Текстовое ASO + стратегия CRO Loop для графики vidby MeetUP: как увеличить показы приложения на 3 018% и инсталы на 138% за месяц

Текстовое ASO + стратегия CRO Loop для графики vidby MeetUP: как увеличить показы приложения на 3 018% и инсталы на 138% за месяц

В основных целевых странах повысить показы и установку приложения в течение одного месяца — это трудная, но достижимая задача. Команда RadASO делится собственной комплексной стратегией для улучшения текстового и графического ASO, на примере приложения vidby MeetUP. Ознакомьтесь с пошаговым гайдом от экспертов мобильного маркетинга по работе с графикой и оптимизацией конверсии (CRO).

Услуга: App Store Optimization

Ниша: приложения-переводчики

Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Максим Мельник (Head of ASO), Ольга Грек (ASO Team Lead), Даниил Минин (ex-Project Manager), Сергей Довгополов (Project Manager). приложения-переводчикиИрина Кузнецова (ASO-специалист), Максим Мельник (Head of ASO), Ольга Грек (ASO Team Lead), Даниил Минин (ex-Project Manager), Сергей Довгополов (Project Manager).

Кто клиент

Vidby MeetUp — приложение для мгновенного голосового перевода, которое позволяет пользователям из разных уголков мира общаться в реальном времени без языковых барьеров. Подходит для бизнеса во время конференций с любым количеством участников и для путешественников.

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Приложение обеспечивает четкий перевод голоса даже в шумных условиях и поддерживает групповые разговоры. Это делает его идеальным решением для международных встреч и социальных взаимодействий.

Цели продвижения

Увеличить количество установок и количество покупок путем расширения географии приложения и улучшения его видимости.

Главный вызов

Высокая конкуренция (среди приложений-переводчиков около 100 приложений).

Неудачно подобранная графика приложения, которая влияет на конверсию.

Текстовое ASO: действия команды

Примечание. На всех этапах работы команда RadASO использует собственную разработку — уникальный автоматизированный инструмент RadASO Tech Boosted Solution. Это незаменимый ASO-tool для автоматизированного сбора данных о конкурентах, поисковых запросов (ключевых слов) и для анализа их популярности, проверки позиций и т.д.

Шаг 1. Собрали конкурентов. В данном случае определили конкурентами все приложения-переводчики в сторе. После чего команда провела более глубокий анализ конкурентов: на какие страны продвигаются, из каких стран получают наибольшее количество инсталляций и прибыли. Вот данные, которые удалось получить:

Шаг 2. Согласно графикам выше, выбрали приоритетные локали, на которые в первую очередь стоит продвигать приложение.

Предварительно исправили имеющиеся в приложении ASO-ошибки. Команда заметила, что ранее приложение использовало не все возможности продвижения приложения на целевые страны, а именно – не были задействованы кросслокали. В некоторых странах в App Store действует до десяти активных локализаций. А это значит, что место для ключевых слов можно увеличить в десять раз.

Примечание. Команда RadASO рекомендует использовать все доступные локализации в каждой стране, чтобы охватить больше поисковых запросов и получить больше органических установок. Более подробно об этом можно узнать в таблице от RadASO Команда RadASO рекомендует использовать все доступные локализации в каждой стране, чтобы охватить больше поисковых запросов и получить больше органических установок. Более подробно об этом можно узнать в таблице от RadASO «Локализации и охват стран в App Store»

Шаг 3. Собрали семантическое ядро приложения и подготовили метаданные. Предварительно команда заметила, что в Title — наиболее значимом поле в App Store — не было общих популярных ключевых запросов. Вместо этого использовался только бренд приложения.

Шаг 4. После релиза проанализировали полученные результаты и убрали те ключевые запросы, по которым не удалось занять высокие позиции. Вместо этого добавили новые. Таким образом подготовили метаданные для следующей итерации.

