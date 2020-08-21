Сленг в Telegram — каналы-оборотни, приходы и закрепы

Привет, меня зовут Ира, я SMM-специалист агентства Netpeak. Порой в специализированных чатах Telegram я наблюдаю недоумение новичков, когда администраторы каналов начинают общаться на сленге:

«Сабж должен умещаться в три слова», «Что там по ВП? А скинь линк и дескрипшн» или «Снова попался канал-оборотень».

Я тоже когда-то не понимала, о чем речь. Поэтому делюсь с вами словарём, который составила по итогу сотни диалогов с администраторами, модераторами, владельцами каналов. Шерьте, сохраняйте пост в закладки, «Избранное» в телеге, потому что значения многих слов вы не найдёте в Google:



Админ — администратор канала в телеграме.

Биржи — крупные каталоги телеграм-каналов с указанием таких метрик, как количество подписчиков, показатели роста аудитории, активность пользователей и так далее. На таких биржах зачастую ищут каналы для размещения рекламы.

Боты — «неживые» пользователи телеграма (накрученные подписчики).

ВП (взаимопиар) — кросс-реклама каналов или чатов в телеграме с упоминанием ссылок на рекламируемые каналы.

Дескрипшн — описание канала.

Закрепы — закрепленные сообщения в канале.

Канал на закупе — период, в течение которого на канал активно закупается реклама в других каналах.

Канал-донор — крупный канал, который размещает рекламу других каналов за плату.

Канал-оборотень — канал, который изменил свою тематику (в том числе название, обложку и описание) и подает пользователю совсем не тот контент, на который он подписывался изначально.

Линк — ссылка.

Мега — метод привлечения участников на канал. Это объединение нескольких каналов в список для взаимного пиара всех каналов-участников. Как правило, публикации админы делают в назначенное время. Мега может быть платной, когда в ней принимают участие каналы-доноры и бесплатной (это происходит чаще).

Приход — прогноз количества подписчиков после рекламы.

Сабж — заголовок.

Сетка — несколько каналов от одного автора.

Х часов в топе — количество часов, в течение которого пост остается свежеопубликованным в канале.

Холд — отсутствие публикаций в канале-доноре в течение оговоренного времени после покупки рекламы для того, чтобы рекламу увидело как можно большее количество аудитории.

Пока все. Если я что-то упустила, пишите в комментариях, добавлю в пост.

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