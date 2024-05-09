Сленг у Telegram — канали-перевертні, приходи та закрепи

Сленг у Telegram — канали-перевертні, приходи та закрепи

Часом у спеціалізованих чатах Telegram спостерігаю здивування новачків, коли адміністратори каналів починають спілкуватися сленгом:

«Сабж має вміщатися в три слова», «Що там по ВП? А скинь лінк і дескрипшн» або «Знову канал-перевертень».

Я теж колись не розуміла, про що йдеться. Тому ділюся з вами словником, який склала за підсумком сотні діалогів з адміністраторами, модераторами, власниками каналів.

Шерте, зберігайте пост у закладки, «Вибране» в телезі, тому що значення багатьох слів ви не знайдете в Google:

Адмін — адміністратор каналу в телеграмі.

Біржі — великі каталоги телеграм-каналів із зазначенням таких метрик, як кількість підписників, показники зростання аудиторії, активність користувачів тощо. На таких біржах часто шукають канали для розміщення реклами.

Боти — «неживі» користувачі телеграма (накручені підписники).

ВП (взаємопіар) — крос-реклама каналів або чатів у телеграмі зі згадуванням посилань на рекламовані канали.

Дескрипшн — опис каналу.

Деф (дефолт) — стандартно, нічого складного.

Закрепи — закріплені повідомлення в каналі.

Канал на закупі — період, протягом якого на канал активно закуповується реклама в інших каналах.

Канал-донор — великий канал, який розміщує рекламу інших каналів за плату.

Канал-перевертень — канал, який змінив свою тематику (зокрема назву, обкладинку та опис) і подає користувачеві зовсім не той контент, на який він підписувався від початку.

Кн — кнопка під постом у Telegram.

Лінк — посилання.

Мега — метод залучення учасників на канал. Це об’єднання кількох каналів у список для взаємного піару всіх каналів-учасників. Як правило, публікації адміни роблять у призначений час. Мега може бути платною, коли в ній беруть участь канали-донори, і безкоштовною (це відбувається частіше).

М’ю (mutual) — взаємний активний підписник.

ОП — обмін постами між двома каналами.

Пм (перегляди) — кількість разів, коли користувачі бачили пост.

Привод — просування телеграм-каналу.

Приход — прогноз кількості підписників після реклами.

Рт (repost) — надсилання поста в інший канал, групу або користувачеві Telegram.

Сабж — заголовок.

Сітка — кілька каналів від одного автора.

ТГК — телеграм-канал.

Фк (feedback) — зворотний зв’язок.

Х годин у топі — кількість годин, протягом яких пост залишається свіжоопублікованим у каналі.

Холд — відсутність публікацій у каналі-донорі протягом обумовленого часу після купівлі реклами для того, щоб рекламу побачила якомога більша кількість аудиторії.

Шб — шаблон поста.

Щп (щитпост) — контент низької якості.

Юз (username) — нік у Telegram.

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