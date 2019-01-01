SMM

Как набрать первую тысячу подписчиков в Telegram-канале: платные и бесплатные методы
Александр Палий
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Как прокачать Telegram с нуля до тысячи подписчиков? Этим вопросом я задался в начале 2019 года, и решил создать канал в нише, в которой у меня есть опыт и знания. А значит — я смогу писать полезный и актуальный контент для коллег.

Как раз в этот момент я организовал нетворкинг для специалистов по продвижению в соцсетях. В определенные дни мы собирались в кофейнях, общались и делились опытом. Кто-то из участников тогда предложил назвать наши встречи SMM Lunch — мне вариант понравился.

Сразу после первой встречи я решил создать Telegram-канал SMM Lunch (сейчас канал переименован — примечание редакции), чтобы участникам было удобно. Я добавил туда 7 человек (именно столько пришло на встречу) и подумал, почему бы в будущем не прокачать канал. Изначально я не планировал монетизировать SMM Lunch: я больше четырех лет настраиваю таргет и мне хотелось поэкспериментировать с маркетинговыми инструментами для привлечения целевой аудитории.

Бесплатные способы

Первые 60 человек удалось привлечь с помощью публикаций на личных страницах в Facebook и LinkedIn. На тот момент суммарное количество друзей моих обеих страниц превышало 4000, и я просто написал пост о запуске канала и попросил подписаться. Вручную никого не добавлял — все пользователи канала пришли самостоятельно.

Опыт админов по продвижению телеграм-каналов с нуля до тысячи подписчиков

Однажды в Facebook мне написали в личку с приглашением подписаться на Telegram канал по бизнесу или что-то в таком духе. Тогда я подумал, что это не лучший вариант продвижения. Тем не менее, перешел по ссылке и удивился: в канале было более 400 подписчиков, при том что первый пост опубликован почти месяц назад и, судя по активности, аудитория канала была целевая.

Я решил тоже попробовать, но не рисковать своим аккаунтом в Facebook — мне пригодился LinkedIn. Как оказалось, для этих целей он очень удобен из-за фильтра по всем нужным параметрам. Я задал в поиске «SMM» и добавил регион Украины — получил длинный список аккаунтов.

Как набрать первую тысячу подписчиков в телеграм-канале личный опыт

Затем составил небольшое приглашение и ежедневно на протяжении недели отправлял по 30-40 писем. На рассылку я тратил примерно 20 минут. Важно: перед каждой последующей отправкой нужно делать небольшие паузы, чтобы не забанили аккаунт.

Как раскрутить телеграм канал с нуля до тысячи личный опыт

Из 500 отправленных сообщений 50 человек перешли по ссылке и подписались. Не очень эффективно, но бесплатно, и аудитория максимально целевая. Как ни странно, в ответ на рассылку не было негатива. Или «ок, спасибо», или тишина. Таким образом до второй сотни подписчиков канал можно прокачать без дополнительных бюджетов, а только потратив немного времени.

Конечно, таким инструментом собрать многотысячную аудиторию явно будет тяжело и, пожалуй, даже невозможно. Поэтому я начал рассматривать взаимный пиар (далее ВП).

Проблема этого инструмента в том, что на начальном этапе он не особо эффективен. Приходится делать посты в таких же небольших пабликах, а иногда и меньших по количеству аудитории. Но, как бы там ни было, это работает и новые пользователи приходят.

Вот мои начальные результаты:

  • первый ВП: + 22 подписчика;
  • второй ВП: + 7 подписчиков;
  • третий ВП: +13 подписчика.

Неплохо, но по-прежнему медленно.

Истории бизнеса и полезные фишки

Реклама в тематических Telegram-каналах

В целом взаимный пиар считается методом бесплатного продвижения, но есть и платные посевы.

Первым пошел тест на посев в одном из тематических пабликов с 1500+ подписчиков. Я решил усилить эффект и разыграть две книги по маркетингу и бизнесу. Пост обошелся мне в $14 — за эту сумму администратор закрепил его на 5 дней.

