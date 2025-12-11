Кто такой линкбилдер и как им стать

Профессия linkbuilder стремительно набирает популярность в SEO-отрасли — и не зря. Построение качественного ссылочного профиля критически важно для продвижения сайтов в конкурентных нишах.

В этой статье я рассмотрю, кто такой линкбилдер и чем он занимается, с какими инструментами работает и какими навыками должен обладать. Разберу, где искать первую работу, сколько зарабатывает специалист, а также пути освоения этой профессии.

Кто такой линкбилдер

Прежде всего стоит разобраться, что такое линкбилдинг. Это процесс получения внешних ссылок на сайт с целью повышения его авторитета, улучшения позиций в поисковых системах и роста органического трафика. Соответственно, линкбилдер (или outreach-специалист) — это специалист, который отвечает за построение внешних ссылок на сайт.

Его основная цель — получать качественные бэклинки с релевантных сайтов, которые помогают повысить авторитет ресурса в глазах поисковых систем и улучшить его позиции в выдаче.

Специалист по построению ссылок тесно сотрудничает с SEO-специалистом, поскольку внешняя оптимизация — это одно из ключевых направлений SEO. Именно линкбилдинг позволяет усилить эффект от внутренней оптимизации, повлиять на ранжирование по конкурентным запросам и нарастить органический трафик. Во многих командах специалист по линкбилдингу — это отдельный подрядчик или узкопрофильный специалист в рамках SEO-отдела.

Задачи специалиста по линкбилдингу

Специалист по построению ссылок должен обеспечить устойчивый и органичный рост профиля ссылок, избегая искусственных схем или рискованных методов. В его зоне ответственности — анализ конкурентов, разработка стратегии, коммуникация с вебмастерами, выбор типа и мониторинг качества бэклинков, адаптация действий к изменениям в SEO.

Конечной целью специалиста является продвижение сайта в органической выдаче поисковых систем на как можно более высокую позицию.

Обязанности линкбилдера

Анализ конкурентов. Исследует профиль ссылок сайтов из ТОП-10 выдачи по целевым запросам. Определяет рабочие типы ссылок, с каких сайтов они получены, скорость роста их профиля. Разработка стратегии линкбилдинга. Выбирает типы ссылок (крауд-маркетинг, аутрич, гостевые статьи, каталоги), приоритетные страницы для продвижения, темп публикаций и источники, соответствующие бюджету, цели и нише. Поиск доноров. Определяет сайты, с которых можно получить ссылки: релевантные, с достаточным трастом и трафиком. Оценивает качество с помощью метрик Domain Authority, Domain Rating, количества исходящих ссылок, частоты индексации. Взаимодействие с вебмастерами. Отправляет предложения размещения ссылок, обсуждает условия, форматы публикаций, бюджет или бартер. Поддерживает деловую коммуникацию и контролирует выполнение договоренностей. Создание или подготовка контента для ссылок. Формулирует ТЗ для копирайтеров или адаптирует предоставленные материалы под требования доноров. Важно учитывать требования редакций и избегать переспама ключевыми словами. Мониторинг и фиксация результатов. Проверяет, опубликована ли ссылка, индексируется ли она, какова ее страница и анкор. Ведет таблицы со всеми размещениями для отчетности. Анализ эффективности линкбилдинга. Оценивает влияние ссылок на позиции, трафик, crawl rate. При необходимости корректирует стратегию: добавляет новые форматы или меняет приоритеты страниц. Контроль качества. Избегает токсичных ссылок, выявляет спам или санкции. Проверяет бэклинки на соответствие стандартам Google, в частности обновлениям алгоритмов (таким как Google Penguin). Автоматизация и использование инструментов. Работает с Ahrefs, Serpstat, Netpeak Checker, Google Sheets, Excel, Email Outreach Tools, краулерами. Оптимизирует повторяющиеся процессы.

При необходимости эти обязанности могут частично выполняться командой (например, копирайтером или SEO), но специалист по построению ссылок должен координировать весь процесс.

Типичные задачи линкбилдера на практике

Аудит внешних ссылок

Специалист по линкбилдингу проверяет, какие обратные ссылки уже ведут на сайт, определяет их качество и влияние на позиции в поисковых системах. Цель аудита — найти спамные или неактуальные ссылки, а также выявить пробелы и усилить их новыми источниками.

