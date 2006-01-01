Денис Рудик

Автор NJ c 2016
Позиция:
Team Lead of SEO Team #2
Об авторе:

Начал свою карьеру в Netpeak в 2013 году, работал в отделе по работе с крупными проектами.

С 2014 года — Middle SEO Specialist. В 2016 перешел на должность SEO Team Lead.

В портфолио более 50 проектов различных тематик: от небольших корпоративных сайтов до крупных интернет-магазинов — лидеров в своих нишах.

Основные компетенции: работа с интернет-магазинами, повышение конверсии из посетителей в покупатели на сайте, улучшение удобства пользователей проектов.

Несколько публикаций в блоге, среди которых как кейсы с результатами по проектам, так и обучающие статьи.

Статьи автора

11 этапов SEO-продвижения сайта
Как сделать правильную перелинковку в интернет-магазине
Как вернуть органический трафик после неправильного переноса сайта
Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике «эко-товары и натуральная косметика»: ROMI 129%
Кейс по SEO-продвижению сайта в тематике грузовые перевозки — прирост конверсий в звонки в 4,41 раза
