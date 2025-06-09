Як Telegram може посилити вашу маркетингову стратегію

Як Telegram може посилити вашу маркетингову стратегію

У березні 2025 року Telegram перетнув позначку в один млрд активних користувачів на місяць. Платформа стрімко розвивається: впроваджує нові формати оголошень, розширює можливості реклами та стає ключовим каналом для просування брендів, продуктів і послуг.

У цій статті зібрав відповіді на актуальні запитання, які озвучив під час онлайн-івенту, — від маркетологів, підприємців і власників каналів.

Ефективні поради для початку роботи з ботом

Ви вже обрали правильний шлях, Telegram-бот — чудовий інструмент для збору лідів. Тепер рекомендую:

додати унікальну пропозицію, як-от консультація, чеклист в обмін на контактні дані тощо;

налаштувати розсилки через бота;

автоматизувати воронку — захоплення ліда, ретаргетинг через телефон або email.

Складнощі в просуванні новинних проєктів — що важливо знати

Часте питання для цього напряму. Тут важливо врахувати, що:

ніша новин дуже конкурентна — бум новинних каналів стався у 2022 році, і зараз, у 2025-му, вона перенасичена — каналів дедалі більшає, а ціна за одного підписника активно зростає;

дуже конкурентна — бум новинних каналів стався у 2022 році, і зараз, у 2025-му, вона перенасичена — каналів дедалі більшає, а ціна за одного підписника активно зростає; контент — варто звернути увагу, чи він зручно оформлений, візуально приємний, оперативний і головне, чи є я в ньому якась унікальність? Оперативно скопіювати новину з іншого каналу — вже давно не працює, потрібна гарна подача;

— варто звернути увагу, чи він зручно оформлений, візуально приємний, оперативний і головне, чи є я в ньому якась унікальність? Оперативно скопіювати новину з іншого каналу — вже давно не працює, потрібна гарна подача; методи залучення трафіку — якщо ви працювали з клікбейтами або дуже дешевим трафіком, аудиторія може швидко вигоріти, у вас будуть великі відписки. У такому разі важливо постійно «підливати» якісний трафік через прямий постинг, або залучаючи різні джерела, такі як Facebook, Instagram, Youtube, Telegram Ads тощо.

Що робити, якщо немає продажів

Без чіткої інформації про сферу діяльності й механіку продажів складно дати однозначну пораду. Але загальні принципи такі:

правильно залучена аудиторія — це половина успіху. Якщо трафік неякісний або не відповідає вашій ЦА — продажів не буде;

— це половина успіху. Якщо трафік неякісний або не відповідає вашій ЦА — продажів не буде; прогрів контентом . Аудиторія має поступово знайомитися з вами. Прямі продажі з перших постів — не працюють. Будуйте свою контент-воронку правильно з самого початку;

. Аудиторія має поступово знайомитися з вами. Прямі продажі з перших постів — не працюють. Будуйте свою контент-воронку правильно з самого початку; аналітика. Важливо мати UTM-мітки, налаштовану аналітику на сайті або в боті. Без цього ви не побачите реальну ефективність. Наше правило — збирати й аналізувати усі доступні метрики.

Дізнайтесь, як покроково запустити ефективну рекламу в Telegram Ads.

Як робити і просувати контент

Складнощі з якісним контентом — це поширена проблема. Мої рекомендації:

вивчити конкурентів через аналітичні сервіси (наприклад, Telemetr.io);

створити чеклист тем, про які варто писати;

дотримуватися регулярності (одного-двох постів на тиждень достатньо);

залучати аудиторію не клікбейтом, а інформативними, професійними публікаціями.

Просування можливе через Telegram Ads (за умови проходження модерації), Meta-рекламу з переходом на канал, YouTube інтеграції, зовнішні трафік-джерела.

Чи все дозволено для просування в Telegram

Складні або обмежені для реклами напрями — це такі, як мікродозинг і гриби, алкоголь, тютюн, фармацевтика, інтимна тематика, волонтерство.

В них можливе лише нативне просування і не можна залучати тут Telegram Ads. Але врахуйте, що навіть нативні розміщення будуть далеко не в усіх каналах, і саме з такими тематиками треба вміти правильно працювати.

Як зрозуміти, що Telegram-реклама працює

Зверніть увагу на такі показники:

CPM, CTR, CPC;

чи підписалася аудиторія на канал / бот, ціна підписки;

чи відбулися цільові дії, наприклад коментар, клік на UTM, підписка, заповнення форми, конверсії через сайт, бот;

чи правильно налаштована аналітика і ви бачите усі потрібні вам дані.

Як подолати проблеми з модерацією в Telegram Ads

Працюючи через офіційного реселера, партнери отримують доступ до підтримки Telegram, прискорення модерації та допомогу з її проходженням.

З 2024 року група digital-агентств Netpeak є офіційним реселером Telegram Ads. Наша команда відповідає за повний цикл робіт — від контенту й рекламних постів до стратегії, ботів і запуску кампаній.

Читайте в нашому блозі корисну статтю Реклама в Telegram Ads. Як це робить Netpeak.

Які мінімальні бюджети для роботи в Telegram Ads сьогодні

Вхід до платформи вам обійдеться від 500 євро. Telegram Ads — це не performance-реклама, а медійна. Тому очікувати швидких продажів не варто, робіть акцент на впізнаваність, комунікацію та прогрів аудиторії.

Рекомендую тестувати рекламу щонайменше три місяці, інакше ви не побачите ефекту.

Якщо хочете спробувати взаємний піар із партнерськими каналами, врахуйте, що без ретельного аналізу статистики ефективність буде низькою. Прямі розміщення часто кращі за бартер. Вам важливо аналізувати охоплення, реакції, тематику та актуальність аудиторії.

Тому є змога обрати найбільш зручний метод залучення підписників до вашого проєкту.

Висновки