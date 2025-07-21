Як бізнесу ефективно використовувати інструмент Telegram Ads у digital-стратегії

Як бізнесу ефективно використовувати інструмент Telegram Ads у digital-стратегії

Telegram Ads — це повноцінний маркетинговий інструмент із аудиторією понад мільярд користувачів. Ця стаття допоможе зрозуміти, як інтегрувати його у digital-стратегію та зробити її ефективнішою.

Ви дізнаєтеся про наступне:

Що таке Telegram Ads

Telegram Ads — це офіційна рекламна платформа від Telegram, яка запрацювала наприкінці 2021 року, а з січня 2024 стала доступною для бізнесу в Україні.

Це окремий рекламний кабінет, де можна налаштовувати та запускати рекламні кампанії. Формально платформа відкрита для всіх користувачів, що дає змогу запускати ваші рекламні оголошення через криптовалюту TON. Для української аудиторії запуски можливі тільки через офіційного реселера, проте з ширшим функціоналом.

З січня 2024 року агенція Netpeak Ukraine стала офіційним реселером Telegram Ads в Україні. Ми активно працюємо в цьому напрямку й допомагаємо українським компаніям використовувати ефективний інструмент залучення аудиторії.

Читайте інтерв’ю з Максимом Цапом, Head of Telegram Department в Netpeak Ukraine про рекламу в Telegram Ads.

Аудиторія Telegram

В Україні месенджером користуються понад 12 мільйонів людей — це реальні користувачі, які щодня заходять у застосунок.

Ключові факти:

середнє щоденне використання — 40 хвилин на день;

58% аудиторії — чоловіки , 42% — жінки;

основна вікова категорія — користувачі 25—44 років.

Такі показники створюють широкі можливості для просування товарів і послуг у різних нішах.

Згідно з дослідженням від Укрінформ, три головні переваги платформи для користувачів:

Зручність. Месенджер у телефоні дає можливість робити практично все — спілкуватись, отримувати інформацію, вести бізнес. Швидкість. Telegram працює стабільно й швидко доставляє повідомлення та оновлення. Оперативна інформація. Користувачі швидко дізнаються про новини та важливі події саме звідси.

Ключові переваги інструменту

Активна аудиторія

У Telegram-каналах середній показник залученості зазвичай становить понад 25% від загальної кількості підписників.

Низька ціна за рекламні покази

Рекламні перегляди коштують від трьох копійок за контакт, що робить платформу доступною навіть для невеликих компаній. Це вагома перевага, адже:

реклама помітна, компактна і не викликає відчуття нав’язливості;

користувачі добре взаємодіють з контентом.

Відсутність «тіньового бану»

Месенджер працює за прозорою методикою Cost Per Mille: показ реклами відбувся — кошти списалися.

Гнучкий таргетинг

Telegram Ads надає можливість налаштувати різні види таргетингу за:

тематикою каналів;

конкретними каналами;

мовою каналу;

регіоном;

типом пристрою користувача.

номером телефону тощо.

Відсутність складних алгоритмів

Інструмент створений так, щоб ви швидко стартували. Немає складних алгоритмів або багаторівневих обмежень. Відсутні прогріви і навчання рекламних кабінетів та оголошень.

Швидке масштабування

Після запуску кампанії є можливість:

одразу збільшувати рекламні бюджети;

розширювати аудиторію;

швидко залучати нових лідів, підписників і клієнтів.

Простий запуск без складного навчання

Вашому фахівцю не доведеться проходити тривале навчання чи сертифікації, як це потріно для інших платформ. Але бажано мати базовий досвід у маркетингу і розуміти, як працюють рекламні інструменти.

Для яких ніш підходить реклама

Нижче перелік напрямків, для яких реклама в Telegram особливо ефективна.

