страницу.

Не рекомендую использовать два варианта:

Ничего не предпринимать. Такая стратегия может привести к появлению дублей страниц и текстов. В результате поисковик может индексировать слабо оптимизированные страницы, а важные для продвижения — пропускать. Закрывать от индексации все страницы пагинации, кроме первой. Так может ухудшиться индексация товаров или статей, расположенных на второй, третьей и других страницах.



Не существует 100% гарантии, что робот сможет просканировать страницы карточек товаров, ссылки на которые находятся на закрытых для индексирования страницах пагинации. Этот способ стоит использовать, только если присутствует большое количество дублей и нет возможности сделать страницы уникальными.

Но в остальных случаях:

Чаще всего с необходимостью оптимизации страниц пагинации сталкиваются владельцы интернет-магазинов, поэтому приведу примеры пагинации именно для этого типа сайтов.

Рассмотрим три популярных варианта.

{"0":{"lid":"1643046402031","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_ph":"Введите имя","li_nm":"Name"},"1":{"lid":"1573230077755","ls":"20","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"2":{"lid":"1596820612019","ls":"30","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

1. Настройка rel="canonical" на страницу со всеми товарами (pageall)

1.1. В случае наличия страницы со всеми товарами — pageall — необходимо настроить rel="canonical" со всех страниц пагинации, включая первую, на эту страницу.

Например, со страницы https://site.com/category/page-2/ должен быть настроен <link rel="canonical" href="https://site.com/category/page-all/" />.

Так вы покажете поисковикам (и Google, и Яндекс), что существует страница, которая содержит все страницы пагинации, и нужно индексировать именно её.

1.2. Оптимизированные тексты стоит размещать на странице со всеми товарами, но не дублировать на других страницах пагинации.

При этом всем страница должна достаточно быстро грузиться, иначе пользователи будут просто с нее уходить, ухудшая поведенческие показатели. То есть, если в каталоге категории сотни, тысячи товаров, такой вариант не подходит.

Кроме того, на большинстве CMS реализовать этот метод практически невозможно.

2. Настройка rel="canonical” со всех страниц пагинации на первую (основную) страницу

2.1. На страницах пагинации обязательно убрать из ссылки на первую параметр диапазона страниц, если он добавляется.

Например, на сайте есть страницы пагинации:

site.com/category/;

site.com/category/page-2/;

site.com/category/page-3/.

Но при этом со страниц site.com/category/page-2/, site.com/category/page-3/ и других при возвращении на первую, вместо site.com/category/ ссылка ведет на site.com/category/page-1/.

Страница site.com/category/page-1/ в таком случае будет дублем site.com/category/.

Необходимо убрать из ссылок на основную страницу элемент page-1, а также настроить 301 редирект со страниц с таким параметром на первую страницу категории.

2.2. Если на страницах, которые разбиты на страницы пагинаций (например, категории интернет-магазина), есть текст, он должен отображаться только на основной странице, то есть на первой. На всех остальных страницах пагинации текст не должен дублироваться. В противном случае из-за дублирования контента поисковик может определить под запрос нерелевантную страницу.

2.3. Настроить со всех страниц пагинации rel=”canonical” на основную страницу пагинации. Например, на странице https://site.com/category/page-2/ должен быть <link rel="canonical" href="https://site.com/category/" />.

2.4. Сгенерировать уникальные метатеги (Title, Description, Keywords) для страниц пагинации на основе шаблона.

Например:

Title страниц пагинации = [Title основной страницы пагинации] - страница [N],

где N — номер страницы пагинации.

Этот метод практически полностью решает проблему дублирования страницами пагинации основных страниц, рекомендуется Яндексом, а в списке рекомендуемых Google его нет.

3. Использование атрибутов rel="prev" и rel="next"

Ранее Google рекомендовал использовать оптимизацию страниц пагинации с использованием атрибутов next, prev. Они необходимы для того, чтобы показать поисковым системам, что содержание данных страниц логически связано.

Однако в марте 2019 года представители поисковой системы признали, что более не поддерживают данный атрибут. Вместо rel=next/prev Google теперь рекомендует вебмастерам помещать свой контент на одну страницу, а не разбивать его на несколько страниц, однако важно помнить про скорость загрузки страницы, поэтому можно такую рекомендацию использовать при небольшом количестве товаров.

Таким образом, настраивать атрибуты prev, next уже не нужно. Поэтому, наиболее приоритетным способом оптимизации страниц пагинации является настройка canonical со страниц пагинации на основную.

Важно: даже если страницы на сайте подгружаются с помощью AJAX-прокрутки, то есть товары подгружаются по мере того, как вы скроллите страницу, это не значит, что для поисковика все так же.

Возможно, в коде могут быть ссылки на страницы пагинации, поэтому в таких случая рекомендуем сканировать сайт с помощью Netpeak Spider, или вручную просмотреть код страниц категорий и провести их оптимизацию.

Запомнить

Неправильно оптимизированные страницы пагинации могут нанести вред сайту — важные страницы могут не индексироваться или быть некачественными с точки зрения поисковых систем. Важно правильно оптимизировать страницы пагинации, чтобы не допустить потери целевого трафика.

Рекомендуем использовать такой метод — проставлять canonical со всех страниц пагинации на основную страницу категории, фильтра.

В редких случаях, если на сайте из-за пагинации генерируется большое количество дублей, можно использовать и вариант с закрытием страниц пагинации для индексации роботами поисковых систем.