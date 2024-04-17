Как повысить узнаваемость телеграм-канала и увеличить количество подписчиков в 20 раз — кейс «Голос Криму»

Как повысить узнаваемость телеграм-канала и увеличить количество подписчиков в 20 раз — кейс «Голос Криму»

Продвижение новостного канала в Telegram требует интересных и нестандартных ходов. Но задача усложняется, когда необходимо привлечь аудиторию на канал с конкретно определенным регионом продвижения. В этом кейсе мы работали с общественно-медийным проектом «Голос Криму». Какие же подходы работают для нетипичной новостной площадки?

Проект: Голос Криму. Период продвижения: март 2023 — декабрь 2023. Регион продвижения: Украина. Услуга: Telegram Promotion. Команда проекта: Ольга Сиволап, Project Manager; Анастасия Паламар, Team Lead Media Bayer; Максим Цап, Head of Telegram Promotion.

Кто клиент

В марте 2023 года к нам обратилось издание «Голос Криму» с запросом на продвижение своего телеграм-канала. Это независимый информационный ресурс, направленный на освещение новостей, материалов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Цели продвижения

В начале сотрудничества канал имел 1 187 подписчиков.

Главная цель продвижения — собрать и увеличить активную целевую аудиторию, которая интересуется событиями в Крыму и вовлечена в это инфопространство.

Также нам необходимо было повысить узнаваемость и влияние на информационное пространство в Telegram.

Действия команды

В первую очередь проанализировали актуальных конкурентов клиента. Исследовали, как и за какой период они набрали подписчиков. А отбирали по следующим критериям:

Географическое расположение. Целевая аудитория — жители Крымского полуострова. Количество подписчиков и просмотров. Каналы с ER (показателем вовлеченности аудитории) ниже 5% игнорировали. Частотность публикаций постов. Формат ведения. Рассматривали каналы, которые придерживались новостного формата публикаций, без личной оценки авторов. Методы продвижения.

Собрав статистику по конкурентам, поняли, что:

большинство каналов имеют довольно высокий уровень вовлеченности. В то же время есть каналы, которые продвигались как в украинском инфопространстве, так и на российскую аудиторию. Мы решили концентрироваться исключительно на украинском рынке;

большая часть телеграм-каналов публикует новости о ходе войны, сообщает о взрывах или вооруженной угрозе для определенных регионов. Также присутствуют каналы, освещающие волонтерскую и партизанскую деятельность.

Мы видели, что контент «Голос Криму» отличается качественным подходом к сбору информации, распространением, кроме освещения боевых действий, важных для общества вопросов.

Поэтому нам необходимо было разработать уникальную стратегию продвижения, которая бы соответствовала тематике канала. Для этого применили восемь различных подходов.

1. Продвижение с помощью «прямых» рекламных сообщений

Для рекламы мы использовали различные вариации рекламных сообщений с изображениями и видео, чтобы заинтересовать читателей и привлечь соответствующую ЦА.

«Прямые» рекламные посты информируют, что определенный канал рекомендует своей аудитории ознакомиться с другим каналом. При этом в посте приводятся причины подписаться и чем этот ресурс интересен.

2. Продвижение через «кликбейтные» посты

Для кликбейта использовали горячие новости и призывы, которые эмоционально могли откликнуться у пользователей и побудить их подписаться на канал. Обычно такой рекламный пост редко включает название канала. Чаще причиной для подписки является какая-то триггерная новость или действие, «доступ» к которой может открыть подписка на канал.

3. Подстройка рекламных постов под актуальные события

Использовали актуальные инфоповоды для привлечения подписчиков. Однако этот подход очень ситуативен и требует быстрой реакции.

4. Использование таргетированной рекламы в Facebook

Мы использовали внутренний рекламный кабинет Meta, чтобы привлекать аудиторию на телеграм-канал. В первый месяц, в начале поиска рабочих рекламных креативов и аудитории, цена за подписчика была высокая, около $2. Однако к концу месяца нам удалось найти вариант привлечения подписчика по $0,5.

Впрочем, найти соответствующие связи рекламного поста и инфоповода на канале для качественного и дешевого привлечения аудитории не удалось, поэтому мы отказались от этого способа.

