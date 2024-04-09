Линкбилдинг — что это такое, и Как правильно наращивать ссылки

Линкбилдинг — что это такое, и Как правильно наращивать ссылки

Наличие качественных внешних ссылок — важный фактор ранжирования в поисковой выдаче. Поэтому линкбилдинг считается одним из основных методов продвижения сайтов. В этой статье расскажу о пользе линкбилдинга, его этапы и основные стратегии.

Что такое линкбилдинг

Линкбилдинг (англ. link building) — процесс получения ссылок (бэклинков) на сайт. Благодаря ему постепенно строится ссылочный профиль сайта.

Основное задание линкбилдинга состоит в увеличении количества качественных бэклинков от разнообразных площадок. Авторитетные ресурсы и форумы, которые ссылаются на сайт, становятся для поисковых систем типа Google доказательством его качества.

Зачем нужен линкбилдинг

Google относится с подозрением к площадкам без внешних ссылок. Ведь когда пользователи находят что-то полезное — они рекомендуют его другим.

Нет точного числа внешних линков, которые приведут к топу выдачи. У каждого веб-ресурса — индивидуальная история. Поэтому во время линкбилдинга стоит использовать комплексный подход: изучить тематику и целевую аудиторию собственного сайта, сделать анализ конкурентов в нише и подобрать качественные сайты, с которых будет полезно получить ссылку.

Google запрещает покупать ссылки, поэтому линкбилдинг должен быть органическим, незаметным и делаться постепенно. Если создать новый сайт и закупить на него сотню ссылок, поисковик это увидит и наложит санкции. Есть шанс попасть в теневой бан и значительно потерять в трафике.

Хорошие и плохие внешние ссылки: как их отличить

Качественные ссылки приносят сайту пользу, а некачественные — только вредят, несмотря на их количество.

Качественные ссылки

Они подходят для авторитетных и релевантных источников, полученные естественным путем и имеют потенциал для привлечения ценного трафика на сайт.

Это могут быть органические внешние ссылки, которые ресурс получает, потому что другие компании или пользователи считают уместным о нем упомянуть. Скажем, когда в статье идет речь об email-маркетинге компании с использованием eSputnik, логично дать ссылку на сайт сервису.

Естественными считаются бесплатные ссылки, полученные благодаря:

обмену статьями с бэклинками между веб-ресурсами;

общим проектам разных компаний с целью размещения ссылок;

написанию статей, которые их авторы предлагают другим ресурсам бесплатно;

размещению ссылок на тематических форумах;

написанию полезных гостевых статей, которыми пользователи делятся самостоятельно.

Также достаточно качественными считаются покупные ссылки. На практике большинство бэклинков размещаются именно за деньги, ведь собственники площадок хотят получить долю выгоды. Есть два основных способа приобретения ссылок:

оплатный аутрич — обращение к собственнику сайта напрямую для обсуждения условий размещения;

использование биржи (сайта-посредника).

Алгоритм работы биржи простой.

Собственник сайта №1 публикует на бирже информацию о готовности размещать бэклинки за определенную сумму. Собственник сайта №2 хочет приобрести ссылку. Он заходит на биржу, видит список площадок, фильтрует их по своим параметрам и совершает оплату. Биржа зарабатывает на комиссии от сделки.

Спамные ссылки

Они нерелевантные, низкокачественные и вредят поисковой оптимизации сайта. Это по большей части бэклинки с ненадежных площадок, которые размещают у себя все предложенное и почти не имеют трафика. На таких ресурсах статьи об одежде размещаются рядом с рекламой казино.

Google считает такие сайты спамными и с подозрительностью относится к ресурсам, на которые они ссылаются. Поэтому хорошо фильтруйте площадки. Они должны вызвать доверие и давать прирост трафику.

Основные метрики для оценки качества ссылок

Обязательно проверяйте интересные для сотрудничества ресурсы с помощью специальных инструментов типа Ahrefs та Moz. Перечислю основные метрики.