Анализ конкурентов

Специалист изучает профиль ссылок конкурентов, чтобы понять, на каких сайтах они размещаются, используемые стратегии и форматы ссылок, приносящие наибольшую пользу. Это позволяет построить собственную стратегию с учетом рынка.

Поиск релевантных сайтов для размещения

Линкбилдинг-специалист подбирает сайты-доноры, релевантные тематике проекта, оценивает их по соответствующим метрикам: трафик, тематика, индексация, количество исходящих ссылок. Важно, чтобы ссылки с таких ресурсов выглядели естественно и способствовали росту доверия к сайту.

Создание контента для линкбилдинга

Специалист готовит или координирует создание материалов, в которых размещаются ссылки: гостевые статьи, обзоры, крауд-сообщения, тематические вставки. В текстах важно правильно встроить анкор или упоминание бренда и соблюдать требования донор-ресурса.

Мониторинг ссылок на сайт

Линкбилдер контролирует статус и качество обратных ссылок: остались ли они активными, индексируются ли в Google, не потеряли ли релевантность или были ли изменены. Это позволяет поддерживать стабильность ссылочного профиля и наращивание ссылочной массы, предотвращать потерю эффекта от предыдущей работы.

Управление партнерствами и коммуникация с донор-ресурсами

Специалист ведет переговоры с вебмастерами, редакторами донорских сайтов, оформляет договоренности о публикациях, обменах, бартере или размещениях. Цель — обеспечить долгосрочное сотрудничество и оптимальные условия для размещения качественных ссылок.

Отчетность и оптимизация

Специалист готовит регулярные отчеты о продвижении профиля ссылок, анализирует влияние на SEO-показатели (позиции, трафик), корректирует подходы и стратегии на основе полученных данных.

С какими инструментами работает линкбилдер

Специалист по линкбилдингу использует набор сервисов для анализа, поиска доноров, оценки качества ссылок и мониторинга результатов. Основные сервисы:

Ahrefs — один из ведущих инструментов для анализа внешних ссылок, позволяет проверить, какие сайты ссылаются на конкурента, какие анкоры используются, как меняется профиль ссылок во времени;

Serpstat — многофункциональная платформа, помогающая собирать семантику, анализировать конкуренцию, а также имеющая модули для проверки обратных ссылок и доноров;

Netpeak Checker — украиноязычный инструмент, удобный для локального рынка, предоставляет анализ метрик доноров, проверку статусов ссылок, импорт данных в таблицы;

Majestic — сервис, специализирующийся на показателях ссылочного веса (Trust Flow, Citation Flow) и позволяющий оценить качество потенциального донора;

Monitor Backlinks — онлайн-сервис для контроля статуса размещенных ссылок: не удалена ли, не изменился ли анкор, вернулась ли страница к индексации;

Ahrefs Alerts / Google Search Console / Google Analytics — для мониторинга появления новых ссылок, изменений в трафике или позициях после размещения;

Mailshake / Hunter.io / Snov.io — нужны для поиска контактов вебмастеров и запуска переписки (аутрич-кампаний);

Google Sheets / Excel + Google Apps Script — таблицы и автоматизация для создания скриптов или формул для упрощения рутинной работы.

Преимущества и недостатки профессии линкбилдера

Преимущества Недостатки Стабильный спрос на рынке SEO Рутинная, повторяющаяся работа Не требует технического образования для старта Минимум креативности в задачах Можно работать полностью удаленно Зависимость от внешних исполнителей (копирайтеров, веб-мастеров и т. д.) Быстро виден результат: ссылка размещена, сайт растет Ошибки могут привести к штрафам или снижению позиций в Google Хорошо развивает навыки системности, аналитики и внимания к деталям Ограниченность в переходе к другим ролям без дополнительного обучения

Необходимые навыки для линкбилдера

Чтобы эффективно работать в линкбилдинге, недостаточно просто уметь искать ссылки — важно также мыслить системно, уметь работать с данными и быть внимательным к деталям. Навыки условно делятся на технические (hard skills) и личные (soft skills).

Hard skills (технические навыки)

Работа с инструментами линкбилдинга. Необходимо уверенно пользоваться Ahrefs, Serpstat, Netpeak Checker — именно они позволяют проверять бэклинки, находить доноров и анализировать конкурентов.

Навыки работы с Excel / Google Sheets. Линкбилдер ежедневно работает с большими таблицами: фильтрует, сортирует, формулирует. Без базовых формул, условного форматирования и таблиц прогресс невозможен.