5. Привлечение аудитории через чат-боты

Этот подход предполагает использование собранной в чат-ботах аудитории для рассылок рекламного сообщения. Обычно такое размещение происходит либо по фиксированной цене за рассылку, либо по постоянной стоимости за одну заявку. Фиксированная цена за одну заявку может значительно снизить стоимость подписчика. Однако у этого метода есть недостаток — привлечь ЦА труднее. А после приема заявок на подписку на канал всегда большой процент отписок.

6. Привлечение аудитории через ТікТок

Для этого проекта мы монтировали отдельные видео, которые помогают привлекать аудиторию с TikTok в Telegram.

Этот метод подходит не для всех каналов. Цена устанавливается за заявки — сколько запросов получит канал после рекламы, столько и надо заплатить. Дешево, однако аудитория приходит не всегда целевая. Поэтому после приема заявок есть много отписок. Зная об этом, мы заранее договорились об очень низкой цене привлечения. Это значительно уменьшает стоимость подписчика и для новостных каналов может быть полезным.

7. Вовлечение через «опрос»

Использовали «опрос» на связанную с каналом тематику. Чтобы проголосовать, нужно быть подписчиком канала.

В зависимости от темы, опросники работают по-разному. Громкие инфоповоды дают хорошую реакцию аудитории. Однако масштабировать этот способ трудно, поскольку темы из новостей являются быстротечными и часто меняются.

8. Долговременное сотрудничество с каналами для привлечения аудитории

Речь о договоренности с другими каналами о долговременной, договорной регулярной публикации рекламных и информационных постов со ссылкой на канал. От обычной рекламы отличается тем, что может включать репосты с нашего канала. Количество материалов, которые публикуются на каналах-донорах значительно больше, чем при обычной рекламе.

Этот метод позволяет значительно снизить цену за продвижение. Практика показала, что для такого сотрудничества лучше всего работают прямые рекламные посты.

В результате мы остановились на комбинированном варианте: использовали прямые посты и TikTok для снижения цены за подписчика.

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Результаты продвижения

Во время сотрудничества мы протестировали работу различных форматов публикаций, в том числе оценили эффективность репостов и регулярных упоминаний на других каналах.

Средняя цена за подписчика за весь период сотрудничества: 17,17 гривен. Самая большая цена за подписчика за месяц: 27,34 гривен. Наименьшая цена за подписчика за месяц: 13,08 гривен. Наименьший процент скидки, которую получили при покупке рекламы в каналах за месяц: 6,78%. Самый большой процент скидки за месяц: 38,65%. Процент отписок на канале: от 6,5% до 16,15%. Количество созданных и протестированных рекламных текстов-креативов: 40.

Фактические показатели канала «было/стало»:

Показатель Было Стало Количество подписчиков 1 187 23 100 Охват на канале 350 7 100 ER% 29% 31%

Эффективность и вызовы

Основные сложности, которые выделили во время работы:

Специфика темы. Новости о Крыме — могут быть чувствительной темой для украинцев. Кроме того, многие люди, которые живут на оккупированном полуострове, не имеют доступа к Telegram или не хотят его использовать. Цена за подписчика. Реклама в телеграм-каналах может быть эффективной и дорогой. Снизить цену за подписчика, при этом привлекая соответствующую ЦА, было не просто. Неэффективность кликбейта. Это действенный способ привлечь внимание к новостной тематике в краткосрочный период, но кликбейт может привести к большому проценту отписок. Если пользователи ожидают одну информацию, а получают другую, вряд ли их удержит даже качественный контент.

Положительные аспекты, которых удалось достичь, несмотря на сложности:

реклама в каналах с военной тематикой (военные блоги, проукраинские военные каналы) набирала много положительных реакций и имела хороший отклик;

довольно легко было договариваться о взаимных репостах с качественными каналами — у владельцев других каналов не было претензий к тематике канала или его аудитории.

Выводы

Партнерство между командой Telegram Promotion и «Голос Криму» было успешным. Благодаря нашему сотрудничеству канал «Голос Криму» значительно вырос как в количестве подписчиков, так и в охвате аудитории. Эти положительные изменения являются результатом эффективности нашей стратегии и подобранных методов продвижения.

На протяжении сотрудничества мы:

нашли работающие форматы постов;

поняли рынок новостных каналов в период военного положения;

смогли подчеркнуть отличие канала от большинства других.

Мы всегда готовы к сотрудничеству и поможем достичь новых высот в продвижении и развитии в Telegram.