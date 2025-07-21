Как бизнесу эффективно использовать инструмент Telegram Ads в digital-стратегии
Telegram Ads — это полноценный маркетинговый инструмент с аудиторией более миллиарда пользователей. Эта статья поможет понять, как интегрировать его в digital-стратегию и сделать ее эффективнее.
Вы узнаете:
- Что такое Telegram Ads.
- Ключевые преимущества инструмента.
- Для каких ниш подходит реклама.
- Что можно продвигать через Telegram Ads.
- Как выглядят рекламные сообщения в Telegram Ads.
- Как выглядит рекламный кабинет.
- Как начать использовать инструмент.
Что такое Telegram Ads
Telegram Ads — это официальная рекламная платформа от Telegram, которая заработала в конце 2021 года, а с января 2024 стала доступной для бизнеса в Украине.
Это отдельный рекламный кабинет, где можно настраивать и запускать рекламные кампании. Формально платформа открыта для всех пользователей, что позволяет запускать рекламные объявления через криптовалюту TON. Для украинской аудитории запуски возможны только через официального реселлера, зато с расширенным функционалом.
С января 2024 года агентство Netpeak Ukraine стало официальным реселлером Telegram Ads в Украине. Мы активно развиваем это направление и помогаем украинским компаниям использовать эффективный инструмент для привлечения аудитории.
Читайте интервью с Максимом Цапом, Head of Telegram Department в Netpeak Ukraine, о рекламе в Telegram Ads.
Аудитория Telegram
В Украине мессенджером пользуются более 12 миллионов человек — это реальные пользователи, которые ежедневно заходят в приложение.
-
среднее ежедневное использование — 40 минут в день;
-
58 % аудитории — мужчины, 42 % — женщины;
-
основная возрастная категория — пользователи от 25 до 44 лет.
Такие показатели создают широкие возможности для продвижения товаров и услуг в разных нишах.
Согласно исследованию от Укринформ, три главных преимущества платформы для пользователей:
-
Удобство. Мессенджер в телефоне позволяет делать практически все — общаться, получать информацию, вести бизнес.
-
Скорость. Telegram работает стабильно и быстро доставляет сообщения и обновления.
-
Оперативная информация. Пользователи первыми узнают новости и важные события именно здесь.
Основные преимущества инструмента
Активная аудитория
В Telegram-каналах средний показатель вовлеченности обычно составляет более 25 % от общего количества подписчиков.
Низкая цена рекламных показов
Рекламные показы стоят от трех копеек за контакт, что делает платформу доступной даже для небольших компаний. Это весомое преимущество, ведь:
-
реклама заметна, компактна и не вызывает ощущения навязчивости;
-
пользователи охотно взаимодействуют с контентом.
Отсутствие «теневого бана»
Мессенджер работает по прозрачной модели Cost Per Mille: показ рекламы состоялся — средства списались.
Гибкий таргетинг
Telegram Ads предоставляет возможность настроить различные виды таргетинга по:
-
тематике каналов;
-
конкретным каналам;
-
языку канала;
-
региону;
-
типу устройства пользователя;
-
номеру телефона и т. д.
Отсутствие сложных алгоритмов
Инструмент создан так, чтобы вы могли быстро запуститься. Нет сложных алгоритмов или многоуровневых ограничений. Отсутствуют прогревы и обучение рекламных кабинетов и объявлений.
Быстрое масштабирование
После запуска кампании появляется возможность:
-
сразу увеличивать рекламные бюджеты;
-
расширять аудиторию;
-
быстро привлекать новых лидов, подписчиков и клиентов.
Простой запуск без сложного обучения
Вашему специалисту не придется проходить длительное обучение или сертификацию, как это может потребоваться для других платформ. Но желательно иметь базовый опыт в маркетинге и понимать, как работают рекламные инструменты.
Для каких ниш подходит реклама
Ниже — список направлений, для которых реклама в Telegram особенно эффективна.
-
Ecommerce-проекты. Идеальное решение для компаний, которые ищут стабильный приток нового трафика на сайты или мобильные приложения.
-
Продуктовый ритейл. Рекламные объявления помогают информировать аудиторию конкретных городов о локальных новинках, акциях и товарах недели.
-
Сфера недвижимости. Продажа, аренда или строительство — Telegram Ads работает как канал привлечения потенциальных покупателей и арендаторов, особенно при грамотно выстроенной воронке.
