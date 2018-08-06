SEO

Поисковое продвижение — словарь англоязычных терминов и аббревиатур
Иван Кутас
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Мы уже писали о том, что в нашем агентстве есть своя база знаний для SEO-специалистов. И она была бы неполной без словаря, который регулярно пополняется терминами, их значениями. Публикуем здесь часть — все, что выходило в рубрике «Словарь маркетолога» на странице Netpeak на Facebook и в нашем Telegram-канале.

Кстати, в блоге еще есть словарь самых популярных терминов контекстной рекламы.

Каким бывает SEO?

Technical SEO — техническая оптимизация, которая не связана с контентом. Например, оптимизация скорости загрузки, настройка http-заголовков, формат URL.

Onpage SEO — оптимизация контента на странице. Например, оптимизация изображений, текстовых блоков, заголовков.

Offpage SEO — внешняя оптимизация. Действия по увеличению цитируемости сайта на релевантных и качественных ресурсах в интернете. Включает в себя линкбилдинг и цитирование в социальных сетях.

White hat SEO / ethical SEO (белое SEO) — оптимизация сайта, которая не нарушает правила поисковых систем.

Black Hat SEO (черное SEO) — оптимизация сайта, которая нарушает правила поисковых систем.

Advanced SEO (продвинутое SEO) — качественная оптимизация сайта.

Basic SEO (базовое SEO) — базовая оптимизация сайта.

Local SEO (локальное SEO) — оптимизация под запросы локальной выдачи.

Термины, которые трудно перевести

Structured data — микроразметка, семантическая разметка. Разметка страницы дополнительными тегами и атрибутами в тегах, которые описывают содержимое страниц роботам поисковых систем и социальных сетей.

Friendly URL — человеку понятный урл (ЧПУ). Уникальный адрес страницы, который кратко отображает ее содержание, понятный и удобный для восприятия пользователя.

Penalty — фильтр/санкции со стороны поисковых систем. Меры, которые применяет поисковая система к сайту, нарушающему условия ее использования. При этом алгоритмы понижают или убирают сайт из выдачи, чтобы освободить место для более честных и качественных ресурсов.

Classifieds website — сайт по типу «доска объявлений». Ресурс, на котором размещаются объявления. Например, Ebay, Avito или OLX.

Delivery/shipping terms and conditions — условия доставки. Это правила и условия, которые описывают способы, сроки и стоимость доставки товаров пользователю.

Mouse hover, mouseover — наведение курсора. Наведение курсора мыши на элемент сайта.

Required/optional point — обязательный/необязательный пункт.

К слову, а вы знаете, как найти общий язык с зарубежными SEO-специалистами?

Обработка информации в вебе

Single page website/one page website — сайт, который состоит из одной страницы (в редких исключениях может быть еще несколько). Его цель — объяснить преимущества продукта/услуги на одной странице.

SPA (Single Page Application) — одностраничное приложение. Веб-приложение или веб-сайт, который использует единственный HTML-документ, как оболочку для всех веб-страниц. Организовывает взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые HTML, CSS, JavaScript, обычно посредством AJAX без перезагрузки страницы. Раньше поисковым системам было сложно обработать контент таких сайтов.

Parsing (парсинг) — процесс извлечения и обработки данных. В программировании может относится к строке/куску текста/коду страницы. Самый простой пример использования в русском языке: «parse html» (распарсить html), то есть обработать html-код, извлечь из него нужные данные, например текст. Не путайте с термином «scraping», у которого немного другой смысл.

Scraping — в рунете тоже переводится как парсинг. Это скачивание/копирование данных с веб-сайтов и сохранение в свою базу данных. Пример использования «competitor prices scraping» — «скачивание цен с сайта конкурента».

Sha-bang/hashbang/pound-bang/hash-pling — шебанг. Последовательность из двух символов: «#!» (решетки и восклицательного знака). Поисковая система Google предложила заменять «#» в URL SPA (одностраничных приложений) на «#!» чтобы указывать, что у страниц есть HTML копия, которую может просканировать паук поисковой системы.

Normalization — нормализация. Позволяет убрать из исходного текста грамматическую информацию (падежи, числа, глагольные виды и времена, залоги причастий, род и так далее), оставляя смысловую составляющую.

Stemming — стемминг. Отсечение от слова окончаний и суффиксов, чтобы оставшаяся часть, называемая «stem», была одинаковой для всех грамматических форм слова. Стемминг применяется в поисковых системах для расширения поискового запроса пользователя, это часть процесса нормализации текста. Пример работы стеммера: куплю — куплю автомобильную — автомобильную шину — шин.

