Продвижение в Telegram. 14 способов раскрутки и другие советы

Все больше людей пользуются Telegram наравне с Facebook, в том числе для продвижения бизнеса. Но это мессенджер, а не полноценная соцсеть. У каналов в нем практически нет естественного роста, внутренних инструментов рекомендаций. В 2020 Павел Дуров анонсировал создание такой платформы, но пока без конкретики. В общем, не получится делать классные посты и надеяться, что подписчики придут сами. Нужна раскрутка. Собрал для вас самые эффективные способы продвижения. Лонгрид весомый, но надеюсь, поможет найти ответы на любые вопросы.

Хотите говорить с клиентом? «Пишите» ему в телеге

Почему Telegram? Это эффективный способ коммуникации с аудиторией. От идеи Павла Дурова создать безопасный мессенджер нас отделяют 10 лет. С тех пор он превратился в весомую платформу с 500+ миллионами пользователей. Русскоязычных каналов больше 200 тысяч. Охват одного поста в зависимости от тематики и количества подписчиков — от 20% до 70%. Для сравнения: органический охват для записей Facebook — 5,2%, Instagram сториз 2,3% — 8,4%, процент открытия email-рассылок — 18%. Так что стоит заморочиться, чтобы о вашем телеграм-канале узнало максимум людей.

Читайте в журнале, Что нужно знать о рынке рекламы в русскоязычном секторе Telegram .

Все способы раскрутки делятся на два типа: платные и бесплатные.

Как получить первых 2000+ подписчиков. Бесплатная раскрутка в Telegram

Бесплатные способы позволят набрать первых 10-2000 подписчиков (и даже больше). Это полезно для дальнейшего продвижения: число подписчиков и количество просмотров постов — один из немногих способов показать активность канала для новых пользователей.

1. Расскажите про ваш канал знакомым.

Посмотрите свои последние диалоги в мессенджере, активные чаты и подберите несколько человек, которым сообщите о своем новом канале. Банальный, но рабочий способ получить первых читателей.

Возможный рост: 10-100 подписчиков.

2. Расскажите про ваш канал в других соцсетях.

Друзья и фолловеры — самая лояльная аудитория. Обязательно подробно расскажите о своем канале, какие посты там опубликованы и планируются в дальнейшем. В Instagram добавьте ссылку на канал в описание профиля, в Facebook — в раздел «биография».

Используйте свои личные соцсети не для разовой рекламы, а как инструмент анонсирования новых постов в канале. Например, в формате «часть сообщения» + информация, что продолжение доступно в Telegram.



Алгоритмы новостной ленты Facebook и «ВКонтакте» пессимизируют посты со ссылками на сторонний сайт. Добавляйте ее в первый комментарий с соответствующей пометкой в тексте, чтобы обойти ограничение. Или же попросите заинтересованных людей оставить «плюсик» в комментариях, если они хотят получить ссылку на канал в личные сообщения. Это займет больше времени, но пост наоборот получит потенциально больший охват за счет дополнительных комментариев.

Возможный рост: 30-300 подписчиков.

3. Добавьте ссылку в блок соцсетей.

Для корпоративных телеграм-каналов нужно добавить ссылку в блок соцсетей на своем сайте. Если у вас есть блог, анонсируйте новый канал в статье. Кстати, email-рассылка — отличный инструмент получения новых подписчиков.

Возможный рост: зависит от трафика на сайте.

4. Регистрируйте канал в каталогах.

В сети существуют специализированные каталоги телеграм-каналов. Зарегистрируйтесь на десятке таких, чтобы обзавестись новыми читателями. Прирост небольшой, но в большинстве случаев это бесплатно, а регистрация на каждом ресурсе занимает несколько минут.

Топ-5 самых популярных сайтов:

Возможный рост: до 50 подписчиков.

5. Используйте контент-маркетинг.

Этот способ гораздо сложнее. Но может дать весомый прирост читателей без рекламного бюджета. В Telegram есть каналы на десятки тысяч подписчиков, которые получили их только за счет грамотного контент-маркетинга.

Логика проста: напишите статью и бесплатно разместите ее на внешнем ресурсе, в текст вшейте ссылку на свой канал. Либо органично в самой статье, либо в конце как источник информации.

