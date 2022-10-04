Просування в Telegram. 14 способів розкручування та інші поради

Дедалі більше людей користуються Telegram нарівні з Facebook, у тому числі для просування бізнесу. Але це месенджер, а не повноцінна соцмережа. У каналів практично немає природного зростання та внутрішніх інструментів рекомендацій. Не вийде робити класні пости і сподіватися, що підписники прийдуть самі. Потрібне просування каналу. Зібрав для вас найефективніші способи. Лонгрід значний, але сподіваюся, він допоможе знайти відповіді на будь-які запитання.

Як бачите, в цьому списку немає власне таргетованої реклами від самого месенджера. У неї дуже високий поріг входу. Мінімальний бюджет для старту зараз складає від одного мільйона євро, ще стільки ж доведеться залишити як депозит у рекламному кабінеті Telegram. Він повертається лише у разі закупівлі реклами на 10 мільйонів євро. Тому такі пропозиції можуть зацікавити тільки справді великих гравців.

Хочете, щоб про ваш телеграм-канал дізнались якомога більше людей, звертайтесь.

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Хочете говорити з клієнтами? «Пишіть» їм у телеграм

Чому саме Telegram? Це ефективний спосіб спілкування з аудиторією. Від ідеї Павла Дурова створити безпечний месенджер нас відокремлює майже 10 років. З того часу він перетворився на вагому платформу із 700+ мільйонами користувачів. Українських каналів 45 тисяч із загальною кількістю підписників — 215 мільйонів. Охоплення одного посту залежно від тематики та кількості підписників — від 20% до 70%. Для порівняння: органічне охоплення для записів Facebook — 5,2%, Instagram сторіс 2,3% — 8,4%, відсоток відкриття email-розсилок — 18%. Так що варто заморочитись, щоб про ваш телеграм-канал дізналось якомога більше людей.

Всі можливості розкручування ділимо на два типи: платні та безкоштовні.

Як отримати перших 2000+ підписників. Безкоштовна розкрутка в Telegram

Безкоштовні методи дають змогу набрати перших 10-2000 підписників (і навіть більше). Це корисно для подальшого просування: кількість підписників та переглядів постів — один із небагатьох способів показати активність каналу для нових користувачів.

1. Розкажіть про ваш канал знайомим

Перегляньте свої останні діалоги в месенджері, активні чати і підберіть кілька людей, яким повідомте про свій новий канал. Банальний, але робочий спосіб отримати перших читачів.

Можливе зростання: 10-100 підписників.

2. Розкажіть про ваш канал в інших соцмережах

Друзі та фоловери — найлояльніша аудиторія. Обов'язково детально розкажіть про свій канал, які пости там опубліковані та плануються в подальшому. В Instagram додайте посилання на канал в опис профілю, у Facebook — у розділ «біографія».

Використовуйте свої особисті соціальні мережі не для разової реклами, а як інструмент анонсування нових постів у каналі. Наприклад, у форматі «частина повідомлення» + інформація, що продовження доступне в Telegram.

Важливо. Алгоритми новинної стрічки Facebook песимізують пости із посиланням на сторонній сайт. Додайте його в перший коментар з відповідною позначкою в тексті, щоб уникнути обмеження. Або ж попросіть зацікавлених людей залишити «плюсик» у коментарях, якщо вони хочуть отримати посилання на канал в особисті повідомлення. Це займе трохи більше часу, але пост, навпаки, матиме потенційно більше охоплення завдяки додатковим коментарям.

Можливе зростання: 30-300 підписників.

3. Додайте посилання до блоку соцмереж

Для корпоративних телеграм-каналів потрібно додати посилання на блок соцмереж на своєму сайті. Якщо у вас є блог, анонсуйте новий канал у статті. До речі, email-розсилка — чудовий інструмент отримання нових підписників.

Можливе зростання: залежить від трафіку на сайті.

4. Реєструйте канал у каталогах

У мережі є спеціалізовані каталоги телеграм-каналів. Зареєструйтесь на парочці з них, щоб отримати нових читачів. Приріст невеликий, але здебільшого це безкоштовно, а реєстрація на кожному ресурсі займає кілька хвилин.

Приклад таких каталогів:

Можливе зростання: до 50 підписників.

5. Контент-маркетинг

Цей спосіб набагато складніший. Але може надати вагомий приріст читачів без рекламного бюджету. У Telegram є канали на десятки тисяч підписників, які набрали їх лише завдяки грамотному контент-маркетингу.

