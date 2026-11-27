Залучати аудиторію в ecommerce дедалі складніше: посилюються вимоги до приватності, звужуються можливості трекінгу через обмеження cookie, а реклама постійно дорожчає. За даними WordStream, середня ціна кліку в пошуковій рекламі Google і Microsoft зросла з $2,32 у 2016 році до $5,42 у 2026-му.

Водночас значна частина вже оплаченого трафіку до покупки так і не доходить. Baymard Institute, який узагальнює результати 50 досліджень, оцінює середній рівень відмов від кошика в 70,22%. 7 із 10 людей, які вже поклали товар у кошик, не оформлюють замовлення.

Тому фокус зміщується: важливо не лише залучати нових клієнтів, а й утримувати вже наявних. Такий відвідувач знайомий із брендом, його поведінка відома, і щоб він повернувся, не потрібно вдруге платити за його залучення.

Один із найдієвіших інструментів для цього — тригери. Це автоматизовані сценарії, які спрацьовують як своєчасна реакція на поведінку користувача: після перегляду товару, додавання до кошика чи паузи в активності. Через email, push, in-app, Viber та інші канали вони нагадують про бренд в потрібний момент і повертають людину на сайт чи в застосунок доречною пропозицією або підказкою наступного кроку.

Найвідоміший і водночас один із найрезультативніших сценаріїв — «Покинутий перегляд». Але він — лише вершина: поруч працює низка інших тригерів, які супроводжують клієнта на кожному етапі — від першого візиту до повторних покупок.

Рейтинг найприбутковіших тригерних сценаріїв

За 14 років роботи з українським ecommerce команда CDP eSputnik проаналізувала результати тисяч тригерних кампаній 900 найбільших вітчизняних бізнесів і склала рейтинг сценаріїв за конверсійністю — від найсильнішого до найслабшого. Місце в рейтингу визначене за сукупними результатами кампаній, які відправляли наші клієнти, а цифри в кожному пункті — приклад конкретного бренду.

1. Покинутий перегляд

Завдання: повернути користувача до товарів, які він розглядав, і підштовхнути до покупки. Механіка: лист або пуш зі списком нещодавно переглянутих позицій. Чому працює: працює з уже теплим інтересом, не створюючи відчуття нав'язування.

За звітом McKinsey State of the Consumer 2026, відкритий вебтрафік із 2023 року скоротився на 8%: дедалі більше відповідей люди отримують просто в ШІ-підсумках пошуку й рідше переходять на сайти брендів. Тож користувач, який дійшов до картки товару, — вартує для бізнесу занадто дорого, щоб просто відпустити його.

Результат: для WINETIME — 41% відкриттів, 13% переходів, 8% продажів.

2. Покинутий кошик

Завдання: повернути тих, хто сформував кошик, але не оплатив. Механіка: нагадування зі списком товарів у кошику, іноді — з додатковим стимулом. Чому працює: один із найприбутковіших тригерів у будь-якому ecommerce — повертає 10–20% клієнтів без додаткових витрат на рекламу.

Важливо і те, як саме повертати людину. За опитуванням Baymard, 42% онлайн-покупців у США залишали кошик, бо просто переглядали товар і не були готові купувати. Таким клієнтам часто вистачає нагадування без знижки, тож стимул має сенс зберегти для наступних кроків серії, а не віддавати в першому ж повідомленні.

Результат: для Yakaboo — 34% відкриттів, 13,5% переходів, 15% покупок.

3. Зниження ціни на товари, схожі до переглянутих

Завдання: запропонувати альтернативу в межах тієї ж категорії інтересу. Механіка: користувачам, які ще не купили, система надсилає добірку товарів тієї ж категорії зі зниженою ціною. Чому працює: знімає ризик втратити клієнта, якому переглянутий товар видався занадто дорогим.

За даними McKinsey, понад три чверті споживачів так чи інакше переходять на дешевші варіанти: у повсякденних категоріях змінюють бренд, розмір упаковки або шукають акції. Вчасно підібрана дешевша альтернатива в тій самій категорії дає людині цей вибір — і не змушує шукати у конкурентів.

Результат: для «Епіцентру» — 25% відкриттів, 6% переходів, 7% покупок.