DR (Domain Rating). Показатель авторитетности домена в сервисе Ahrefs. Он содержит шкалу от 0 до 100, где 100 — высочайший авторитет. DR рассчитывается на основе нескольких факторов, включая количество и качество ссылок, которые ведут на домен. DA (Domain Authority). Показатель авторитетности домена в сервисе Moz со шкалой от 0 до 100.

DR и DA могут отличаться для одного и того же домена.

Referring Domains (Реферирующие домены). Количество уникальных доменов, которые ссылаются на сайт. Один домен считается один раз, даже если с него ссылаются дважды и больше. Реферирующие домены — один из наиболее важных факторов ранжирования в поисковой выдаче.

Linked Domains (Связанные домены). Это количество доменов, которые ссылаются на веб-ресурс. Если с домена ссылаются дважды или более раз, каждая ссылка будет учтена.

Типы ссылок

Обращайте внимание и на вид ссылок, ведь это также играет важную роль в линкбилдинге.

Анкорные ссылки

С ключевыми словами. Это органично вписанные в текст ссылки. К примеру, когда бэклинк на категорию горных велосипедов в статье размещен собственно под словами «горные велосипеды».

На наличие ссылки указывает только цвет. Если его убрать, остается обычный органический текст.

Анкорные бэклинки объясняют поисковой системе, чего ждать после перехода по ним. Если ключ — «горные велосипеды» и после перехода открывается страница с велосипедами, поисковики получают зеленый сигнал.

Подбор ключевых слов под ссылку стоит доверить SEO-специалисту.

Брендовые анкоры — ссылки с названием бренда, компании или продукта. К примеру, линк на сайт компании Netpeak Group с анкором «Netpeak Group».

Коммерческие с прямым вхождением — указывают, что информацию можно узнать в другом месте: «перейти на сайт», «читайте здесь», «вот ссылка» и т. д.

Безанкорные ссылки

Это ссылка без ключевых фраз. Вместо них прописан веб-адрес сайта.





URL-ссылка — «голые» бэклинки, когда URL-адрес страницы не прикрыт ключевыми словами, а размещен посреди текста.

Ссылки-изображения

Речь идет об изображениях, после нажатия на которые пользователь перейдет по ссылке:

рекламные баннеры , ссылки под которыми активны только на время рекламной кампании;

, ссылки под которыми активны только на время рекламной кампании; качественные графики или статистика в статьях — на них нажимают, чтобы получить больше информации;

— на них нажимают, чтобы получить больше информации; логотипы на странице с перечнем партнеров, который ведет на их сайты.

Основные стратегии и методы получения ссылок

Есть много способов получения ссылок. Расскажу о популярных.

Аутрич (Оutreach)

Важный метод линкбилдинга, который состоит в прямом обращении к собственникам веб-ресурсов с просьбой разместить бэклинк. Он предусматривает обсуждение одного из возможных типов размещения.

Покупка ссылок. К примеру, можно написать статью и предложить ее площадке за определенную сумму. Или договорится о лонгрид-спецпроекте, когда редакторы сайта с авторитетным доменом пишут статью собственноручно. Аренда ссылок. Состоит в размещении бэклинков в уже опубликованной статье на определенный период времени: полгода, год и т. д. Обмен ссылками. Это взаимовыгодное сотрудничество, когда площадки публикуют статьи друг друга. Важно выбирать для обмена авторитетные домены. Контент-маркетинг. Метод состоит в создании настолько качественного контента, чтобы площадки хотели размещать его у себя бесплатно. Это могут быть статьи, видео, вебинары, исследования, инфографики и др.

Крауд (Crowd)

Крауд — вспомогательный метод создания органического ссылочного профиля для поисковой системы. Состоит в создании комментариев, ответов и отзывов на форумах размещения ссылок. Он очень дешевый, даже бесплатный, если размещать ссылки самостоятельно.

Существует огромное множество форумов с разными обсуждениями. Ищите на них актуальные темы, где ссылки будут выглядеть органично или создавайте собственные ветки обсуждения.

