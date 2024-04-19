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Текстове ASO + CRO Loop для графіки vidby MeetUP: як збільшити покази застосунку на﻿ 3 018% та інсталів на 138% за місяць
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Ірина Кузнєцова

В основних цільових країнах підвищити покази та встановлення застосунку протягом одного місяця — це важке, але досяжне завдання. Команда RadASO ділиться власною комплексною стратегією для покращення текстового та графічного ASO, на прикладі застосунку vidby MeetUP. Ознайомтеся з покроковим гайдом від експертів мобільного маркетингу щодо роботи з графікою та оптимізацією конверсії (CRO).

Послуга: App Store Optimization.

Ніша: застосунки-перекладачі.

Команда: Ірина Кузнєцова (ASO-спеціаліст), Максим Мельник (Head of ASO), Ольга Грек (ASO Team Lead),  Даніїл Мінін (ex-Project Manager), Сергій Довгополов (Project Manager).

Хто клієнт

Vidby MeetUp — застосунок для миттєвого голосового перекладу, який дозволяє користувачам з різних куточків світу спілкуватися у реальному часі без мовних бар’єрів. Підходить для бізнесу під час  конференцій з будь-якою кількістю учасників та для мандрівників. 

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Застосунок забезпечує чіткий переклад голосу навіть за шумних умов та підтримує групові розмови. Це робить його ідеальним рішенням для міжнародних зустрічей і соціальних взаємодій. 

Цілі просування

Збільшити кількість встановлень та кількість покупок шляхом розширення географії застосунку та покращення його видимості в сторах. 

Головні виклики

  1. Висока конкуренція — серед застосунків-перекладачів близько 100 застосунків.
  2. Невдало підібрана графіка застосунку, яка впливає на конверсію.

Текстове ASO: дії команди

Примітка. На всіх етапах роботи команда RadASO використовує власну розробку — унікальний автоматизований інструмент RadASO Tech Boosted Solution. Це незамінний ASO-tool для автоматизованого збору даних про конкурентів, пошукових запитів (ключових слів) та для аналізу їх популярності, перевірки позицій тощо.

​​Крок 1. Зібрали конкурентів. В цьому випадку визначили конкурентами всі застосунки-перекладачі в сторі. Після чого команда провела глибший аналіз конкурентів: на які країни просуваються, з яких країн отримують найбільшу кількість інсталів та прибутку. Ось дані, які вдалось отримати: 

collecting competitors total install

collecting competitors total revenue

Крок 2. Згідно з графіками вище, обрали пріоритетні локалі, на які першочергово варто просувати застосунок.

Попередньо виправили наявні в застосунку ASO-помилки. Команда помітила, що раніше застосунок використовував не всі можливості просування на цільові країни, а саме — не були залучені крослокалі. У деяких країнах в App Store діє до десяти активних локалізацій. А це означає, що місце для ключових слів можна збільшити у десять разів. 

Примітка. Команда RadASO рекомендує використовувати всі доступні локалізації в кожній країні, щоб охопити більше пошукових запитів і отримати більше органічних установок. Детальніше про це можна дізнатись в таблиці від RadASO «Локалізації та охоплення країн в App Store».

Крок 3.  Зібрали семантичне ядро застосунку та підготували метадані. Попередньо команда помітила, що в Title — найбільш значущому полі в App Store — не було загальних популярних ключових запитів. Натомість використовувався лише бренд застосунку. 

Крок 4. Після релізу проаналізували отримані результати та прибрали ті ключові запити, за якими не вдалось зайняти високі позиції. Натомість додали нові. Таким чином підготували метадані для наступної ітерації.

Важливо! Лише комплексний підхід в роботі з текстовим та графічним ASO може принести максимальний результат.
  1. Професійна текстове ASO покращує позиції за релевантним ключовим запитам та підвищує видимість застосунку.
  2. Графічне ASO покращує конверсію із перегляду застосунку в установку. Більше уваги отримують застосунки з привабливої іконкою та скриншотами, які з перших секунд розкривають його суть, демонструють призначення, основний функціонал та переваги перед конкурентами.

Графічне ASO: дії команди

Команда RadASO має власний підхід щодо роботи з графікою, CRO (Conversion Rate Optimization) Loop. Схема основних етапів даної стратегії представлена нижче.

graphic ASO CRO Loop

  1. Дослідження застосунку
    • ознайомлення із функціоналом застосунку та визначення переваг перед конкурентами;
    • аналіз позитивних та негативних відгуків користувачів; якщо користувачі пишуть про особливості та функції застосунку, обов’язково демонструємо їх на скриншотах;
    • розбір графіки конкурентів за такими критеріями — що зображують на іконках, які функції демонструють на скриншотах та в якій послідовності, які кольори використовують, якими додатковими графічними елементами привертають увагу.
  2. Оформлення гіпотез — припущення, як зміна того чи іншого елементу може вплинути на конверсію.
  3. Створення брифу із технічним завданням для дизайнера на підставі зібраних гіпотез.
  4. Створення нової графіки для застосунку..
  5. Тестування нової графіки
  6. Підбивання підсумків та збір результатів тестувань. Вибір наступних гіпотез для покращення графіки.