Модераторы сайтов не всегда рады, когда их площадку используют для такой рекламы, поэтому ссылка должна быть максимально естественно вписана в текст.

Чем полезнее будет ваша статья, тем больше просмотров она наберет. Из опыта, каждые 100 просмотров дают 0,5-2 новых подписчика. Чтобы набрать 100 подписчиков, статья должна получить 5-20 тысяч просмотров. Это достижимые цифры для популярных user-generated content сайтов. А если их использовать сразу несколько и делать это постоянно — получите один из самых эффективных бесплатных способов продвижения.

Сайты, которые подойдут для привлечения новых подписчиков:

vc.ru;

Яндекс.Дзен;

pikabu.ru.

Например, статья о фондовом рынке США на vc.ru, в которой автор ссылается на свой телеграм-канал, дала 4500 подписчиков: +40-70 человек каждый час после публикации в течение нескольких дней.

Возможный рост: до 5000 подписчиков.

6. Взаимный пиар.

Вы не единственный, кто ищет новых подписчиков без вложений? Взаимный пиар — отличный инструмент для обмена аудиторией.

Чтобы это было одинаково выгодно, канал-партнер должен быть:

примерно с таким же средним количеством просмотров;

схожей с вами тематики, тогда реклама будет релевантна.

Это хорошо работает для каналов и на 50, и на 500 тысяч подписчиков. Главное, правильно объяснить выгоду сотрудничества другому администратору. Изучите также сленг в Telegram, чтобы говорить с ним на одном языке.

Возможный рост: 50-2000 подписчиков.

7. Подборки.

Способ аналогичен взаимному пиару, но в подборке может быть 3-10 каналов. Они объединяются по общему признаку: чаще всего это тематика, может быть регион и еще что-то более уникальное. Например, «каналы на украинском языке» или «каналы про спорт». Готовится текст рекламного сообщения (обычно в формате «ссылка на канал + описание канала на одно-три предложения») и одновременно публикуется в каждом из каналов, участвующем в подборке.

Возможный рост: 100-4000 подписчиков.

8. Делайте контент, которым захотят делиться.

Если ваш контент хочется скинуть другу, поделиться постом в рабочем чате, сделать репост, получите рост. Лучше всего это работает для медийных личностей (авторскими постами от первого лица охотнее делятся) и новостных каналов (на них могут ссылаться как на источник информации).

Хотя такой способ стоит рассматривать как пассивный и рассчитывать, что он станет основным источником роста канала — не стоит.

Возможный рост: до 200 подписчиков в месяц.

Дальше — больше, но дороже. Платная раскрутка телеграм-каналов

Все самые эффективные способы рекламы своего канала требуют маркетинговый бюджет на продвижение.

Одна из особенностей Telegram в том, что люди неохотно переходят из него по ссылкам на сторонние сайты и наоборот.

Кроме того, есть два минимальных требования к целевой аудитории при продвижении канала:

рекламу должен увидеть человек, который уже пользуется мессенджером;

причем не только как инструментом связи, но и как источником полезного или развлекательного контента.

При использовании других способов рекламы отпадет часть аудитории, которая узнала о вашем канале не в самом мессенджере, а, например, в Instagram. Согласитесь, маловероятно, что человек специально установит себе Telegram, чтобы перейти по рекламной ссылке.

Поэтому самый эффективный способ продвижения — реклама в других телеграм-каналах, чатах и ботах. Именно там ваша целевая аудитория.

Рекламные кампании в самом мессенджере

Эффективность метода продвижения: 9/10.

На успех влияют три основных фактора:

какой канал рекламируете;

где рекламируете;

какое рекламное сообщение используете.

О контенте самого канала расскажу чуть позже, пока же остановлюсь на двух других факторах детальнее.

Как найти телеграм-канал для покупки рекламного размещения? Существует три основных инструмента:

внутренний поиск по ключевым словам в самом мессенджере;

биржи и каталоги телеграм-каналов;

сервисы аналитики телеграм-каналов.

Наиболее эффективными будут последние два: с помощью бирж можно найти каналы, которые гарантированно продают рекламу, а сервисы аналитики предлагают самые широкие и удобные фильтры для поиска по любым критериям.

Фильтры поиска каналов в сервисе аналитики Telemetr

Выбирая канал в качестве рекламной площадки, обращайте внимание на конкретные параметры.