4. Новинки

Завдання: повернути клієнта до категорії, яку він уже переглядав. Механіка: пропозиція подивитися новинки, а разом із нею — автоматична добірка свіжих моделей у категорії, яка його цікавить. Чому працює: стимулює додаткові візити та покупки в конкретних категоріях.

Результат: для Oniks — 39% відкриттів, 12% переходів, 3% покупок.

5. Зниження вартості товарів у кошику

Завдання: підштовхнути до завершення покупки завдяки зниженню ціни. Механіка: повідомлення з оновленою ціною на товари, які вже лежать у кошику. Чому працює: пришвидшує рішення про покупку.

Ціна тут — не другорядний чинник. Якщо не враховувати тих, хто просто роздивлявся, найчастіша причина відмови від кошика — надто високі додаткові витрати (доставка, податки, збори). Її називають 40% покупців. Тригер, який повідомляє про нову, нижчу вартість на товар, працює саме з цим бар'єром.

Результат: для MAUDAU — 27–33% відкриттів, 13–18% переходів, 6–9% покупок.

6. Знижки

Завдання: підтримувати регулярний контакт і стимулювати покупки акційними добірками. Механіка: листи з акціями з певною періодичністю — наприклад, щочетверга. Чому працює: формує звичку повертатися в магазин у визначений час і підтримує інтерес до бренду.

За опитуванням PwC Holiday Outlook 2026, 79% споживачів кажуть, що знижки й акції впливають на те, коли вони роблять покупки. Передбачуваний день акцій дає цьому очікуванню конкретну дату в календарі.

Результат: для MD-Fashion — 39% відкриттів, 6% переходів, 6% покупок.

7. Next Best Offer

Завдання: підняти середній чек і кількість повторних замовлень. Механіка: до повідомлення додаються персональні рекомендації з урахуванням попередньої покупки та поведінки користувача. Чому працює: ефективний інструмент cross-sell.

Така механіка відповідає тому, чого покупці чекають від технологій. У січні 2026 року Gartner з'ясував: споживачі хочуть, щоб ШІ допомагав звужувати вибір, але фінальне рішення залишав за ними, — 31% готові довірити алгоритму звуження вибору в категорії побутових товарів. Персональна добірка в листі робить саме це: скорочує перелік до релевантного, а рішення залишає за людиною.

Результат: для MAUDAU — 27–33% відкриттів, 3–4% переходів, 2–3% покупок.

8. Товар знову в наявності

Завдання: повідомити, що товар або потрібний розмір знову доступні. Механіка: пуш чи email про наявність із кнопкою швидкого переходу. Чому працює: утримує попит там, де клієнти швидко йдуть до конкурентів.

Відсутність товару — дорога проблема для всього ритейлу. IHL Group оцінює сукупні втрати від дефіциту та надлишку запасів у $1,7 трлн на рік або 6,2% світових роздрібних продажів. Дефіцитом вважають кожен випадок, коли покупець прийшов готовим купити, а пішов без товару. Тригер «Товар знову в наявності» повертає саме цей, уже сформований, попит.

Результат: для PUMA — 55% відкриттів, 29% переходів, 4% покупок.

9. Зниження ціни на переглянутий товар

Завдання: нагадати про конкретний товар, який користувач переглядав, але не купив. Механіка: щойно ціна падає, спрацьовує автоматичне повідомлення. Чому працює: допомагає подолати ціновий бар'єр.

Стежити за ціною покупці готові й самі, а тригер позбавляє їх цієї необхідності. За даними PwC, серед клієнтів, які планують використовувати ШІ під час святкових покупок, 55% робитимуть це для порівняння цін. Повідомлення про зниження ціни на вже обраний товар надає ту саму інформацію без жодних зусиль з боку клієнта.

Результат: для «АНЦ» — 5,5% користувачів повернулися на сайт, 4% із них зробили покупку.

10. Реактивація неактивних користувачів

Завдання: повернути клієнтів, які не взаємодіяли з брендом 30–90 днів. Механіка: персональний лист із добіркою — раніше переглянуте, схоже на куплене або новинки з урахуванням інтересів. Чому працює: дає другий шанс залучити аудиторію, яка вже почала «холонути».

