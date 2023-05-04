Обратные ссылки на ваш сайт — один из важнейших элементов его продвижения, от которого зависит посещаемость. Количество и качество внешних ссылок (бэклинков) могут радикально влиять на позиции в поисковой выдаче. Низкокачественные ссылки с доменов с плохими показателями, нерелевантной или запрещенной тематикой, понижают позиции сайта в выдаче, иногда стают причиной серьезных санкций, вплоть до полного исключения из поиска. Я расскажу — как избежать проблем и организовать качественные ссылки, причем, как правило, без прямой денежной оплаты.

Бесплатные ссылки: в чем подвох?

Обратные ссылки — это линки на ваш сайт, размещенные на других ресурсах.

Организовать их можно несколькими способами.

Например, сделать заказ на ссылочных биржах, вроде Collaborator.pro, или получить их с помощью outreach-стратегии. Но в этом случае придется заключить договор с владельцем сайта-донора и платить за его услуги.

Конечно, наибольшей популярностью пользуется бесплатное размещение ссылок. Увы, в большинстве случаев оно «условно-бесплатное». Все равно приходится тратить рабочее время, силы, а иногда и оплачивать услуги сторонних специалистов.

Оптимизировать и предельно удешевить «ссылочные» цели можно, только разобравшись во всем многообразии методик поиска сайтов-доноров.

Абсолютно бесплатных ссылок не существует

Критерии подбора ссылочных доноров

Ссылочный донор (домен-донор, сайт-донор) — это сайт, позволяющий разместить ссылку (бэклинк) в одном из своих разделов.

SEO-специалисты Netpeak определяют качественные домен-доноры по таким критериям:

DR — расшифровывается как Domain Rating. Это показатель качества домена от Ahrefs, основанный на анализе ссылочного профиля сайта. Измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше этот показатель у донора, тем лучше. Минимальный показатель DR может отличаться в зависимости от тематики, региона и бюджета.

Трафик — рассматривается как общий, так и исходящий из поисковых систем. Для его определения используются сервисы Serpstat, Ahrefs, SimilarWeb и т. п. Показатель по трафику также может разниться в зависимости от тематики, региона, иных данных. Важно учитывать динамику роста или падения трафика. Соотношение входящих и исходящих ссылок — узнать этот параметр можно на Ahrefs. Ссылочный донор должен иметь большее количество входящих ссылок, или, хотя бы, равенство на входе/выходе. Иначе можно оказаться в «ссылочной помойке» — среди площадок, где без разбора, на коммерческой основе, размещаются бэклинки. Это негативно повлияет на позиции в поисковой выдаче. Тематичность — ищите доноров с близкой тематикой, тогда ссылка на ваш сайт будет выглядеть естественно. Например, для продвижения сайта с детскими товарами выбирайте женский форум, блог о красоте и моде или сайт агентства по организации детских праздников. Подойдут и доноры с широкой тематикой, как вариант — региональные новостники. Отсутствие спамной рекламы и «черного» контента — опасайтесь доноров с множеством назойливых баннеров, рекламой порно, казино и других ресурсов, которые считаются поисковыми системами запрещенными. Региональность — рассматривайте домены, которые привлекают трафик с региона, в котором вы планируете продвигать свой проект.

Важно! Некоторые сайты, привлекающие трафик из Украины, являются российскими ИПСО, хотя внешне адресованы украинскому пользователю. Например, наши специалисты при наращивании ссылочной массы для одного из проектов обнаружили русскоязычный сайт новостей Закарпатья, с дестабилизирующим украинское общество контентом.

Дислокация IP — сервер донора должен находится в регионе, на который ориентирован ваш сайт. Эту метрику можно проверить с помощью сервиса Netpeak Checker. Следует, однако, учитывать — много украинских сайтов сегодня работает с серверов в Европе и США.

Количество ключевых запросов, по которым ранжируется сайт. Их следует рассматривать в соотношении с показателем трафика. Если сайт, к примеру, ранжируется по 20 000 ключевых запросов, но получает 500 визитов в месяц, это говорит о том, что он попадает в «десятку» выдачи по очень маленькому количеству «ключей».

Можно также ориентироваться на показатели сервиса Majestic:

Trust Flow (англ. Поток Доверия) — метрика, измеряемая по шкале от 0 до 100. Базируется на ссылочной связи домена с так называемыми «начальными» сайтами, определенными специалистами Majestic. По их мнению, эти сайты пользуются безусловным доверием. Citation Flow (англ. Поток Цитирования) — метрика, определяющая ссылочный вес домена, зависит от количества сайтов, ссылающихся на него. Также измеряется по шкале от 0 до 100.