Если в Интернет-магазине продаются смартфоны, найдите форум, на котором пользователь спрашивает совета, где можно приобрести телефон. Оставьте подробный комментарий с бэклинком на категорию смартфонов.

Форумы постоянно чистят свой кэш, поэтому не стоит бездумно размещать комменты и спамить. Эффективнее создавать полезные посты, чтобы ссылки продержались на форуме дольше. Более того, качественный крауд помогает привлекать ЦА на сайт и получать дополнительную прибыль.

PBN (Private Blog Network)

PBN — сеть веб-ресурсов, которые создаются одним собственником для продвижения определенной площадки. Это по большей мере общие веб-ресурсы со статьями обо всем на свете. И в каждой из них есть ссылка на сайт, которую продвигает собственник.

PBN достаточно эффективные, но их использование рискованно. Есть шанс, что поисковые сети найдут закономерности и наложат санкции.

Дропы (Drops)

Дропы — специализированные сайты для продажи линков. Они содержат статьи на разнообразные тематики и не особо переживают по поводу качества материалов. Поисковики считают дропы спамными, поэтому их использование часто приводит к наложению санкций.

Этапы работы во время линкбилдинга

В процессе линкбилдинга есть четкая последовательность шагов. Расскажу о каждом.

Шаг 1. Анализ собственного сайта

В первую очередь, проанализируйте параметры собственного сайта и авторитет домена, чтобы выбрать доноров приблизительно того же уровня.

Донор — это веб-ресурс, который размещает ссылку.

Изучите тематику сайта, его целевую аудиторию и приоритетный регион для продвижения. К примеру, на интернет-магазин музыкальных инструментов в Украине желательно ссылаться из статей в украинских тематических музыкальных изданиях. Кроме того, подобные сайты посещает целевая аудитория, которую бы заинтересовала размещенная ссылка.

Шаг 2. Анализ конкурентов

Найдите основных соперников сайта, а потом выгрузите и проанализируйте ссылочные профили их доноров. Это даст понимание стратегии конкурентов: сколько у них ссылок, из каких они стран, на каких площадках размещаются итд.

Стройте собственную стратегию линкбилдинга на основании этих данных. В ней используйте доноров конкурентов, но добавляйте к ним лучшие площадки, чтобы сделать ссылочный профиль более эффективным.

Шаг 3. Сбор базы доноров

Чтобы убедиться в качестве потенциального донора, сначала оцените внешний вид сайта и дайте ответ на несколько вопросов.

Какой контент публикуется? Этот ресурс тематический? Подходит ли тематика площадки? На сайте есть ЦА? Площадка публикует спам, рекламный или не тематический контент? Насколько много на сайте рекламы?

После этого воспользуйтесь инструментами типа Serpstat и Ahrefs, чтобы с их помощью получить общее представление о качестве сайта.

Шаг 4. Отбор нужных сайтов

После сбора базы, проверьте каждого потенциального донора на заспамленность. Для этого обратите внимание на несколько важных моментов.

Трафик. Если площадка получает менее 300 уникальных посещений в месяц — она не популярна и плохо ранжируется. Но этот параметр не точный и зависит от региона продвижения. Количество входящих ссылок. Оно должно быть больше, чем количество исходящих. Резкие изменения в показателях трафика. Если донор не имеет стабильного прироста трафика, есть шанс, что он под санкциями или манипулирует продвижением. Плохая индексация. Если индексируется только 20-30% сайта — это красный флаг. Плохое ранжирование. Если у донора ранжируется небольшое количество ключевых слов, это признак некачественного контента, который не отвечает запросам пользователей. Неорганическое наращивание ссылочной массы. На это указывают резкие скачки показателей в ссылочном профиле.

Шаг 5. Размещение

На этом этапе предложите избранным площадкам сотрудничество и договоритесь о публикации статьи, ее покупки или обмена.

Процесс размещения линков в разных странах отличается. С собственниками сайтов в Канаде сложно выйти на связь. Доноров мало, по сравнению с США, и они достаточно дорогие.