Lemmatization — лемматизация. Процесс приведения словоформы к лемме — ее нормальной (словарной) форме (именительный падеж, единственное число). Используется вместе со стеммингом в процессе нормализации текста.

Проще всего переводить термины, используя справку Google. В URL статьи справки можно добавить параметр «?hl=», который отвечает за язык статьи. «hl=ru» — для русскоязычной версии, «hl=en» — для англоязычной.

Link juice — ссылочный вес. Термин используется для определения важности страниц в алгоритме Page Rank. Чем больше ссылочного веса получает страница, тем она важнее в интернете.

Link popularity — количество ссылок, указывающих на сайт. Термин используется при сравнении сайтов. Чем больше ссылок на сайт, тем он «популярнее».

Linkbuilding — линкбилдинг. Процесс наращивания качественной внешней ссылочной массы на сайт с целью поискового продвижения.

Linking strategy — схема/стратегия наращивания внешней ссылочной массы. Стратегия, по которой оптимизатор добывает ссылки на сайт. Стратегия учитывает тип ссылок, качество доноров, тематику доноров и так далее.

Quality link — качественная ссылка.

Reciprocal links — ссылки по обмену. Ссылки, которые вебмастера размещают «друг на друга».

Tracking of internal links — отслеживание переходов по внутренним ссылкам. Отслеживание переходов пользователей по внутренним ссылкам с помощью систем аналитики.

Link farm — ссылочная ферма. Специально создаваемый сайт (обычно — большое количество сайтов), не несущий полезного контента, цель которого — накрутка индекса цитирования третьего сайта (сайтов) путем размещения ссылок на него (них).

Link baiting — получение натуральных ссылок путем создания контента, на который люди ссылаются. В данном контексте bait означает «наживка». Обычно используется вирусный (скандал, необычная новость/заявление, развлекательное видео) или полезный контент (инфографики, исследования), которым пользователи активно делятся и ссылаются на источник.

В тему — отличный доклад Александры Хиловой «Линкбилдинг при продвижении на USA»

Семантическое ядро

Search query — поисковый запрос. Запрос, который пользователи используют в поисковых системах.

Popular query — высокочастотный запрос. Популярные поисковые запросы пользователей. Популярность показывают сервисы поисковых систем Google Ads или Яндекс Wordstat.

Long tail — длинный хвост запросов. Непопулярные запросы, которые могут появляться несколько раз в году. Они составляют основное ядро запросов в поиске — около 70%.

Keyword research — анализ/поиск/сбор ключевых слов. Все действия по анализу и сбору семантики проекта.

Branded keywords — ключевые слова связанные с брендом. Чаще всего они включают в себя название бренда в правильном написании или с опечатками.

Keyword mapping — распределение ключевых слов по страницам. Более общий термин — «кластеризация семантики».

Keyword density — плотность ключевых слов на странице — в грубом понимании это количество ключевых слов, деленное на общее количество слов на странице.

Кстати, у нас в блоге есть отличная статья в тему — о семантике для интернет-магазинов.

Скорость загрузки

Request-запрос — запрос от браузера к серверу.

Server-side (на стороне сервера) — код или процесс, который находится/выполняется на стороне сервера.

Client-side (на стороне клиента) — код или процесс, который находится/выполняется на стороне браузера.

Lazy-loading (ленивая загрузка) — отложенная загрузка ресурсов, которые не нужны в данный момент, но могут понадобиться в будущем. Например, можно в первую очередь загружать изображения, которые находятся на первом экране, а остальные загружать по мере скролла по странице.

Third Party resources (ресурсы третьих сторон). Ресурсы, которые подгружаются на страницу с чужих серверов. Например, скрипты систем аналитики или рекламных систем.

Above the fold — верхняя половина видимой части сайта на первом экране Foldline — граница этого участка. С точки зрения оптимизации важно, чтобы HTML-код, который отвечает за Above the fold часть находился вверху файла.

Abandon a website (покинуть сайт) — пользователи могут покидать ваш веб-сайт, если он медленно загружается.

Управление проектами/задачами

Developer — самый точный вариант: разработчик ПО, но в рунете термины «developer», «coder», «software engineer» можно спокойно перевести как программист.

Technical requirements — техническое задание программисту. Вообще, термин «техническое задание» (ТЗ) — наш локальный. На западе чаще используют «specifications».

Writing task, assignment — техническое задание копирайтеру.

Task assignee — исполнитель задачи.

Task deadline — дата завершения задачи.

Hold the task — отложить задачу.

Помощник для переводов — Wikipedia: ищите тематическую статью на русском и смотрите ее англоязычную версию. 