Ecommerce-проєкти. Ідеальне рішення для компаній, які шукають стабільний новий трафік на сайти або мобільні застосунки. Продуктовий рітейл. Рекламні оголошення допомагають інформувати аудиторію конкретних міст про локальні новинки, акції, товари тижня. Сфера нерухомості. Продаж, оренда або будівництво — Telegram Ads працює як канал залучення потенційних покупців і орендарів, особливо якщо грамотно вибудувати воронку. Освітні проєкти. Реклама дозволяє швидко охопити аудиторію, яка вже зацікавлена в навчанні. Криптопроєкти. Окрема категорія, що потребує уваги. Telegram Ads тут особливо цінна, бо:

Telegram не вважає тематику криптовалют «сірою»;

на відміну від Google Ads чи Meta Ads, тут не виникає блокувань;

у месенджері сформовано велике ком’юніті криптоентузіастів, які щодня спілкуються та обговорюють новини.

Новинні телеграм-канали. Можливість активно збільшувати аудиторію власних ресурсів за рахунок платформи, використовуючи зрозумілі й чіткі креативи.

Загалом Telegram Ads — ефективне рішення для:

бізнесів, у яких месенджер працює як частина воронки продажів;

компаній, які розвивають власні канали й боти;

брендів, які хочуть закріпити впізнаваність серед української аудиторії.

Що можна просувати через Telegram Ads

Інструмент дає змогу просувати майже будь-які потрібні ресурси для бізнесу, підбираючи оптимальний формат для конкретних завдань.

Сайти

Рекламне оголошення містить зовнішнє посилання, яке безпосередньо веде користувача на потрібну сторінку.

Telegram-канали

В оголошення вбудовується посилання на відкритий канал, куди користувач переходить одним кліком. Далі все залежить від контенту.

Важливо: закриті Telegram-канали не можна просувати через Telegram Ads. Це чітко прописано у політиках платформи.

Telegram-боти

Рекламний пост веде безпосередньо до вказаного бота, який продовжить спілкування з клієнтом або надасть потрібну інформацію про ваш продукт чи послугу.

Telegram-бот — це окрема можливість для бізнесу. Коли користувач переходить за посиланням і натискає кнопку «Запустити бота», бот починає взаємодію.

Чому це зручно:

бот ефективно інтегрується у воронку продажів;

зменшує обсяг рутинної роботи;

менеджер не витрачає час на обробку перших запитів.

автоматизований помічник працює 24/7.

Мобільні застосунки

Telegram Ads підтримує рекламу мобільних застосунків. Якщо ви працюєте із зовнішніми посиланнями (наприклад, App Store або Google Play), можна підключати аналітику, щоб відстежувати ключові метрики.

Можливості формату:

система сама визначає платформу користувача — iOS, Android або десктоп;

таргетинг на окремі типи пристроїв або запуск реклами одразу на всі варіанти;

кампанії легко інтегруються у стратегію просування застосунків.

MiniApps

Окремі застосунки в межах платформи, котрі дають змогу вбудувати бізнес у загальну екосистему месенджера: від знайомства з продуктом або послугою до оплати.

Акаунти і бізнес-профілі

Завдяки Telegram Ads є змога ефективно просувати свій профіль або бізнес:

@username — персональні та бізнес-акаунти;

посилання на чати у форматі t.me/m/...

Як виглядають рекламні повідомлення в Telegram Ads

Формат оголошень спеціально створений так, щоб бути водночас ненав’язливим і помітним для користувачів.

Приклад рекламних оголошень

Рекламне повідомлення складається з текстового блоку до 160 символів із пробілами. Воно завжди розташовується внизу каналу, на який ви таргетуєтесь. А також зустрічається в середньому один раз на 10 постів в стрічці каналу.

І це ще не все: є можливість побачити своє текстове рекламне оголошення в боті, пошуковій строкі платформи і у відео.

У тексті оголошення можна використовувати:

звичайний текст;

текст із емодзі — преміум або звичайними;

логотипи вашого бізнесу;

картинку або відео.

Якщо ви ведете трафік на внутрішній ресурс — канал або бот — логотип підтягується автоматично. Якщо реклама веде на зовнішній сайт, можна завантажити потрібну картинку як логотип.