Логіка проста: напишіть статтю та безкоштовно розмістіть її на зовнішньому ресурсі, у текст додайте посилання на свій канал. Або органічно у самій статті, або наприкінці як джерело інформації.

Модератори сайтів не завжди раді, коли їхній майданчик використовують для такої реклами, тому посилання має бути максимально природно вписане в текст.

Чим кориснішою буде ваша стаття, тим більше переглядів вона набере. З досвіду, кожні 100 переглядів дають 0,5-2 нових підписника. Щоб набрати 100 підписників, стаття має отримати 5-20 тисяч переглядів. Це доступні цифри для популярних user-generated content сайтів. А якщо їх використовувати одразу декілька і робити це постійно — матимете один із найефективніших безкоштовних способів просування.

Можливе зростання: до 5000 підписників.

6. Взаємний піар

Ви не єдиний, хто шукає нових підписників без зайвих витрат? Взаємний піар — чудовий інструмент, щоб обмінятися аудиторією.

Аби це було однаково вигідно, канал-партнер має бути:

приблизно з такою ж середньою кількістю переглядів;

схожої з вами тематики, тоді реклама буде релевантна.

Це добре працює для каналів і на 50, і на 500 тисяч підписників. Головне, правильно пояснити вигоду співпраці іншому адміністратору. Вивчіть також сленг в Telegram, щоб розмовляти з ними однією мовою.

Можливе зростання: 50-2000 підписників.

7. Добірки

Спосіб аналогічний взаємному піару, але у добірці зазвичай 3-10 каналів. Вони об'єднуються за загальною ознакою: найчастіше це тематика, може бути ще регіон або щось більш унікальне. Наприклад, «канали українською мовою» або «канали про спорт». Готується текст рекламного посту (зазвичай у форматі «посилання на канал + опис каналу на одне-три речення») і одночасно публікується в кожному з каналів, що бере участь у добірці.

Можливе зростання: 100-4000 підписників.

8. Робіть контент, яким хочеться поділитись

Якщо ваш контент хочеться скинути другові, поділитися постом у робочому чаті, зробити репост, канал зростатиме. Найкраще це працює для медійних особистостей (авторськими постами від першої особи охочіше діляться) та каналів новин (на них можуть посилатися як на джерело інформації).

Хоча такий спосіб варто розглядати як пасивний та розраховувати, що він стане основним джерелом зростання каналу — не варто.

Можливе зростання: до 200 підписників на місяц.

Далі — більше, але дорожче. Платне просування телеграм-каналів

Усі найефективніші способи реклами свого каналу потребують маркетингового бюджету на просування.

Однією з особливостей Telegram є те, що люди неохоче переходять з нього за посиланнями на сторонні сайти і навпаки.

Крім того, є дві мінімальні вимоги до цільової аудиторії при просуванні каналу:

рекламу має побачити людина, яка вже користується месенджером;

причому не як інструментом зв'язку, а і як джерелом корисного чи розважального контенту.

При використанні інших способів реклами відпаде частина аудиторії, яка дізналася про ваш канал не в самому месенджері, а, наприклад, в Instagram. Погодьтеся, малоймовірно, що людина спеціально встановить собі Telegram, щоб перейти за вашим рекламним посиланням.

Тому найефективніший спосіб просування — реклама в інших каналах, чатах та ботах. Саме там ваша цільова аудиторія.

Рекламні кампанії у самому месенджері

Ефективність методу просування: 9/10.

На успіх впливають три головні чинники:

який канал рекламуєте;

де рекламуєте;

яке рекламне повідомлення використовуєте.

Про контент самого каналу розповім трохи пізніше, поки зупинюся на двох інших факторах докладніше.

Як знайти телеграм-канал для придбання рекламного розміщення? Є три основні інструменти:

внутрішній пошук за ключовими словами в самому месенджері;

біржі та каталоги телеграм-каналів;

сервіси аналітики телеграм-каналів.

Найбільш ефективними будуть останні два: за допомогою бірж можна знайти канали, які гарантовано продають рекламу, а сервіси аналітики пропонують найширші та найзручніші фільтри для пошуку за будь-якими критеріями.

Фільтри пошуку каналів у сервісі аналітики Telemetr

Вибираючи канал як рекламний майданчик, звертайте увагу на конкретні параметри.