1. Количество уникальных просмотров, которые получают посты.

Число подписчиков — не самая объективная метрика, важнее знать, сколько есть активных читателей, которые регулярно смотрят контент.

Обычно рекламные посты удаляются через некоторое время (чаще всего через 24 часа). Поэтому рассматривать нужно количество просмотров с момента публикации до удаления. И не важно, сколько набирают другие, не рекламные, публикации. Проще всего проверить данные в сервисах аналитики: сколько просмотров получила другая недавняя реклама — от ее публикации до удаления из канала.

2. Соотношение просмотров одного поста к общему количеству подписчиков.

Этот показатель называется ER (уровень вовлеченности аудитории):

ER от 51% — отличный показатель;

25-50% — средний (примерно у половины всех каналов это значение в таком промежутке);

10-24% — нижняя граница, где еще можно найти неплохих доноров для покупки рекламы;

ниже 10% — скорее всего, с каналом что-то не так.

3. Соответствие тематике вашего канала.

Лучше всего реклама сработает в каналах, которые близки по тематике. Это не значит, что следует искать самое близкое совпадение, а остальные даже не рассматривать. Но в каналах с гороскопами на каждый день реклама канала с книгами по Python не будет эффективна.

4. Среднее количество репостов.

Посчитайте шерабельность. Это количество пересылок, которые получает каждый пост. В чаты, личные переписки, другие каналы. Чем больше вашим контентом делятся, тем он ценнее для пользователей. Смотрите показатель в «Статистике канала» в самом приложении (статистика за 7 дней, доступна каналам с 50+ подписчиками) или на сайте Telemetr. Там статистика доступна, начиная с сентября 2020. В этот период на сайт добавили функцию просмотра шерабельности постов.

Отображение количества шеров поста во внутренней статистике Telegram

Отображение количества шеров поста в Telemetr

Многие недооценивают эту метрику. А ведь она позволяет оценить и качество контента, и общую вовлеченность аудитории. Показатель зависит от количества подписчиков и тематики (новости репостят чаще), но с его помощью удобно сравнивать несколько похожих каналов, чтобы выбрать оптимальный.

Ориентируйтесь на цифры:

каждый пост Павла Дурова получает 5-10 тысяч пересылок;

для обычных каналов 50-200 репостов будет хорошим показателем;

для небольших — может быть и меньше, но никогда не должно равняться нулю.

5. Как часто публикуется реклама на канале:

большая часть каналов, которые публикуют рекламу, делают это один раз в сутки;

небольшие — реже;

очень крупные каналы могут публиковать две-три рекламы в сутки, но и частота выхода контента в них — не менее 10 постов в день.

Чем меньше рекламы на канале — тем лучше читатели отреагируют на вашу. Как минимум, между рекламными сообщениями должно быть два-пять обычных постов.

6. Как канал получил своих подписчиков, и с какой динамикой он их набирает.

В сервисах аналитики телеграм-каналов доступен просмотр источников аудитории. Посмотрите, сколько потенциальный донор купил рекламы в других телеграм-каналах, использовал ли соцсети и какие именно, привлекал ли подписчиков с помощью Facebook Ads или других инстументов. Сформируйте портрет аудитории, чтобы ответить на вопрос: «насколько этим подписчикам будет интересна реклама вашего канала».

7. Прогнозная стоимость подписчика.

Новички смотрят на соотношение количества подписчиков и стоимости рекламы на канале. Более опытные маркетологи — на стоимость 1000 просмотров рекламного сообщения. Много подписчиков еще не значит, что они активны и читают канал. Вовлеченность, напомню, определяют по просмотрам.

В Netpeak продвинулись дальше и оценивают каналы с помощью прогнозной стоимости одного нового подписчика.

Чтобы высчитать прогнозную стоимость, проанализируйте эффективность рекламы для предыдущего клиента, разместившего рекламу в заинтересовавшем вас канале. Для этого нужно знать:

стоимость рекламы на канале;

количество новых подписчиков, которое получил предыдущий клиент после ее покупки.

Первые шесть часов после публикации рекламы принесут 80% всех подписчиков. Остальные 20% придут за оставшийся период, пока доступно сообщение. Закон Парето :) Причем первый час обычно приносит подписчиков больше, чем четвертый, пятый и шестой вместе взятые.

