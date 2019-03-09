11 этапов SEO-продвижения сайта

Вы решили, что без поискового продвижения дальнейшее развитие проекта невозможно. Нашли специалиста, предоставили ему доступы. Через некоторое время получаете увесистый список рекомендаций для внедрения — на уровне структуры сайта, текстов и даже самого святого — дизайна.

Как понять, что все это действительно необходимо, и что конкретно делает SEO-специалист для оптимизации вашего ресурса?

Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы раскруткой сайта в России, Украине или США, и, соответственно, делаете упор на Яндекс или Google, процесс продвижения в целом не меняется. Конечно, как и в других сферах, четких ограничений нет и многое зависит от специфики, но все же существуют обязательные этапы работ.

1. Анализ сайта, тематики и конкурентов

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Когда SEO-специалист получает все доступы к аналитике проекта и панелям вебмастеров (или добавляет туда сайт самостоятельно), он приступает к анализу товаров и услуг проекта, а также дает общую оценку сайту, чтобы понимать, какие работы нужно проводить в первую очередь.

Именно на данном этапе формируется стратегия продвижения проекта и детальный план работ.

Что конкретно делает специалист?

Анализирует общую видимость сайта не только по высокочастотным запросам, но и по средне- и низкочастотным. Проводит анализ конкурентов, лидеров рынка, чтобы понимать, на что делать упор в данной тематике, что в сайтах конкурентов лучше. Анализирует структуру сайтов-лидеров в нише, их ссылочный профиль. Отмечает запросы, под которые на сайте клиента нужно создавать и оптимизировать посадочные страницы. Проводит как обычную аналитику на основе поисковой выдачи, так и системную, например, с помощью Serpstat.

Зачем все это нужно? SEO-специалист определяет, надо ли сразу проводить глобальные изменения на сайте. Например, менять CMS (систему управления контентом), адаптировать сайт под мобильные устройства, менять протокол с http на https и тому подобное.

О необходимости глобальных изменений грамотный специалист уведомляет заранее, чтобы уточнить у программистов, насколько возможна, например, доработка текущей версии CMS.

Также это позволяет уточнить весь бюджет на продвижение сайта — затраты на контент, ссылки, прочие расходы.

Лучше заранее проводить глобальные изменения, иначе на 3-4 месяце работ по внедрению SEO-аудита вы окажетесь в тупике — столкнетесь с тем, что оптимизировать фильтры, добавлять новые теги или категории невозможно чисто технически.

2. Формирование первичного ядра поисковых запросов

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Теперь у вас на руках стратегия продвижения, план работ, предварительный анализ сайта и сайтов лидеров рынка. На новом этапе SEO-специалист с помощью Serpstat, Wordstat и прочих инструментов сбора поисковых запросов собирает, кластеризирует по группам, пробивает на частотность семантическое ядро .

Оно пригодится для:

формирования структуры сайта;

составления шаблонов генерации и формирования метатегов вручную (Title, Description, Keywords), заголовков H1, H2;

написания текстов на посадочных страницах;

создания грамотной перелинковки;

внешней оптимизации сайта;

анализа видимости сайта.

Семантическое ядро может состоять как из нескольких сотен поисковых запросов (для небольших сайтов-визиток), так и нескольких сотен тысяч (для интернет-магазинов).

В этом фрагменте таблицы нет и 1% запросов сайта, занимающегося продажей часов

Процесс составления ядра долгий и, в зависимости от объема сайта, может занимать несколько месяцев. Именно поэтому его разбивают по разделам и категориям, чтобы не тормозить продвижение и расширять семантическое ядро параллельно с прочими работами.

Подробности продвижения читайте в посте «Внутренняя кухня SEO: как Netpeak продвигает UniSender — первые 5 шагов» .

3. Формирование широкой структуры сайта

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов, кроме некоторых проектов с узкой направленностью. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Поисковые системы постоянно совершенствуют свои алгоритмы и показывают наиболее релевантные страницы под запросы пользователей. Если вы введете в поисковике «ноутбуки с подсветкой клавиатуры», увидите на первых местах наиболее релевантные данным запросам страницы.

Если хотите увидеть на этих позициях свой проект, без формирования широкой структуры сайта не обойтись. Для каждой группы поисковых запросов необходимо создать и оптимизировать свою посадочную страницу.

При этом важно помнить, что под супернизкочастотные запросы лучше оптимизировать уже конкретные карточки товаров, так как они будут лишь мешать продвижению важных страниц, забирая у них часть внутреннего статического веса.

Супернизкочастотным считается запрос, который вводили не чаще 5 раз в месяц.