Зазвичай логотип відображається у правому верхньому куті повідомлення. З мобільного пристрою він менш помітний, а з десктопу його добре видно.

Кожне рекламне повідомлення позначається міткою про спонсорований контент. Ця позначка виділяється окремим кольором — блакитним, зеленим або червоним. Усе оголошення клікабельне.

Складові оголошення:

жирний заголовок — одразу привертає увагу;

основний текст — коротко пояснює суть пропозиції;

кнопка дії — на вибір доступно 14 варіантів;

візуальна частина – лого, картинка, відео, що привертає ще більше уваги.

На перший погляд, повідомлення здається простими й не надто помітними. Але з нашого досвіду запуску сотень кампаній, такі формати можуть демонструвати високі результати.

Рекламний кабінет Telegram Ads

Рекламний кабінет Telegram — це простий та інтуїтивно зрозумілий інструмент, у якому можна швидко створювати та керувати рекламними кампаніями. Його ключова перевага — різні можливості гнучкого таргетингу, завдяки яким ви можете налаштовувати покази для релевантної аудиторії.

Можливості таргетингу

Сталі тематики. Telegram Ads пропонує 41 готову тематику. Додати власні теми не можна. Ви обираєте потрібну тему, система автоматично формує пул каналів, у яких показуватиметься реклама. Тематики можна виключати, якщо, наприклад, ви не хочете з’являтися у новинних каналах або там, де є ризики для репутації бренду. Перелік конкретних каналів. В одному рекламному оголошенні можна вручну задати до 100 конкретних каналів для показів або виключити спільноти, де реклама не повинна з’являтися. За мовою каналів. Telegram самостійно визначає, якою мовою ведеться канал. Регіональний таргетинг по Україні. Можна обрати будь-яку кількість регіонів і працювати як із великими містами, так і з невеликими населеними пунктами. Таргетинг за типом пристрою користувача. Система автоматично визначає платформу, з якої заходить користувач. Є можливість таргетувати рекламу окремо на iOS, Android або десктопні пристрої. За номером телефона користувача. Таргетинг на будь-який номер з кодом +380, якщо абонент перебуває в межах України і має аккаунт на платформі. За мовою інтерфейсу, яка встановлена у вашого бажаного юзера. За конкретним переліком ботів з авдиторією від 1000 відвідувачів на день. За пошуковим запитом. Реклама показується на першому місці пошукової видачі, коли користувачі вводять ключові слова у Telegram.

Як виглядає рекламний кабінет Telegram Ads

В Telegram Ads є декілька форматів запуску реклами:

Target channels — таргетинг по каналах;

Target users — таргетинг за користувачами;

Target Bots — таргетинг в ботах;

Search — пошукова реклама.

Таргетинг по каналах (Target Channels)

Як це працює:

Створюється рекламний кабінет для вашої кампанії. Поповнюється рекламний бюджет. Далі йде повноцінна робота з кампанією — є можливість створювати і запускати будь-яку кількість оголошень.

Немає мінімального чи максимального ліміту. Працюємо доти, поки отримуєте результати, збільшуєте аудиторію й залучаєте клієнтів.

Таргетинг по каналах вважається ширшим. Ви задаєте потрібні параметри й працюєте у межах цього функціоналу. Це дозволяє швидко запустити кампанію без складних налаштувань. Проте вам треба вміти правильно знаходити релевантні телеграм-канали для запуску та аналізувати їх.

Таргетинг за користувачами (Target users)

Таргетинг Target users відкриває більше можливостей для точного налаштування вашої реклами.

За замовчуванням країна таргетингу — Україна. У нас є контракт виключно на український ринок, тому кампанії працюють лише всередині країни.

Далі можна обрати конкретну локацію: область чи місто.

Окремий унікальний параметр — таргетинг по аудиторії каналу:

реклама показується всім підписникам обраного каналу;

це єдина можливість достукатися до користувача, якщо він перебуває за межами України;

геолокація у цьому випадку не має значення, але канал повинен бути українським.