1. Кількість унікальних переглядів, які одержують пости.

Число підписників — не найобєктивніша метрика, важливіше знати, скільки є активних читачів, котрі регулярно дивляться контент.

Зазвичай рекламні пости видаляються через деякий час (найчастіше через 24 години). Тому потрібно розглядати кількість переглядів з моменту публікації до видалення. І не важливо, скільки набирають інші, не рекламні, публікації. Найпростіше перевірити дані в сервісах аналітики: скільки переглядів отримала інша нещодавня реклама — від публікації до видалення з каналу.

2. Співвідношення переглядів одного посту до загальної кількості підписників.

Цей показник називається ER (рівень залучення аудиторії):

ER від 51% — відмінний показник;

25-50% — середній (приблизно у половини всіх каналів це значення у такому проміжку);

10-24% — нижній кордон, де ще можна знайти непоганих донорів для покупки реклами;

нижче 10% — скоріш за все, з каналом щось не так.

3. Відповідність тематиці вашого каналу.

Найкраще реклама спрацює в каналах, близьких за тематикою. Це не означає, що слід шукати найближчий збіг, а інші навіть не розглядати. Наприклад, у каналах з гороскопами на кожен день реклама каналу з книгами Python не буде ефективною.

4. Середня кількість репостів.

Порахуйте шерабельність. Тобто кількість пересилок, які отримує кожен пост. У чати, особисті листування, інші канали. Чим більше вашим контентом діляться, тим він цінніший для користувачів. Дивіться цей показник у Статистиці каналу в самому додатку (статистика за 7 днів, доступна каналам з 50+ підписниками) або на сайті Telemetr. Там статистика доступна, починаючи з вересня 2020 року. У цей період на сайт додали функцію перегляду шерабельності постів.

Відображення кількості шерів у постах у внутрішній статистиці Telegram

Відображення кількості шерів у постах в Telemetr

Багато хто недооцінює цю метрику. Але вона дозволяє оцінити і якість контенту, і загальне залучення аудиторії. Показник залежить від кількості підписників та тематики (новини репостять частіше), але дає змогу зручно порівнювати кілька схожих каналів, щоб обрати оптимальний.

Орієнтуйтесь на цифри:

кожен пост Павла Дурова отримує 5-10 тисяч пересилань;

для звичайних каналів 50-200 репостів буде добрим показником;

для невеликих — може бути і менше, але ніколи не повинно дорівнювати нулю.

5. Як часто публікується реклама на каналі:

здебільшого канали, які публікують рекламу, роблять це один раз на добу;

невеликі — рідше;

дуже великі канали можуть публікувати дві-три реклами на добу, але й частота виходу контенту в них не менше 10 постів на день.

Чим менше реклами на каналі — тим краще читачі відреагують на вашу. Як мінімум, між рекламними повідомленнями має бути два-п'ять звичайних постів.

6. Як канал отримав своїх підписників, і з якою динамікою він їх набирає.

У сервісах аналітики телеграм-каналів доступний перегляд джерел аудиторії. Зазвичай їх отримують також завдяки купівлі реклами в інших каналах. Оцінивши кількість такої реклами, її динаміку, якість донорів і формат креативу (рекламного повідомлення), не важко сформувати портрет аудиторії. І відповісти на запитання, «наскільки цим підписникам буде цікавою реклама вашого каналу».

7. Прогнозна вартість підписника.

Новачки дивляться на співвідношення кількості підписників та вартості реклами на каналі. Більш досвідчені маркетологи — на вартість 1000 переглядів рекламного повідомлення. Багато підписників ще не означає, що вони активні та читають канал. Залучення, нагадаю, визначають за переглядами.

В Netpeak пішли ще далі та оцінюють канали за допомогою прогнозної вартості одного нового підписника.

Щоб вирахувати прогнозну вартість, проаналізуйте ефективність реклами для попереднього клієнта, який розмістив рекламу в каналі, що зацікавив вас. Для цього потрібно знати:

вартість реклами на каналі;

кількість нових підписників, яку отримав попередній клієнт після її покупки.

Перші шість годин після публікації реклами принесуть 80% усіх підписників. Інші 20% прийдуть за період, що залишився, поки доступне повідомлення. Закон Парето :) Причому перша година зазвичай приносить підписників більше, ніж четверта, п'ята і шоста разом узяті.