Если хотите посчитать, сколько человек дала реклама, определите рост за первые шесть часов и умножьте на коэффициент 1,2 (так добавите оставшиеся 20%).

Стоимость рекламы у донора / (количество новых подписчиков предыдущего клиента за 6 часов * 1,2) = прогнозная стоимость 1 подписчика.

Чем ближе вам будет тематика, формат постов и рекламный креатив канала, купившего рекламу до вас, тем точнее прогноз вы получите. При этом анализировать чужую рекламу за 2019 год не объективно, в идеале найдите публикацию за прошедшие один-три месяца. Цены на рекламу, количество подписчиков — в Telegram все быстро меняется. Хотите актуальных данных — ищите свежее.

А вот как давно существует канал, учитывать не стоит. Правило «чем старше — тем лучше будет рекламная отдача» не работает. Даже наоборот, старше — ниже ER. Со временем люди перестают читать определенный канал, оставаясь при этом его подписчиком.

Проверка телеграм-канала на накрутку

Итак, вы проверили канал по всем перечисленным параметрам, и он вам подошел. Теперь стоит проверить его на накрутки. Их хватает, ведь рекламный рынок огромный, а порог вхождения низкий. Но на накрученных ресурсах нет или почти нет реальных читателей. Так что деньги потратите впустую.

Чего стоит опасаться:

Неестественная суточная динамика роста канала.

Канал не покупал рекламу, но в 19:00 на него подписалось 1333 человек, а в 20:00 уже 25248

Очень резкие рост/падение количества подписчиков в прошлом.

На канале с 15000 подписчиков за сутки отписалось 4717 человек

На канале нет пересылок постов или их очень мало.

У канала 16 000 подписчиков и 0 пересылок своих постов

Подозрительная динамика набора просмотров.

После выхода поста он получает просмотры только в первый день

Естественный график выглядит иначе. В первый день пост получает самое большое число просмотров, но это значение не падает до нуля в ближайшие несколько дней.

Канал менял свое название или описание на другое, не связанное с изначальной тематикой.

В апреле 2020 года канал рассказывал про моду и стиль, а летом 2021 переименовался в канал по технологиям и бизнесу

Сервисы аналитики подозревают канал в накрутке на основе данных собственных алгоритмов.

Сервис аналитики Telemetr сигнализирует, что подозревает канал в накрутке. В большинстве случаев это так и есть

При желании, накручивается любой показатель. А если делать это для каналов с естественными (живыми) подписчиками, заметить что-либо сложно. Четкого инструмента, который бы гарантированно оценил целесообразность покупки рекламы в конкретном канале, нет. Тут полезен только опыт специалиста, занимающегося закупкой рекламы.

Какое рекламное сообщение использовать?

Основные типы рекламных сообщений в Telegram (креативы):

Обычный рекламный пост.

Рекламное сообщение из одного-трех абзацев текста, рассказывающих о ценности канала с призывом подписаться.

Кликбейтный рекламный пост.

Кликбейт (click — щелчок, bait — наживка) — сенсационное или шокирующее содержание с целью привлечь внимание любыми способами, часто с искажением информации или ее преувеличением.

Авторский рекламный пост.

Рекламное сообщение пишет автор канала, в котором оно размещается, в стилистике других постов, часто обращаясь к своей аудитории от первого лица.

Рекламный пост со ссылками на избранные материалы из вашего канала.

Рекламное сообщение с несколькими ссылками на определенные посты с их кратким описанием.

Пересылка определенного поста с канала + призыв подписаться следующим сообщением.

Минималистический рекламный пост на несколько слов без иллюстраций.

Раскрутка телеграм-канала в Instagram через прямые договоренности

Эффективность метода продвижения: 6/10.

В Instagram продвигают миллионы товаров и услуг без участия рекламной платформы социальной сети — через прямые договоренности с инфлюенсерами. В некоторых случаях удачная интеграция дает самую низкую стоимость нового подписчика.

Форматы в Instagram:

1. Реклама в сториз. Переход на канал по свайпу.

