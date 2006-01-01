Ірина Кузнєцова

Ірина Кузнєцова

Автор NJ з 2021
Позиція:
Upper Middle ASO specialist at Team #1
Компанія:
RadASO
Інформація про себе
Протягом шести місяців працювала у Netpeak Agency, розвиваючи послугу SERM (Search Engine Reputation Management), спеціалізуючись на управлінні репутацією в мережі. Потім змінила вектор і стала спеціалісткою з ASO, де досліджує алгоритми сторів мобільних застосунків. Разом з командою RadASO просуває застосунки клієнтів на топові позиції та збільшує їхній прибуток.

Свіжі матеріали

Кейси
App Marketing
1499 2
Кейс: як збільшити покази та встановлення застосунку на 16% за два тижні
Кейси
App Marketing
Кейс: як збільшити покази та встановлення застосунку на 16% за два тижні
1499 2
Кейси
App Marketing
1189 3
Кейс Package Delivery Tracker. Як графіка від RadASO збільшила кількість інсталів застосунку на 48% за сім днів
Кейси
App Marketing
Кейс Package Delivery Tracker. Як графіка від RadASO збільшила кількість інсталів застосунку на 48% за сім днів
1189 3
Кейси
App Marketing
1382 2
Текстове ASO + CRO Loop для графіки vidby MeetUP: як збільшити покази застосунку на﻿ 3 018% та інсталів на 138% за місяць
Кейси
App Marketing
Текстове ASO + CRO Loop для графіки vidby MeetUP: як збільшити покази застосунку на﻿ 3 018% та інсталів на 138% за місяць
1382 2
Кейси
App Marketing
1237 2
Ampere Business Bank: як релевантні ключові запити збільшили покази та встановлення новому застосунку — на 1615% та 770% відповідно
Кейси
App Marketing
Ampere Business Bank: як релевантні ключові запити збільшили покази та встановлення новому застосунку — на 1615% та 770% відповідно
1237 2
App Marketing
2549 2
Титани галузі: які застосунки здобули славу у 2023 на App Store та Google Play і чому
App Marketing
Титани галузі: які застосунки здобули славу у 2023 на App Store та Google Play і чому
2549 2
App Marketing
1117 8
Запуск застосунку в Indus Appstore: що треба знати розробникам та ASO-спеціалістам
App Marketing
Запуск застосунку в Indus Appstore: що треба знати розробникам та ASO-спеціалістам
1117 8
Кейси
App Marketing
1685 11
Текстове ASO збільшило покази на 96% та встановлення на 115% в ніші електронних книг за місяць — як це зробити
Кейси
App Marketing
Текстове ASO збільшило покази на 96% та встановлення на 115% в ніші електронних книг за місяць — як це зробити
1685 11
App Marketing
3991 7
75 помилок під час ASO-оптимізації та аналізу її результатів
App Marketing
75 помилок під час ASO-оптимізації та аналізу її результатів
3991 7
App Marketing
2705 15
Як російські ракетні обстріли енергосистеми України впливають на трафік застосунків категорії Shopping
App Marketing
Як російські ракетні обстріли енергосистеми України впливають на трафік застосунків категорії Shopping
2705 15
App Marketing
6569 12
Вплив відгуків і оцінок на ASO та просування додатків
App Marketing
Вплив відгуків і оцінок на ASO та просування додатків
6569 12
App Marketing
7957 26
Аналітика мобільних додатків та MMP: що це, види та огляд сервісів Mobile measurement partner
App Marketing
Аналітика мобільних додатків та MMP: що це, види та огляд сервісів Mobile measurement partner
7957 26
Показати більше