Якщо хочете порахувати, скільки людей дала реклама, визначте зростання за перші шість годин і помножте на коефіцієнт 1,2 (так додасте 20%, що залишилися).

Вартість реклами у донора / (кількість нових підписників попереднього рекламодавця за 6 годин * 1,2) = прогнозна вартість 1 підписника.

Чим ближче вам буде тематика, формат постів та рекламний креатив каналу, який купив рекламу до вас, тим точніший матимете прогноз. Водночас аналізувати чужу рекламу за 2021 рік не є об'єктивним, в ідеалі знайдіть публікацію за минулі один-три місяці. Ціни на рекламу, кількість підписників — у Telegram все швидко змінюється. Бажаєте актуальних даних — шукайте свіже.

Як давно існує канал, враховувати також не варто. Правило «чим старіше — тим краще буде рекламна віддача» не працює. Навіть навпаки, старіше — нижче ER. Згодом люди перестають читати певний канал, залишаючись разом з тим його підписником.

Перевірка телеграм-каналу на накрутку

Отже, ви перевірили канал за всіма перерахованими параметрами, і він вам підійшов. Тепер варто перевірити його на накрутки. Їх вистачає, адже рекламний ринок величезний, а поріг входження низький. На таких ресурсах немає чи майже немає реальних читачів. Тож гроші витратите марно.

Чого варто остерігатись:

Неприродна добова динаміка зростання каналу

Канал не купляв рекламу, але в 19:00 на нього підписались 1333 особи, а в 20:00 вже 25248

Дуже різке зростання/падіння кількості підписників у минулому.

На каналі із 15000 підписників за добу відписалося 4717 осіб

На каналі немає пересилок постів або їх дуже мало.

У канала 16 000 підписників і 0 пересилань своїх постів

Підозріла динаміка набору переглядів.

Після виходу посту канал отримує перегляди лише першого дня

Природний графік виглядає інакше. У перший день пост отримує найбільшу кількість переглядів, але це значення не падає до нуля в найближчі кілька днів.

Канал змінював свою назву або опис на інші, не пов'язані із початковою тематикою.

У квітні 2020 року канал розповідав про моду та стиль, а влітку 2021 перейменувався на канал з технологій та бізнесу

Сервіси аналітики підозрюють канал у накрутці на основі даних власних алгоритмів.

Сервіс аналітики Telemetr сигналізує, що підозрює канал у накрутці. Найчастіше це так і є

За бажанням, накручується будь-який показник. А якщо робити це для каналів із природними (живими) підписниками, помітити щось складно.

Чіткого інструменту, який гарантовано оцінив би доцільність купівлі реклами у конкретному каналі, немає. Тут корисний лише досвід фахівця, який займається закупівлею реклами.

Яке рекламне повідомлення використовувати?

Основні типи рекламних повідомлень у Telegram (креативи):

Звичайний рекламний пост.

Рекламне повідомлення з одного-трьох абзаців тексту, які розповідають про цінність каналу із закликом підписатись.

Клікбейтний рекламний пост.

Клікбейт (click — клацання, bait — наживка) сенсаційний або шокуючий зміст з метою привернути увагу будь-якими способами, часто з викривленням інформації або її перебільшенням.

Авторський рекламний пост.

Рекламне повідомлення пише автор каналу, в якому воно розміщується, у стилістиці інших постів, часто звертаючись до своєї аудиторії від першої особи.

Рекламний пост із посиланнями на вибрані матеріали з вашого каналу.

Рекламне повідомлення з кількома посиланнями на певні пости з їх коротким описом.

Пересилання певного посту з каналу + заклик підписатися в наступному повідомленні.

Мінімалістичний рекламний пост на кілька слів без ілюстрацій.

Розкрутка в Instagram через прямі домовленості

Ефективність методу просування: 6/10.

В Instagram просувають мільйони товарів та послуг без участі рекламної платформи соціальної мережі через прямі домовленості з інфлюєнсерами. У деяких випадках вдала інтеграція дає найнижчу вартість нового підписника.

Формати в Instagram:

1. Реклама у сторіз. Перехід на канал через свайп.

Ефективність такої реклами вище, якщо буде:

нативний формат, що розповідає від першої особи про канал та його цінність для читача після підписки;

цикл з кількох рекламних сторіз поспіль;

акцент на тому, що саме потрібно зробити, щоб відкрити посилання на канал (кнопка для свайпа має бути помітною);

не лише зображення, а й короткі відео. Наприклад, запис екрану телефона з відкритим телеграм-каналом та скролінг у ньому заголовків найрелевантніших постів;

клікбейтний формат рекламного повідомлення, що підвищує зацікавленість користувача.

