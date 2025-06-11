Как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию
В марте 2025 года Telegram пересек отметку в один млрд активных пользователей в месяц. Платформа стремительно развивается: внедряет новые форматы объявлений, расширяет возможности рекламы и становится ключевым каналом для продвижения брендов, продуктов и услуг.
В этой статье собрал ответы на актуальные вопросы, которые озвучил во время онлайн-ивента, — от маркетологов, предпринимателей и владельцев каналов.
Эффективные советы для начала работы с ботом
Вы уже выбрали правильный путь, Telegram-бот — отличный инструмент для сбора лидов. Теперь рекомендую:
- добавить уникальное предложение, например, консультация, чек-лист в обмен на контактные данные и т. д;
- настроить рассылки через бота;
- автоматизировать воронку — захват лида, ретаргетинг через телефон или email.
Сложности в продвижении новостных проектов — что важно знать
Частый вопрос для этого направления. Здесь важно учесть, что:
- ниша новостей очень конкурентная — бум новостных каналов произошел в 2022 году, и сейчас, в 2025-м, она перенасыщена — каналов все больше, а цена за одного подписчика активно растет;
- контент — стоит обратить внимание, удобно ли он оформлен, визуально приятный, оперативный и главное, есть ли в нем какая-то уникальность? Оперативно скопировать новость с другого канала — уже давно не работает, нужна хорошая подача;
- методы привлечения трафика — если вы работали с кликбейтами или очень дешевым трафиком, аудитория может быстро выгореть, у вас будут большие отписки. В таком случае важно постоянно «подливать» качественный трафик через прямой постинг, или привлекая различные источники, такие как Facebook, Instagram, Youtube, Telegram Ads и т. д.
Что делать, если нет продаж
Без четкой информации о сфере деятельности и механике продаж сложно дать однозначный совет. Но общие принципы таковы:
- правильно привлеченная аудитория — это половина успеха. Если трафик некачественный или не соответствует вашей ЦА — продаж не будет;
- прогрев контентом. Аудитория должна постепенно знакомиться с вами. Прямые продажи с первых постов — не работают. Стройте свою контент-воронку правильно с самого начала;
- аналитика. Важно иметь UTM-метки, настроенную аналитику на сайте или в боте. Без этого вы не увидите реальную эффективность. Наше правило — собирать и анализировать все доступные метрики.
Узнайте, как пошагово запустить эффективную рекламу в Telegram Ads.
Как делать и продвигать контент
Сложности с качественным контентом — это распространенная проблема. Мои рекомендации:
- изучить конкурентов через аналитические сервисы (например, Telemetr.io);
- создать чек-лист тем, о которых стоит писать;
- соблюдать регулярность (одного-двух постов в неделю достаточно);
- привлекать аудиторию не кликбейтом, а информативными, профессиональными публикациями.
Продвижение возможно через Telegram Ads (при условии прохождения модерации), Meta-рекламу с переходом на канал, YouTube интеграции, внешние источники трафика.
Все ли разрешено к продвижению в Telegram
Сложные или ограниченные для рекламы направления — это такие, как микродозинг и грибы, алкоголь, табак, фармацевтика, интимная тематика, волонтерство.
В них возможно только нативное продвижение, и нельзя применять здесь Telegram Ads. Учтите, что даже нативные размещения будут далеко не во всех каналах, и именно с такими тематиками надо уметь правильно работать.
Читайте подборку наших кейсов:
- Как увеличить аудиторию на 55% в телеграм-канале о криптовалютах.
- 10 тысяч подписчиков за три месяца в криптотематике — кейс канала Dvizh в Telegram.
- Как привести более 2500 лидов через Telegram Ads — кейс Antischool Online.
- Как повысить узнаваемость телеграм-канала и увеличить количество подписчиков в 20 раз — кейс «Голос Крыма».
Как понять, работает ли Telegram-реклама
Обратите внимание на такие показатели:
- CPM, CTR, CPC;
- подписалась ли аудитория на канал/бот, цена подписки;
- произошли ли целевые действия, например комментарий, клик на UTM, подписка, заполнение формы, конверсии через сайт, бот;
- правильно ли настроена аналитика, видите ли все нужные вам данные.
Как преодолеть проблемы с модерацией в Telegram Ads
Работая через официального реселлера, партнеры получают доступ к поддержке Telegram, ускорение модерации и помощь с ее прохождением.
С 2024 года группа digital-агентств Netpeak является официальным реселлером Telegram Ads. Наша команда отвечает за полный цикл работ — от контента и рекламных постов до стратегии, ботов и запуска кампаний.
Читайте в нашем блоге полезную статью Реклама в Telegram Ads. Как это делает Netpeak.
Какие минимальные бюджеты для работы в Telegram Ads сегодня
Вход в платформу вам обойдется от 500 евро. Telegram Ads — это не performance-реклама, а медийная. Поэтому ожидать быстрых продаж не стоит, делайте акцент на узнаваемость, коммуникацию и прогрев аудитории.
Рекомендую тестировать рекламу минимум три месяца, иначе вы не увидите эффекта.
Если хотите попробовать взаимный пиар с партнерскими каналами, учтите, что без тщательного анализа статистики эффективность будет низкой. Прямые размещения часто лучше бартера. Вам важно анализировать охват, реакции, тематику и актуальность аудитории.
Поэтому есть возможность выбрать наиболее удобный метод привлечения подписчиков к вашему проекту.
Выводы
- Telegram в 2025 году — это эффективный канал для медийного продвижения, формирования узнаваемости и лояльности к бренду.
- Реклама в Telegram требует системного подхода: аналитики, прогрева, правильной воронки и стратегии взаимодействия с аудиторией.
- Узкие ниши, такие как девелопмент, крипта или БАДы, требуют профессионального подхода, проверки политик и работы с контентом.
- Telegram Ads — не про performance. Это инструмент для средне- и долгосрочных маркетинговых целей.
- Использование Telegram можно рассматривать в связке с другими каналами — Meta Ads, YouTube, email-рассылки.
- Ключевые факторы успеха — качественный контент, минимум кликбейта, автоматизация через ботов и сегментирование аудитории.
- Поддержка реселлера помогает ускорить модерацию в Telegram Ads, избежать типичных ошибок и запустить рекламу с учетом ограничений.
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