Учтите, что показатели ссылочных доноров следует рассматривать комплексно, прослеживать их сочетание и взаимозависимость, но ни в коем случае — каждый параметр отдельно.

Некоторые из этих показателей можно игнорировать или определять как более приоритетные, в зависимости от разных факторов. Например, если удалось найти близкий по тематике донор с приемлемым показателем трафика, но не обладающим достаточным показателем DR, вероятно, его можно выбрать как веб-ресурс потенциального донора бэклинков.

Способы бесплатного размещения ссылок

Я разделяю бесплатное размещение ссылок на две категории:

типы площадок — сайты, где можно непосредственно размещать ссылки;

стратегии размещения — методы, обеспечивающие получение ссылки после выполнения комплекса действий с вашей стороны.

Площадки для размещения ссылок

Это относительно простой инструмент, предполагающий одно действие: определение донора — получение бэклинка.

Каталоги

Есть два типа каталогов, в которых можно зарегистрировать свой домен:

каталоги компаний — площадки для проектов, функционирующие онлайн и офлайн,например, туристическая или автомобильная компания;

каталоги сайтов — для бэклинков компаний, которые работают только онлайн, например, блог, сайт-статейник, сайт новостей.

Составьте список каталогов компаний или разделов в каталогах, которые релевантны для вашего бизнеса, и начинайте плавно размещать ссылки. Если резко нарастить ссылки в одном месяце, а далее перестать размещать их вообще — можно попасть под санкции поисковой системы. Ни в коем случае не используйте автоматический прогон по каталогам, дабы не попасть в фильтры поиска.

Учтите, у многих каталогов есть существенный минус: больше исходящих ссылок, чем входящих. Это нежелательный показатель для ссылочного донора. Рекомендую рассматривать только лишенные этого недостатка ресурсы.

Социальные сети

Стоит использовать ссылки в своих аккаунтах и постах, а также оставлять полезные комментарии со ссылками в Instagram, Facebook, Twitter. Естественно, при условии, что вы регулярно поддерживаете и развиваете свой профиль в соцсетях.

Социальные платформы

Площадки вроде Reddit, Digg, Quorra объединяют в себе функционал форумов и соцсетей. Здесь можно давать ссылки как в постах, так и в комментариях — при условии, что тематика вашей компании или сайта соответствует направленности социальной платформы.

Форумы

Поисковые системы считают ценными ссылки, которые размещаются в комментариях и обсуждениях тематических форумов, полагая, что ими делятся друг с другом пользователи.

Например, продвигая локальную компанию по продаже дров, создайте на региональном форуме тему «Где купить качественные дрова в Киевской области?». Затем, отвечая на этот вопрос с другого аккаунта — добавьте ссылку на компанию (только не сразу, через несколько дней, чтобы ответ выглядел естественным).

Размещение ссылок на социальных платформах, в соцсетях и на форумах еще называют крауд-маркетингом (от англ. crowd — толпа). Всегда учитывайте правила сообщества платформы,чтобы не навлечь на себя штрафные санкции со стороны администрации.

Сайты отзывов

Попробуйте использовать в качестве донора сайты, где размещают отзывы и рецензии на товары и услуги. Ссылку можно оставить в оценке товара, который продает ваша компания, или указать на нее, как более надежную, в ветке обсуждения конкурента.

Сайты-агрегаторы

Сайты-агрегаторы — это площадки, которые собирают и классифицируют информацию, товары и услуги от разных компаний на одном веб-ресурсе: маркетплейсы, агрегаторы товаров, доски объявлений, сервисы для покупки определенных типов товаров и т. д.

Свой музыкальный магазин и его товары, к примеру, стоит зарегистрировать на маркетплейсе вроде prom.ua, а на OLX разместить объявление об услугах по настройке/ремонту оборудования. В обоих случаях получится качественная и релевантная ссылка.

Стратегии по наращиванию бесплатных ссылок

В отличие от «Площадок…», ориентированных на конкретные сайты, «Стратегии…» предполагают комплекс шагов, позволяющих размещать ссылки на многих ресурсах и формировать многовариантное взаимодействие с донорами.