Под высокочастотные запросы создаются страницы категорий, под средне и низкочастотные — статические страницы фильтров/пересечений фильтров.

Откуда брать идеи для создания новых посадочных страниц?

Анализ выдачи. Анализ конкурентов. Внутренний поиск по сайту. Анализ товарного ассортимента / спектра услуг.

Для крупных магазинов с центрами выдачи в различных городах, а также досок объявлений, маркетплейсов, компаний с филиалами количество посадочных страниц в структуре умножается на количество городов. При этом важно, чтобы контент таких страниц был уникальным.

Это длительный процесс, и в больших проектах новые страницы фильтров для конкретных категорий создаются даже через два года после начала раскрутки сайта. Но все же основной объем работ по расширению структуры посадочных страниц должен быть проведен гораздо раньше — чтобы быстрее получить нужный эффект.

4. Формирование задания на внутреннюю оптимизацию

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Специалист исправляет ошибки внутренней оптимизации сайта, работает с посадочными страницами под группы запросов, удаляет дубли страниц. Для этого проводится технический SEO-аудит сайта, на основе которого формируется задание на внутреннюю оптимизацию.

Обязательно выполняются следующие пункты (в порядке важности):

Настройка автоматического формирования Title, Description и заголовков H1 на основе шаблонов для категорий, товаров, фильтров, пересечений фильтров, страниц, созданных под геозапросы, и тому подобное. Формирование адресов страниц на сайте (приведение их к человекопонятному виду). Оптимизация фильтров: создание правил формирования URL-адресов для фильтров и их пересечений, метатегов, видимости ссылок на фильтры). Увеличение скорости ответа сервера, загрузки страниц сайта. Удаление дублей с помощью постоянных перенаправлений, канонических адресов, noindex follow. Создание XML-карты сайта. Настройка мультиязычности (в случае наличия языковых версий). Оптимизация страниц пагинации. Оптимизация кода ответа сервера и заголовков страниц. Настройка микроразметки отзывов, информации на страницах карточек товаров.

Читайте подробности в статье «Оформляем товарную страницу: пять фишек для интернет-магазинов» .

5. Организация внутренней перелинковки

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Часто причиной плохого ранжирования сайта становится проблема с наполнением продвигаемых страниц статическим весом. О чем речь?

Важно не просто создать посадочные страницы, но и организовать внутреннюю перелинковку так, чтобы пользователи и поисковый робот могли без проблем попасть на другие страницы. В противном случае они могут не появиться в индексе поисковых систем.

Обычно такая проблема возникает со страницами оптимизированных фильтров — пользователь может попасть на такие страницы, выбрав фильтр, а поисковый робот ее не видит.

Также на этапе раскрутки сайта SEO-специалист выстраивает перелинковку категорий меню с помощью разработанных скриптов, куда добавляет ранее собранные и кластеризованные запросы, переливает статический вес со страниц с низкой конкуренцией (например, с карточек товаров, пересечений фильтров) на страницы более высокого уровня вложенности.

6. Оптимизация контента

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты.

Оптимизатор вручную формирует уникальные метатеги (Title, Description, Keywords) и заголовки H1 на основе «длинного хвоста» поисковых запросов для тех страниц, где это необходимо. Также для продвигаемых страниц сайта формируются тексты, включающие собранные ранее ключевые запросы, естественно, с учетом текущих требований поисковых систем.

Тексты влияют и на ранжирование страниц по высокочастотным запросам, и на отображение по запросам с «длинным хвостом».

7. Работа с краулинговым бюджетом

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов, где есть возможность отфильтровать результаты поиска, провести их сортировку. Доски объявлений.

Краулинговый бюджет поискового робота — количество страниц, которое он может обойти за один раз на сайте.

Часто владельцы сайтов, прочитав 1-2 статьи по раскрутке сайтов с помощью оптимизации фильтров и тегов, создают сотни страниц бесполезных фильтров, под которые нет запросов или их очень мало. Более того, не закрывают для робота страницы пересечений двух фильтров из одного блока (например, два бренда), пересечения четырех и более фильтров. Не скрывают страницы различных сортировок: по цене, рейтингу, количеству товаров на странице. Это все грубые ошибки.

В результате поисковый робот может проиндексировать только часть страниц фильтров — и уходит с сайта. Пусть вы даже грамотно сделаете все остальное, именно это станет причиной непопадания страниц в индекс. Более того, статический вес страниц категорий сильно снизится.

Отличный кейс по работе с фильтрами: «Как спасти проект и увеличить органический трафик на 109% за 6 месяцев» .