Понимание SEO-продвижения и принципов ранжирования. Специалист должен отслеживать влияние ссылок на позиции сайта, какие анкор-тексты безопасны, избегать спама или санкций.

Оценка качества доноров. Нужно уметь анализировать метрики сайтов (DA, DR, трафик, индексация), чтобы не попадать в токсичные зоны — иначе ссылки нанесут вред.

Контроль индексации и технической доступности ссылок. Проверить, проиндексирована ли ссылка, является ли она dofollow, не закрыта ли редиректом или noindex — часть рутины.

Soft skills (личные качества)

Внимательность к деталям. Один пропущенный параметр в доноре или анкоре — и ссылка не засчитается. Линкбилдинг требует скрупулезности во всем.

Системность и самоорганизация. Ежедневная работа — это десятки проверок, таблиц, писем и дедлайнов. Без четкого учета легко потерять эффективность.

Стрессоустойчивость. Ссылки могут удалить, письмо оставить без ответа, а сайт — изменить условия. Специалист должен спокойно реагировать на такие ситуации.

Коммуникабельность. В линкбилдинге важна вежливая и убедительная коммуникация с вебмастерами или редакциями сайтов, даже если она происходит шаблонно.

Стремление к развитию. Профессия линкбилдера стремительно меняется: появляются новые алгоритмы Google, методики, инструменты. Чтобы расти, нужно регулярно обновлять знания, читать SEO-блоги, проходить мини-курсы.

Варианты трудоустройства линкбилдера

Линкбилдер может работать в нескольких форматах — в штате компании (inhouse), в агентстве или как фрилансер. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности.

Inhouse-формат предполагает работу над одним сайтом в рамках компании, обычно eCommerce или продуктовой. Это стабильная среда с постоянными процессами и глубоким погружением в проект, но с минимальным разнообразием и ограниченными возможностями быстро расширить экспертизу.

Агентство дает возможность работать с десятками сайтов из разных ниш, что ускоряет обучение и позволяет лучше понять рынок. Здесь чаще есть наставники, выстроенные внутренние процессы, открытый доступ к платным инструментам. Впрочем, проекты меняются часто, темп высокий, а глубокое влияние на стратегию обычно ограничено.

Фриланс подходит тем, кто хочет работать независимо — с гибким графиком, самостоятельным выбором клиентов и ритмом. В то же время это формат с нестабильной нагрузкой, ответственностью за весь процесс (от коммуникации до проверок) и потребностью в высокой самоорганизации.

Эти модели не исключают друг друга: многие специалисты начинают в агентстве, затем переходят в штат или комбинируют агентские заказы с фрилансом.

Сколько зарабатывает специалист по линкбилдингу

В таблице приведены типичные диапазоны заработной платы для специалистов по построению ссылок, работающих в компаниях (полноценные должности), по регионам. Для статистики в Украине использовала исследования Work.ua, delo.ua, webraketa.com.ua. Для других регионов опиралась на данные Payscale, Respona, Glassdoor и LinkedIn.

Регион Junior (USD/мес) Middle (USD/мес) Senior (USD/мес) Украина $400–600 $600–1 000 $1 000–1 500 Восточная Европа (в частности Польша, Сербия, Чехия) $800–1 500 1 500–2 500 3 000–4 000 Западная Европа (в частности Германия, Великобритания) 3 000–4 000 5 000–6 000 7 000–9 000 Канада 3 000–3 700 4 200–5 300 5 700–7 000+ США 3 500–4 500 5 000–6 500 7 500–10 000+

В сравнительной таблице не учтены ставки на фрилансе, специалисты на этом типе занятости часто работают по разным системам оплаты. Вместо фиксированной зарплаты может быть почасовая оплата или оплата за проект/ссылку. Эти ставки значительно отличаются в зависимости от опыта и местонахождения.

Например, многие фрилансеры из Восточной Европы или Южной Азии могут брать около 6–40 долларов в час за услуги по построению ссылок, тогда как опытные специалисты (часто в США или Западной Европе) могут брать 100–150+ долларов в час. Успешный фрилансер потенциально может зарабатывать больше, чем штатный сотрудник, но его доход менее предсказуем.

Как стать линкбилдером

Чтобы войти в профессию, важно сочетать несколько подходов: самообразование, курсы с практикой и интернатуру или стажировку. Это позволяет получить прочный фундамент, проверить себя на практике и повысить шансы на трудоустройство.

