Как делать outreach. Взгляд изнутри на работу завода по производству ссылок

Органический рост трафика — одна из первоочередных целей интернет-маркетинга, способствующих росту продаж. Достичь впечатляющих результатов в короткие сроки поможет outreach. В чем его особенности и сложности размещения ссылок на внешних источниках? Из каких этапов и шагов состоит процесс? Что нужно учесть, чтобы аутрич-продвижение было эффективным? Разбираемся.

Маркетинговый словарик

Outreach — метод продвижения бизнеса в интернете, основанный на публикации контента на сторонних ресурсах со ссылками на сайт клиента.

DR (Domain Rank) — показатель на сервисе-анализаторе Ahrefs, отображающий рейтинг домена.

KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности) — числовые показатели, отражающие степень достижения успеха в конкретной деятельности.

Донор — сайт, на котором публикуют текст со ссылкой.

Еще больше терминов — в словаре для SEO-специалистов.

Что такое аутрич и зачем он нужен бизнесу?

Outreach (аутрич) — подвид лингбилдинга, эффективный и окупаемый метод продвижения бизнеса в интернете. Ссылочная масса заказчика наращивается через личные договоренности с главными редакторами сайтов-доноров.

Чего можно добиться с помощью аутрич? Прежде всего органического роста трафика, а как следствие — увеличения количества заказов/продаж.

Сейчас в гонке за трафик выигрывают интернет-ресурсы, которые не только соответствуют алгоритмам Google, но и реально закрывают потребности читателей.

Вот пример, чтобы лучше понимать, как работает аутрич-продвижение. Потенциальный покупатель планирует купить велосипед и не может определиться, какой подойдет конкретно ему. Он вводит запрос «Как выбрать велосипед?» и по ссылке переходит на сайт донора. Там читает полезную информацию и в числе прочего видит анкор со ссылкой на интернет-ресурс, где продаются велосипеды. Далее представитель целевой аудитории знакомится с ассортиментом и делает покупку.

Оказаться в нужное время в нужном месте — одна из ключевых целей бизнеса, которую легко достичь благодаря применению возможностей аутрич.

Какие результаты дает аутрич-продвижение:

существующие клиенты становятся более лояльными;

расширяется целевая аудитория, увеличивается ее вовлеченность;

ссылочная масса вашего сайта растет без спама;

видимость сайта становится выше в выдачах Google;

трафик растет в долговременной перспективе, так как статья со ссылкой публикуется навсегда.

Казалось бы, что может быть проще, чем разместить на стороннем ресурсе статью со ссылкой на сайт? На деле все гораздо сложнее. Поиск надежных доноров, выстраивание долгосрочных договоренностей, создание качественного контента, формирование стратегии продвижения — все это только вершина айсберга. Нужно еще многое знать о десятках отлаженных процессов и специфике кропотливой работы аутричеров.

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Когда стоит обратиться к агентству

В Netpeak обратился крупный клиент с запросом о помощи в ежемесячном размещении более 150 ссылок на сторонних ресурсах. До этого компания уже пыталась самостоятельно выстроить процесс, привлекая собственного SEO-специалиста и копирайтера. Кейс показал слабые стороны работы без штата профессионалов:

у SEO-специалиста не хватало времени, чтобы найти доноров и наладить с ними договоренности;

копирайтер не успевал качественно писать контент, учитывая большие объемы заказов.

Услуга аутрич — это комплексное решение именно для таких клиентов, которым нужны внешние размещения с соблюдением дедлайнов и без потери качества. 250-300 ссылок на один проект в месяц — средние для агентства цифры. Без опытных специалистов, четко выстроенных процессов, инструментов автоматизации и показателей эффективности справиться с такими объемами просто невозможно.

В агентстве в отделе NASA (Netpeak Agency Special Activities) уже несколько лет успешно функционирует завод по производству ссылок. Предлагаю на его примере рассмотреть, как можно автоматизировать и сделать максимально эффективным этот процесс.

Как самостоятельно разместить ссылки на площадках

Можно ли заниматься размещением ссылок на внешних ресурсах своими силами? Да, но есть несколько «но». Выделяют два варианта самостоятельного решения вопросов:

использование биржи;

создание собственной команды.

Подводные камни есть в обоих случаях. Может показаться, что биржа — самый простой путь: достаточно выбрать релевантные площадки, заказать контент на бирже копирайтинга, после чего отправить текст на публикацию.

Но в любом случае вам стоит самим проверить ресурсы, которые предлагает сайт-биржа, придется потратить на это время. К тому же эти площадки менее уникальные, ведь разместиться на них может каждый. Да и статья с вашей ссылкой рискует оказаться не на главной, а в каком-то малозаметном разделе.

Данный подход актуален для низкоконкурентных ниш. Если же речь идет о проектах, уже укоренившихся в топе, эффекта почти не получите, да и имиджем рискнете.

Более сложный подход — создание своей аутрич-команды.

Этап 1. Формирование базы доноров для размещений

Схематически процесс создания базы можно изобразить так:

1. Поиск доноров.

Среди доноров есть как супердорогие, так и очень дешевые сайты. Чем качественнее ресурс, тем выше ценник на размещение. Задача аутрич-специалиста — найти доноров с хорошими параметрами, но не за все деньги мира. Учитывая следующие критерии:

тематика;

регион;

дополнительные параметры (о них — ниже);

наличие сайта на бирже.

Именно поиск считается самым важным этапом, ведь от правильности подхода зависят размеры базы, объемы заказов и тематики, которые будут покрыты.

2. Отсеивание.

