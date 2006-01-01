Ірина Кузнєцова
Позиція:
Upper Middle ASO specialist at Team #1
Компанія:
RadASO
Інформація про себе
Протягом шести місяців працювала у Netpeak Agency, розвиваючи послугу SERM (Search Engine Reputation Management), спеціалізуючись на управлінні репутацією в мережі. Потім змінила вектор і стала спеціалісткою з ASO, де досліджує алгоритми сторів мобільних застосунків. Разом з командою RadASO просуває застосунки клієнтів на топові позиції та збільшує їхній прибуток.