Эффективность такой рекламы выше, если будет:

нативный формат, рассказывающий от первого лица о канале и его ценности для читателя после подписки;

цикл из нескольких рекламных сториз подряд;

акцент на том, что именно нужно сделать, чтобы открыть ссылку на канал (кнопка для свайпа должна быть заметной);

не только изображение, но и короткие видео. Например, запись экрана телефона с открытым телеграм-каналом и скроллинг в нем заголовков самых релевантных постов;

кликбейтный формат рекламного сообщения, повышающий интерес пользователя.

2. Реклама в посте. В этом случае нельзя оставить ссылку на канал в описании поста. Она будет не кликабельная, для перехода придется скопировать ее и вставлять в браузер. В качестве решения используют ссылку, которую добавляют в «шапку» профиля и отмечают в тексте, что ссылка на канал из этого поста доступна в описании профиля.

Такая реклама эффективнее, если:

не удалять рекламный пост как можно дольше, в отличие от сториз, которая автоматически исчезает через 24 часа после публикации;

ссылка в «шапке» активна все время, пока доступен пост;

рекламная публикация в посте остается последней в аккаунте как можно дольше;

акцент на ценности канала сделан и на самом изображении, и в его описании. При этом текст не дублируется слово в слово.

3. Реклама в сториз и посте.

Покупка сразу двух рекламных форматов — отличный повод попросить скидку :)

Нельзя сделать однозначный вывод, какой формат сработает лучше. Это зависит и от продвигаемого канала, и от донора, где публикуется реклама, и от стоимости интеграции.

На что обратить внимание:

как будет выглядеть реклама на мобильном устройстве? Вы ее делаете на стационарном компьютере или ноутбуке, а реальные пользователи увидят с мобильного девайса со своими элементами интерфейса;

какое количество и качество аудитории этого аккаунта в Instagram — пишут ли они комментарии, ставят ли лайки, соответствуют ли вашей целевой аудитории?

как аккаунт набрал подписчиков — если большая часть аудитории пришла в ходе розыгрышей, эффективность рекламы будет низкая;

какой охват обычно получают сториз? Такую статистику запрашивают у блогера;

как много сториз публикуется в сутки. Мало — плохо, значит аудитория не привыкла смотреть сториз этого аккаунта. Много — плохо, значит ваша реклама потеряется;

рекламировал ли этот аккаунт каналы и какая была отдача?

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в Telegram

Контекстная реклама

Эффективность метода продвижения: 5/10.

Телеграм-канал по сути тот же сайт. У каждого есть свой уникальный URL, при переходе открывается сначала приложение, а потом конкретный канал. А один из самых эффективных инструментов рекламы сайтов — контекстная реклама.

Два популярнейших направления для платного трафика:

Facebook Ads — рекламный кабинет Facebook для запуска таргетированной рекламы в Instagram и Facebook;

Google Аds, Яндекс.Директ — рекламные кабинеты двух самых популярных поисковых систем Рунета.

Главная сложность в том, что ни один из сервисов не позволяет рекламировать телеграм-канал напрямую.

Иногда алгоритмы не срабатывают, и с небольшой долей вероятности у вас получится запустить рекламу, ведущую прямо на телеграм-канал, она даже проработает несколько дней. Но рано или поздно ее заблокируют.

Для решения используют страницы-прокладки, единственная задача которых — привести пользователя на телеграм-канал. Удобнее всего оформлять их в виде лендинга или даже мини-лендинга: без вертикального скролла и в минималистичном стиле.

Цепочка действий:

клик по рекламе — переход на промежуточную страницу — переход в телеграм-канал — подписка на канал.

Вне зависимости от стоимости клика, которую получит ваша кампания, не все из них приведут к новому подписчику:

часть аудитории перейдет на лендинг, но не перейдет на канал;

часть аудитории перейдет на лендинг, перейдет на канал, но не подпишется.

У рекламных кабинетов поисковых систем и социальных сетей очень гибкие настройки по таргетингу аудитории, типам рекламных сообщений и возможностям тестировать различные гипотезы и креативы. Если вы найдете формат, при котором итоговая стоимость подписчика будет не выше, чем в других источниках, это станет отличным решением с самым прогнозируемым результатом и минимальным затратами времени на его реализацию.

На что обратить внимание:

тестируйте часто и много рекламных креативов, настроек таргетинга и лендингов, чтобы найти самые конверсионные из них;

используйте на лендинге пригласительные ссылки, чтобы отследить точное количество новых подписчиков;

следите, отписываются ли подписчики, перешедшие по пригласительной ссылке с лендинга, через неделю/месяц, чтобы корректно оценить эффективность рекламных кампаний.

