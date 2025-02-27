Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus

Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus

Проєкт: Likebus.ua. Період просування: 10.05.2024 – 16.07.2024. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Ірина Маселко, Project Manager; Антон Гембарський, Team Lead команди Telegram Ads; Владислава Сарбаш, PPC Specialist; Ілля Кислиця, Sales Manager.

Хто наш партнер

Like Bus — українська компанія з міжнародних пасажирських перевезень, відома своєю надійністю та високим рівнем обслуговування. Забезпечує зручні умови для подорожей, як в Україні, так і за її межами.

Цілі співпраці

Основна мета кампанії — підвищити впізнаваність і утримати CTR понад 1 % до її завершення.

Чому саме 1 % і що це означає для рекламної кампанії в Telegram Ads? CTR (співвідношення кількості кліків до кількості показів) — один із ключових індикаторів ефективності маркетингової комунікації. Він демонструє, наскільки цікавим і релевантним є контент для цільової аудиторії. В контексті просування через Telegram Ads, CTR понад 1 % сигналізує, що тема та пропозиція цікавлять користувачів. Це означає, що рекламована ніша має потенціал і перспективи розвитку.

Дії команди

Like Bus стали першими у своїй ніші, хто почав використовувати Telegram Ads для просування. Тому на початковому етапі ми запустили тестові рекламні оголошення, щоб зрозуміти запити аудиторії та особливості таргетування.

Провели детальний аналіз посадкової сторінки Like Bus, щоб визначити меседжі для оголошень і до якої дії спонукати користувачів. Проаналізували конкурентів. Підготували рекламні меседжі й оптимальний таргетинг (релевантні канали й тематики). РК орієнтували на аудиторію, зацікавлену в подорожах і пасажирських перевезеннях. Після погодження з партнером деталей щодо таргетингу й текстів повідомлень запустили рекламні оголошення, спочатку орієнтуючись на канали з тематикою подорожей.

Ми отримали хороші результати, але вирішили вдосконалити стратегію для подальшого розширення кампанії та оптимізації. Про це — далі.

Сегментація таргетингу за напрямами перевезень

Для покращення результатів ми сегментували таргетинг за напрямами рейсів, які надає Like Bus. Для найпопулярніших маршрутів підготували окремий рекламний меседж.

Наприклад, для просування рейсу Київ — Кишинів зробили акцент на можливості прибути прямо до аеропорту без запізнень. Такий підхід не лише підвищив коефіцієнт залученості, а й сприяв зростанню продажів.

Ще один приклад успішного тематичного оголошення: ми інформували користувачів про необхідні документи для перетину кордону з тваринами. Для цього команда спеціалістів Like Bus підготувала у своєму телеграм-каналі допис із переліком документів, і ми направляли аудиторію саме на нього.

У геотаргетингу вказували міста відправлення рейсів, що дало змогу:

підвищити релевантність оголошень;

утримати CTR понад 1 % до завершення кампанії;

пропрацювати впізнаваність бренду.

Таргетинг на канали конкурентів

Ми проаналізували ринок, відібрали телеграм-канали конкурентів, де знаходилась цільова аудиторія, і налаштували в них показ оголошень Like Bus. Це дало змогу досягти високих показників CTR — 3,29 % і низької вартості за клік (СРС) — 0,05 євро. Завдяки цьому отримали перші продажі квитків і високий рівень залученості аудиторії.

Таргет на популярні канали для українців за кордоном

Ми протестували рекламні оголошення в телеграм-каналах, орієнтованих на українців за кордоном, зокрема, у Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії та Словаччині. Їх підібрали з допомогою сервісу Telemetrio. Однак очікуваного відсотка залученості користувачів і продажів не отримали, тому цей тип націлювання виключили зі стратегії.

Оптимізація рекламних повідомлень

Щоб оголошення ще більше привертали увагу, ми додали в текст логотип компанії та кастомні premium емоджі, розроблені для Like Bus. Ці елементи посилили візуальну привабливість реклами і покращили показники взаємодії з рекламою.

Приклад оголошення і показників без premium емоджі:

З premium емоджі:

Тестування реклами телеграм-каналу та боту Like Bus

З огляду на успіх основних рекламних кампаній, ми виділили частину бюджету на просування телеграм-каналу й боту Like Bus. Потрібно було залучити нових підписників і збільшити використання боту для пошуку квитків. Оскільки це було тестування, ми свідомо обрали вже перевірений таргет — канали конкурентів. Так ми продемонстрували потенційній аудиторії, що наш канал є інформативним і цікавим. Отримали наступний результат.

Стратегія таргетування на аудиторію схожих каналів дала нам змогу максимально точно потрапити в цільову аудиторію, зацікавлену в транспортних перевезеннях і подорожах. Ми досягли хороших показників: CTR — 1,2 %, вартість підписника — 0,88 євро, що підтвердило ефективність підходу і якість контенту.

Результати просування

За період співпраці Telegram Ads продемонстрував високу ефективність як інструмент для підвищення впізнаваності бренду і залучення нових користувачів. Основні результати кампанії:

1 918 536 переглядів реклами;

27 554 переходів за оголошеннями;

CTR з оголошень на сайт — 1,46 %;

середня вартість підписника на канал — 0,88 євро;

конверсія з переходу в підписку на канал — 16,45 %.

Висновки

За час співпраці ми досягли майже двох мільйонів переглядів рекламних оголошень і стабільно утримували CTR вище 1 %, що є хорошим результатом для такого типу кампаній. Telegram Ads — це сучасний і потужний медійний інструмент, який підходить для широкого спектру ecommerce-проєктів. Він створює додаткову точку контакту з потенційними клієнтами. Завдяки Telegram Ads можна ефективно залучати новий трафік на сайт, що відкриває можливості для подальшого ретаргетингу і підвищення лояльності до бренду.

Відгуки про співпрацю

Роман Перлов, маркетолог в Like Bus

Наша ціль полягала в тому, щоб спробувати щось нове на ринку і протестувати новий формат реклами, враховуючи всі наші побажання щодо контексту та подачі. Як результат — маємо мільйонні перегляди та увагу до бренду, новий якісний трафік і продажі. Щиро вдячні Netpeak Ukraine за професіоналізм.

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak Ukraine