-
Образовательные проекты. Реклама позволяет быстро охватить аудиторию, уже заинтересованную в обучении.
-
Криптопроекты. Отдельная категория, заслуживающая внимания. Telegram Ads здесь особенно ценна, потому что:
-
Telegram не считает тематику криптовалют «серой»;
-
в отличие от Google Ads или Meta Ads, блокировок не возникает;
-
в мессенджере сформировано большое комьюнити криптоэнтузиастов, которые ежедневно общаются и обсуждают новости.
-
Новостные Telegram-каналы. Возможность активно наращивать аудиторию собственных ресурсов за счет платформы, используя понятные и четкие креативы.
В целом Telegram Ads — эффективное решение для:
-
бизнесов, где мессенджер является частью воронки продаж;
-
компаний, развивающих собственные каналы и ботов;
-
брендов, стремящихся укрепить узнаваемость среди украинской аудитории.
Узнайте, как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию.
Что можно продвигать в Telegram Ads
Инструмент позволяет продвигать практически любые нужные бизнесу ресурсы, подбирая оптимальный формат под конкретные задачи.
Сайты
Рекламное объявление содержит внешнюю ссылку, которая напрямую ведет пользователя на нужную страницу.
Telegram-каналы
В объявление встраивается ссылка на открытый канал, куда пользователь переходит одним кликом. Дальше все зависит от контента.
Важно: закрытые Telegram-каналы нельзя продвигать через Telegram Ads. Это четко прописано в политиках платформы.
Telegram-боты
Рекламный пост ведет напрямую к указанному боту, который продолжит общение с клиентом или предоставит нужную информацию о вашем продукте или услуге.
Telegram-бот — это отдельная возможность для бизнеса. Когда пользователь переходит по ссылке и нажимает кнопку «Запустить бота», бот начинает взаимодействие.
Почему это удобно:
-
бот эффективно встраивается в воронку продаж;
-
снижает объем рутинной работы;
-
менеджер не тратит время на обработку первичных запросов;
-
автоматизированный помощник работает 24/7.
Мобильные приложения
Telegram Ads поддерживает рекламу мобильных приложений. Если вы работаете с внешними ссылками (например, App Store или Google Play), можно подключить аналитику для отслеживания ключевых метрик.
Возможности формата:
-
система автоматически определяет платформу пользователя — iOS, Android или десктоп;
-
таргетинг на отдельные типы устройств или запуск рекламы сразу на все варианты;
-
кампании легко интегрируются в стратегию продвижения приложений.
Дополнительно почитайте: 5 трендов в Telegram, которые помогут развитию вашего бизнеса.
MiniApps
Отдельные приложения внутри платформы, которые позволяют встроить бизнес в общую экосистему мессенджера: от знакомства с продуктом или услугой до оплаты.
Аккаунты и бизнес-профили
Благодаря Telegram Ads можно эффективно продвигать свой профиль или бизнес:
-
@username — персональные и бизнес-аккаунты;
-
ссылки на чаты в формате t.me/m/...
Как выглядят рекламные сообщения в Telegram Ads
Формат объявлений специально разработан так, чтобы быть одновременно ненавязчивым и заметным для пользователей.
Пример рекламных объявлений
Рекламное сообщение состоит из текстового блока до 160 символов с пробелами. Оно всегда размещается внизу канала, на который вы нацеливаетесь, и появляется в среднем один раз на 10 постов в ленте канала.
И это еще не все: вы можете увидеть свое текстовое рекламное объявление в боте, поисковой строке платформы и в видео.
В тексте объявления можно использовать:
-
обычный текст;
-
текст с эмодзи — премиум или стандартными;
-
логотипы вашего бизнеса;
-
изображение или видео.
Если вы ведете трафик на внутренний ресурс — канал или бота — логотип подгружается автоматически. Если реклама направляет на внешний сайт, можно загрузить нужное изображение как логотип.
Обычно логотип отображается в правом верхнем углу сообщения. С мобильного устройства он менее заметен, а с десктопа хорошо виден.
Каждое рекламное сообщение помечено как спонсированный контент. Эта метка выделяется отдельным цветом — голубым, зеленым или красным. Всё объявление кликабельно.
Составляющие объявления:
-
жирный заголовок — сразу привлекает внимание;
-
основной текст — кратко объясняет суть предложения;
-
кнопка действия — доступно 14 вариантов на выбор;
-
визуальная часть — логотип, картинка или видео, которые дополнительно привлекают внимание.