SEO-аббревиатуры

TAT (Turn Around Time) — срок исполнения. Срок, за который отдается результат исполнителем задачи.

API (Application Program Interface) — программный интерфейс приложения. Обычно используется в веб-сервисах для автоматического обмена данными между приложениями. Например, в Google Analytics или Google Search Console.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) — асинхронный javascript. Аякс — подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными браузера с сервером. В результате, при обновлении данных, страница не перезагружается полностью — и приложения становятся быстрее и удобнее.

XSS (Сross Site Sсriрting) — межсайтовый скриптинг. Тип атаки на веб-системы, когда в выдаваемую веб-системой страницу внедряется вредоносный код (который будет выполнен на компьютере пользователя при открытии этой страницы) и взаимодействии этого кода с веб-сервером злоумышленника.

DNS (Domain Name System) — система доменных имен. Компьютерная распределенная система для получения информации о доменах. Чаще всего используется, чтобы получить IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства).

CRO (Conversion Rate Optimization) — оптимизация коэффициента конверсии. Комплекс мер, направленный на повышение продаж или каких-либо других целевых действий посетителей.

SERP (Search Engine Result Page) — выдача, результаты поиска. Страница результатов поиска (выдачи) поисковой системы.

Информационная безопасность

Security awareness — осведомленность/информированность о безопасности; знание и понимание мер безопасности; бдительность к атаке — знания и отношение членов организации к защите физических и особенно информационных активов этой организации. Например, «raise security awareness against attacks» — увеличить бдительность против атак.

Security vulnerability — угроза безопасности.

Sensitive information — конфиденциальная информация. Важная информация, которую стоит защищать. Это может быть пароль, номер кредитной карты и даже дата рождения.

Strong password — надежный пароль.

Password guessing attack — атака перебором/подбором паролей. Атака, в которой используется последовательный перебор числовых и буквенных комбинаций и/или известных распространенных паролей для взлома.

Spyware — программа-шпион.

Scumware, malware — вредоносное программное обеспечение.

Hacked/compromised website — взломанный сайт.

Собираетесь переводить текст незнакомой темы? Ищите глоссарии терминов. Например, в том же глоссарии по информационной безопасности

Маркетинг

Customer engagement — привлечение клиентов/установление контакта с потребителями — это связь потребителя и бизнеса через различные каналы взаимодействия. Связь может быть реакцией, взаимодействием или пользовательским опытом, который произошел онлайн или офлайн.

Customer retention rate — уровень удержания клиентов. Показатель, определяющий количество лояльных потребителей. Рассчитывается по формуле:

RR = ((CE-CN) / CS)) х 100, где:

CE = количество клиентов на конец периода;

CN = количество новых клиентов за период времени;

CS = количество клиентов в начале периода.

Customer journeyпуть клиента. Это шаги, которые совершает любой человек перед тем, как принять решение о покупке. Используется маркетологами для описания последовательности действий целевой аудитории от возникновения потребности в продукте до покупки и использования. На каждом шагу нужно выделять точки взаимодействия бизнеса с целевой аудиторией.

Community management — управление сообществом. Взаимодействие с целевой аудиторией компании через ведение и продвижение интернет-сообществ.

Content marketing — контент-маркетинг. Маркетинговая технология создания и распространения ценного, релевантного контента для привлечения и удержания пользователей из определенной целевой аудитории, чтоб стимулировать пользователей к нужному коммерческому действию.

Distinct seasonality — ярко выраженная сезонность.

Контент-маркетинг

Thesis plan — тезисный план. Основные тезисы статьи в техническом задании копирайтеру.

Blogging — ведение блога.

Publisher — издатель.

Blog editor — редактор блога.

Hot topic — горячая тема.Трендовая, широко обсуждаемая в данный момент, тема.

Lead nurturing funnel — воронка взращивания/разогрева лидов. Процесс развития отношения с потенциальными покупателями на каждом шаге воронки продаж и пути клиента. В нем основное внимание маркетинга и коммуникации уделяется тому чтобы узнать потребности покупателей и предоставить им необходимую информацию.

На этом пока все. К слову, если вас заинтересовали термины из нашей SEO-базы знаний, возможно, будет интересно узнать, как стать SEO-специалистом в Netpeak.

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SEO-терминология SEO-словарь
Иван Кутас

В Netpeak с 2013 года.
Окончил курсы SEO Олега Саламахи (CEO Serpstat).
С 2015 года преподаватель курса SEO образовательного центра Netpeak. Тогда же стал SEO Team Lead проекта OLX.
Сейчас занимается развитием продукта SEO 2.0.
Навыки: автоматизация, обработка данных, SEO крупных проектов.

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