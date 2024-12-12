Кейс: как увеличить показы и установки приложения на 16% за две недели

Кейс: как увеличить показы и установки приложения на 16% за две недели

Период: август — сентябрь 2024 года. Услуга: АSО. Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Ирина Кузнецова, Лилия Квишко, ASO-специалистки; Алексей Волков, Project Manager.

Кто наш партнер

Приложение, которое позволяет пользователям выполнять простые задания для заработка баллов. Их можно обменивать на участие в розыгрышах и выигрывать подарочные карты или ценные призы.

Цели сотрудничества

Из-за обновления алгоритмов в App Store приложение получило снижение позиций в топ-50 и, соответственно, уменьшение органического трафика.

Поэтому нам необходимо было:

увеличить количество позиций;

улучшить видимость в поисковой выдаче;

привлечь новых пользователей к установке приложения.

Это интересные цели, учитывая вызовы ниши:

Конкурентная тематика — ориентировочно 140 конкурентов. Высококонкурентные целевые регионы — США и Великобритания.

Действия команды

1. В начале работы мы выбрали сервис, который поможет со следующими этапами — сбором перечня конкурентов и семантического ядра. Важно видеть, по каким ключевым запросам ранжируются другие игроки в нише, и добавить их в семантическое ядро. Выбор остановили на профильном сервисе Asolytics.

Asolytics имеет передовые технологические решения, которые позволяют анализировать статистику загрузок, прибыли конкурентов. А также выполнять исследования ключевых слов, проводить анализ ниши и эффективности приложений в целом.

2. Следующий шаг — сбор конкурентов. Мы делаем это так:

добавляем приложение в сервис, выбираем страну, в меню слева нажимаем «Competitors» и «Find new»;

сервис предложит ввести наиболее релевантные ключевые запросы, на основе которых выдаст перечень конкурентов;

из предложенного списка отмечаем как минимум 100 приложений — других игроков в нише.

3. Сбор семантического ядра.

На вкладке «Keywords — Recommended» содержатся все релевантные ключевые запросы, которые обнаружил алгоритм сервиса.

Мы утвердили все подходящие для приложения ключевые запросы и удалили нерелевантные. Так собрали семантическое ядро.

4. Подготовка метаданных.

На этом шаге важным аспектом является локализация — вариант страницы приложения в App Store для пользователей в определенной стране. Каждая локализация содержит текстовые и графические метаданные (название, описание, скриншот и т. д.). Их добавляют в консоль разработчика App Store Connect для управления приложением.

Приоритетными странами для приложения являются США и Великобритания. Важно: для США мы задействовали кросс-локации. Приложение поддерживает несколько языков или регионов, чтобы пользователи скачивали и использовали его на своем родном языке.

Благодаря кросс-локалям одно и то же приложение может быть доступно в App Store для разных стран, но с переведенным интерфейсом, описанием, скриншотами и метаданными, которые соответствуют культурным особенностям каждой страны или региона. Это позволяет разработчикам расширять свою аудиторию и делать приложение более доступным для большего количества пользователей по всему миру.

Рекомендуем использовать все доступные локализации в каждой стране, чтобы охватить больше поисковых запросов и повысить показатель органических установок. Подробнее об этом можно узнать в таблице от RadASO «Локализации и охват стран в App Store».

Для нашего приложения мы проработали следующие локали: English (U.S., U.K.), Chinese (Simplified), Vietnamese, Korean, russian — последние четыре для США.

Последовательность подготовки метаданных:

анализируем имеющиеся ключевые запросы в Title приложения; по запросам, по которым не занимаем высокую позицию — убираем из поля, выбираем альтернативный вариант интересующих нас ключевых слов;

Title — самое важное поле в метаданных, которое индексируется в App Store. Это название приложения, которое отображается в результатах поиска, на странице приложения и в списке установленных программ на устройстве пользователя. Это один из ключевых элементов метаданных, который должен быть лаконичным и релевантным, чтобы точно отображать суть приложения и привлекать внимание пользователей. В Title стоит добавлять релевантные ключевые запросы, поскольку это наиболее весомое поле для индексации.

анализируем каждый из запросов, среди имеющихся сейчас в метаданных — какую позицию занимает приложение, какая популярность этих запросов. Задача: понять, получаем ли достаточно показов и установок по конкретному ключевому слову. Если да — оставляем, нет — убираем из метаданных;

сортируем все запросы из семантического ядра по популярности и решаем, какие из них стоит добавить в метаданные.

В первую очередь, рекомендуем привлекать общие ключевые запросы, поскольку по ним обычно выше конверсия, а уже потом — брендовые запросы конкурентов.

Результаты оптимизации

1. Рост позиций в топ-50 (по запросам, популярность которых от пяти и выше):

США

Великобритания

Все остальные страны

2. Рост органических показателей в целевых странах:

3. Рост органических установлений:

В целом, если сравнивать одинаковый период времени (14 дней) до и после первого релиза, есть рост показов в обеих целевых странах на 17%. Показатель установок повысился на 16% в США и на 20% в Великобритании:

Выводы