Как раскрутить телеграм с нуля до тысячи подписчиков

До посева в этом канале у меня было 130 подписчиков. После публикации добавилось около 50 человек. По $0,28 за привлечение пользователя — дорого. К тому же, если учесть стоимость призовых книг, цена подписчика и вовсе будет $0,68.

Потом за четыре дня до завершения конкурса с книгами я решил запустить еще и рекламу в Instagram Stories, также используя для креатива призовые книги.

Как продвигать телеграм для SMMщиков с нуля до тысячи подписчиков

С бюджетом в $4 я получил 30 новых пользователей, а значит, реклама подписчик получился в два раза дешевле, чем при платном взаимном пиаре.

Хоть и появилась положительная динамика, но на таких бюджетах не видны реальные показатели, поэтому после розыгрыша я запустил еще одну рекламу — небольшой видеоролик, который я быстро создал в Sony Vegas Pro.

Пример креатива для рекламы телеграм канала в сториз инстаграма

Для теста запустил рекламу на неделю с бюджетом $8 и получил очень хороший результат: +195 подписчиков. Стоимость 1 подписчика обошлась $0,04. Цена снизилась еще в два раза по сравнению с предыдущей. Интересно, что аудитория была одинаковая — «маркетинг + администраторы страниц Facebook + фильтр по Украине и возрасту). Теперь это можно легко масштабировать и понимать реальные сроки/бюджеты.

После небольшой паузы я захотел таким же образом прокачать канал до 500 подписчиков. В этот момент я решил серьезнее заняться каналом:

  • увеличил количество постов до двух в неделю (раньше один пост в неделю);
  • подключил специального бота, который может добавлять кнопки с реакциями, кнопки для переходов. Посты стали выглядеть симпатично.

Советы сммщику по раскрутке телеграм-канала

Кстати, бот называется @ControllerUpdates, с его помощью можно также делать отложенные посты (спасибо админу канала «N/FB креативы» за наводку).

Еще один важный шаг — я добавил канал в каталог Telegram-каналов. В нем отображается статистика канала — это удобно для администратора, потому что через время сложно вспомнить, когда и откуда пришли новые подписчики. Также отображается средний охват поста и еще два важных показателя (ERR и ИЦ).

ERR — уровень вовлеченности аудитории вашего канала.
Охват одного поста / количество подписчиков х 100%.
При расчете ERR в режиме реального времени учитывается статистика публикаций за предыдущие 30 дней.

ИЦ (индекс цитирования) — показатель авторитетности Telegram-канала, рассчитанный на основе упоминаний канала, а также репостов и упоминаний публикаций канала в других Telegram-каналах.

Советы сммщику по раскрутке телеграм-канала сколько стоит реклама

Эти показатели и стоимость поста в каталоге видят рекламодатели. Я, например, поставил галочку напротив статуса «ВП» — то есть подтвердил, что готов сделать рекламный пост в похожем паблике в обмен на такой же рекламный пост у себя.

Таргетированная реклама

Важный момент. Вы можете попробовать запустить рекламу, и она, скорее всего, сначала будет дорогой. Причина с высокой долей вероятности может быть именно в креативе. Я запускал несколько разных изображений и видео, пока не нашел самый выгодный вариант.

На скриншоте ниже видно, что стоимость такого перехода может отличаться в три раза. При больших бюджетах это может быть очень болезненно для бизнеса.

Лайфхаки сммщиков для рекламы телеграм-канала

Рекомендую на старте запуска использовать сплит-тест с переменной «Креативы». Так будет легче понять, какой баннер самый эффективный, и в дальнейшем масштабировать именно его.

На момент запуска рекламы в канале было чуть больше 200 пользователей. Расходы: $58. Это стоимость нишевого Telegram- канала с отметкой в 1000 подписчиков. Важно — целевых.