2. Реклама у пості. У цьому випадку не можна залишити посилання на канал в описі посту. Воно буде не клікабельне, для переходу доведеться його копіювати та вставляти в браузер. Як рішення використовують посилання, яке додають до «шапки» профілю і зазначають у тексті, що посилання на канал з цього допису доступне в описі профілю.

Така реклама ефективніша, якщо:

не видаляти рекламний пост якомога довше, на відміну від сторіз, що автоматично зникає через 24 години після публікації;

посилання в «шапці» активне весь час, поки доступний пост;

рекламна публікація в пості залишається останньою в обліковому записі якомога довше;

акцент на цінності каналу зроблено і на самому зображенні, і на його описі. Водночас текст не дублюється слово в слово.

3. Реклама в сторіз і у пості.

Купівля одразу двох рекламних форматів — чудова нагода попросити знижку :)

Не можна зробити однозначний висновок, який формат спрацює краще. Це залежить і від каналу, що просувається, і від донора, де публікується реклама, і від вартості інтеграції.

На що звернути увагу:

як виглядатиме реклама на мобільному пристрої. Ви її робите на стаціонарному комп'ютері чи ноутбуці, а реальні користувачі побачать з мобільного девайсу зі своїми елементами інтерфейсу;

яка кількість та якість аудиторії цього облікового запису в Instagram: чи пишуть вони коментарі, чи ставлять лайки, чи відповідають вашій цільовій аудиторії.

як акаунт набрав підписників: якщо аудиторія здебільшого прийшла внаслідок розіграшів, ефективність реклами буде низька;

яке охоплення зазвичай отримують сторіз. Таку статистику запитують у блогера;

як багато сторіз публікується за добу. Мало — погано, отже аудиторія не звикла дивитися сторіз цього облікового запису. Багато теж погано, значить ваша реклама може загубитися серед решти;

чи рекламував цей акаунт канали і яка була віддача?

Контекстна реклама

Ефективність методу просування: 5/10.

Телеграм канал по суті той же сайт. У кожного є свій унікальний URL, при переході відкривається спочатку програма, а потім конкретний канал. А один із найефективніших інструментів реклами сайтів — контекстна реклама.

Два найпопулярніші напрямки для платного трафіку:

Facebook Ads — рекламний кабінет Facebook для запуску таргетованої реклами в Instagram і Facebook;

Google Аds — рекламний кабінет найбільш популярної пошукової системи.

Головна складність у тому, що жоден із сервісів не дозволяє рекламувати телеграм-канал напряму.

Іноді алгоритми не спрацьовують, і є невелика ймовірність, що вам вдасться запустити рекламу, яка веде прямо на телеграм-канал, вона навіть пропрацює кілька днів. Але рано чи пізно її заблокують.

Як рішення використовують сторінки-прокладки, єдине завдання яких — привести користувача на телеграм-канал. Найзручніше оформляти їх у вигляді лендингу або навіть міні-лендингу: без вертикального скролла та в мінімалістичному стилі.

Ланцюжок дій:

клік по рекламі — перехід на проміжну сторінку — перехід у телеграм-канал — підписка на канал.

Незалежно від вартості кліка, яку отримає ваша кампанія, не всі з них призводять до нового підписника:

частина аудиторії перейде на лендинг, але не перейде на канал;

частина аудиторії перейде на лендинг, перейде на канал, але не підпишеться.

У рекламних кабінетів пошукових систем та соціальних мереж дуже гнучкі налаштування щодо націлення аудиторії, типів рекламних повідомлень та можливостей тестувати різні гіпотези та креативи. Якщо ви знайдете формат, при якому підсумкова вартість підписника буде не вищою, ніж в інших джерелах, це стане відмінним рішенням з найбільш прогнозованим результатом та мінімальними витратами часу на його реалізацію.

На що звернути увагу:

тестуйте часто і багато рекламні креативи, налаштування таргетингу та лендинги, щоб знайти найконверсійніші з них;

використовуйте на лендингу запрошувальні посилання, щоб відстежити точну кількість нових підписників;

слідкуйте, чи підписуються люди, які перейшли за запрошенням з лендингу, через тиждень/місяць, щоб коректно оцінити ефективність рекламних кампаній.

