Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus
Проєкт: Likebus.ua.
Період просування: 10.05.2024 – 16.07.2024.
Регіон просування: Україна.
Послуга: Telegram Ads.
Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Ірина Маселко, Project Manager; Антон Гембарський, Team Lead команди Telegram Ads; Владислава Сарбаш, PPC Specialist; Ілля Кислиця, Sales Manager.
Хто наш партнер
Like Bus — українська компанія з міжнародних пасажирських перевезень, відома своєю надійністю та високим рівнем обслуговування. Забезпечує зручні умови для подорожей, як в Україні, так і за її межами.
Цілі співпраці
Основна мета кампанії — підвищити впізнаваність і утримати CTR понад 1 % до її завершення.
Чому саме 1 % і що це означає для рекламної кампанії в Telegram Ads?
CTR (співвідношення кількості кліків до кількості показів) — один із ключових індикаторів ефективності маркетингової комунікації. Він демонструє, наскільки цікавим і релевантним є контент для цільової аудиторії. В контексті просування через Telegram Ads, CTR понад 1 % сигналізує, що тема та пропозиція цікавлять користувачів. Це означає, що рекламована ніша має потенціал і перспективи розвитку.
Дії команди
Like Bus стали першими у своїй ніші, хто почав використовувати Telegram Ads для просування. Тому на початковому етапі ми запустили тестові рекламні оголошення, щоб зрозуміти запити аудиторії та особливості таргетування.
- Провели детальний аналіз посадкової сторінки Like Bus, щоб визначити меседжі для оголошень і до якої дії спонукати користувачів.
- Проаналізували конкурентів.
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Підготували рекламні меседжі й оптимальний таргетинг (релевантні канали й тематики). РК орієнтували на аудиторію, зацікавлену в подорожах і пасажирських перевезеннях.
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Після погодження з партнером деталей щодо таргетингу й текстів повідомлень запустили рекламні оголошення, спочатку орієнтуючись на канали з тематикою подорожей.
Ми отримали хороші результати, але вирішили вдосконалити стратегію для подальшого розширення кампанії та оптимізації. Про це — далі.
Сегментація таргетингу за напрямами перевезень
Для покращення результатів ми сегментували таргетинг за напрямами рейсів, які надає Like Bus. Для найпопулярніших маршрутів підготували окремий рекламний меседж.
Наприклад, для просування рейсу Київ — Кишинів зробили акцент на можливості прибути прямо до аеропорту без запізнень. Такий підхід не лише підвищив коефіцієнт залученості, а й сприяв зростанню продажів.
Ще один приклад успішного тематичного оголошення: ми інформували користувачів про необхідні документи для перетину кордону з тваринами. Для цього команда спеціалістів Like Bus підготувала у своєму телеграм-каналі допис із переліком документів, і ми направляли аудиторію саме на нього.
У геотаргетингу вказували міста відправлення рейсів, що дало змогу:
- підвищити релевантність оголошень;
- утримати CTR понад 1 % до завершення кампанії;
- пропрацювати впізнаваність бренду.
Таргетинг на канали конкурентів
Ми проаналізували ринок, відібрали телеграм-канали конкурентів, де знаходилась цільова аудиторія, і налаштували в них показ оголошень Like Bus. Це дало змогу досягти високих показників CTR — 3,29 % і низької вартості за клік (СРС) — 0,05 євро. Завдяки цьому отримали перші продажі квитків і високий рівень залученості аудиторії.
Таргет на популярні канали для українців за кордоном
Ми протестували рекламні оголошення в телеграм-каналах, орієнтованих на українців за кордоном, зокрема, у Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії та Словаччині. Їх підібрали з допомогою сервісу Telemetrio. Однак очікуваного відсотка залученості користувачів і продажів не отримали, тому цей тип націлювання виключили зі стратегії.
Оптимізація рекламних повідомлень
Щоб оголошення ще більше привертали увагу, ми додали в текст логотип компанії та кастомні premium емоджі, розроблені для Like Bus. Ці елементи посилили візуальну привабливість реклами і покращили показники взаємодії з рекламою.
Приклад оголошення і показників без premium емоджі:
З premium емоджі:
Тестування реклами телеграм-каналу та боту Like Bus
З огляду на успіх основних рекламних кампаній, ми виділили частину бюджету на просування телеграм-каналу й боту Like Bus. Потрібно було залучити нових підписників і збільшити використання боту для пошуку квитків. Оскільки це було тестування, ми свідомо обрали вже перевірений таргет — канали конкурентів. Так ми продемонстрували потенційній аудиторії, що наш канал є інформативним і цікавим. Отримали наступний результат.
- Стратегія таргетування на аудиторію схожих каналів дала нам змогу максимально точно потрапити в цільову аудиторію, зацікавлену в транспортних перевезеннях і подорожах.
- Ми досягли хороших показників: CTR — 1,2 %, вартість підписника — 0,88 євро, що підтвердило ефективність підходу і якість контенту.
Результати просування
За період співпраці Telegram Ads продемонстрував високу ефективність як інструмент для підвищення впізнаваності бренду і залучення нових користувачів. Основні результати кампанії:
- 1 918 536 переглядів реклами;
- 27 554 переходів за оголошеннями;
- CTR з оголошень на сайт — 1,46 %;
- середня вартість підписника на канал — 0,88 євро;
- конверсія з переходу в підписку на канал — 16,45 %.
Висновки
- За час співпраці ми досягли майже двох мільйонів переглядів рекламних оголошень і стабільно утримували CTR вище 1 %, що є хорошим результатом для такого типу кампаній.
- Telegram Ads — це сучасний і потужний медійний інструмент, який підходить для широкого спектру ecommerce-проєктів. Він створює додаткову точку контакту з потенційними клієнтами.
- Завдяки Telegram Ads можна ефективно залучати новий трафік на сайт, що відкриває можливості для подальшого ретаргетингу і підвищення лояльності до бренду.
Відгуки про співпрацю
Роман Перлов, маркетолог в Like Bus
Наша ціль полягала в тому, щоб спробувати щось нове на ринку і протестувати новий формат реклами, враховуючи всі наші побажання щодо контексту та подачі. Як результат — маємо мільйонні перегляди та увагу до бренду, новий якісний трафік і продажі. Щиро вдячні Netpeak Ukraine за професіоналізм.
Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak Ukraine
Співпраця з Like Bus була якісною завдяки нашій злагодженій роботі та готовності клієнта до впровадження нових рішень. Взаємна довіра й прагнення досягти хороших результатів дали нам змогу досягти високих показників.
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