Період неактивності не завжди означає втрату інтересу. За даними McKinsey, 82% споживачів тепер довше користуються речами, перш ніж їх замінити на нові. Тож для частини клієнтів 90 днів тиші — це просто довший цикл покупки, і реактиваційний лист, надісланий у ймовірний момент заміни, влучає точніше за загальне «ми сумуємо».

Результат: для «Аврори» — 25% відкриттів, 3% переходів, 1,8% замовлень.

Додаткові сценарії

Рейтинг охоплює поведінкові тригери, але повна карта має додаткові сценарії.

Вітальна серія для нових підписників: вона знайомить із брендом і збирає перші дані про інтереси, на яких потім працюють «Покинутий перегляд» і рекомендації. Сценарії після покупки: підтвердження й статус замовлення, поради щодо використання товару, нагадування про поповнення запасу того, що закінчується (корм, косметика, витратні матеріали). Прохання залишити відгук: за опитуванням BrightLocal 2026 року, 83% людей, яких попросили про відгук, зрештою його залишили. Такий тригер майже нічого не коштує, але постійно поповнює соціальні докази, які потім підсилюють інші сценарії. День народження: спрацьовує за датою, а не за поведінкою, тому стабільно приносить продажі навіть від клієнтів, які давно не заходили на сайт. Особливо добре він працює там, де дату можна прив'язати до реальної потреби в покупці. Мережа «Будинок іграшок» зберігає в профілі клієнта дату народження не лише дитини, а й дорослого. Така персоналізація зробила базовий тригер найконверсійнішим із 25 сценаріїв ритейлера, випередивши навіть покинутий кошик.

Як запустити та тримати контроль над тригерами

Якщо коротко, для розгортання карти тригерів потрібно: підготувати шаблони повідомлень у стилі бренду, додати динамічні блоки для персоналізації, сформувати сегменти аудиторії, налаштувати логіку сценаріїв і підстановку даних, а потім перевірити, що кожен тригер спрацьовує коректно. Раніше це означало місяці роботи маркетологів і розробників, тому бізнеси часто обмежувалися двома-трьома базовими сценаріями.

Сьогодні значну частину цієї роботи бере на себе ШІ. Сучасні платформи розподіляють її між різними інструментами. Так, в eSputnik листи й тексти повідомлень допомагає створити генеративний ШІ в редакторі: він пропонує теми, адаптує тон і довжину, створює сучасні емейли з вхідних матеріалів.

А сценарії будує AI-асистент: маркетолог описує задачу звичайною мовою — наприклад, «збери сценарій покинутого перегляду з нагадуванням у Viber, якщо лист не відкрили», — і агент сам вибудовує сценарій з потрібною логікою та умовами.

Але запуск — лише початок. Налаштована карта тригерів працює автоматично, проте її ефективність не залишається незмінною. Змінюються асортимент, сезон і поведінка аудиторії, і сценарій, який добре конвертував пів року тому, починає просідати. Щоб це помітити, кожен тригер треба регулярно розбирати: на якому кроці люди відпадають, чи вчасно спрацьовує нагадування, чи не перетинаються сценарії між собою.

Для десятка тригерів це години ручної аналітики, тому такий аудит зазвичай відкладають. На цьому етапі може допомогти АІ-агент, який за запитом — наприклад, «чому просів тригер зниження ціни?» — аналізує результати, пропонує рішення та після апруву маркетологом вносить правки.

При цьому розподіл ролей залишається чітким: стратегія, тон бренду й фінальні рішення лишаються за маркетологом, а рутину збирання, аналізу й коригування бере на себе ШІ.

Як підсилити ефективність тригерів

1. Сегментація

Сегментація дає змогу надсилати релевантний стимул конкретній групі клієнтів — за поведінкою, середнім чеком, інтересами, вартістю переглянутих товарів тощо.

Наочний приклад — сегментація в тригері «Покинутий перегляд» у Le Gourmet:

клієнт дивився товари від 1000 грн → отримує SMS із промокодом на преміальну позицію;

перегляд був на позиціях до 1000 грн → повідомлення без знижки, зате з добіркою релевантних товарів.

Такий поділ підвищив повернення в категорію та частку покупок без зростання рекламних витрат.

2. Омніканальність

Бізнеси часто роблять ставку лише на email, і цього замало: у кожного клієнта свої пріоритетні канали. Навіть проста зв'язка каналів — спершу email, за відсутності реакції — web push, а далі за такої ж умови — Viber — допомагає охопити більше клієнтів. Головне, щоб канали працювали узгоджено.

Кожне наступне повідомлення має продовжувати попереднє, а не дублювати його.

Так, fashion-бренд Natali Bolgar вибудував для своїх тригерних сценаріїв просту послідовність: спершу надсилався email, а якщо користувач не реагував — повідомлення у Viber. Разом із розширенням карти тригерів до 13 сценаріїв, така модель дала бренду +650% доходу з автоматичних розсилок порівняно з періодом, коли працювали лише базові сценарії.

3. Персональні товарні рекомендації

Залежно від тригера товарні рекомендації виконують різну роль:

пропонують альтернативу, коли переглянутий товар не підійшов;

звужують вітрину до позицій, цікавих саме цій людині;

додають доречний супутній товар.

Але спрацює це лише тоді, коли добірка справді відповідає інтересам клієнта, а це залежить від алгоритму, який її формує.

Найточніші сучасні системи будуються на трансформерах, тій самій архітектурі, на якій працює ChatGPT. В eSputnik це мультимодальна модель, яка враховує два типи даних одночасно:

поведінку — модель читає послідовність дій клієнта як цілісну історію, а не набір окремих кліків.

сам товар — назва, опис, атрибути, призначення та зображення.

Завдяки другому, модель розуміє, чим товари схожі за змістом і не залежить лише від накопиченої історії. Вона може підібрати релевантні позиції для відвідувача, який переглянув лише один товар, і порекомендувати новинку, яку ще ніхто не купував.

Для тригерів це особливо важливо, бо вони часто спрацьовують на контактах, про яких відомо мало: новий підписник, перший візит, один перегляд.

Навесні 2026 року eSputnik провела A/B-тест на 21 ecommerce-проєкті: рекомендаційні блоки дали медіанний приріст конверсії +7,9%, і ефект фіксувався вже після одного перегляду товару. У PUMA після переходу на цю систему частка замовлень із рекомендаційних блоків зросла з 2% до 20%.

4. Гейміфікація

Інтерактивні механіки — колесо фортуни, скретч-картки, мініігри — підсилюють тригери завдяки самому способу отримання винагороди. Виграну знижку чи промокод людина сприймає не як стандартну акцію, а як власну винагороду, тому й використовує охочіше. Водночас гейміфікація найкраще працює точково — як стимул на пізньому кроці серії, а не як постійний фон, до якого клієнт звикає.

5. Соціальні докази

Відгуки інших покупців підсилюють тригер аргументом, якого бренд сам дати не може. Найкраще працюють:

рейтинги й кількість замовлень за останній період;

UGC — фото та відгуки реальних клієнтів;

елементи FOMO — сигнали про те, що товар активно переглядають або що залишилося мало одиниць.

FOMO особливо доречний у «Покинутому перегляді» та «Товар з’явився в наявності». У поєднанні з поведінковою логікою тригера він додає аргумент — користувач бачить, що товар справді популярний, і одразу може оцінити його за коментарями інших. У тригерні листи варто підтягувати відгуки динамічно, а не закріплювати в шаблоні раз і назавжди. Адже за даними BrightLocal, 74% споживачів зважають лише на відгуки, написані за останні три місяці.

Висновки

Тригери залишаються одним із небагатьох інструментів, що повертають клієнтів без повторного залучення трафіку. За досвідом eSputnik, грамотно вибудувана логіка здатна давати до 30% додаткових продажів. Найкращий результат дає система сценаріїв, що охоплює увесь шлях клієнта — від першого перегляду до наступної покупки. Кейс Natali Bolgar це підтверджує: +650% доходу з директ-комунікацій бренд отримав завдяки розширенню карти до 13 сценаріїв і поєднанню каналів, а не одному вдалому тригеру. Щоб отримати від тригерів максимум, їх підсилюють сегментацією, омніканальністю, персональними рекомендаціями, гейміфікацією, соціальними доказами. Ці механіки впевненіше ведуть до рішення про покупку і підвищують конверсію на кожному етапі. Побудувати таку систему й підтримувати її ефективність тепер можна без залучення великої команди: рутину збирання, аналізу й коригування сценаріїв бере на себе ШІ, а маркетолог зосереджується на стратегії та рішеннях.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak.