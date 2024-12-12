Кейс: как увеличить показы и установки приложения на 16% за две недели
Период: август — сентябрь 2024 года.
Услуга: АSО.
Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Ирина Кузнецова, Лилия Квишко, ASO-специалистки; Алексей Волков, Project Manager.
Кто наш партнер
Приложение, которое позволяет пользователям выполнять простые задания для заработка баллов. Их можно обменивать на участие в розыгрышах и выигрывать подарочные карты или ценные призы.
Цели сотрудничества
Из-за обновления алгоритмов в App Store приложение получило снижение позиций в топ-50 и, соответственно, уменьшение органического трафика.
Поэтому нам необходимо было:
- увеличить количество позиций;
- улучшить видимость в поисковой выдаче;
- привлечь новых пользователей к установке приложения.
Это интересные цели, учитывая вызовы ниши:
- Конкурентная тематика — ориентировочно 140 конкурентов.
- Высококонкурентные целевые регионы — США и Великобритания.
Действия команды
1. В начале работы мы выбрали сервис, который поможет со следующими этапами — сбором перечня конкурентов и семантического ядра. Важно видеть, по каким ключевым запросам ранжируются другие игроки в нише, и добавить их в семантическое ядро. Выбор остановили на профильном сервисе Asolytics.
Asolytics имеет передовые технологические решения, которые позволяют анализировать статистику загрузок, прибыли конкурентов. А также выполнять исследования ключевых слов, проводить анализ ниши и эффективности приложений в целом.
2. Следующий шаг — сбор конкурентов. Мы делаем это так:
- добавляем приложение в сервис, выбираем страну, в меню слева нажимаем «Competitors» и «Find new»;
- сервис предложит ввести наиболее релевантные ключевые запросы, на основе которых выдаст перечень конкурентов;
- из предложенного списка отмечаем как минимум 100 приложений — других игроков в нише.
3. Сбор семантического ядра.
На вкладке «Keywords — Recommended» содержатся все релевантные ключевые запросы, которые обнаружил алгоритм сервиса.
Мы утвердили все подходящие для приложения ключевые запросы и удалили нерелевантные. Так собрали семантическое ядро.
4. Подготовка метаданных.
На этом шаге важным аспектом является локализация — вариант страницы приложения в App Store для пользователей в определенной стране. Каждая локализация содержит текстовые и графические метаданные (название, описание, скриншот и т. д.). Их добавляют в консоль разработчика App Store Connect для управления приложением.
Приоритетными странами для приложения являются США и Великобритания. Важно: для США мы задействовали кросс-локации. Приложение поддерживает несколько языков или регионов, чтобы пользователи скачивали и использовали его на своем родном языке.
Благодаря кросс-локалям одно и то же приложение может быть доступно в App Store для разных стран, но с переведенным интерфейсом, описанием, скриншотами и метаданными, которые соответствуют культурным особенностям каждой страны или региона. Это позволяет разработчикам расширять свою аудиторию и делать приложение более доступным для большего количества пользователей по всему миру.
Рекомендуем использовать все доступные локализации в каждой стране, чтобы охватить больше поисковых запросов и повысить показатель органических установок. Подробнее об этом можно узнать в таблице от RadASO «Локализации и охват стран в App Store».
Для нашего приложения мы проработали следующие локали: English (U.S., U.K.), Chinese (Simplified), Vietnamese, Korean, russian — последние четыре для США.
Последовательность подготовки метаданных:
- анализируем имеющиеся ключевые запросы в Title приложения; по запросам, по которым не занимаем высокую позицию — убираем из поля, выбираем альтернативный вариант интересующих нас ключевых слов;
Title — самое важное поле в метаданных, которое индексируется в App Store. Это название приложения, которое отображается в результатах поиска, на странице приложения и в списке установленных программ на устройстве пользователя. Это один из ключевых элементов метаданных, который должен быть лаконичным и релевантным, чтобы точно отображать суть приложения и привлекать внимание пользователей. В Title стоит добавлять релевантные ключевые запросы, поскольку это наиболее весомое поле для индексации.
- анализируем каждый из запросов, среди имеющихся сейчас в метаданных — какую позицию занимает приложение, какая популярность этих запросов. Задача: понять, получаем ли достаточно показов и установок по конкретному ключевому слову. Если да — оставляем, нет — убираем из метаданных;
- сортируем все запросы из семантического ядра по популярности и решаем, какие из них стоит добавить в метаданные.
В первую очередь, рекомендуем привлекать общие ключевые запросы, поскольку по ним обычно выше конверсия, а уже потом — брендовые запросы конкурентов.
Результаты оптимизации
1. Рост позиций в топ-50 (по запросам, популярность которых от пяти и выше):
США
Великобритания
Все остальные страны
2. Рост органических показателей в целевых странах:
3. Рост органических установлений:
В целом, если сравнивать одинаковый период времени (14 дней) до и после первого релиза, есть рост показов в обеих целевых странах на 17%. Показатель установок повысился на 16% в США и на 20% в Великобритании:
Выводы
- Привлекая кросс-локали для США и подготовив новые метаданные для приоритетных стран, нам удалось значительно повысить количество позиций, по которым ранжируется приложение.
- Также увеличили его видимость в органическом поиске и количество установок в целевых странах.
По теме
Онлайн-магазин 18+. Как увеличить доход на 89% с помощью трафика из органического поиска . Кейс flirtshop.kz
Рассказываем, как охватить больше аудитории и улучшить узнаваемость сайта
Диджитализация АТБ. Комплексный онлайн-маркетинг для лидера ритейла Украины — кейс
Рассказываем как выстроить комплексную диджитал-стратегию
Свежее
Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
В статье поделюсь несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить вашу память (и нервы!) и вовремя вспоминать, наконец, пин-коды банковских карт, исторические даты и другие важные вещи
Как оптимизировать конверсии для страниц приложения в App Store и Google Play
Какие поля и параметры имеют больше значения, и как выжать из них все
Как справляться с перегрузкой на работе — советы и действенные инструменты
В этой статье поделюсь лайфхаками, как наконец-то разобраться с входящим потоком задач и не выгореть от усталости