Самообразование

Начните с бесплатных ресурсов: изучайте блоги о SEO-продвижении и линкбилдинге, смотрите видеоуроки, осваивайте Google Sheets или Excel. Новичку достаточно базовых теоретических знаний, большого желания и готовности к обучению. Самообразование дает вам независимость и гибкость, но требует дисциплины и плана.

Курсы

Курсы помогают структурировать знания, получить практические навыки и часто — сопровождение ментора. Например, платформа для карьерного развития Choice31 предлагает курс «Linkbuilder» с акцентом на крауд-маркетинг и аутрич, которые являются составляющими современного линкбилдинга. Курсы сокращают путь к запуску карьеры, но требуют инвестиций времени или средств.

Интернатура / стажировка

Стажировка позволяет работать с реальными проектами под руководством опытных специалистов. Компании часто предоставляют менторов и доступ к инструментам для адаптации и обучения. Это идеальный способ применить знания на практике, построить портфолио и получить первый офер. Недостаток — временность и невысокая оплата на старте, однако потенциал для роста здесь самый большой.

Освоив эти три формата, вы сможете не просто познакомиться, а полноценно войти в профессию линкбилдера, создать практический опыт и подготовиться к выходу на рынок труда.

Советы от коллег

Егор Тарасенко, Pre-Middle Linkbuilding Specialist

Если пробуете войти в профессию, сфокусируйтесь на двух блоках: софт- и хард-скилах.

Из софт-скиллов самые важные — это дисциплина и системность, умение вести переговоры и внимательность к деталям. Из хард-скиллов — это проспектинг (поиск и квалификация доменов), сбор и валидация контактов вебмастеров, умение писать персонализированные письма, оценка доноров на релевантность и качество, а также проверка готовых размещений. Из инструментов — обязательно владение Ahrefs и SimilarWeb (для исследования SEO-метрик доноров), Hunter или Snov.io (для автоматизированного сбора и верификации контактов) и Screaming Frog (для технических проверок веб-сайтов).

Александр Мацола, Researcher Team lead

Успешному линкбилдеру нужна внимательность к деталям, грамотная письменная речь (желательно английская) для взаимодействия с вебмастерами и умение проводить исследования. Речь идет о ситуации, когда вы находите медиа для сотрудничества: нужно собрать все возможные контакты, соцсети и каналы коммуникации. Если мы говорим о работе в агентстве, обязательна многозадачность, в инхаус-команде это не так критично.

Среди хард-скиллов однозначно необходимо знание основ SEO — типы ссылок, виды анкоров, основные метрики оценки качества донора. Желательно иметь понимание работы e-mail: как правильно отправлять письма и избегать попадания в спам. Из инструментов рекомендую обратить внимание на сервисы для анализа цен на рынке, например LinkDetective, а также инструменты для автоматизации работы.

Карим Султан, Head of Linkbuilding Department

Специалисту в этой сфере стоит владеть различными методами линкбилдинга, основной терминологией и уметь формулировать свои мысли письменно, желательно на английском языке. Пригодятся и теоретические знания о поисковой оптимизации сайта, алгоритмах поиска. Среди soft-скиллов: коммуникативные навыки, внимательность к деталям, умение укладываться в дедлайны, работать в команде и, самое важное, — честность в работе.

Как и где найти работу линкбилдеру

В начале карьеры лучше всего искать позиции Junior Linkbuilder или стажировку в SEO-компаниях. Такие вакансии часто открыты на Work.ua, Rabota.ua, Djinni, LinkedIn. Обычно они не требуют опыта, но приветствуются понимание SEO-терминов, аналитическое мышление и владение Google Sheets.

Также можно искать проекты на фриланс-биржах: Freelancehunt, Upwork, Fiverr — однако этот путь сложнее для новичка, ведь требует самоорганизации, уверенного английского и уже сформированного портфолио или кейсов.

Оптимальный способ войти в профессию — интернатура в SEO-компании. Например, в Netpeak Ukraine регулярно проводятся программы обучения и стажировки для линкбилдеров без опыта. Во время интернатуры стажер работает с реальными проектами, получает сопровождение ментора, осваивает необходимые инструменты и формирует свою первую базу знаний. Многие выпускники остаются работать в компании на постоянной основе.

Выводы