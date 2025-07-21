Как бизнесу эффективно использовать инструмент Telegram Ads в digital-стратегии

Как бизнесу эффективно использовать инструмент Telegram Ads в digital-стратегии

Telegram Ads — это полноценный маркетинговый инструмент с аудиторией более миллиарда пользователей. Эта статья поможет понять, как интегрировать его в digital-стратегию и сделать ее эффективнее.

Вы узнаете:

Что такое Telegram Ads

Telegram Ads — это официальная рекламная платформа от Telegram, которая заработала в конце 2021 года, а с января 2024 стала доступной для бизнеса в Украине.

Это отдельный рекламный кабинет, где можно настраивать и запускать рекламные кампании. Формально платформа открыта для всех пользователей, что позволяет запускать рекламные объявления через криптовалюту TON. Для украинской аудитории запуски возможны только через официального реселлера, зато с расширенным функционалом.

С января 2024 года агентство Netpeak Ukraine стало официальным реселлером Telegram Ads в Украине. Мы активно развиваем это направление и помогаем украинским компаниям использовать эффективный инструмент для привлечения аудитории.

Читайте интервью с Максимом Цапом, Head of Telegram Department в Netpeak Ukraine, о рекламе в Telegram Ads.

Аудитория Telegram

В Украине мессенджером пользуются более 12 миллионов человек — это реальные пользователи, которые ежедневно заходят в приложение.

Ключевые факты:

среднее ежедневное использование — 40 минут в день;

58 % аудитории — мужчины, 42 % — женщины;

основная возрастная категория — пользователи от 25 до 44 лет.

Такие показатели создают широкие возможности для продвижения товаров и услуг в разных нишах.

Согласно исследованию от Укринформ, три главных преимущества платформы для пользователей:

Удобство. Мессенджер в телефоне позволяет делать практически все — общаться, получать информацию, вести бизнес. Скорость. Telegram работает стабильно и быстро доставляет сообщения и обновления. Оперативная информация. Пользователи первыми узнают новости и важные события именно здесь.

Основные преимущества инструмента

Активная аудитория

В Telegram-каналах средний показатель вовлеченности обычно составляет более 25 % от общего количества подписчиков.

Низкая цена рекламных показов

Рекламные показы стоят от трех копеек за контакт, что делает платформу доступной даже для небольших компаний. Это весомое преимущество, ведь:

реклама заметна, компактна и не вызывает ощущения навязчивости;

пользователи охотно взаимодействуют с контентом.

Отсутствие «теневого бана»

Мессенджер работает по прозрачной модели Cost Per Mille: показ рекламы состоялся — средства списались.

Гибкий таргетинг

Telegram Ads предоставляет возможность настроить различные виды таргетинга по:

тематике каналов;

конкретным каналам;

языку канала;

региону;

типу устройства пользователя;

номеру телефона и т. д.

Отсутствие сложных алгоритмов

Инструмент создан так, чтобы вы могли быстро запуститься. Нет сложных алгоритмов или многоуровневых ограничений. Отсутствуют прогревы и обучение рекламных кабинетов и объявлений.

Быстрое масштабирование

После запуска кампании появляется возможность:

сразу увеличивать рекламные бюджеты;

расширять аудиторию;

быстро привлекать новых лидов, подписчиков и клиентов.

Простой запуск без сложного обучения

Вашему специалисту не придется проходить длительное обучение или сертификацию, как это может потребоваться для других платформ. Но желательно иметь базовый опыт в маркетинге и понимать, как работают рекламные инструменты.

Для каких ниш подходит реклама

Ниже — список направлений, для которых реклама в Telegram особенно эффективна.

Ecommerce-проекты. Идеальное решение для компаний, которые ищут стабильный приток нового трафика на сайты или мобильные приложения. Продуктовый ритейл. Рекламные объявления помогают информировать аудиторию конкретных городов о локальных новинках, акциях и товарах недели. Сфера недвижимости. Продажа, аренда или строительство — Telegram Ads работает как канал привлечения потенциальных покупателей и арендаторов, особенно при грамотно выстроенной воронке. Образовательные проекты. Реклама позволяет быстро охватить аудиторию, уже заинтересованную в обучении. Криптопроекты. Отдельная категория, заслуживающая внимания. Telegram Ads здесь особенно ценна, потому что:

Telegram не считает тематику криптовалют «серой»;

в отличие от Google Ads или Meta Ads, блокировок не возникает;

в мессенджере сформировано большое комьюнити криптоэнтузиастов, которые ежедневно общаются и обсуждают новости.

Новостные Telegram-каналы. Возможность активно наращивать аудиторию собственных ресурсов за счет платформы, используя понятные и четкие креативы.

В целом Telegram Ads — эффективное решение для:

бизнесов, где мессенджер является частью воронки продаж;

компаний, развивающих собственные каналы и ботов;

брендов, стремящихся укрепить узнаваемость среди украинской аудитории.

Узнайте, как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию.

Что можно продвигать в Telegram Ads

Инструмент позволяет продвигать практически любые нужные бизнесу ресурсы, подбирая оптимальный формат под конкретные задачи.