Исходя из бюджета: $58 / 800 = $0,07 за целевого подписчика. Стоит учесть, что в эту стоимость входят и неудачные эксперименты с аудиторией и креативами. После оптимизации реальная стоимость варьируется в диапазоне $0,04-$0,05, что более чем приемлемо.

как набрать первую тысячу подписчиков в телеграм-канале

Результат

Направления, которые я использовал для продвижения:

1. Органика.
Размещение постов с призывом подписаться на моих личных страницах в соцсетях. Возможно, рекомендации и рассылки. Как показала практика — это работает на первые 130 человек (именно столько пришло в канал без каких-либо расходов). Не много, но бесплатно.

2. Взаимный пиар.
В моем случае — это +42 подписчика. Взаимные публикации по тематическим группам.

Это бесплатные методы. Думаю если тема канала будет не такая нишевая, эта цифра может быть гораздо больше.

3. Реклама через Instagram Stories.
После опроса коллег я пришел к выводу, что самый дешевый метод — это реклама в Instagram Stories. Многие используют этот плейсмент и для рекламы своих каналов в YouTube. Но это уже другая история.

Результат продвижения канала:

  • от 0 до 130 подписчиков — бесплатно; посты на личных страницах в соцсетях + рассылка через личные сообщения в LinkedIn;
  • от 130 до 172 подписчиков — бесплатно; взаимный пиар в тематических пабликах;
  • до 220 — платный пост в группе; $0,28 за привлечение подписчика — дорого.
  • от 220 до 1001 — таргетированная реклама. Цена за целевого подписчика $0,07. С учетом оптимизации — $0,05.

В целом общая стоимость нишевого канала с 1000 подписчиков мне обошлась в $72. При этом я получил аудиторию для долгосрочного взаимодействия — это важно, если рассматривать проект как перспективу.

Для меня канал SMM lunch играл еще одну важную роль: помогал с продвижением моего YouTube-канала. После публикации нового ролика на YouTube я сразу давал ссылку в Telegram, тем самым росли просмотры и количество новых подписчиков.

И конечно, я ежемесячно анонсирую на канале офлайн-встречи SMM Lunch для нетворкинга. Такое взаимодействие очень продуктивно для улучшения общего результата: если есть смежные проекты, их логично усиливать друг другом.

Обратите внимание: Telegram-канал для более широкой аудитории будет стоить еще дешевле. Это мой следующий проект, о котором я постараюсь написать, когда канал пройдет рубеж в 5000 подписчиков.

Кстати, мы в Netpeak запустили новую услугу продвижения канала в Telegram. Обращайтесь:

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Выводы

  1. Аудиторию канала можно собрать бесплатно с помощью рекомендаций и приглашений. Но это долго, и не особо эффективно, если говорить о создании большого комьюнити.
  2. Взаимный пиар через публикации в тематических каналах работает и приносит дополнительных подписчиков.
  3. Самый эффективный инструмент — таргетированная реклама. В моем случае лучший результат у плейсмента Instagram Stories.
  4. Нужно обязательно зарегистрировать Telegram-канал в каталогах, чтобы отслеживать показатели и найти потенциальных рекламодателей.
  5. Для размещения ссылок, опросов и отложенного постинга воспользуйтесь ботом @ControllerBot.

Если у вас возникли вопросы по продвижению канала, готов ответить в комментариях к посту.

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Александр Палий

Основатель агенства ADS Wind
Лектор в Genius Marketing и WebPromoExperts
Более 5 лет в маркетинге

https://www.ads-wind.com/

Сертифицированный специалист ManyChat - Messenger Marketing Expert.

Организатор встреч SMM Lunch

Работает над комплексным запуском рекламных кампаний в социальных сетях. Подготовка контента, запуск таргетированной рекламы, разработка общей стратегии, внедрение чат-ботов.

Мой YuTube-канал: http://bit.ly/2PsjWw6

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