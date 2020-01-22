Что такое вес страниц и на что он влияет

Вес страниц — важный показатель для ранжирования сайта. Это условное значение, которое показывает поисковым системам уровень авторитетности вашего ресурса. Вес формируется исходя из количества рекомендаций в виде внешних (ведущих на сайт) и внутренних ссылок (тех, которые находятся на сайте). Расскажу подробно о том, как и зачем улучшить этот показатель.

Зачем нужен вес страниц

Все как в жизни: если авторитетный человек порекомендовал определенный ресторан, к заведению автоматически поднимается уровень доверия. Если ресторан советует кто-то, кого вы не знаете, то доверие попросту не формируется. То есть, чем больше количество внешних ссылок на сайт, тем выше поднимается его «авторитетность».

Важно помнить о качестве таких ссылок. Ведь чем выше качество и авторитет ссылающегося ресурса на вас, тем больший вес передается. Когда ссылаются некачественные ресурсы, «авторитетность» сайта падает до их уровня или же, в лучшем случае, остается неизменной.

При ранжировании сайтов по запросам пользователей поисковые системы Google и Яндекс учитывают множество различных факторов. Вес страниц — один из них.

Полный алгоритм вычисления веса страниц поисковыми системами все еще остается загадкой — эту информацию не разглашают. Поэтому данная величина очень абстрактна. Существуют лишь примерные методы подсчета веса страниц.

Каким бывает вес страниц

Вес бывает статический и динамический.

Статический — считается при помощи факторов, которые не зависят от запроса пользователей в поисковой системе. В основном, это сумма передаваемого веса внешними и внутренними ссылками.



Динамический — рассчитывается исходя из факторов, которые зависят от поисковых запросов. В таком случае, текст запроса сравнивается поисковыми системами с контентом на сайте, метаданными, анкорами ссылок и другими элементами страницы. Это не постоянный вес, он изменяется в зависимости от активности пользователей на сайте: переходы по ссылкам на сайте (клики по ссылкам), количество посещений страницы, время пребывания на ней и других действий.

Статический и динамический вес отличаются при подсчете. В первом случае странице назначается PageRank , значение которого обновляется через определенный промежуток времени. Во втором случае, вес рассчитывается по ходу отправленного пользователем запроса в поисковой системе.

Внутренние ссылки играют важную роль в статическом и динамическом весе. Они организовываются с помощью перелинковки внутри сайта.

Перелинковка

Перелинковка — объединение страниц внутри сайта или разных ресурсов с помощью гиперссылок.

Внутренняя перелинковка делается для наращивания веса страниц на сайте. Это повышает эффективность работы ресурса и помогает пользователю легче и удобнее перемещаться внутри сайта. Необходимо придерживаться нескольких правил:

На странице не должно быть больше одной ссылки на одну и ту же страницу. Страница не должна ссылаться сама на себя — содержать ссылки, которые ведут на ту же страницу, где находится пользователь. Текст ссылки должен быть релевантен содержимому страницы, на которую ведет ссылка.

С грамотно организованной перелинковкой:

ускорится индексация — боты следуют по ссылкам внутри сайта для сканирования информации;

увеличится доверие пользователей — они будут дольше находиться на сайте;

ускорится продвижение сайта в поисковой выдаче;

увеличится релевантность страниц сайта ключевым запросам, подходящим тематике вашего ресурса.

Как передается вес

Передача веса происходит очень просто — вес передается или перераспределяется с одной страницы на следующую с помощью ссылок. Чаще всего самая большая масса у главной, так как почти все страницы ресурса ведут на неё.

Приведем пример — допустим, вес главной страницы равняется 10. Тогда, при наличии одной ссылки на этой странице, страница, на которую она ведет, также будет равняться 10. При наличии четырех ссылок, вес разделится между ними поровну, то есть на каждую страницу пойдет 2,5. Чем больше ссылок будет находиться на странице, тем меньше вес она им отдаст.

Метод расчета статического веса

Определить вес страниц можно автоматически с помощью специальных сервисов и программ, например, Netpeak Spider. Для этого нужно в настройках сканирования перейти на вкладку «Параметры» и выбрать «Внутренний PageRank». После этого вес страниц будет рассчитываться автоматически.

Обязательно для расчета нужно включить параметр «Исходящие ссылки». Это важный момент, так как исходящие ссылки — это основа ссылочной связи.



Возьмем для примера небольшой сайт. Ниже — изображение с результатом сканирования:

Что мы видим? Вес страниц разный в зависимости от количество входящих, исходящих и внутренних ссылок. Наибольший вес у главной, за ней идут приоритетные страницы сайта. В то же время есть страницы, которые недополучают веса и ситуацию нужно исправить, иначе им сложно будет ранжироваться в поисковых системах.

Выводы

Вес страницы сайта показывает поисковым системам его «авторитетность» и влияет на ранжирование. Поэтому: