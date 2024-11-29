Кейс: як збільшити покази та встановлення застосунку на 16% за два тижні

Кейс: як збільшити покази та встановлення застосунку на 16% за два тижні

Період: серпень — вересень 2024. Послуга: ASO. Команда проєкту: Ольга Грек, ASO Team Lead; Ірина Кузнєцова, Лілія Квишко, ASO-спеціалістки; Олексій Волков, Project Manager.

Хто наш партнер

Застосунок, який дає змогу користувачам виконувати прості завдання для заробітку балів. Їх можна обмінювати на участь у розіграшах і вигравати подарункові картки або цінні призи.

Цілі співпраці

Через оновлення алгоритмів в App Store застосунок отримав зниження позицій у топ-50 та, відповідно, зменшення органічного трафіку.

Тому нам необхідно було:

збільшити кількість позицій;

покращити видимість у пошуковій видачі;

залучити нових користувачів до встановлення застосунку.

Це цікаві цілі з огляду на виклики ніші:

Конкурентна тематика — орієнтовно 140 конкурентів. Висококонкурентні цільові регіони — США та Великобританія.

Дії команди

1. На початку роботи ми обрали сервіс, який допоможе з наступними етапами — збором переліку конкурентів та семантичного ядра. Важливо бачити, за якими ключовими запитами ранжуються інші гравці в ніші, і додати їх у семантичне ядро. Вибір зупинили на профільному сервісі Asolytics.

Asolytics має передові технологічні рішення, які дають змогу аналізувати статистику завантажень, прибутку конкурентів. А також виконувати дослідження ключових слів, проводити аналіз ніші й ефективності застосунків загалом.

2. Наступний крок — збір конкурентів. Ми робимо це так:

додаємо застосунок у сервіс, обираємо країну, у меню зліва натискаємо «Competitors» та «Find new»;

сервіс запропонує ввести найбільш релевантні ключові запити, на основі яких видасть перелік конкурентів;

із запропонованого списку відмічаємо як мінімум 100 застосунків — інших гравців у ніші.

3. Збір семантичного ядра.

На вкладці «Keywords — Recommended» містяться всі релевантні ключові запити, які виявив алгоритм сервісу.

Ми затвердили всі відповідні для застосунка ключові запити та видалили нерелевантні. Так зібрали семантичне ядро.

4. Підготовка метаданих.

На цьому кроці важливим аспектом є локалізація — варіант сторінки застосунку в App Store для користувачів у певній країні. Кожна локалізація містить текстові та графічні метадані (назва, опис, скриншот тощо). Їх додають у консоль розробника App Store Connect для керування застосунком.

Пріоритетними країнами для додатка є США та Великобританія. Важливо: для США ми задіяли крос-локалі. Застосунок підтримує кілька мов або регіонів, щоби користувачі завантажували та використовували його своєю рідною мовою.

Завдяки крос-локалям один і той самий застосунок може бути доступний в App Store для різних країн, але з перекладеним інтерфейсом, описом, скриншотами та метаданими, які відповідають культурним особливостям кожної країни чи регіону. Це дає змогу розробникам розширювати свою аудиторію та робити застосунок доступнішим для більшої кількості користувачів по всьому світу.

Рекомендуємо використовувати всі доступні локалізації в кожній країні, щоб охопити більше пошукових запитів і підвищити показник органічних установок. Детальніше про це можна дізнатись у таблиці від RadASO «Локалізації та охоплення країн в App Store».

Для нашого застосунку ми опрацювали наступні локалі: English (U.S., U.K.), Chinese (Simplified), Vietnamese, Korean, russian — останні чотири для США.

Послідовність підготовки метаданих:

аналізуємо наявні ключові запити в Title застосунку; за запитами, по яких не займаємо високу позицію — прибираємо з поля, обираємо альтернативний варіант цікавих для нас ключових слів;

Title — найважливіше поле в метаданих, яке індексується в App Store. Це назва застосунку, яка відображається в результатах пошуку, на сторінці додатку та в списку встановлених програм на пристрої користувача. Це один із ключових елементів метаданих, який має бути лаконічним і релевантним, щоби точно відображати суть програми та привертати увагу користувачів. У Title варто додавати релевантні ключові запити, оскільки це найбільш вагоме поле для індексації.

аналізуємо кожен із запитів, з-поміж наявних наразі в метаданих — яку позицію займає застосунок, яка популярність цих запитів. Задача: зрозуміти, чи отримуємо достатньо показів та встановлень із конкретного ключового слова. Якщо так — залишаємо, ні — прибираємо із метаданих;

сортуємо всі запити із семантичного ядра за популярністю та вирішуємо, які з них варто додати в метадані.

Насамперед, рекомендуємо залучати загальні ключові запити, оскільки за ними зазвичай вище конверсія, а вже потім — брендові запити конкурентів.

Результати оптимізації

1. Зростання позицій у топ-50 (за запитами, популярність яких від п’яти та вище):

США

Великобританія

Усі інші країни

2. Зростання органічних показів у цільових країнах:

3. Зростання органічних встановлень:

Загалом, якщо порівнювати однаковий період часу (14 днів) до та після першого релізу, є зростання показів в обох цільових країнах на 17%. Показник встановлень підвищився на 16% в США й на 20% у Великобританії:

Висновки