Як написати якісне та ефективне оголошення для пошукової кампанії в Google Ads

Як написати якісне та ефективне оголошення для пошукової кампанії в Google Ads

Якісне оголошення — це ваш спосіб «обманути» аукціон Google і платити менше за кліки. Оскільки Google оцінює не тільки ваші гроші (ставку), а й показник якості, оголошення з влучним текстом і високим CTR допомагає вам займати перші позиції, витрачаючи менше за конкурентів.

Окрім дешевих кліків, ви отримуєте ще кілька «плюшок»:

вища позиція — Google частіше показує якісні об’яви на самому верху сторінки, де їх бачать усі;

більше місця — Google дає змогу показувати всі розширення (ціни, адреси тощо), що робить вашу рекламу помітнішою та інформативнішою;

краща конверсія — конкретика в тексті (ціна, терміни) відсікає зайвий трафік ще до кліку, тому на сайт переходять (в основному) лише ті, хто реально готовий платити.

Тепер давайте розберемося, як змусити користувача не просто побачити вашу рекламу, а натиснути на неї. Почну з того, що ж таке пошукові РК, для чого вони потрібні та які є її переваги?

Що таке пошукова реклама

Це текстові оголошення, які з’являються на сторінці результатів пошуку Google, коли користувач вводить певний запит. Вони позначаються плашкою «Реклама» або «Sponsored» і зазвичай розташовуються над чи під результатами органічної видачі.

Для чого потрібна пошукова реклама

Головна мета — залучити «теплий» трафік. На відміну від соцмереж, де ви пропонуєте товар людям, які просто гортають стрічку, у пошуковій рекламі ви відповідаєте на конкретний запит користувача саме в той момент, коли він шукає рішення.

Переваги пошукової реклами:

взаємодія з «теплим» трафіком — ви показуєте рекламу тим, хто вже зацікавлений у продукті;

швидкий старт — результати можна отримати в перший же день запуску;

гнучкість — можливість миттєво змінювати тексти, бюджети й налаштування.

Обов’язкові елементи оголошення

Сучасний формат Google Ads — це адаптивні пошукові оголошення. Ви надаєте варіанти основних елементів, а алгоритми Google комбінують їх для кожного користувача.

1. Заголовки (Headlines)

Це найважливіша частина. У вас є можливість додати від трьох до 15 заголовків довжиною до 30 символів.

Порада 1. Використовуйте ключові слова в перших заголовках. Включення ключового слова в заголовок підвищує CTR (показник клікабельності). Коли людина бачить у рекламі те саме слово, яке вона щойно ввела в пошук, рівень довіри зростає.

Порада 2. Включайте заклик до дії. Оголошення без заклику — це просто текст. Використовуйте дієслова: купити, замовити, отримати консультацію, завантажити, записатися.

2. Описи (Descriptions)

Тут ви розкриваєте переваги та деталі пропозиції. Можна додати до чотирьох варіантів довжиною до 90 символів.

Порада. Пишіть про вигоду для клієнта: не «ми найкращі», а «ви отримаєте результат за 2 дні».

3. Розширення

Це додаткові блоки, які роблять оголошення більшим і клікабельнішим. Розширеннями можуть бути:

додаткові посилання (sitelinks) — лінки на інші розділи сайту;

уточнення (callouts) — короткі фрази про переваги, як-от безплатна доставка, 24/7;

структуровані описи (structured snippets) — списки ваших послуг або брендів за певними категоріями, наприклад, послуги страхування, нотаріус, юридична допомога;

номери телефонів (call assets);

промоакції (promotion assets) — спеціальна плашка з інформацією про знижку, наприклад, «-20% до Різдва»;

зображення (image assets) — якісні фото товару без тексту на картинці;

ціни (price assets) — картки з цінами на конкретні послуги чи товари прямо в оголошенні;

форми для лідів (lead forms) — дають можливість залишити заявку прямо в пошуку, не переходячи на сайт.

4. Посилання (final URL)

Лінк на сторінку, куди потрапить користувач після кліку на оголошення. Вона має бути максимально релевантною.