Просування в TikTok

Эффективність методу просування: 4/10.

Як і Instagram, ця молода соціальна мережа не дозволяє додавати клікабельні посилання на сторонні сайти в постах. Проте сотні телеграм-каналів виросли завдяки рекламі у TikTok.

Багато хто з них набрав підписників завдяки тіктокерам. Вони у своїх відео рекламували телеграм-канали без посилань. Просто розповідь про сам канал, як його знайти, запис з екрана з демонстрацією, як це робить сам автор.

Через низьку вартість рекламних інтеграцій на платформі та новизну це приносило десятки тисяч нових підписників на добу.

Таке просування працюватиме не для всіх тематик, його вартість у TikTok за останні два роки зросла, а канал у Telegram не завжди легко знайти у пошуку за назвою. Але спосіб все ще дозволяє отримати безліч дешевих підписників за короткий час.

На що звернути увагу:

чи має інфлюєнсер досвід рекламних інтеграцій саме для Telegram, і яка їх ефективність;

чи зацікавить підписників тіктокера контент вашого каналу;

чи легко знайти ваш канал у пошуку Telegram, на якому він місці в результатах за ключовим словом.

Реклама в роликах YouTube

Ефективність методу просування: 4/10.

Таким чином можна рекламувати не лише онлайн-школи чи банки, а й телеграм-канали. В описі ролика ставимо посилання, а величезна кількість ютуб-каналів дозволить вибрати найрелевантніший за тематикою. Головна складність — вартість інтеграції. Розцінки на Ютубі високі, щоб вийти на хорошу вартість підписника.

На що звернути увагу:

скільки в середньому набрали останні 5-10 рекламних роликів на каналі;

чи використовували ваші конкуренти такий спосіб просування Telegram, і скільки підписників це їм принесло;

чи дозволять вам обрати тематику ролика для своєї реклами;

наскільки нативна інтеграція? Чи готовий блогер сам ознайомитися з вашим каналом, його контентом та форматом, щоб природно рекомендувати підписати від свого імені;

чи покажуть вам фрагмент із інтеграцією до публікації ролика, щоб за необхідності відправити його на доопрацювання.

Платні інформаційні статті

Ефективність методу просування: 3/10.

На інформаційних та новинних сайтах розміщуйте платну статтю практично будь-якого змісту. Якщо вона розповість про ваш канал та отримає достатньо переглядів, частина читачів стануть вашими підписниками.

Так як це не нативне розміщення, рекламуйте в тексті статті свій канал більш відкрито. Найкраще працюють добірки каналів (зазвичай 4-10) на кшталт: «Найкращі новинні телеграм-канали України». Головне, знайти хоча б четвірку партнерів, які готові разом з вами просунути канал.

На що звернути увагу:

в якому розділі сайту буде опубліковано матеріал;

скільки переглядів отримують схожі рекламні публікації у цьому розділі;

чи буде анонс на головній, у соцмережах, в email-розсилці;

чи зможе стаття потенційно отримувати органічні переходи з пошукових систем;

чи читає ваша ЦА сайт, де ви хочете розмістити рекламу.

Розкрутка в Telegram. Як робити не треба

Ефективність методу просування: 0/10.

1. Накрутка ботів

Якщо в пошуку ввести щось на зразок «підписники телеграм», одразу знайдете сайти, які пропонують необмежену кількість підписників за доступними цінами.

Це не живі люди, вони не читатимуть ваш контент, не збільшать лічильник переглядів постів, частину з них забанять, або вони автоматично відпишуться від вашого каналу через деякий час. По суті, вони лише змінюють цифру «підписників на каналі», не виконуючи жодної функції.

І це ризик: канали, які надто активно користуються такою накруткою, можуть заблокувати.

2. Спам

Найбільш неефективний і найчорніший метод платного просування. Сервіси роблять розсилку рекламного поста у відкриті чати чи навіть особисті повідомлення.

Це заборонено як правилами платформи, так і нормами мережевого етикету. Розглядати такий спосіб розкручування в Telegram немає сенсу, він має низьку ефективність і великий шанс отримати блокування за спам.

На що звернути увагу:

чи не роблять так ваші конкуренти з метою нашкодити вам?

Як сподобатися читачеві, щоб він став підписником

Всі способи залучення підписників дозволяють лише розповісти про ваш канал. Але рішення підписатися чи ні — користувач завжди ухвалює самостійно. Якщо йому сподобається.

