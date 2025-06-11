Как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию

Как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию

В марте 2025 года Telegram пересек отметку в один млрд активных пользователей в месяц. Платформа стремительно развивается: внедряет новые форматы объявлений, расширяет возможности рекламы и становится ключевым каналом для продвижения брендов, продуктов и услуг.

В этой статье собрал ответы на актуальные вопросы, которые озвучил во время онлайн-ивента, — от маркетологов, предпринимателей и владельцев каналов.

Эффективные советы для начала работы с ботом

Вы уже выбрали правильный путь, Telegram-бот — отличный инструмент для сбора лидов. Теперь рекомендую:

добавить уникальное предложение, например, консультация, чек-лист в обмен на контактные данные и т. д;

настроить рассылки через бота;

автоматизировать воронку — захват лида, ретаргетинг через телефон или email.

Сложности в продвижении новостных проектов — что важно знать

Частый вопрос для этого направления. Здесь важно учесть, что:

ниша новостей очень конкурентная — бум новостных каналов произошел в 2022 году, и сейчас, в 2025-м, она перенасыщена — каналов все больше, а цена за одного подписчика активно растет;

очень конкурентная — бум новостных каналов произошел в 2022 году, и сейчас, в 2025-м, она перенасыщена — каналов все больше, а цена за одного подписчика активно растет; контент — стоит обратить внимание, удобно ли он оформлен, визуально приятный, оперативный и главное, есть ли в нем какая-то уникальность? Оперативно скопировать новость с другого канала — уже давно не работает, нужна хорошая подача;

— стоит обратить внимание, удобно ли он оформлен, визуально приятный, оперативный и главное, есть ли в нем какая-то уникальность? Оперативно скопировать новость с другого канала — уже давно не работает, нужна хорошая подача; методы привлечения трафика — если вы работали с кликбейтами или очень дешевым трафиком, аудитория может быстро выгореть, у вас будут большие отписки. В таком случае важно постоянно «подливать» качественный трафик через прямой постинг, или привлекая различные источники, такие как Facebook, Instagram, Youtube, Telegram Ads и т. д.

Что делать, если нет продаж

Без четкой информации о сфере деятельности и механике продаж сложно дать однозначный совет. Но общие принципы таковы:

правильно привлеченная аудитория — это половина успеха. Если трафик некачественный или не соответствует вашей ЦА — продаж не будет;

— это половина успеха. Если трафик некачественный или не соответствует вашей ЦА — продаж не будет; прогрев контентом. Аудитория должна постепенно знакомиться с вами. Прямые продажи с первых постов — не работают. Стройте свою контент-воронку правильно с самого начала;

Аудитория должна постепенно знакомиться с вами. Прямые продажи с первых постов — не работают. Стройте свою контент-воронку правильно с самого начала; аналитика. Важно иметь UTM-метки, настроенную аналитику на сайте или в боте. Без этого вы не увидите реальную эффективность. Наше правило — собирать и анализировать все доступные метрики.

Как делать и продвигать контент

Сложности с качественным контентом — это распространенная проблема. Мои рекомендации:

изучить конкурентов через аналитические сервисы (например, Telemetr.io);

создать чек-лист тем, о которых стоит писать;

соблюдать регулярность (одного-двух постов в неделю достаточно);

привлекать аудиторию не кликбейтом, а информативными, профессиональными публикациями.

Продвижение возможно через Telegram Ads (при условии прохождения модерации), Meta-рекламу с переходом на канал, YouTube интеграции, внешние источники трафика.

Все ли разрешено к продвижению в Telegram

Сложные или ограниченные для рекламы направления — это такие, как микродозинг и грибы, алкоголь, табак, фармацевтика, интимная тематика, волонтерство.

В них возможно только нативное продвижение, и нельзя применять здесь Telegram Ads. Учтите, что даже нативные размещения будут далеко не во всех каналах, и именно с такими тематиками надо уметь правильно работать.

Как понять, работает ли Telegram-реклама

Обратите внимание на такие показатели:

CPM, CTR, CPC;

подписалась ли аудитория на канал/бот, цена подписки;

произошли ли целевые действия, например комментарий, клик на UTM, подписка, заполнение формы, конверсии через сайт, бот;

правильно ли настроена аналитика, видите ли все нужные вам данные.

Как преодолеть проблемы с модерацией в Telegram Ads

Работая через официального реселлера, партнеры получают доступ к поддержке Telegram, ускорение модерации и помощь с ее прохождением.

С 2024 года группа digital-агентств Netpeak является официальным реселлером Telegram Ads. Наша команда отвечает за полный цикл работ — от контента и рекламных постов до стратегии, ботов и запуска кампаний.

Читайте в нашем блоге полезную статью Реклама в Telegram Ads. Как это делает Netpeak.

Какие минимальные бюджеты для работы в Telegram Ads сегодня

Вход в платформу вам обойдется от 500 евро. Telegram Ads — это не performance-реклама, а медийная. Поэтому ожидать быстрых продаж не стоит, делайте акцент на узнаваемость, коммуникацию и прогрев аудитории.

Рекомендую тестировать рекламу минимум три месяца, иначе вы не увидите эффекта.

Если хотите попробовать взаимный пиар с партнерскими каналами, учтите, что без тщательного анализа статистики эффективность будет низкой. Прямые размещения часто лучше бартера. Вам важно анализировать охват, реакции, тематику и актуальность аудитории.

Поэтому есть возможность выбрать наиболее удобный метод привлечения подписчиков к вашему проекту.

Выводы