С краулинговым бюджетом рекомендуется работать только специалистам с опытом. Специалисты грамотно закроют для индексации «мусорные страницы», созданные лишь для удобства пользователей, оставят только нужные фильтры, запретят роботам совершать обход «мусорных страниц» и закроют ссылки на них.

8. Улучшение юзабилити сайта

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Учитывают ли алгоритмы поисковиков поведенческие факторы — то, как пользователь взаимодействует с сайтом? Да, учитывают .

SEO-специалисты работают над:

невозвратом пользователя в поисковую выдачу;

уменьшением показателя отказов;

увеличением длительности пребывания на странице.

Адаптация сайта для мобильных устройств существенно повысит видимость сайта в мобильной выдаче, также вырастут конверсии с мобильных устройств. Упрощение навигации уменьшает показатель отказов. Грамотное оформление страницы «О нас» повысит доверие посетителей и поисковиков.

9. Внешняя оптимизация сайта

Для кого это актуально? Для всех типов сайтов в тематиках с высокой конкуренцией.

Да в ряде тематик с низкой конкуренцией можно обойтись и без наращивания внешней ссылочной массы, но в основном внешняя оптимизация необходима. Чем больше качественных тематических площадок ссылаются на вас, тем авторитетнее вы становитесь в глазах поисковых систем.

Кейс в тему: «Про контент-маркетинг на США на примере кейса: 51 публикация за 5 месяцев» .

Существует множество параметров, по которым нужно строить ссылочный профиль и отбирать доноров. SEO-специалисты могут использовать биржи постоянных ссылок, добавлять естественные ссылки из форумов, Q/A-сервисов, а также напрямую размещать через вебмастеров сайтов, которые не занимаются продажей ссылок.

Кроме того, мы всегда рекомендуем владельцам размещать такой контент, чтобы пользователи сами ссылались на них. Это самые полезные ссылки.

10. Увеличение конверсии из посетителей в клиентов

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Сайты-визитки (не одностраничники). Доски объявлений. Корпоративные сайты.

Конверсии — не обязательно продажи. Это может быть как заказ услуг, так и подписка на рассылку.

На самом деле это комплексный этап, требующий знаний дизайна, юзабилити, email-маркетинга и даже навыков создания качественного контента.

Что же делает специалист в первую очередь?

Исправляет формы заказов. Добавляет способы связи с менеджерами через сайт. Меняет цвета элементов страниц. Работает с отзывами. Настраивает триггерные персонализированные рассылки.

И это только сотая доля доработок, которые повышают конверсию сайта.

11. Поэтапная оптимизация страниц

Для каких проектов актуален этот этап:

Интернет-магазины. Сайты сервисов и продуктов. Новостные сайты. Доски объявлений. Корпоративные сайты. Форумы.

Основываясь на ранжировании страниц по запросам и анализе трафика по категориям, SEO-специалисты постоянно работают со структурой сайта, расширяют ее, вносят изменения в тексты, метатеги, внутреннюю перелинковку, внешнюю ссылочную массу страниц. Это длительный процесс.

Все усложняет постоянное обновление алгоритмов поисковых систем, в связи с чем часто приходится вносить изменения в стратегию продвижения сайта и постоянно улучшать его для пользователей и поисковых систем.

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Запомнить

Условно можно выделить 11 основных этапов работы SEO-специалиста:

Анализ сайта клиента, тематики и конкурентов. Формирование стратегии и плана работ. Актуально для всех типов сайтов. Сбор и кластеризация семантики, формирование первичного ядра поисковых запросов. Актуально для всех типов сайтов. Создание широкой структуры сайта. Неактуально для специфических продуктов и узкотематических сервисов, решающих конкретные цели. Проведение аудита, формирование задания на техническую оптимизацию сайта. Актуально для всех типов сайтов. Внутренняя перелинковка, увеличение внутреннего веса важных для продвижения страниц. Актуально для всех, кроме небольших сайтов-визиток и специфических продуктов. Контентная оптимизация. Актуально для всех типов сайтов. Работа с краулинговым бюджетом. Актуально для интернет-магазинов, досок объявлений, сервисов, где есть возможность отфильтровать результаты, и провести сортировку по различным параметрам. Улучшение юзабилити сайта. Актуально для всех типов сайтов. Внешняя оптимизация, работа с ссылочным профилем. Неактуально для тематик с низкой конкуренцией. Увеличение коэффициента конверсии из посетителей в клиентов. Актуально для всех типов сайтов, кроме форумов. Поэтапная оптимизация страниц по разделам, категориям, внедрение доработок на основе анализа данных. Может быть неактуально для небольших сайтов-визиток.

Практически все этапы не применимы к сайтам-одностраничникам.