На первый взгляд сообщение кажется простым и не слишком заметным. Но по нашему опыту запуска сотен кампаний, такие форматы могут показывать отличные результаты.
Рекламный кабинет Telegram Ads
Рекламный кабинет Telegram — это простой и интуитивно понятный инструмент, в котором можно быстро создавать и управлять рекламными кампаниями. Его ключевое преимущество — различные возможности гибкого таргетинга, благодаря которым вы можете настраивать показы для релевантной аудитории.
Возможности таргетинга
-
Фиксированные тематики. Telegram Ads предлагает 41 готовую тематику. Добавить собственные темы нельзя. Вы выбираете нужную категорию, и система автоматически формирует пул каналов, в которых будет показываться реклама. Тематики можно исключать — например, если вы не хотите отображаться в новостных каналах или в сообществах с потенциальными репутационными рисками.
-
Список конкретных каналов. В одном рекламном объявлении можно вручную указать до 100 конкретных каналов для показа или исключить сообщества, где реклама не должна отображаться.
-
По языку каналов. Telegram самостоятельно определяет язык, на котором ведется канал.
-
Региональный таргетинг по Украине. Можно выбрать любое количество регионов и работать как с крупными городами, так и с небольшими населенными пунктами.
-
Таргетинг по типу устройства пользователя. Система автоматически определяет платформу, с которой заходит пользователь. Есть возможность настроить рекламу отдельно на iOS, Android или десктопные устройства.
-
По номеру телефона пользователя. Таргетинг на любой номер с кодом +380, если абонент находится в пределах Украины и имеет аккаунт на платформе.
-
По языку интерфейса, установленному у целевого пользователя.
-
По конкретному списку ботов с аудиторией от 1000 посетителей в день.
-
По поисковому запросу. Реклама отображается в верхней части поисковой выдачи, когда пользователи вводят ключевые слова в Telegram.
Как выглядит рекламный кабинет Telegram Ads
В Telegram Ads есть несколько форматов запуска рекламы:
-
Target channels — таргетинг по каналам;
-
Target users — таргетинг по пользователям;
-
Target Bots — таргетинг в ботах;
Search — поисковая реклама.
Таргетинг по каналам (Target Channels)
Как это работает:
-
Создается рекламный кабинет для вашей кампании.
-
Пополняется рекламный бюджет.
-
Далее — полноценная работа с кампанией: можно создавать и запускать любое количество объявлений.
Нет минимального или максимального лимита. Работаем до тех пор, пока вы получаете результаты, расширяете аудиторию и привлекаете клиентов.
Таргетинг по каналам считается более широким. Вы задаете нужные параметры и работаете в рамках этого функционала. Это позволяет быстро запустить кампанию без сложных настроек. Однако важно уметь правильно находить релевантные Telegram-каналы для запуска и анализировать их.
Таргетинг по пользователям (Target users)
Таргетинг Target users открывает больше возможностей для точной настройки вашей рекламы.
По умолчанию страна таргетинга — Украина. У нас есть контракт исключительно на украинский рынок, поэтому кампании работают только внутри страны.
Далее можно выбрать конкретную локацию: область или город.
Отдельный уникальный параметр — таргетинг по аудитории канала:
-
реклама показывается всем подписчикам выбранного канала;
-
это единственная возможность достучаться до пользователя, если он находится за пределами Украины;
-
геолокация в этом случае не имеет значения, но канал должен быть украинским.
Подробнее о настройке рекламы: Реклама в Telegram. Как запустить эффективную рекламу в Telegram Ads — пошаговый гайд.
Стоимость рекламы и формат аукциона
Платформа работает только в евро. На данный момент ставка CPM для всех рекламодателей — от 0,25 евро. Если конкуренция растет, вступает в силу аукционная модель.
Базовые ставки минимального CPM:
-
1 евро — при таргетинге на конкретные каналы;
-
0,25 евро — для тематики Politics & Incidents (в форматах Target Channels и Target Users);
-
0,5 евро — для остальных видов таргетинга.
Что влияет на CPM
К минимальной ставке добавляются надбавки, если в объявлении используются:
-
Premium-эмодзи — +20%;
-
логотип — +30%;
-
Premium-эмодзи и логотип — +50%.
