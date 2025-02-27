Как с помощью Telegram Ads получить почти два миллиона просмотров рекламы за пару месяцев — кейс Like Bus

Как с помощью Telegram Ads получить почти два миллиона просмотров рекламы за пару месяцев — кейс Like Bus

Проект: Likebus.ua. Период продвижения: 10.05.2024 – 16.07.2024. Регион продвижения: Украина. Послуга: Telegram Ads. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Ирина Маселко, Project Manager; Антон Гембарский, Team Lead команды Telegram Ads; Владислава Сарбаш, PPC Specialist; Илья Кислица, Sales Manager.

Кто наш партнер

Like Bus — украинская компания, занимающаяся международными пассажирскими перевозками, известная своей надежностью и высоким уровнем обслуживания. Обеспечивает удобные условия для путешествий, как по Украине, так и за ее пределами.

Цели сотрудничества

Основная цель кампании — повысить узнаваемость и удержать CTR выше 1 % до ее завершения.

Почему именно 1 % и что это значит для рекламной кампании в Telegram Ads? CTR (соотношение количества кликов к количеству показов) — один из ключевых индикаторов эффективности маркетинговой коммуникации. Он отражает, насколько интересным и релевантным является контент для целевой аудитории. В контексте продвижения через Telegram Ads, CTR выше 1 % указывает на то, что тема и предложение вызывают интерес у пользователей. Это означает, что рекламируемая ниша имеет потенциал и перспективы развития.

Действия команды

Like Bus стали первыми в своей нише, кто начал использовать Telegram Ads для продвижения. Поэтому на начальном этапе мы запустили тестовые рекламные объявления, чтобы изучить запросы аудитории и особенности таргетирования.

Провели детальный анализ посадочной страницы Like Bus, чтобы лучше понимать, какие месседжи готовить для объявлений и к какому действию побуждать пользователей. Проанализировали конкурентов. Подготовили рекламные месседжи и оптимальный таргетинг (релевантные каналы и тематики). РК ориентировали на аудиторию, интересующуюся путешествиями и пассажирскими перевозками. После согласования с партнером деталей по таргетингу и текстов сообщений запустили рекламные объявления, сначала ориентируясь на каналы с тематикой путешествий.

Мы получили хорошие результаты, но решили усовершенствовать стратегию для дальнейшего расширения кампании и оптимизации. Об этом — далее.

Сегментация таргетинга по направлениям перевозок

Для улучшения результатов мы сегментировали таргетинг по направлениям рейсов, которые предоставляет Like Bus. Для самых популярных маршрутов подготовили отдельный рекламный месседж.

Например, для продвижения рейса Киев — Кишинев сделали акцент на возможности прибыть прямо в аэропорт без опозданий. Такой подход не только повысил коэффициент вовлеченности, но и способствовал росту продаж.

Еще один пример успешного тематического объявления: мы информировали пользователей о необходимых документах для пересечения границы с животными. Для этого команда специалистов Like Bus подготовила в своем телеграм-канале сообщение с перечнем документов, и мы направляли аудиторию именно на него.

В геотаргетинге указывали города отправления рейсов, что позволило:

повысить релевантность объявлений;

удержать CTR выше 1 % до завершения кампании;

проработать узнаваемость бренда.

Таргетинг на каналы конкурентов

Мы проанализировали рынок, отобрали телеграм-каналы конкурентов, где находилась целевая аудитория, и настроили в них показ объявлений Like Bus. Это позволило достичь высоких показателей CTR — 3,29 % и низкой стоимости за клик (СРС) — 0,05 евро. Благодаря этому получили первые продажи билетов и высокий уровень вовлеченности аудитории.

Таргет на популярные каналы для украинцев за границей

Мы протестировали рекламные объявления в телеграм-каналах, ориентированных на украинцев за границей, в частности, в Румынии, Польше, Болгарии, Чехии и Словакии. Их подобрали с помощью сервиса Telemetrio. Однако ожидаемого процента вовлеченности пользователей и продаж не получили, поэтому этот тип таргетинга исключили из стратегии.

Оптимизация рекламных сообщений

Чтобы объявления привлекали еще больше внимания, мы добавили в текст логотип компании и кастомные premium эмодзи, разработанные для Like Bus. Эти элементы усилили визуальную привлекательность рекламы и повысили показатели взаимодействия.

Пример объявления и показателей без premium эмодзи:

С premium эмодзи:

Тестирование рекламы телеграм-канала и бота Like Bus

Учитывая успех основных рекламных кампаний, мы выделили часть бюджета на продвижение телеграм-канала и бота Like Bus. Нужно было привлечь новых подписчиков и увеличить использование бота для поиска билетов. Поскольку это было тестирование, мы сознательно выбрали уже проверенный таргет — каналы конкурентов. Так мы показали потенциальной аудитории, что наш канал информативен и интересен. Получили следующий результат.

Стратегия таргетирования на аудиторию схожих каналов позволила нам максимально точно попасть в целевую аудиторию, заинтересованную в транспортных перевозках и путешествиях. Мы достигли хороших показателей: CTR — 1,2 %, стоимость подписчика — 0,88 евро, что подтвердило эффективность подхода и качество контента.

Результаты продвижения

За период сотрудничества Telegram Ads показал высокую эффективность как инструмент для повышения узнаваемости бренда и привлечения новых пользователей. Основные результаты кампании:

1 918 536 просмотров рекламы;

27 554 переходов по объявлениям;

CTR с объявлений на сайт — 1,46 %;

средняя стоимость подписчика на канал — 0,88 евро;

конверсия по переходу в подписку на канал — 16,45 %.

Выводы

За время сотрудничества мы достигли почти двух миллионов просмотров рекламных объявлений и стабильно удерживали CTR выше 1 %, что является отличным результатом для такого типа кампаний. Telegram Ads — это современный и мощный медийный инструмент, который подходит для широкого спектра ecommerce-проектов. Он создает дополнительную точку контакта с потенциальными клиентами. Благодаря Telegram Ads можно эффективно привлекать новый трафик на сайт, что открывает возможности для дальнейшего ретаргетинга и повышения лояльности к бренду.

Отзывы о сотрудничестве

Роман Перлов, маркетолог в Like Bus

Наша цель заключалась в том, чтобы попробовать что-то новое на рынке и протестировать новый формат рекламы, учитывая все наши пожелания по контексту и подаче. Как результат — имеем миллионные просмотры и внимание к бренду, новый качественный трафик и продажи. Искренне благодарны Netpeak за профессионализм.

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak Ukraine