Цена за ссылку в разных странах разная. В одном регионе будет огромное количество качественных доноров, которые быстро отвечают и готовы размещать ссылки от $10 до $50. А в другом только несколько устаревших веб-ресурсов, которые просят за линк от $500.

Удобно, когда с площадками в разных странах работают отдельные специалисты. Они знают, как написать письмо, чтобы сотрудник понял, что от него хотят.

Кейс. Специалисты Netpeak обычно пишут письма касательно размещения ссылок языком страны, в которой живет собственник сайта. И добавляют ремарку по типу: «Извините за возможные ошибки в моем письме, я работаю в украинской компании». Часто собственники отвечают по-украински через переводчика. Это показывает уважение с обеих сторон и облегчает дальнейшую коммуникацию.

В большинстве стран для общения целесообразнее использовать электронную почту Gmail. Но в некоторых регионах, например, в Украине, собственники сайтов чаще отвечают через разнообразные мессенджеры.

Полезные инструменты для линкбилдинга

Инструменты для линкбилдинга показывают приблизительные параметры. Точные цифры знают только собственники ресурсов, ведь у них есть Google Search Console и Google Analytics. Перечислю популярные инструменты, которые показывают похожую на правду картину.

Serpstat — аналитический инструмент, с помощью которого удобно выгружать доноров конкурентов в ниши и изучать их ссылочные профили. Ahrefs — основной инструмент линкбилдера для анализа ссылочного профиля собственного сайта и профилей конкурентов, анализа ключевых слов и поиска потенциальных доноров. Сервис помогает отсеять некачественные площадки. Он достаточно точно показывает DR (рейтинг домена), количество трафика и страны, из которых он приходит. SimilarWeb — помогает отсеивать доноров по нужным параметрам: показывает количество и источники трафика, страну, из которой приходят пользователи и др. Moz — показывает спамный ли донор.

Не стоит ориентироваться на показатели только одного из этих инструментов. Ни один не гарантирует точность результатов, поэтому их эффективнее использовать в симбиозе.

Кейс. Ahrefs показал десять переходов в месяц, а SimilarWeb — 100 000. Это сигнал проверить площадку с помощью всех возможных инструментов.

Полезные практики

Проверяйте общую оценку качества доноров с помощью инструментов типа Serpstat та Ahrefs. Ориентируйтесь на страну продвижения. Если это Украина, сайту не нужны бэклинки из Америки или Португалии. Обязательно порверяйте, откуда приходит большинство посетителей сайта-донора. Для лучшего ранжирования приоритетно использовать вечные ссылки dofollow — открытые для перехода роботов Google и дальнейшей индексации. Входящих ссылок должно быть больше, чем исходящих. Площадка, которая ссылается на множество ресурсов, а на нее - почти никто, раздает свой авторитет и теряет вес.

Все новостные сайты, когда публикуют новость с источником, указывают в ссылке тег nofollow. Это дает сигнал поисковым ботам не переходить по ссылке.

Чем больше партнеров — тем лучше. Если два сайта постоянно обмениваются ссылками, это ни к чему не приведет. Постоянно наращивайте количество ссылок. Начните с нескольких в месяц, потом их должно быть пять, десять, пятнадцать и больше. Линки со временем исчезают: статьи удаляются, сайты перестают работать, издания перепродают и т. д. Закупить много ссылок на очень авторитетных доменах не выйдет из-за их стоимости. Целесообразнее получить больше линков на немного лучших (чем у вас) по рейтингу ресурсах, которые отвечают тематике домена.

FAQ

Что такое линкбилдинг простыми словами?

Это постоянное наращивание сетки качественных ссылок на сайт и других веб-ресурсов.

Для чего нужен линкбилдинг?

Количество бэклинков от качественных ресурсов говорит поисковикам об авторитетности веб-ресурса. Поэтому линкбилдинг — важный метод ранжирования.

Почему линкбилдинг важен для продвижения сайтов?

Есть много важных аспектов для продвижения — дизайн, юзабилити, качество контента др. Линкбилдинг — один из них. От его качества зависит позиция сайта в поисковых системах.