Важно! Только комплексный подход в работе с текстовым и графическим ASO может принести максимальный результат. Профессиональное текстовое ASO улучшает позиции по релевантным ключевым запросам и повышает видимость приложения. Графическое ASO улучшает конверсию из просмотра приложения в установку. Больше внимания получают приложения с привлекательной иконкой и скриншотами, которые с первых секунд раскрывают его суть, демонстрируют назначение, основной функционал и преимущества перед конкурентами. Только комплексный подход в работе с текстовым и графическим ASO может принести максимальный результат.

Графическое ASO: действия команды

Команда RadASO имеет собственный подход к работе с графикой, CRO (Conversion Rate Optimization) Loop. Схема основных этапов данной стратегии представлена ниже.

Исследование приложения ознакомление с функционалом приложения и определение преимуществ перед конкурентами;

приложения и определение преимуществ перед конкурентами; анализ положительных и отрицательных отзывов пользователей; если пользователи пишут об особенностях и функциях приложения, обязательно демонстрируем их на скриншотах;

пользователей; если пользователи пишут об особенностях и функциях приложения, обязательно демонстрируем их на скриншотах; разбор графики конкурентов по следующим критериям: что изображают на иконках, какие функции демонстрируют на скриншотах и в какой последовательности, какие цвета используют, какими дополнительными графическими элементами привлекают внимание. Оформление гипотез — предположения, как изменение того или иного элемента может повлиять на конверсию. Создание брифа с техническим заданием для дизайнера на основании собранных гипотез. Создание новой графики для приложения. Тестирование новой графики. Подведение итогов и сбор результатов тестирования. Выбор следующих гипотез для улучшения графики.

Шаг 5. Изменение иконки и формирование гипотез.

Графика (иконка и скриншоты) до сотрудничества с командой RadASO:









Графика (новая иконка) от команды RadASO:

Гипотеза №1. Иконка должна вызывать прямые ассоциации с голосовым переводом, сразу раскрывать суть приложения и таким образом влиять на конверсию. Изначальная иконка ассоциировалась с переводом видео, вводила пользователей в заблуждение и была нерелевантна.

Гипотеза №2. Целостная цветовая гамма иконки со скриншотами создаст единую стилистику и гармоничное сочетание всех графических элементов.

Примечание. Исходя из фона интерфейса в приложении и проанализировав цветовую гамму основных конкурентов команда согласовала сине-фиолетовые цвета как на иконке, так и на скриншотах.

Команда RadASO протестировала новую иконку в Google Play и App Store. Результаты — смотрите ниже.

Результаты продвижения: текстовое ASO

История позиций. На графиках представлены только изменения количества проиндексированных поисковых запросов с популярностью SAP не менее 5.

United States:

United Kingdom:

В других странах:

В результате новых позиций — рост видимости приложения и количества установок в странах с обновленными метаданными.

United States:

United Кingdom:

Рост видимости в других странах:

Количество установок в других странах также возросло:

После релиза приложение получило на 3 018% показов больше, чем было за такой же период времени до сотрудничества с командой RadASO. Количество установок выросло на 138%.

Результаты продвижения: графическое ASO

В результате тестирования стало известно, что новая иконка может повысить конверсию приложения в среднем на 47%.

Примечание. «Сurrent listing» — это изначальная иконка приложения, а варианты B1 и B2 — это новая иконка от команды RadASO.

В App Store команде пришлось тестировать графику вживую (из-за технического сбоя стора в тот период времени). После изменения иконки — конверсия начала расти.

Вывод

Только благодаря комплексной работе с текстовой и графической оптимизацией можно достичь лучших результатов:

текстовое ASO увеличивает количество позиций и видимость приложения;

графическое ASO — конверсию из показов в установки.

Отзывы о сотрудничестве

Даниил Минин — Project Manager Увеличение показов приложения на 3 018% и количества инсталляций на 138% в течение месяца — это не только достижение RadASO. Большой вклад в развитие проекта сделала команда vidby MeetUP. Спасибо команде vidby MeetUP за полное доверие, партнерские отношения и взаимопонимание. Особенно хочу поблагодарить СМО Елену Ткачук и Product Owner Александра Прокудина за плодотворное сотрудничество и уверенность в действиях команды RadASO.