Правильне оформлення каналу

В Telegram обмежена кількість полів, які можна задати під час створення каналу.

Назва. Перше, на що зверне увагу користувач. Обмеження — 140 символів, емоджі та спецсимволи.

У Telegram є внутрішній інструмент пошуку. Якщо до назви додати ключові слова, що описують ваш канал, його знайдуть не тільки за брендовим запитом, але й за ними. Особливого зростання це не дасть, внутрішній пошук мало хто використовує, але зайвим не буде.

Посилання. Для публічних каналів використовуйте формат https://t.me/*, щоб відкрити посилання у браузері. Замість зірочки — будь-яке унікальне поєднання англійських букв та цифр від 5 до 32 символів. Аватар. Зображення або відео до 10 секунд. Допоможе візуально виділити канал у меню чатів. Опис. Необхідний, щоб розкрити зміст каналу для підписника. Ще туди можна додати контактні дані адміністратора чи рекламного менеджера, посилання на зовнішні сайти, інші соцмережі. Загальне обмеження символів — до 250 із пробілами.

Приклад оформлення корпоративного каналу Netpeak

Контент на каналі

Оформлення, звичайно, грає свою роль, але мало хто підпишеться заради гарної аватарки. Головний критерій вибору — зміст. Перейшовши на канал, людина зазвичай дивиться кілька останніх постів і робить для себе висновок, чи хоче вона й надалі читати схожий контент.

Який повинен бути:

Корисний. Нічого нового. Мабуть одна з найголовніших складових всього контенту для будь-яких майданчиків та соцмереж. Ви повинні відповісти на запитання «що отримає читач після підписки на ваш канал?». У достатній кількості. Щоб перші підписники зрозуміли ваш формат, парочки постів не вистачить. Перед початком розкручування їх потрібно кілька, а краще більше десятка. В ідеалі вони мають бути в тому ж форматі, що й майбутній контент. Унікальний. Користувач може підписатись на канал і заради авторської подачі, і через унікальність. У будь-якому випадку, якщо ви налаштовані на серйозний підхід до розвитку каналу, копіювати неадаптований контент із інших своїх соцмереж або нагуглений текст — не найкраща ідея. У правильному форматі. У Telegram обмеження за символами у постах становить 4 096, за зображеннями — до 10. Використовуйте ці ліміти для створення контенту, що легко читається. Ні, не потрібно робити з кожного посту лонгрід, але використовувати всі можливості платформи для оптимізації контенту — правильне рішення. Регулярний. Не можна назвати точну кількість постів, які слід робити за конкретний період. Є успішні канали з 15 публікаціями на день, а є й такі, що видають одну на тиждень. Поставте собі запитання, чи вам вдасться підтримувати задану динаміку виходу нових постів протягом року. Якщо відповідь «ні» — зменшуйте їх кількість.

Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів дасть відповіді на більшість питань, які можуть виникнути. І навіть на ті, про які ви поки що не думали.

Про аналітику та питання, які можуть виникнути, читайте у пості «Глядачі Big Money та Артем Бородатюк запропонували свої поради щодо ведення бізнесу».

За допомогою месенджера можна проаналізувати лише базову інформацію: знайти канали за ключовими словами, зафіксувати кількість підписників у них, скільки переглядів набирають пости, який контент і як часто виходить. Завдяки спеціальним сервісам аналітики телеграм-каналів доступний глибший аналіз.

Пошук конкурентів за:

тематикою;

регіоном каналу;

ключовими словами у назві та описі;

фільтрами пошуку — скільки підписників, скільки переглядів кожного посту, чи верифікований канал, відкритий він чи закритий.

Штатний інструмент пошуку в Telegram не надто зручний для системного пошуку каналів. Та й результати на різних платформах (iOS, Android чи Windows) можуть відрізнятися.

Що вивчати щодо контенту на каналі конкурента:

частота виходу;

середній обсяг постів;

формат постів;

скільки репостів вони набирають (шерабельність);

скільки унікальних переглядів отримують пости, з якою динамікою їх набирають;

які пости видаляються після публікації;

пошук за ключовими словами у постах на каналі.

Якщо не знаєте про що писати, з якою періодичністю, в якому форматі, проаналізуйте кількох конкурентів і сформулюйте свій контент-план. Фіксуйте також контент, який отримав найбільше пересилок, та використовуйте ці теми для своєї аудиторії. Їй, мабуть, теж буде цікаво.

