Реклама в Telegram — кому она нужна. Мнение эксперта

26 октября Павел Дуров сообщил, что в Telegram запущен рекламный кабинет и теперь в мессенджере можно давать рекламу. Естественно, что здесь не будет места для политики, казино, бейтинга и прочих спорных ниш. Однако есть масса других нюансов. Например, нельзя рекламировать фастфуд и доставку пиццы. Узнали у нашего эксперта, почему даже крупным брендам рано радоваться новым возможностям в мессенджере.
Мем в тему, а подробности дальше:
«Паша накатил во вторник вечером и решил рекламный кабинет запилить... Кому он нужен — непонятно», — из переписки в секретном внутреннем чате
Реклама в Telegram. Что известно
Новость в канале Павла Дурова:
Визуально реклама в Телеграм — сообщение до 160 символов. Находиться оно будет внизу ленты того или иного канала. Рекламодатели заплатят за тысячу показов от 2 евро. Минимальный бюджет для запуска — 2 млн евро.
Важно: реклама должна соответствовать тематике канала. При этом место размещения — только канал с количеством подписчиков от 1000.
Модерацию не пройдет объявление, рекламирующее одно (товар или услугу), а по факту — другое. Что ещё запрещено:
- Реклама медицинских услуг, лекарств, биологически активных добавок.
- Вводящая в заблуждение реклама. Сюда же объявления в стиле «самая лучшая компания», кликбейт.
- Политика: выборы, всевозможные кампании кандидатов и другое.
- Гемблинг, казино и далее по списку.
- Реклама сомнительных финансовых продуктов или услуг.
- Нельзя рекламировать психоактивные вещества (и все, что имеет отношение к их употреблению, аксессуары), алкогольные напитки, табачные изделия или фастфуд. В том числе электронные сигареты, доставку пиццы, сети быстрого питания.
- Оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и любой связанный с этим контент.
- Программное обеспечение для рассылки спама, вредоносное ПО, услуги взлома.
- Объявления не должны продвигать контент, продукты или услуги, которые способствуют незапрашиваемой коммуникации — всевозможные спам-рассылки, например.
- Продвижение контента, продуктов или услуг сомнительной законности. Например, торговля поддельными паспортами.
Источник и больше подробностей — реклама в Телеграм.
Зачем это Дурову?
Как отмечает Никита Лихачев из Mail.ru Group, Telegram хочет привлечь крупные рекламные агентства.
Агентства берут комиссию за управление рекламой клиентов. Предположительно, они будут предоставлять услугу продвижения в телеге, тестировать разные каналы, снижать стоимость продвижения и забирать себе разницу.
Задача Дурова — быстро привлечь на платформу международные агентства и уже их руками приводить клиентов с большими чеками. Это и качество контента в целом не уронит, и основные деньги в моменте позволит привлечь (долги-то надо покрывать), а коммиты (договорённости на траты) в размере не менее 10 млн евро в год позволяют прогнозировать выручку. А потом уже можно будет и понижать порог входа.
Источник — канал Raskruti
Владимир Сенин, Head of Telegram Promotion
- Минималка для пополнения баланса — 2 миллиона евро. Потратить рекламодателю нужно от 10 миллионов евро в год. 1 млн сгорит, если минимальный годовой бюджет не потратится полностью.
- Реклама может продвигать только продукты внутри Telegram, то есть только каналы или боты, без ссылок на сторонние сайты или даже мобильные приложения.
- Нет возможности нормального таргетинга, рекламный кабинет выглядит так:
Можно выбрать:
- язык каналов, где показывать рекламу;
- тематику каналов (из определенного готового списка);
- загрузить конкретный список каналов, где показывать рекламу.
- Стоимость 1000 показов (CPM) не может быть меньше 2 евро:
Для сравнения, рекомендованная стоимость 1000 показов объявления на vc.ru (которое тоже вело на телеграм-канал) — $1,5. Ее можно снизить до $1 или даже меньше.
Это не очень крутая новость для крупных брендов, которые, наверное, заинтересовались предложением. Почему:
- Очевидно, что очень дорого. Входной билет — 10 млн евро.
- Все замкнуто на телеграме. Это как если бы на Facebook можно было бы рекламировать только другие фейсбук-группы.
- Нет гибких настроек таргетинга. Крупные бренды понимают, что их рекламу увидит, в том числе, не целевая аудитория, а так как объявления работают по формату CPM — часть рекламного бюджета будет потрачена впустую.
Пока все выглядит как бета-тест, и условия входа на платформу будут менять. Есть вариант, что какие-то крупные бренды уже сейчас зайдут туда даже с таким прайсом и просто будут продавать партнерам доступ в свой рекламный кабинет с адекватными чеками.
Кстати, если нужно продвижение в Телеграм, а 10 млн евро на рекламу нет, почитайте:
- Как раскрутить телеграм-канал в 2021 — 14 актуальных способов продвижения
- Как измерить эффективность в Telegram — сколько подписчиков дала реклама?
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