Изучение ссылочной массы конкурентов

Найти бесплатные площадки можно с помощью ресурсов, которые используют для ссылок конкуренты. Используйте модуль Serpstat «Анализ обратных ссылок». Работать с ним просто:

введите адрес домена сайта-конкурента;

нажмите «Найти»;

перейдите в «Анализ ссылок»;

выберите «Ссылающиеся домены».

Проанализировав ссылочных доноров конкурента, несложно найти варианты для бесплатного размещения собственных ссылок. Случается, что конкурент делает большую ставку на платный сегмент — в этом случае стоит задуматься про аналогичные шаги.

«Ссылочные приманки» или «ссылочные активы»

Это контент вашего сайта, созданный для того, чтобы на него ссылались домены-доноры — как на полезные инструменты/информацию:

различные конвертеры, генераторы, калькуляторы;

инфографики, GIF, карты, мемы;

статьи-рейтинги, статьи-ТОПЫ;

гайды, туториалы, исследования, уроки.

Если не получается найти нужный вариант — опять исследуйте, какие ссылочные приманки создают конкуренты в вашей нише и черпайте вдохновение оттуда.

Лайфхак: при написании статьи для блога Netpeak я связался с площадкой, на которой хотел упомянуть публикацию. Потенциальный донор передал список пожеланий к тексту. Таким образом мы договорились о размещении ссылки.

Платформы по продвижению контента

Этот способ перспективный, но сложный. Требует создания оригинального контента: текстового, визуального или звукового (в этом — отличие от «Площадок…») . В него будут интегрированы ссылки на вашу компанию или проект.

Текст (статьи) можно публиковать на таких платформах:

Для фото, графики, инфографики:

Видеообзоры товара, интервью, видеоинструкции отправляйте на YouTube. Для создателей оригинального аудио-контента существует бесплатная платформа Soundcloud.

Работа с инфлюенсерами

Можно продвигать ссылки через ресурсы влиятельных людей или сообществ. В этом случае следует учитывать два фактора:

тематика должна быть таргетирована на аудиторию этой личности или группы;

потенциальный донор не пойдет на контакт без явной заинтересованности в презентации ваших товаров/услуг своему сообществу.

Следует искать в YouTube, Instagram или TikTok блогеров, которые делают качественные обзоры. Придумайте для них мотивацию (не обязательно деньги) и, возможно, они согласятся рассказать о вашей продукции, сделать рекламный ролик и дать обратную ссылку.

Гостевое размещение

Этот метод подразумевает нечто вроде цифрового бартера — вы договариваетесь с владельцем домена о размещении ссылки, взамен на вашем сайте появится ответная ссылка на сайт-донор.

Чтобы не терять ссылочный вес, можно скрыть исходящую ссылку на другой ресурс атрибутом «nofollow» или технологией SEO-hide. Это позволяет сделать бэклинк невидимым для поисковых роботов.

Важно! В ссылочном апдейте Google от 1 декабря 2022 года, в разделе «Ссылочный спам», есть такой пункт: «Чрезмерный обмен ссылками («Сошлись на меня, а я сошлюсь на тебя») и партнерские страницы, служащие исключительно для размещения взаимных ссылок». Поэтому — не злоупотребляйте.

Выводы

Учитывайте популярность платформ для размещения ссылок, а также их репутацию. Применяйте сервисы, позволяющие проверить потенциальных доноров. Используйте несколько сайтов-доноров и разные виды контента. Не игнорируйте социальные сети, уважайте при этом правила сообществ. Внимательно отслеживайте все изменения в правилах размещения ссылок — не попадайте под санкции поисковых систем.

Пользуясь бесплатными обратными ссылками помните — иногда использование платных вариантов оказывается более выгодным и эффективным.

Если не хватает опыта для грамотного построения и ведения ссылочной стратегии — обращайтесь к специалистам Netpeak.

FAQ

Где бесплатно разместить реферальную ссылку?

Каталоги компаний и сайтов. Социальные сети и платформы. Форумы. Сайты-отзовики. Агрегаторы сайтов.

Как получить бесплатные ссылки?

Существует много способов, требующих разной степени вложения труда — от добавления ссылки на каталоги сайтов, компаний, до создания и продвижения оригинального контента и поиска бесплатных доменов-доноров в ссылочном профиле конкурентов.

Как заставить пользователя разместить у себя на сайте или странице ссылки на ваш ресурс?

Создавайте интересный контент, который будет служить «ссылочной приманкой», привлекая посетителей своей оригинальностью или полезным функционалом