Підписники конкурента:

скільки зараз підписників;

скільки їх було в певний період часу ;

яке співвідношення переглядів постів до числа підписників — рейтинг залученості, ER;

кількість відписок.

Часто після виходу поста від каналу відписується частина аудиторії. Подивіться, який контент дає найбільше відписок для конкурента, щоб уникати цих тем на своєму каналі.

Історія каналу конкурента:

історія назв;

історія описів;

які контакти були вказані раніше — іноді це чудовий інструмент, щоб зв'язатися з тим, хто ухвалює рішення, безпосередньо.

За допомогою історії опису каналу можна знайти творця каналу, навіть якщо зараз його контакти не вказані в описі, а історія назв каналу допоможе зрозуміти, чи не змінював канал свою тематику

Ефективність рекламної віддачі конкурента:

чи продається реклама;

як часто вона виходить;

хто її купує;

яка її ефективність для рекламодавця.

Якщо ви продаєте рекламу на своєму каналі, за допомогою такого аналізу зможете точніше визначити ціни. Виходячи з фактичних показників її ефективності для покупця, порівняно з конкурентом.

Ефективність рекламної закупівлі конкурента:

з яких джерел канал отримує нових підписників;

які рекламні інструменти використовує;

як себе позиціонує у рекламному повідомленні;

скільки це приносить нових підписників.

Використовуйте різні підходи для просування телеграм-каналу. Регулярно аналізуючи їх, обирайте та залишайте найбільш ефективні практики для себе.

Внутрішня статистика каналу та аудиторії конкурента:

стать аудиторії;

мова інтерфейсу месенджера у підписників каналу. Так можна визначити регіон своєї аудиторії;

перетин аудиторії вашого каналу з іншим;

у якого відсотка читачів не відключені повідомлення каналу.

Якщо адміністратор каналу додав спеціального робота, який аналізує аудиторію, ці дані стають публічними. В інших випадках дізнатися їх не можна.

Запам’ятати

Аудиторія Telegram сьогодні становить понад 700 мільйонів людей. А охоплення одного посту може сягати 70%. Але це не повноцінна соцмережа з інструментами природного зростання, тому телеграм-канали потрібно просувати.

Є багато способів безкоштовного просування. Наприклад, анонсувати нові пости в інших соціальних мережах, використовувати контент-маркетинг або каталоги телеграм-каналів. Вони зможуть забезпечити перші кілька тисяч підписників.

Щоб рости далі, доведеться заплатити.

1. Зважаючи на особливості платформи, реклама всередині самого месенджера — найефективніша. В інших каналах, чатах та ботах.

2. Важливо підібрати релевантний майданчик. Фільтруйте телеграм-канали через спеціальні біржі, каталоги та сервіси аналітики. Звертайте увагу на:

кількість унікальних переглядів кожного посту;

рівень залучення аудиторії;

тематику каналу-донора;

кількість репостів;

ефективність реклами для інших рекламодавців;

динаміку росту числа підписників.

Визначте прогнозну вартість підписника і не забудьте перевірити канал, що сподобався, на накрутки. А потім оберіть конкретний спосіб креативу для рекламної кампанії. Варіантів багато — від звичайного посту до клікбейтного чи авторського.

3. Крім цього телеграм-канали можна рекламувати за допомогою:

прямих домовленостей з інфлюєнсерами в Instagram;

контекстної реклами у Facebook Ads або Google Ads;

відео в TikTok;

роликів на YouTube;

платних інформаційних статей.

А ось від накрутки ботів і спаму краще відмовитись. Сумнівні методи практично не дають ефекту, зате загрожують блокуванням каналу.

4. Але це лише приведе користувача до вас. Підписником він стане, якщо йому сподобається зміст. Не забувайте про правильне оформлення телеграм-каналу: назву, посилання, аватар, опис. І про те, що контент на ньому має бути корисним та унікальним. Для старту розкручування бажано не менше десяти постів, і публікувати їх регулярно. Формат кожен вибирає собі сам. Головне, щоб він був релевантним вашій аудиторії.

5. Вивчити її допоможе аналіз конкурентів — популярні та навпаки слабкі канали у вашій ніші, регіоні. Скільки у них підписників, яка періодичність виходу нових постів, формат та багато інших факторів дозволять відповісти на всі ваші запитання.