Сайты

Рекламное объявление содержит внешнюю ссылку, которая напрямую ведет пользователя на нужную страницу.

Telegram-каналы

В объявление встраивается ссылка на открытый канал, куда пользователь переходит одним кликом. Дальше все зависит от контента.

Важно: закрытые Telegram-каналы нельзя продвигать через Telegram Ads. Это четко прописано в политиках платформы.

Telegram-боты

Рекламный пост ведет напрямую к указанному боту, который продолжит общение с клиентом или предоставит нужную информацию о вашем продукте или услуге.

Telegram-бот — это отдельная возможность для бизнеса. Когда пользователь переходит по ссылке и нажимает кнопку «Запустить бота», бот начинает взаимодействие.

Почему это удобно:

бот эффективно встраивается в воронку продаж;

снижает объем рутинной работы;

менеджер не тратит время на обработку первичных запросов;

автоматизированный помощник работает 24/7.

Мобильные приложения

Telegram Ads поддерживает рекламу мобильных приложений. Если вы работаете с внешними ссылками (например, App Store или Google Play), можно подключить аналитику для отслеживания ключевых метрик.

Возможности формата:

система автоматически определяет платформу пользователя — iOS, Android или десктоп;

таргетинг на отдельные типы устройств или запуск рекламы сразу на все варианты;

кампании легко интегрируются в стратегию продвижения приложений.

MiniApps

Отдельные приложения внутри платформы, которые позволяют встроить бизнес в общую экосистему мессенджера: от знакомства с продуктом или услугой до оплаты.

Аккаунты и бизнес-профили

Благодаря Telegram Ads можно эффективно продвигать свой профиль или бизнес:

@username — персональные и бизнес-аккаунты;

ссылки на чаты в формате t.me/m/...

Как выглядят рекламные сообщения в Telegram Ads

Формат объявлений специально разработан так, чтобы быть одновременно ненавязчивым и заметным для пользователей.

Пример рекламных объявлений

Рекламное сообщение состоит из текстового блока до 160 символов с пробелами. Оно всегда размещается внизу канала, на который вы нацеливаетесь, и появляется в среднем один раз на 10 постов в ленте канала.

И это еще не все: вы можете увидеть свое текстовое рекламное объявление в боте, поисковой строке платформы и в видео.

В тексте объявления можно использовать:

обычный текст;

текст с эмодзи — премиум или стандартными;

логотипы вашего бизнеса;

изображение или видео.

Если вы ведете трафик на внутренний ресурс — канал или бота — логотип подгружается автоматически. Если реклама направляет на внешний сайт, можно загрузить нужное изображение как логотип.

Обычно логотип отображается в правом верхнем углу сообщения. С мобильного устройства он менее заметен, а с десктопа хорошо виден.

Каждое рекламное сообщение помечено как спонсированный контент. Эта метка выделяется отдельным цветом — голубым, зеленым или красным. Всё объявление кликабельно.

Составляющие объявления:

жирный заголовок — сразу привлекает внимание;

основной текст — кратко объясняет суть предложения;

кнопка действия — доступно 14 вариантов на выбор;

визуальная часть — логотип, картинка или видео, которые дополнительно привлекают внимание.

На первый взгляд сообщение кажется простым и не слишком заметным. Но по нашему опыту запуска сотен кампаний, такие форматы могут показывать отличные результаты.

Рекламный кабинет Telegram Ads

Рекламный кабинет Telegram — это простой и интуитивно понятный инструмент, в котором можно быстро создавать и управлять рекламными кампаниями. Его ключевое преимущество — различные возможности гибкого таргетинга, благодаря которым вы можете настраивать показы для релевантной аудитории.

Возможности таргетинга

Фиксированные тематики. Telegram Ads предлагает 41 готовую тематику. Добавить собственные темы нельзя. Вы выбираете нужную категорию, и система автоматически формирует пул каналов, в которых будет показываться реклама. Тематики можно исключать — например, если вы не хотите отображаться в новостных каналах или в сообществах с потенциальными репутационными рисками. Список конкретных каналов. В одном рекламном объявлении можно вручную указать до 100 конкретных каналов для показа или исключить сообщества, где реклама не должна отображаться. По языку каналов. Telegram самостоятельно определяет язык, на котором ведется канал. Региональный таргетинг по Украине. Можно выбрать любое количество регионов и работать как с крупными городами, так и с небольшими населенными пунктами. Таргетинг по типу устройства пользователя. Система автоматически определяет платформу, с которой заходит пользователь. Есть возможность настроить рекламу отдельно на iOS, Android или десктопные устройства. По номеру телефона пользователя. Таргетинг на любой номер с кодом +380, если абонент находится в пределах Украины и имеет аккаунт на платформе. По языку интерфейса, установленному у целевого пользователя. По конкретному списку ботов с аудиторией от 1000 посетителей в день. По поисковому запросу. Реклама отображается в верхней части поисковой выдачи, когда пользователи вводят ключевые слова в Telegram.

