Інформація про себе

Має понад 11 років досвіду в digital-маркетингу, керувала 30+ маркетинговими проєктами в 5 країнах. Експертка з розробки маркетингових стратегій та автоматизації комунікацій. Допомагає компаніям масштабувати маркетинг, збільшувати окупність маркетингових інвестицій і впроваджувати персоналізацію, що формує довготривалу лояльність клієнтів. Викладала інтернет-маркетинг в Hillel та була кураторкою Wtech.