Крок 5. Зміна іконки та формування гіпотез. 

Графіка (іконка та скриншоти) до співпраці з командою RadASO: 


unnamed

vidby app

Графіка (нова іконка) від команди RadASO:

newicon 

Гіпотеза №1. Іконка повинна викликати прямі асоціації із голосовим перекладом, одразу розкривати суть застосунку і таким чином впливати на конверсію. Початкова іконка асоціювалась із перекладом відео, вводила користувачів в оману і була нерелевантна.

Гіпотеза №2. Цілісна колірна гама іконки зі скриншотами створить єдину стилістику та гармонійне поєднання всіх графічних елементів. 

Примітка. Виходячи з фону інтерфейсу в застосунку та проаналізувавши колірну гаму основних конкурентів команда погодила синьо-фіолетові кольори як на іконці, так і на скриншотах.  

Команда RadASO протестувала нову іконку в Google Play та App Store. Результати — дивіться нижче. 

Результати просування: текстове ASO

Історія позицій. На графіках представлені тільки зміни кількості проіндексованих пошукових запитів із популярністю SAP не менше 5.

  • United States:

TextASO US

  • United Kingdom:

TextASO UK

  • В усіх інших країнах:

TextASO other

В результаті нових позицій — зростання видимості застосунку та кількості встановлень в країнах з оновленими метаданими.

  • United States:

update metadata US

  • United Kingdom:

update metadata UK

  • Зростання видимості в інших країнах:

update metadaya other

  • Кількість встановлень в інших країнах також зросла:

downloads 1 other

Після релізу застосунок отримав на 3 018% показів більше, ніж було за такий же період часу до співпраці з командою RadASO. Кількість встановлень зросла на 138%.

textASO results

Результати просування: графічне ASO

В результаті тестування стало відомо, що нова іконка може підвищити конверсію застосунку в середньому на 47%

Примітка. «Сurrent listing» — це початкова іконка застосунку, а варіанти B1 і B2 — нова іконка від команди RadASO. 

graphic ASO result 1

В App Store команді довелось тестувати графіку наживо (через технічний збій стору в той період часу). Після зміни іконки — конверсія почала зростати. 

graphic ASO result 2

Висновок

Тільки завдяки комплексній роботі з текстовою та графічною оптимізацією можна досягти кращих результатів:

  • текстове ASO збільшує кількість позицій та видимість застосунку;
  • графічне ASO — конверсію із показів в установки. 

Відгуки про співпрацю

pm testimonial

Даніїл Мінін ex-Project Manager

Збільшення показів застосунку на 3 018% та кількості інсталяцій на 138% протягом місяця — це не лише досягнення RadASO. Великий внесок у розвиток проєкту зробила команда vidby MeetUP. Дякуємо команді vidby MeetUP за повну довіру, партнерські відносини та взаєморозуміння. Особливо хочу подякувати СМО Олені Ткачук та Product Owner Олександру Прокудіну за плідну співпрацю та впевненість у діях команди RadASO.

client review

Олександр Прокудін — Product Оwner vidby MeetUp

Нам порекомендували RadASO як експертів у своїй галузі. Тож ми звернулися до них щодо просування застосунку в AppStore та Google Play Market.

Команда виявилася дуже проактивною, допомогла з креативом для маркетплейсів, розробила ASO-стратегію, а потім і ASA. Зручно мати поруч професіоналів, які відстежують тренди на ринку застосунків, рекомендують кращі практики, допомагають налаштувати монетизацію, відстежують результати та корегують кампанії.

Наш продукт орієнтований в першу чергу на ринок B2B і використовує інші канали продажів. Тому ми були раді знайти в RadASO компетентного партнера для просування нашого B2C застосунку, де ми не такі сильні.

Ірина Кузнєцова

Протягом шести місяців працювала у Netpeak Agency, розвиваючи послугу SERM (Search Engine Reputation Management), спеціалізуючись на управлінні репутацією в мережі. Потім змінила вектор і стала спеціалісткою з ASO (App Store Optimization), де досліджую алгоритми сторів мобільних застосунків. Разом з командою RadASO просуваю застосунки клієнтів на топові позиції та збільшую їхній прибуток.

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