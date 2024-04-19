Текстовое ASO + стратегия CRO Loop для графики vidby MeetUP: как увеличить показы приложения на 3 018% и инсталы на 138% за месяц
В основных целевых странах повысить показы и установку приложения в течение одного месяца — это трудная, но достижимая задача. Команда RadASO делится собственной комплексной стратегией для улучшения текстового и графического ASO, на примере приложения vidby MeetUP. Ознакомьтесь с пошаговым гайдом от экспертов мобильного маркетинга по работе с графикой и оптимизацией конверсии (CRO).
Ниша: приложения-переводчики
Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Максим Мельник (Head of ASO), Ольга Грек (ASO Team Lead), Даниил Минин (ex-Project Manager), Сергей Довгополов (Project Manager).
Кто клиент
Vidby MeetUp — приложение для мгновенного голосового перевода, которое позволяет пользователям из разных уголков мира общаться в реальном времени без языковых барьеров. Подходит для бизнеса во время конференций с любым количеством участников и для путешественников.
Приложение обеспечивает четкий перевод голоса даже в шумных условиях и поддерживает групповые разговоры. Это делает его идеальным решением для международных встреч и социальных взаимодействий.
Цели продвижения
Увеличить количество установок и количество покупок путем расширения географии приложения и улучшения его видимости.
Главный вызов
- Высокая конкуренция (среди приложений-переводчиков около 100 приложений).
- Неудачно подобранная графика приложения, которая влияет на конверсию.
Текстовое ASO: действия команды
Шаг 1. Собрали конкурентов. В данном случае определили конкурентами все приложения-переводчики в сторе. После чего команда провела более глубокий анализ конкурентов: на какие страны продвигаются, из каких стран получают наибольшее количество инсталляций и прибыли. Вот данные, которые удалось получить:
Шаг 2. Согласно графикам выше, выбрали приоритетные локали, на которые в первую очередь стоит продвигать приложение.
Предварительно исправили имеющиеся в приложении ASO-ошибки. Команда заметила, что ранее приложение использовало не все возможности продвижения приложения на целевые страны, а именно – не были задействованы кросслокали. В некоторых странах в App Store действует до десяти активных локализаций. А это значит, что место для ключевых слов можно увеличить в десять раз.
Шаг 3. Собрали семантическое ядро приложения и подготовили метаданные. Предварительно команда заметила, что в Title — наиболее значимом поле в App Store — не было общих популярных ключевых запросов. Вместо этого использовался только бренд приложения.
Шаг 4. После релиза проанализировали полученные результаты и убрали те ключевые запросы, по которым не удалось занять высокие позиции. Вместо этого добавили новые. Таким образом подготовили метаданные для следующей итерации.
- Профессиональное текстовое ASO улучшает позиции по релевантным ключевым запросам и повышает видимость приложения.
- Графическое ASO улучшает конверсию из просмотра приложения в установку. Больше внимания получают приложения с привлекательной иконкой и скриншотами, которые с первых секунд раскрывают его суть, демонстрируют назначение, основной функционал и преимущества перед конкурентами.
Графическое ASO: действия команды
Команда RadASO имеет собственный подход к работе с графикой, CRO (Conversion Rate Optimization) Loop. Схема основных этапов данной стратегии представлена ниже.
- Исследование приложения
- ознакомление с функционалом приложения и определение преимуществ перед конкурентами;
- анализ положительных и отрицательных отзывов пользователей; если пользователи пишут об особенностях и функциях приложения, обязательно демонстрируем их на скриншотах;
- разбор графики конкурентов по следующим критериям: что изображают на иконках, какие функции демонстрируют на скриншотах и в какой последовательности, какие цвета используют, какими дополнительными графическими элементами привлекают внимание.
- Оформление гипотез — предположения, как изменение того или иного элемента может повлиять на конверсию.
- Создание брифа с техническим заданием для дизайнера на основании собранных гипотез.
- Создание новой графики для приложения.
- Тестирование новой графики.
- Подведение итогов и сбор результатов тестирования. Выбор следующих гипотез для улучшения графики.
Шаг 5. Изменение иконки и формирование гипотез.
Графика (иконка и скриншоты) до сотрудничества с командой RadASO:
Графика (новая иконка) от команды RadASO:
Гипотеза №1. Иконка должна вызывать прямые ассоциации с голосовым переводом, сразу раскрывать суть приложения и таким образом влиять на конверсию. Изначальная иконка ассоциировалась с переводом видео, вводила пользователей в заблуждение и была нерелевантна.
Гипотеза №2. Целостная цветовая гамма иконки со скриншотами создаст единую стилистику и гармоничное сочетание всех графических элементов.
Команда RadASO протестировала новую иконку в Google Play и App Store. Результаты — смотрите ниже.
Результаты продвижения: текстовое ASO
История позиций. На графиках представлены только изменения количества проиндексированных поисковых запросов с популярностью SAP не менее 5.
- United States:
- United Kingdom:
- В других странах:
В результате новых позиций — рост видимости приложения и количества установок в странах с обновленными метаданными.
- United States:
- United Кingdom:
- Рост видимости в других странах:
- Количество установок в других странах также возросло:
После релиза приложение получило на 3 018% показов больше, чем было за такой же период времени до сотрудничества с командой RadASO. Количество установок выросло на 138%.
Результаты продвижения: графическое ASO
В результате тестирования стало известно, что новая иконка может повысить конверсию приложения в среднем на 47%.
В App Store команде пришлось тестировать графику вживую (из-за технического сбоя стора в тот период времени). После изменения иконки — конверсия начала расти.
Вывод
Только благодаря комплексной работе с текстовой и графической оптимизацией можно достичь лучших результатов:
- текстовое ASO увеличивает количество позиций и видимость приложения;
- графическое ASO — конверсию из показов в установки.
Отзывы о сотрудничестве
Даниил Минин — Project Manager
Увеличение показов приложения на 3 018% и количества инсталляций на 138% в течение месяца — это не только достижение RadASO. Большой вклад в развитие проекта сделала команда vidby MeetUP. Спасибо команде vidby MeetUP за полное доверие, партнерские отношения и взаимопонимание. Особенно хочу поблагодарить СМО Елену Ткачук и Product Owner Александра Прокудина за плодотворное сотрудничество и уверенность в действиях команды RadASO.
Александр Прокудин — Product Оwner vidby MeetUp
Нам порекомендовали RadASO как экспертов в своей области. Поэтому мы обратились к ним по поводу продвижения приложения в AppStore и Google Play Market.
Команда оказалась очень проактивной, помогла с креативом для маркетплейсов, разработала ASO-стратегию, а затем и ASA. Удобно иметь рядом профессионалов, которые отслеживают тренды на рынке приложений, рекомендуют лучшие практики, помогают настроить монетизацию, отслеживают результаты и корректируют кампании.
Наш продукт ориентирован в первую очередь на рынок B2B и использует другие каналы продаж. Поэтому мы были рады найти в RadASO компетентного партнера для продвижения нашего B2C приложения, где мы не так сильны.
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