Реклама в Telegram — кому она нужна. Мнение эксперта

26 октября Павел Дуров сообщил, что в Telegram запущен рекламный кабинет и теперь в мессенджере можно давать рекламу. Естественно, что здесь не будет места для политики, казино, бейтинга и прочих спорных ниш. Однако есть масса других нюансов. Например, нельзя рекламировать фастфуд и доставку пиццы. Узнали у нашего эксперта, почему даже крупным брендам рано радоваться новым возможностям в мессенджере.

Мем в тему, а подробности дальше:

«Паша накатил во вторник вечером и решил рекламный кабинет запилить... Кому он нужен — непонятно», — из переписки в секретном внутреннем чате

Реклама в Telegram. Что известно

Новость в канале Павла Дурова:

Визуально реклама в Телеграм — сообщение до 160 символов. Находиться оно будет внизу ленты того или иного канала. Рекламодатели заплатят за тысячу показов от 2 евро. Минимальный бюджет для запуска — 2 млн евро.

Важно: реклама должна соответствовать тематике канала. При этом место размещения — только канал с количеством подписчиков от 1000.

Модерацию не пройдет объявление, рекламирующее одно (товар или услугу), а по факту — другое. Что ещё запрещено:

Реклама медицинских услуг, лекарств, биологически активных добавок. Вводящая в заблуждение реклама. Сюда же объявления в стиле «самая лучшая компания», кликбейт. Политика: выборы, всевозможные кампании кандидатов и другое. Гемблинг, казино и далее по списку. Реклама сомнительных финансовых продуктов или услуг. Нельзя рекламировать психоактивные вещества (и все, что имеет отношение к их употреблению, аксессуары), алкогольные напитки, табачные изделия или фастфуд. В том числе электронные сигареты, доставку пиццы, сети быстрого питания. Оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и любой связанный с этим контент. Программное обеспечение для рассылки спама, вредоносное ПО, услуги взлома. Объявления не должны продвигать контент, продукты или услуги, которые способствуют незапрашиваемой коммуникации — всевозможные спам-рассылки, например. Продвижение контента, продуктов или услуг сомнительной законности. Например, торговля поддельными паспортами.

Источник и больше подробностей — реклама в Телеграм.

Зачем это Дурову?

Как отмечает Никита Лихачев из Mail.ru Group, Telegram хочет привлечь крупные рекламные агентства.

Агентства берут комиссию за управление рекламой клиентов. Предположительно, они будут предоставлять услугу продвижения в телеге, тестировать разные каналы, снижать стоимость продвижения и забирать себе разницу.

Задача Дурова — быстро привлечь на платформу международные агентства и уже их руками приводить клиентов с большими чеками. Это и качество контента в целом не уронит, и основные деньги в моменте позволит привлечь (долги-то надо покрывать), а коммиты (договорённости на траты) в размере не менее 10 млн евро в год позволяют прогнозировать выручку. А потом уже можно будет и понижать порог входа. Источник — канал Raskruti

Владимир Сенин, Head of Telegram Promotion

Минималка для пополнения баланса — 2 миллиона евро. Потратить рекламодателю нужно от 10 миллионов евро в год. 1 млн сгорит, если минимальный годовой бюджет не потратится полностью.

Реклама может продвигать только продукты внутри Telegram, то есть только каналы или боты, без ссылок на сторонние сайты или даже мобильные приложения. Нет возможности нормального таргетинга, рекламный кабинет выглядит так:

Можно выбрать:

язык каналов, где показывать рекламу;

тематику каналов (из определенного готового списка);

загрузить конкретный список каналов, где показывать рекламу.

Стоимость 1000 показов (CPM) не может быть меньше 2 евро:

Для сравнения, рекомендованная стоимость 1000 показов объявления на vc.ru (которое тоже вело на телеграм-канал) — $1,5. Ее можно снизить до $1 или даже меньше.

Это не очень крутая новость для крупных брендов, которые, наверное, заинтересовались предложением. Почему:

Очевидно, что очень дорого. Входной билет — 10 млн евро. Все замкнуто на телеграме. Это как если бы на Facebook можно было бы рекламировать только другие фейсбук-группы. Нет гибких настроек таргетинга. Крупные бренды понимают, что их рекламу увидит, в том числе, не целевая аудитория, а так как объявления работают по формату CPM — часть рекламного бюджета будет потрачена впустую.

Пока все выглядит как бета-тест, и условия входа на платформу будут менять. Есть вариант, что какие-то крупные бренды уже сейчас зайдут туда даже с таким прайсом и просто будут продавать партнерам доступ в свой рекламный кабинет с адекватными чеками.

Кстати, если нужно продвижение в Телеграм, а 10 млн евро на рекламу нет, почитайте:

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