Примеры расчетов:
-
если вы запускаете рекламу с Premium-эмодзи по тематике Offers & Promotion, минимальная ставка составит 0,6 € (базовая ставка 0,5 € + 20%);
-
если добавить видео к рекламе на конкретном канале с базовой ставкой 1 €, ставка увеличится на 100%, итоговая стоимость — 2 €;
-
если вы запускаете текстовое объявление по тематике Politics & Incidents с Premium-эмодзи, стоимость составит 0,38 € (базовая ставка 0,25 € + 50%);
-
при запуске текстового объявления на конкретный канал только с Premium-эмодзи — ставка составит 1,20 €.
Отчеты и статистика
В отчете представлены следующие столбцы:
-
Название рекламного объявления и ссылка, на которую вы ведете трафик.
-
Ad Title — название объявления.
-
Views — количество просмотров, за которые списываются средства.
-
Clicks — количество кликов.
-
Actions — сколько людей перешли и совершили целевое действие (например, подписались).
-
CTR — соотношение просмотров и кликов.
-
CPM — цена за 1000 показов (остается фиксированной даже при большом бюджете).
-
CPC — стоимость одного клика.
-
CPA — стоимость одного подписчика.
-
Spent — сумма израсходованного бюджета.
-
Budget — остаток бюджета объявления.
-
Status (статус кампании) — активна, на модерации, на паузе или остановлена.
-
Date added — дата добавления объявления.
Если перейти внутрь объявления, отобразится подробная статистика.
Для внутренних ресурсов — каналов и ботов — этих данных достаточно.
Для внешних ресурсов — сайтов или приложений — необходимо подключать внешнюю аналитику.
Читайте нашу подборку кейсов.
-
Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц.
-
Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online.
-
Как получить целевого подписчика на канал за 10 грн в нише медицины. Кейс Pleso по Telegram Ads.
-
Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto.
-
Как с помощью Telegram Ads получить почти два миллиона просмотров рекламы за пару месяцев — кейс Like Bus.
Как начать использовать инструмент
Telegram Ads работает исключительно в пределах Украины. Запуск рекламы возможен только через официальных реселлеров.
Официальный реселлер для украинского рынка — агентство Netpeak Ukraine.
Работа под ключ
Вы минимально вовлечены в процесс, но при желании можете принимать более активное участие — все обсуждается индивидуально.
Как это работает:
-
мы создаем рекламный кабинет;
-
пополняем его;
-
подготавливаем объявления;
-
запускаем и ведем кампании;
-
собираем и анализируем статистику;
-
улучшаем показатели.
Это полноценное сопровождение: вы предоставляете исходные данные — мы делаем все остальное.
Сотрудничество с инхаус-командами
Если в вашей компании есть маркетологи или отдел трафика, вы можете работать самостоятельно.
Что вы получаете:
-
Создание рекламного кабинета через Netpeak Ukraine.
-
Пополнение бюджета.
-
Возможность управлять кампаниями внутри своей команды.
-
Выделенного специалиста, который консультирует и отвечает на все вопросы в процессе.
Реселлерство для агентств
Формат для компаний, предоставляющих маркетинговые услуги и желающих перепродавать рекламу своим клиентам.
Как это работает:
-
вы создаете кабинет через нас;
-
пополняете бюджет;
-
работаете с клиентами самостоятельно.
При этом мы предоставляем технического специалиста, который консультирует вашу команду. Все технические вопросы и уточнения решаются напрямую с нашими экспертами.
Выводы
-
Telegram Ads — это официальная рекламная платформа в Telegram. Она работает через отдельный кабинет и позволяет привлекать целевую аудиторию в Украине, продвигая сайты, каналы, ботов, mini apps и мобильные приложения.
-
Инструмент эффективно работает для e-commerce, ритейла, образовательных и криптопроектов, а также для специалистов, развивающих собственные каналы или ботов.
-
Telegram Ads — универсальное решение для бизнеса любого масштаба с доступом к 25 миллионам украинских пользователей по всему миру.
-
Есть три формата сотрудничества: работа под ключ, взаимодействие с инхаус-командами или реселлерство для агентств. Вы выбираете тот вариант, который подходит вашему бизнесу.
Свежее
С нуля до +15 394% скачиваний в США: кейс Mindsnap в App Store
С фокусом на локализованные ключи, новый визуал и системные обновления метаданных
Что такое TrueView (YouTube) и как его применять
Форматы видеорекламы YouTube TrueView. Разница между In-Stream Skip Ads и In-Stream NonSkip Ads.
Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?
Статья создана на основе митапа Максима Цапа, Head of Telegram Promotion Department в Netpeak Ukraine