Процесс отбора площадок происходит по двум критериям: есть ли сайт на бирже и какие у него показатели качества донора («пузомерки»):

DR (Domain Rank);

трафик;

видимость (доля показа вашего сайта по конкретным запросам).

Для этого помогают специальные инструменты Serpstat, Ahrefs и SimilarWeb.

Чем выше параметры, тем интереснее площадка для размещения. А если ее все-таки нет на бирже, это сделает размещение более уникальным.

3. Договориться о сотрудничестве с главным редактором сайта.

Итак, если площадки не оказалось на бирже, а ее параметры подходят для работы, самое время перейти к следующему шагу — написать письмо с предложением о сотрудничестве.

При первом контакте есть две сложности:

найти актуальные контактные данные главного редактора;

написать письма, на которое действительно захотят ответить.

Далеко не все веб-мастера спешат отвечать на подобные письма и размещать ссылки. Это связано с техническими и личностными аспектами. Но успешный первый контакт — залог долгого и плодотворного сотрудничества. Чтобы веб-мастер ответил на ваше письмо, оно должно быть структурным, понятным и без воды. Укажите свой запрос — покупка ссылок или размещение статей, какие параметры ссылки вам нужны, как часто вы готовы предоставлять материал для публикации и не забудьте уточнить цену.

Есть несколько неблагоприятных дальнейших сценариев:

вы не получили ответ на письмо;

в письме от главного редактора нет ответов на вопросы, которые вас интересуют;

ответ пришел спустя месяц, и за это время сайт начал делать публикации через биржи.

Для каждого из вариантов в агентстве создали и довели до совершенства шаблоны писем для максимально отлаженной коммуникации.

Как писать не нужно:

Как нужно:

Когда контакт налажен, дальше важно согласовать несколько принципиальных моментов:

тип ссылки — nofollow (атрибут тега, который указывает ботам поисковой системы, что переходить по линку не нужно) либо dofollow (гиперссылка ведет роботов на определенный сайт или страницу). Второй вариант позволит индексировать ваши ссылки и даст ссылочный вес;

стоимость размещения;

дополнительную информацию — например, некоторые доноры принимают исключительно статьи по конкретной тематике.

4. Добавить площадку в базу.

После письменных переговоров и согласования деталей нужно добавить сайт донора в корпоративную базу. Разработайте структурированную систему с разграничениями по разным метрикам и прописанными правилами заполнения, обновления и ведения. Это залог хорошего качества и высокой скорости работы.

Работать с базой нужно постоянно. Актуализировать информацию о цене публикации, показателях доноров, форматах размещения, отсеивать площадки, которые не удовлетворяют минимальным показателям качества:

DR от 35 и выше;

органический трафик — 20+ в месяц;

видимость — больше двух.

Этап 2. Создание завода по производству ссылок

Когда база сформирована, самое время выстроить рабочие процессы аутрич-отдела. Завод по производству ссылок представляет собой конвейер с четким алгоритмом действий. Вот что делает команда.

Заказ формируют в задачу. Задача попадает в планировщик, откуда ее распределяют на исполнителей. Исполнитель декомпозирует задачу, разбирая ее на части: цель, KPI выполнения и количество ссылок:

все данные по задаче исполнитель добавляет в дашборд;

аутрич-специалист согласовывает условия у главного редактора донора (актуальную стоимость размещения, требования к текстам для публикации). До подготовки текста всегда лучше провести апдейт условий сотрудничества, чтобы у клиента была актуальная информация о размещении.

Составляют ТЗ для копирайтеров и ставят задачу на внутренний отдел копирайтинга. После получения текстов снова обращаются к веб-мастеру сайта-донора и оплачивают публикацию. Задача считается выполненной, когда все заказанные ссылки получены.

Конкретные KPI и скрипты позволяют ускорить процессы и сделать их более эффективными. Так, маркировка статусов отображает, на каком этапе сейчас находится задача. А KPI конкретизируют сроки пребывания в каждом из статусов.

Благодаря метрикам качества все участники процесса знают, на какие временные показатели ориентироваться в работе. Это помогает не проседать по дедлайнам и контролировать скорость выполнения.

Чем аутрич полезен для продвижения сайтов под Amazon , что еще важно знать о таких ресурсах, читайте в журнале.

Запомнить

Outreach — эффективный метод продвижения бизнеса в интернете. Позволяет добиться органического роста трафика и увеличения продаж за счет роста ссылочной массы вашего сайта на сторонних ресурсах. Главное, чтобы эти ссылки размещались в полезном для пользователя контенте.

Работа аутрич-специалистов — кропотливый труд, предполагающий множество тонкостей, которые просто невозможно учесть без наличия соответствующего опыта. Более того, создавать с нуля команду, занимающуюся исключительно аутрич-процессами конкретной компании, станет ресурсозатратной и не всегда целесообразной задачей. Особенно, если речь идет о крупных проектах.

Если же вы хотите самостоятельно реализовать аутрич-продвижение, вот алгоритм действий:

Сформируйте базу доноров для размещений:

проведите поиск релевантных площадок;

отсейте те, которые не подойдут по показателям качества доноров (Domain Rank, трафик, видимость);

договоритесь о сотрудничестве с главредом нужного ресурса;

добавьте площадку в вашу базу.

Автоматизируйте процессы, создав завод по производству ссылок. Подберите подходящую CRM-систему, разработайте KPI, чтобы контролировать процессы.

Но в большинстве случаев гораздо эффективнее заказать услуги у профессионалов. Отлаженные процессы, большая база надежных доноров, использование экспертных знаний на каждом из этапов — это экономия вашего времени и огромные перспективы для развития бизнеса.