Продвижение в TikTok

Эффективность метода продвижения: 4/10.

Как и Instagram, эта молодая соцсеть не разрешает давать кликабельные ссылки на сторонние сайты в постах. Тем не менее сотни телеграм-каналов выросли благодаря рекламе в TikTok.

Помните нашумевший канал «Бывшая»?

Такой формат называется «однострочник». Многие из них набрали подписчиков благодаря тиктокерам. Они в своих видео рекламировали телеграм-каналы без ссылок. Просто рассказ о самом канале, как его найти, запись с экрана с демонстрацией, как это делает сам автор.

Из-за низкой стоимости рекламных интеграций на платформе и новизне, это приносило десятки тысяч новых подписчиков в сутки.

Такое продвижение будет работать не для всех тематик, его стоимость в TikTok за последний год выросла, а канал в Telegram не всегда легко найти в поиске по названию. Но способ все еще позволяет получить уйму дешевых подписчиков за короткое время.

На что обратить внимание:

есть ли у инфлюенсера опыт рекламных интеграций именно для Telegram, и какова их эффективность;

заинтересует ли подписчиков тиктокера контент вашего канала;

легко ли найти ваш канал в поиске Telegram, на каком он месте в результатах по ключевому слову.

Реклама в роликах YouTube

Эффективность метода продвижения: 4/10.

Таким образом можно рекламировать не только онлайн-школы или банки, но и телеграм-канал. В описании ролика не забудьте оставить ссылку. Огромное количество ютуб-каналов позволит выбрать наиболее релевантный по тематике. Главная сложность — стоимость интеграции. Расценки на ютубе высокие, чтобы выйти на хорошую стоимость подписчика.

На что обратить внимание:

сколько в среднем набрали последние 5-10 роликов на канале, также содержащие рекламу;

использовали ли ваши конкуренты такой способ продвижения Telegram, и сколько подписчиков это им принесло;

сможете ли вы выбрать тематику ролика для своей рекламы;

насколько интеграция нативная? Готов ли блогер сам ознакомиться с вашим каналом, его контентом и форматом, чтобы естественно рекомендовать подписаться от первого лица;

покажут ли вам фрагмент с интеграцией до публикации ролика, чтобы при необходимости отправить его на доработку.

Используйте платные информационные статьи

Эффективность метода продвижения: 3/10.

На информационных и новостных сайтах размещайте платную статью практически любого содержания. Если она расскажет о вашем канале и получит достаточно просмотров, часть читателей станут вашими подписчиками.

Так как это не нативное размещение, рекламируйте в тексте статьи свой канал более открыто. Лучше всего работают подборки каналов, вроде: «Лучшие новостные телеграм-каналы Украины». Главное, найти партнеров, готовых вместе с вами продвинуть канал. Разделив стоимость публикации на всех участников подборки, можно выйти на нужную стоимость подписчика.

На что обратить внимание:

в каком разделе сайта будет опубликован материал;

сколько просмотров получают похожие рекламные публикации в этом разделе;

будет ли анонс на главной, в соцсетях, в email-рассылке;

сможет ли статья потенциально получать органические переходы из поисковых систем;

читает ли ваша ЦА сайт, где вы хотите разместить рекламу.

Раскрутка в Telegram. Как делать не надо

Эффективность метода продвижения: 0/10.

1. Накрутка ботов

Если в поиске ввести что-то вроде «подписчики телеграм», сразу найдете сайты, предлагающие неограниченное число подписчиков по доступным ценам.

Но речь не о живых людях, они не будут читать ваш контент, не увеличат счетчик просмотров постов, часть из них забанят, или они автоматически отпишутся от вашего канала через некоторое время. По сути, они только меняют цифру «подписчиков на канале», не выполняя больше никакой функции.

И это риск: каналы, которые слишком активно пользуются такой накруткой, могут заблокировать.

2. Спам

Самый неэффективный и «черный» метод платного продвижения. Сервисы делают рассылку рекламного поста в открытые чаты или даже личные сообщения.

Это запрещено как правилами платформы, так и нормами сетевого этикета. Рассматривать такой способ раскрутки в Telegram нет смысла, у него низкая эффективность и большой шанс получить блокировку за спам.