5. Відображуваний шлях (display path)

Це «красива» адреса сайту, яку бачить користувач у форматі site.com/категорія/товар — не справжня адреса, а підказка про те, куди веде посилання.

Приклад вигляду пошукового оголошення, де:

1 — заголовок.

2 — зображення.

3 — опис.

4 — уточнення.

5 — додаткові посилання.

6 — промоакції.

Написання оголошень вручну — це ідеальний спосіб контролювати кожне слово. Але що робити, якщо у вашому інтернет-магазині тисячі товарів, а асортимент змінюється щодня? Саме тут на допомогу приходять DSA, які автоматизують рутину.

Динамічні пошукові оголошення (DSA)

Якщо звичайні об’яви ви збираєте як конструктор, тобто самі пишете заголовки та підбираєте ключові слова, то в DSA систему керування бере на себе штучний інтелект Google.

Як це працює

Google сканує ваш сайт або його розділи і зіставляє контент сторінок із запитами користувачів. Коли хтось шукає товар, який є на вашому сайті, але для якого ви не створили окреме ключове слово, Google:

сам генерує заголовок на основі назви товару чи заголовка сторінки;

підбирає цільову сторінку, яка найкраще відповідає запиту;

показує оголошення, використовуючи ваші заздалегідь написані шаблони описів.

Кому це потрібно:

інтернет-магазинам — для 500+ товарів, які часто змінюються, DSA автоматично оновить рекламу, коли з’явиться нова позиція;

великим контент-проєкта, наприклад, великим блогам;

нішам із широкою семантикою — коли важко передбачити всі варіанти, як люди шукають ваш продукт.

Детальніше про DSA-кампанії читайте в матеріалі “Як створити динамічне пошукове оголошення у Google Ads”.

Порада. Використовуйте DSA як доповнення до основних кампаній. Це чудовий спосіб знайти нові ключові слова, які потім можна перенести в звичайні пошукові кампанії для повного контролю.

Станом на квітень 2026 DSA відходять на другий план, поступаючись місцем Performance Max. Це найсучасніший тип кампаній, який працює на базі штучного інтелекту та охоплює не лише пошук, а й YouTube, Display, Gmail і Maps одночасно.

До того ж, згідно з останнім анонсом від 15 квітня 2026 року, Google офіційно оголосив про завершення ери класичних динамічних пошукових оголошень. Тому всі чинні кампанії DSA будуть автоматично оновлені до формату AI Max (нова еволюція Performance Max) до кінця вересня 2026 року. Автоматизація стає ще глибшою: система самостійно підбиратиме не лише заголовки під контент сайту, а й комбінуватиме їх з іншими сигналами ШІ для кращого охоплення.

Порада. Краще перевести кампанії вручну зараз, щоб зберегти історію та мати час на тестування, ніж покладатися на автоматичну міграцію восени, яка може змінити структуру груп оголошень.

Пошукові оголошення в Performance Max: що варто знати

Створення оголошень для класичного пошуку — це база. Але сьогодні Google все частіше пропонує працювати в екосистемі Performance Max. Якщо класичний пошук — це ручна робота, то PMax — автоматична. Головна відмінність: ви даєте системі не готову об’яву, а обʼєкти (Assets), з яких ШІ сам збирає рекламу під кожного користувача.

З чого складається оголошення Performance Max

1. Заголовки (Headlines)

Можна створити до 15 штук, довжиною до 30 символів.

2. Довгі заголовки (Long Headlines)

Має бути до 5 штук, довжиною до 90 символів.

Алгоритм PMax часто віддає перевагу саме довгому заголовку, використовуючи його замість комбінації кількох коротких. Він стає головним меседжем, який бачить користувач.

3. Описи (Descriptions)

Також до 5 штук і довжиною до 90 символів. Важливо, щоб кожен опис був самодостатнім, бо вони будуть чергуватися.

