Як створити чат-бот для Telegram-каналу — інструкція для адміністраторів

Як регулярно вести Telegram-канал та не витрачати на публікації половину робочого дня? Я підготувала поради, які стануть у нагоді і SMM-фахівцям, і авторам особистих каналів. Все починається з ControllerBot. Це один із найкорисніших інструментів для адміністраторів каналів у Telegram. Встановіть бот, тому що з його допомогою зручно:

дивитися базову статистику;

планувати відкладені пости;

форматувати текст;

додавати візуал;

прикріплювати до постів реакції та вбудовані URL-кнопки.

Як налаштувати чат-бот

Перейдіть до чату з роботом ControllerBot, натисніть /start. Потім задайте команду /addchannel і виконайте просту покрокову інструкцію з підключення бота.

Перейдіть до діалогу з ботом BotFather.

Натисніть /start і виберіть команду /newbot.

Вигадайте своєму боту ім’я (воно відображатиметься в діалоговому списку) та юзернейм (унікальне ім’я, яке закінчується на «bot» і пишеться через @).

Ви отримаєте токен. Тепер скопіюйте його, перешліть у чат з ControllerBot і виконайте одну з умов додавання каналу (наприклад, можна просто скинути боту нік вашого каналу).

Готово: ви створили бот. Додайте його до адміністраторів каналу. І обов'язково вкажіть своє місто, щоб бот налаштував часовий пояс і зміг керувати відкладеними постами.

Як використовувати чат-бот під час роботи з Telegram

1. Створити пост

Натисніть на команду /створити пост.

Потім оберіть канал (у моєму випадку це Netpeak).

Після відправки повідомлення бот дозволить вам декілька функцій.

Користуйтеся звичайними горячими клавішами для форматування тексту безпосередньо у вікні з діалогом:

напівжирний шрифт — «Ctrl+B»;

курсив — «Ctrl+I»;

додати посилання — «Ctrl+K».

2. Додати зображення

Натисніть на команду /додати медіафайл і відправте боту фото чи гіфку (необов’язково зберігати зображення, можна його скопіювати та вставити).

Якщо раптом не сподобався зовнішній вигляд поста з певним зображенням, його завжди можна замінити. Натисніть на команду /відкріпити медіафайл та знову виконайте дії за алгоритмом.

3. Додати реакції

Клікніть команду /додати реакції та оберіть емодзі (не більше шости на один пост, кожен з них відокремлюйте за допомогою /).

Після публікації ви побачите поруч з кожним постом емодзі для голосування та кількість кліків від користувачів.

4. Додати URL-кнопки

Оберіть команду /додати URL-кнопки та відправте боту текстове повідомлення з посиланнями, розділеними дефісом «-». Ось як це виглядатиме.

Натиснувши кнопку, підписник потрапить на необхідний сайт.

5. Опублікувати пост

Після підготовки поста натисніть «Далі».

Ви побачите меню з кількома варіантами публікації:

«Опубликувати» — команда публікує пост у ваш канал одразу післе повторного підтверждення, це попереджає від небажаних публікацій чернеток;

«Створити таймер для видалення» — вкажіть кількість годин, через яку пост автоматично буде видалено;

«Відкласти» — той самий улюблений відкладений постинг у будь-який день і час.

«Редагуємо опублікований пост» — якщо після публікації ви виявили помилку або некоректне посилання, викличте бота і в меню натисніть «Редагувати». Після цього перешліть роботу повідомлення, яке потрібно відредагувати. Надішліть виправлений варіант посту, збережіть зміни та пост автоматично оновиться.

6. Продивитися статистику

Оберіть команду «Статистика» і натисніть рядок з назвою канала.

Бот покаже кількість користувачів, що підписалися/відписалися за місяць і за тиждень.

Готово! Тепер ви вмієте самостійно створювати чат-бот в Telegram.