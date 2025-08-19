Українська IT-група з 1600+ співробітників змінює назву з Netpeak Group на FRACTAL
Група IT-компаній Netpeak Group — бренд-парасолька для 25 компаній, 3 неприбуткових організацій та 1600+ співробітників — змінює назву бренду на FRACTAL. Це ребрендинг та ренеймінг для групи українських бізнесів, яких об’єднує спільна місія «перейти з третього світу в перший економічно та ментально в рамках одного покоління».
Засновник FRACTAL Артем Бородатюк
«Netpeak Group як назва для парасолькового бренду групи компаній з’явилася у 2015 році. В якості назви групи ми взяли ім’я першої компанії — агентства, яка була першим відомим брендом групи. І додали до бренда Netpeak слово Group. За 10 років з появи парасолькового бренду Netpeak Group ми подорослішали, трансформувалися, змінилися, і друге десятиліття зустрічаємо з новою айдентикою і сенсами, але з незмінною місією».
Фрактал — множина, яка має властивість самоподібності: її частини мають ту саму або подібну структуру, що й ціле, незалежно від масштабу.
«Якщо “наблизити” частину фрактала, вона виглядатиме схоже на весь об’єкт, — додає Артем Бородатюк. — В цьому схожість між фракталами і нашою групою. Подібно до фракталів, нові бізнеси групи самоподібні, вони копіюють спеціальні підходи до менеджменту, культуру та цінності, спеціальні підходи до найму, а далі на основі цієї бази створюють свої підпроєкти».
Автором фінальної версії айдентики став український художник, бренд-дизайнер та артист, творець брендингу UKRAINIAN BRAVERY Євген Величев.
Наукове обґрунтування знаку FRACTAL та консультативну підтримку проєкту надавали:
- психолог, PhD з психолінгвістики ХНПУ імені Г.С. Сковороди та Chief Artificial Intelligence Officer FRACTAL Сергій Саута.
- дослідниця фрактальності, PhD з філософії, доцент кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди Катерина Дяченко.
FRACTAL (ex-Netpeak Group), за даними DOU, входить в п’ятірку українських компаній, які найактивніше наймають нових співробітників в 2025 році, а за фінансовими показниками ревеню групи останні 4 роки постійно ріс в середньому на 77% рік до року.
З початку повномасштабного вторгнення компанії FRACTAL зібрали та передали донатів на 200 мільйонів гривень, зокрема 87,5 мільйонів гуманітарної допомоги, 18,6 мільйонів на економічний напрям та 19 мільйонів — на підтримку IT-армії.