4. Автоматизований таргетинг

PMax не потребує списку ключових слів. Кампанія вивчає вашу посадкову сторінку та показує рекламу тим, хто шукає схожі товари чи послуги завдяки таким елементам:

Пошукові теми (Search Themes). Оскільки ключових слів у класичному розумінні немає, ви задаєте теми. До 50 термінів, які найкраще описують ваш оффер. Наміри (Intent). Алгоритм аналізує мільйони намірів користувачів зі своєї бази: від того, які відео людина дивилася на YouTube, до відвіданих локацій. Сигнали (Audience Signals) — це дані, якими ви наповнюєте систему, щоб вона швидше навчилася. Це можуть бути списки ваших клієнтів (покажіть Google, хто вже у вас купував, і він знайде людей зі схожою поведінкою) або ж вкажіть інтереси й навички (наприклад, «люди, що цікавляться туризмом / подорожами»).

Порада. Щоб зберегти чистоту трафіку, використовуйте мінус-слова на рівні акаунта. Це дієвий спосіб заборонити PMax показуватися за нерелевантними запитами.

Читайте також:

Передперегляд (Preview)

Завжди перевіряйте, як оголошення виглядає на мобільних пристроях і десктопах у вікні попереднього перегляду Google Ads. Переконайтеся, що важливі слова не обрізаються, а логіка заголовків зберігається при їхній ротації.

Якість оголошення від Google — це технічний показник, але реальна якість — це те, наскільки зрозумілим і переконливим воно виглядає для людини. Preview — це єдиний спосіб побачити саме цю «людську» сторону вашої реклами.

Щоби побачити прев’ю оголошення, пройдіть шляхом Tools — Troubleshooting — Ad preview and diagnosis і введіть у текстовий рядок пошуковий запит.

Якість оголошення: чому це важливо

Google оцінює ваше оголошення за шкалою від «Низька» до «Чудова». Якість впливає на ціну за клік: чим вища, тим менше ви платите за високі позиції. На оцінку впливають релевантність, очікуваний CTR та відповідність цільової сторінки.

Поради для ідеального оголошення

Використовуйте цифри. «Знижка 20%» працює краще, ніж «Велика знижка». Сегментуйте. Створюйте окремі оголошення для різних категорій товарів. Тестуйте. Не зупиняйтеся на одному варіанті, дозвольте алгоритмам знайти найкращу комбінацію. Перевірте унікальність. Подивіться та проаналізуйте конкурентів, напишіть те, чого немає в них.

Чеклист: що потрібно для успішного пошукового оголошення

Максимальна релевантність. Заголовок має точно відповідати пошуковому запиту користувача. Це основа високого CTR. Більше варіантів. Не зупиняйтеся на мінімумі, використовуйте всі 15 заголовків і чотири описи, щоб надати алгоритмам Google простір для тестів. Використовуйте розширення. Завжди додавайте посилання, уточнення та номери телефонів. Вони роблять оголошення помітнішим і збільшують його площу безкоштовно. Якщо у вас є динамічні пошукові кампанії, переведіть їх вручну до формату AI Max зараз для запобігання неприємних несподіванок. Оскільки у вересні 2026 кампанії DSA будуть оновлені автоматично. У Performance Max замість ключових слів використовуйте пошукові теми й сигнали аудиторії, розширюйте аудиторію завдяки ШІ. Контролюйте оголошення через передперегляд. Обов’язково перевіряйте вигляд на мобільних пристроях — саме там зараз більшість ваших клієнтів. Вписуйте заклик до дії (CTA). Кожне оголошення повинно містити чітку вказівку: «Купити», «Замовити» або «Дізнатися ціну». Чим краще оголошення відповідатиме запиту, тим меншою буде ваша ціна за клік (CPC).

FAQ

Скільки мінімально треба додавати заголовків та описів для реклами на пошуку?

Мінімум три заголовки та два описи, щоб Google дозволив опублікувати оголошення. Але, рекомендую заповнювати максимально всі 15 заголовків і чотири описи. Чим більше заголовків, тим більше комбінацій Google зможе протестувати, щоб знайти ту, яка принесе вам найдешевші кліки.

Чи можна використовувати Caps Lock у оголошенні?

Ні, Google відхилить оголошення за надмірне використання великих літер (крім загальноприйнятих абревіатур).

Чому мій сайт не відображається в результатах пошуку?

Причин може бути багато: занизька ставка, низький показник якості, вичерпаний бюджет або оголошення ще проходить модерацію.