На что обратить внимание:

не делают ли так ваши конкуренты с целью навредить вам?

Как понравиться пользователю, чтобы он стал подписчиком

Все способы привлечения подписчиков позволяют только рассказать про ваш канал. Но решение подписаться или нет — пользователь всегда принимает самостоятельно. Если ему понравится.

Правильное оформление канала

В Telegram ограниченное число полей, которые можно задать при создании канала.

Название. Первое, на что обратит внимание пользователь. Ограничение — 140 символов, эмоджи и спецсимволы.

В Telegram есть внутренний инструмент поиска. Если в название добавить ключевые слова, описывающие ваш канал, его найдут не только по брендовому запросу, но и по ним. Особого роста это не даст, внутренний поиск используют немногие, но лишним не будет.

Ссылка. Для публичных каналов используйте формат https://t.me/*, чтобы открыть ссылку в браузере. Вместо звездочки — любое уникальное сочетание английских букв и цифр от 5 до 32 символов. Аватар. Изображение или видео до 10 секунд. Поможет зрительно выделить канал в меню чатов. Описание. Необходимо, чтобы раскрыть содержание канала для подписчика. Еще туда можно добавить контактные данные администратора или рекламного менеджера, ссылки на внешние сайты, другие соцсети. Общее ограничение символов — до 250 с пробелами.

Пример оформления корпоративного канала Netpeak

Контент на канале

Оформление, конечно, играет свою роль, но мало кто подпишется ради красивой аватарки. Главный критерий выбора — содержание. Перейдя на канал, человек обычно смотрит несколько последних постов и делает для себя вывод, хочет ли он и дальше читать похожий контент.

Который должен быть:

Полезный. Ничего нового. Краеугольный камень всего контента для любых площадок и соцсетей. Вы должны ответить себе на вопрос «что получит читатель после подписки на ваш канал?». В достаточном количестве. Чтобы первые подписчики поняли ваш формат, парочки постов не хватит. Перед началом раскрутки их нужно несколько, а лучше больше десятка. В идеале они должны быть в том же формате, что и будущий контент. Уникальный. Пользователь может подписаться на канал и ради авторской подачи, и из-за уникальности. В любом случае, если вы настроены на серьезный подход к развитию канала, копировать неадаптированный контент из других своих соцсетей или нагугленный текст — не лучшая идея. В правильном формате. В Telegram ограничение по символам для поста составляет 4 096, по изображениям — до 10. Используйте эти лимиты для создания удобочитаемого контента. Нет, не нужно делать из каждого поста лонгрид, но использовать все возможности платформы для оптимизации контента — правильное решение. Регулярный. Нельзя назвать точное количество постов, которые нужно делать за конкретный период. Есть успешные каналы с 15 публикациями в день, а есть и такие, которые выдают одну в неделю. Задайте себе вопрос, вам удастся поддерживать заданную динамику выхода новых постов на протяжении года. Если ответ «нет» — уменьшайте их количество.

Анализ конкурентов

Анализ конкурентов даст ответы на большинство вопросов, которые у вас могут возникнуть. И даже на те, о которых вы пока не думали.

Про аналитику и вопросы, которые могут возникнуть, читайте в посте Зрители Big Money и Артем Бородатюк предложили свои советы по ведению бизнеса.

С помощью мессенджера анализируем только базовую информацию: находим каналы по ключевым словам, видим количество подписчиков в них, сколько просмотров набирают посты, какой контент и как часто выходит. Благодаря специальным сервисам аналитики телеграм-каналов доступен более глубокий анализ.

Поиск конкурентов по:

тематике;

региону канала;

ключевым словам в названии и описании;

фильтрам поиска — сколько подписчиков, сколько просмотров каждого поста, верифицирован ли канал, открытый он или закрытый.

Штатный инструмент поиска в Telegram не слишком удобен для системного поиска каналов. Да и результаты на разных платформах (iOS, Android или Windows) могут отличаться

Контент на канале конкурента:

частота выхода;

средний объем постов;

формат постов;

сколько репостов они набирают (шерабельность);

сколько уникальных просмотров получают посты, с какой динамикой их набирают;

какие посты удаляются после публикации;

поиск по ключевым словам в постах на канале.