Детальніше про налаштування реклами: Реклама в Telegram. Як запустити ефективну рекламу в Telegram Ads — покроковий гайд.

Вартість реклами та формат аукціону

Платформа працює тільки в євро. Наразі ставка CPM для всіх рекламодавців — від 0,25 євро. Якщо конкурентність зростає, в гру вступає формат аукціону.

Базові ставки мінімального CPM:

1 євро — для таргету на конкретні канали;

0,25 євро — для тематики Politics & Incidents (для Target Channels & Target Users);

0,5 євро — для інших таргетів.

Що впливає на CPM

До мінімальної ставки додаються надбавки, якщо в оголошенні використовуються:

Premium-емоджі — +20%;

логотип — +30%;

Premium-емоджі і логотип — +50%.

Приклад розрахунків:

якщо ви запускаєте рекламу з Premium-емоджі на тематику Offers & Promotion, мінімальна ставка буде 0,6 євро (базова ставка 0,5 євро + 20%);

коли додаєте відео до реклами на конкретному каналі, де базова ставка 1 євро, CPM збільшується на +100%, отже вартість становитиме 2 євро;

якщо ви запускаєте текстове оголошення на тематику Politics & Incidents із Premium-емоджі, вартість становитиме 0,38 євро (базова ставка 0,5 євро + 50%);

при запуску текстового оголошення на конкретний канал лише з Premium-емоджі вартість буде 1,20 євро.

Як виглядають звіти і статистика

У звіті є такі стовпчики:

Назва рекламного оголошення та посилання, куди ви ведете трафік. Ad Title — назва оголошення. Views — кількість переглядів, за які списуються кошти. Clicks — кількість кліків. Actions — скільки людей приєдналися за посиланням. CTR — співвідношення переглядів і кліків. CPM — ціна 1000 показів (залишається сталою навіть за великих обсягів бюджету). CPC — вартість одного кліку. CPA — вартість одного підписника. Spent — сума витраченого бюджету. Budget — залишковий бюджет рекламного оголошення. Status (статус кампанії) — активна, на модерації, на паузі чи зупинена. date added — дата додавання оголошення.

Якщо перейти всередину оголошення, там відображатиметься детальна статистика. Для внутрішніх ресурсів, як-от канали й боти, цих даних достатньо. Для зовнішніх ресурсів — сайтів або застосунків — необхідно підключати зовнішню аналітику.

Як почати використовувати інструмент

Telegram Ads працює виключно в межах України. Запускати рекламу можна тільки через офіційних реселерів.

Офіційний реселер для українського ринку — агенція Netpeak Ukraine.

Робота під ключ

Ви мінімально залучені у процес, але за бажанням можете брати активнішу участь — усе обговорюється індивідуально.

Як це працює:

ми створюємо рекламний кабінет;

поповнюємо його;

готуємо оголошення;

запускаємо та ведемо кампанії;

збираємо й аналізуємо статистику;

покращуємо показники.

Це повноцінний супровід: ви даєте вхідні дані — ми робимо все інше.

Співпраця з інхаус-командами

Якщо у вашій компанії є маркетологи або відділ трафіку, ви можете працювати самостійно.

Що ви отримуєте:

Створення рекламного кабінету через Netpeak Ukraine. Поповнення бюджету. Можливість керувати кампаніями всередині своєї команди. Виділеного спеціаліста, який консультує й відповідає на всі запитання у процесі.

Реселерство для агенції

Формат для компаній, які надають маркетингові послуги і хочуть перепродавати рекламу своїм клієнтам.

Як це працює:

ви створюєте кабінет через нас;

поповнюєте бюджет;

працюєте з клієнтами самостійно.

При цьому ми виділяємо технічного спеціаліста, який консультує вашу команду. Усі технічні питання й уточнення вирішуються напряму з нашими експертами.

Висновки