Как выглядит рекламный кабинет Telegram Ads

В Telegram Ads есть несколько форматов запуска рекламы:

Target channels — таргетинг по каналам;

Target users — таргетинг по пользователям;

Target Bots — таргетинг в ботах;

Search — поисковая реклама.

Таргетинг по каналам (Target Channels)

Как это работает:

Создается рекламный кабинет для вашей кампании. Пополняется рекламный бюджет. Далее — полноценная работа с кампанией: можно создавать и запускать любое количество объявлений.

Нет минимального или максимального лимита. Работаем до тех пор, пока вы получаете результаты, расширяете аудиторию и привлекаете клиентов.

Таргетинг по каналам считается более широким. Вы задаете нужные параметры и работаете в рамках этого функционала. Это позволяет быстро запустить кампанию без сложных настроек. Однако важно уметь правильно находить релевантные Telegram-каналы для запуска и анализировать их.

Таргетинг по пользователям (Target users)

Таргетинг Target users открывает больше возможностей для точной настройки вашей рекламы.

По умолчанию страна таргетинга — Украина. У нас есть контракт исключительно на украинский рынок, поэтому кампании работают только внутри страны.

Далее можно выбрать конкретную локацию: область или город.

Отдельный уникальный параметр — таргетинг по аудитории канала:

реклама показывается всем подписчикам выбранного канала;

это единственная возможность достучаться до пользователя, если он находится за пределами Украины;

геолокация в этом случае не имеет значения, но канал должен быть украинским.

Подробнее о настройке рекламы: Реклама в Telegram. Как запустить эффективную рекламу в Telegram Ads — пошаговый гайд.

Стоимость рекламы и формат аукциона

Платформа работает только в евро. На данный момент ставка CPM для всех рекламодателей — от 0,25 евро. Если конкуренция растет, вступает в силу аукционная модель.

Базовые ставки минимального CPM:

1 евро — при таргетинге на конкретные каналы;

0,25 евро — для тематики Politics & Incidents (в форматах Target Channels и Target Users);

0,5 евро — для остальных видов таргетинга.

Что влияет на CPM

К минимальной ставке добавляются надбавки, если в объявлении используются:

Premium-эмодзи — +20%;

логотип — +30%;

Premium-эмодзи и логотип — +50%.

Примеры расчетов:

если вы запускаете рекламу с Premium-эмодзи по тематике Offers & Promotion, минимальная ставка составит 0,6 € (базовая ставка 0,5 € + 20%);

если добавить видео к рекламе на конкретном канале с базовой ставкой 1 €, ставка увеличится на 100%, итоговая стоимость — 2 €;

если вы запускаете текстовое объявление по тематике Politics & Incidents с Premium-эмодзи, стоимость составит 0,38 € (базовая ставка 0,25 € + 50%);

при запуске текстового объявления на конкретный канал только с Premium-эмодзи — ставка составит 1,20 €.

Отчеты и статистика

В отчете представлены следующие столбцы:

Название рекламного объявления и ссылка , на которую вы ведете трафик.

Ad Title — название объявления.

Views — количество просмотров, за которые списываются средства.

Clicks — количество кликов.

Actions — сколько людей перешли и совершили целевое действие (например, подписались).

CTR — соотношение просмотров и кликов.

CPM — цена за 1000 показов (остается фиксированной даже при большом бюджете).

CPC — стоимость одного клика.

CPA — стоимость одного подписчика.

Spent — сумма израсходованного бюджета.

Budget — остаток бюджета объявления.

Status (статус кампании) — активна, на модерации, на паузе или остановлена.

Date added — дата добавления объявления.

Если перейти внутрь объявления, отобразится подробная статистика.

Для внутренних ресурсов — каналов и ботов — этих данных достаточно.

Для внешних ресурсов — сайтов или приложений — необходимо подключать внешнюю аналитику.

Как начать использовать инструмент

Telegram Ads работает исключительно в пределах Украины. Запуск рекламы возможен только через официальных реселлеров.

Официальный реселлер для украинского рынка — агентство Netpeak Ukraine.

Работа под ключ

Вы минимально вовлечены в процесс, но при желании можете принимать более активное участие — все обсуждается индивидуально.

Как это работает:

мы создаем рекламный кабинет;

пополняем его;

подготавливаем объявления;

запускаем и ведем кампании;

собираем и анализируем статистику;

улучшаем показатели.

Это полноценное сопровождение: вы предоставляете исходные данные — мы делаем все остальное.

Сотрудничество с инхаус-командами

Если в вашей компании есть маркетологи или отдел трафика, вы можете работать самостоятельно.

Что вы получаете:

Создание рекламного кабинета через Netpeak Ukraine. Пополнение бюджета. Возможность управлять кампаниями внутри своей команды. Выделенного специалиста, который консультирует и отвечает на все вопросы в процессе.

Реселлерство для агентств

Формат для компаний, предоставляющих маркетинговые услуги и желающих перепродавать рекламу своим клиентам.

Как это работает:

вы создаете кабинет через нас;

пополняете бюджет;

работаете с клиентами самостоятельно.

При этом мы предоставляем технического специалиста, который консультирует вашу команду. Все технические вопросы и уточнения решаются напрямую с нашими экспертами.

Выводы