Если не знаете о чем писать, с какой периодичностью, в каком формате — проанализируйте нескольких конкурентов и сформируйте свой контент-план. Выявляйте также контент, который получил больше всего пересылок, и используйте эти темы для своей аудитории. Ей, наверняка, тоже будет интересно.

Подписчики конкурента:

сколько сейчас подписчиков;

сколько их было в определенный период времени;

какое соотношение просмотров постов к числу подписчиков — рейтинг вовлеченности, ER;

количество отписок.

Часто после выхода поста от канала отписывается часть аудитории. Посмотрите, какой контент дает больше всего отписок для конкурента, чтобы избегать этих тем на своем канале.

История канала конкурента:

история названий;

история описаний;

какие контакты были указаны раньше — иногда это отличный инструмент, чтобы связаться с тем, кто принимает решение, напрямую.

Эффективность рекламной отдачи конкурента:

продается ли реклама;

как часто она выходит;

кто ее покупает;

какая ее эффективность для рекламодателя.

Если вы продаете рекламу на своем канале, с помощью такого анализа сможете точнее определить цены. Исходя из фактических показателей ее эффективности для покупателя по сравнению с конкурентом.

Эффективность рекламной закупки конкурента:

из каких источников канал получает новых подписчиков;

какие рекламные инструменты использует;

как себя позиционирует в рекламном сообщении;

сколько это приносит новых подписчиков.

Используйте разные подходы к продвижению телеграм-канала. Регулярно анализируя их, выбирайте и оставляйте наиболее эффективные практики для себя.

Внутренняя статистика канала и аудитории конкурента:

пол аудитории;

язык интерфейса мессенджера у подписчиков канала. Так можно определить регион своей аудитории;

пересечение аудитории вашего канала с другим;

у какого процента читателей не отключены уведомления канала.

Если администратор канала добавил специального бота, который анализирует аудиторию, эти данные становятся публичными. В остальных случаях узнать их нельзя.

Запомнить

Аудитория Telegram сегодня составляет более 500 миллионов человек. А охват одного поста может достигать 70%. Но это не полноценная соцсеть с инструментами естественного роста, поэтому телеграм-каналы нужно продвигать.

Есть немало способов бесплатного продвижения. Например, анонсировать новые посты в других соцсетях, использовать контент-маркетинг или каталоги телеграм-каналов. Они смогут обеспечить первых пару тысяч подписчиков.

Чтобы расти дальше, придется заплатить.

1. Ввиду особенностей платформы, реклама внутри самого мессенджера — самая эффективная. В других каналах, чатах и ботах.

2. Важно подобрать релевантную площадку. Фильтруйте телеграм-каналы через специальные биржи, каталоги и сервисы аналитики. Обращайте внимание на:

количество уникальных просмотров каждого поста;

уровень вовлеченности аудитории;

тематику канала-донора;

количество репостов;

эффективность рекламы для других рекламодателей ;

; динамику роста числа подписчиков.

Определите прогнозную стоимость подписчика и не забудьте проверить понравившийся канал на накрутки. А затем выберите конкретный способ креатива для рекламной кампании. Вариантов много — от обычного поста до кликбейтного или авторского.

3. Кроме этого телеграм-каналы можно рекламировать с помощью:

прямых договоренностей с инфлюенсерами в Instagram;

контекстной рекламы в Facebook Ads, Google Ads и Яндекс.Директ;

видео в TikTok;

роликов в YouTube;

платных информационных статей.

А вот от накрутки ботов и спама лучше отказаться. Сомнительные методы практически не дают эффекта, зато грозят блокировкой канала.

4. Но все это лишь приведет пользователя к вам. Подписчиком он станет только, если ему понравится содержание. Не забывайте о правильном оформлении телеграм-канала: название, ссылка, аватар, описание. И о том, что контент на нем должен быть полезным и уникальным. Для старта раскрутки желательно не менее десяти постов, и публиковать их — регулярно. Формат каждый выбирает для себя сам. Главное, чтобы он был релевантен вашей аудитории.

5. Изучить ее поможет анализ конкурентов — популярные и наоборот слабые каналы в вашей нише, регионе. Сколько у них подписчиков, какая периодичность выхода новых постов, формат и много других факторов позволят ответить на все ваши вопросы.