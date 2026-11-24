Команда AI Solutions Netpeak розробила новий інструмент для бізнесу — Індекс ШІ-зрілості. Це безкоштовна експрес-діагностика, яка допомагає компаніям оцінити, наскільки системно вони використовують штучний інтелект, що заважає отримувати вимірювані результати та з яких змін варто почати.

За даними дослідження Top Lead «AI Focus 2026», 93% опитаних українських компаній уже використовують або тестують ШІ. Водночас міжнародне дослідження McKinsey «State of AI 2026» показує, що лише близько 6% респондентів належать до групи з високим фінансовим результатом від застосування технології.

Просто забезпечити працівників підписками на інструменти штучного інтелекту зазвичай недостатньо, щоб отримати прямий вплив на бізнес-результати. Окремі співробітники стають продуктивнішими, але їхня робота залишається частиною старих процесів, які не змінилися, — пояснює Олександр Конівненко, керівник AI та Data-департаменту Netpeak.

Індекс ШІ-зрілості допомагає бізнесу перейти від запитання «Які AI-інструменти ми використовуємо?» до «Яку користь вони приносять компанії та як її виміряти?».

Що оцінює Індекс ШІ-зрілості

Діагностика аналізує, як компанія організувала роботу зі штучним інтелектом. Зокрема, чи контролює використання інструментів, чи визначила відповідальних за процеси та чи оцінює результати впровадження.

Інструмент перевіряє п’ять основних напрямів:

використання інструментів — чи знає компанія, які AI-рішення застосовують співробітники та як організовано доступ до них;

управління процесами — чи визначені відповідальні за використання ШІ в робочих процесах;

вимірювання ефективності — чи є показники до та після впровадження, за якими бізнес оцінює результат;

контроль якості — як компанія перевіряє результати роботи ШІ та організовує роботу з даними;

стратегічне управління — як бізнес обирає пріоритетні AI-проєкти, координує їх між собою та оцінює фінансовий ефект.

Методологію команда Netpeak розробила з урахуванням міжнародних моделей оцінювання AI-зрілості, зокрема Gartner AI Maturity Model.

Як працює діагностика

Для оцінювання потрібно відповісти на 9–14 запитань про поточне використання ШІ в компанії. Проходження займає приблизно чотири хвилини та не потребує реєстрації.

За результатами відповідей система визначає один із чотирьох рівнів ШІ-зрілості.

Оцінка ґрунтується на відповідях користувача. Інструмент не проводить незалежної перевірки внутрішніх процесів компанії.

Що бізнес отримує на виході

Для перших трьох рівнів система також визначає, яких умов бракує для переходу на наступний етап, показує пріоритетний напрям для покращення та пропонує конкретну дію, яку варто виконати протягом найближчих двох тижнів.

За бажанням користувач залишає контактні дані й отримує PDF-розбір із поясненням результату та рекомендаціями.

Додатково для всіх рівнів доступні робочі шаблони, які допомагають:

описувати процеси використання ШІ;

оцінювати окупність AI-рішень;

перевіряти дані;

вести облік інструментів і проєктів;

формувати політику використання ШІ в компанії.

Для бізнесів, які досягли системного рівня, передбачена можливість обговорити подальші кроки з експертами Netpeak.

Діагностика безкоштовна, а результат доступний одразу після проходження анкети, без реєстрації.