Об’єкти та особливості Performance Max кампаній — детальний екскурс

Google Ads Performance Max (далі PMax) — це сучасний тип кампаній платформи Google Ads, який працює на всіх етапах маркетингової воронки. Він виявляє та відстежує шлях користувача, зосереджуючись на конверсіях.

PMax працює на основі штучного інтелекту, тому для запуску та ефективної роботи цієї кампанії необхідно надати якнайбільше вхідних даних.

З чого складається оголошення PMax?

Кампанії PMax працюють за принципом чорної скриньки та машинного навчання. Кампанія безперервно тестує різні комбінації об’єктів оголошень, а потім, на основі отриманих даних, починає показувати лише найефективніші оголошення у найрелевантніших місцях: контекстний пошук, YouTube, контекстно-медійна мережа тощо. Тому рекламодавці для успішного використання цієї кампанії мають надавати достатньо варіацій текстових об’єктів, зображень та відео.

В налаштуваннях PMax для запуску кампанії потрібно заповнити Об’єкти (Assets) — це текст, зображення та відео. Ці об’єкти створюють новий кластер — Групу об’єктів (Asset groups). Групи можна сформувати за різними принципами та на основі певних тем, наприклад, бренду, категорії товару та цільової групи. Кампанія змішує та складає об'єкти однієї групи в оголошення для ефективного показу в мережі Google. Тому, вкрай важливо надавати якомога більше даних для системи, щоб ваша реклама отримувала покази в правильному форматі, місці та потрібній аудиторії.

Google Ads розділяє об’єкти PMax на 4 типи:

Текст. Зображення. Відео. Розширення.

Текстові об’єкти PMax

Текстові об’єкти мають 6 сутностей:

Заголовки. В об’єкт можна додати мінімум 3, а максимум 15 заголовків, довжиною до 30 символів. Довгі заголовки. Таких сутностей можна створити від 1 до 5, з максимальним обмеженням у 90 символів. Google рекомендує створювати максимальну кількість довгих заголовків. Описи. Можна створити максимум 5 описів з максимальною довжиною у 90 символів. Рекомендована кількість — 4, мінімальна — 2. Також, у цього типу об’єктів є умова, що один з описів має бути до 60 символів. Назва компанії (Business name). PMax дає можливість додати одну назву, максимальною довжиною 25 символів.

Заклик до дії. У PMax заклик (CTA) створюється системою автоматично, проте з випадаючого списку можна обрати заклики до різних конкретних дій.

Шлях відображуваної URL. Додайте від одного до двох шляхів URL, з максимальною довжиною в 15 символів.

Об’єкти зображень в PMax

Об’єкти зображень у PMax мають 5 сутностей:

Кількість до завантаження Необхідне співвідношення Рекомендований розмір Максимальний розмір файлу Рекомендації Горизонтальні зображення від 1 до 20 (рек. мінімум 3) 1,91:1 1200x628px (мінімум 600x314px) 5120 КБ Використовуються лише в режимі пошуку зображень Квадратні зображення від 1 до 20 (рек. мінімум 3) 1:1 1200x1200px (мінімум 300x300px) 5120 КБ Лише для кампаній з функцією Відвідування магазину. Можна редагувати в інтерфейсі. Портретні зображення від 1 до 20 (рек. мінімум 3) 4:5 960x1200px (мінімум 480x600px) немає обмеження Квадратний логотип від 1 до 5 (рек. мінімум 1) 1:1 1200x1200px (мінімум 128x128px) 5120 КБ Альбомний логотип від 1 до 5 (рек. мінімум 1) 4:1 1200x300px (мінімум 512x128px) 5120 КБ

Відеооб’єкти у PMax кампаніях

Ці сутності створені спеціально для YouTube, проте інколи їх використання доречне в Медійній мережі. В одну групу можна додати 5 відеооб’єктів різного формату співвідношення. Основними вимогами для цього типу об’єктів є:

мінімальна тривалість 10 секунд;

горизонтальний, вертикальний або квадратний формат.

Важливо. Google може самостійно змінити співвідношення сторін відео з горизонтального формату до квадратного (1:1) або портретного (9:16), якщо відповідні відеооб’єкти не заповнені або ж не показують низьку ефективність.

Якщо ви не додали відео, воно може бути згенеровано автоматично на основі об’єктів із відповідної групи. Воно буде або в стандартному горизонтальному форматі YouTube, або у вертикальному форматі для показу в YouTube Shorts. До відеооб’єктів варто додати звук, адже багато користувачів використовують YouTube для прослуховування, а не перегляду.

Створюючи відео для рекламної кампанії, звертайте увагу на рекомендації Google щодо розміщення тексту чи графіки у відео. Вони допоможуть уникнути потрапляння важливої інформації у поля відведені для службових кнопок.

Розширення або додаткові об’єкти для оголошень

Додайте до кампанії PMax більше інформації про вашу компанію. Вона допоможе залучити користувачів до дії та покращить ефективність оголошення завдяки підвищеній видимості та помітності на сторінках пошукової видачі. Розширення або додаткові об’єкти — це пропозиції, ціни, дзвінки, виноски, структуровані описи та форми для потенційних клієнтів. Пам’ятайте, обрані розширення повинні бути максимально релевантні обраним цілям кампанії.

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Підсумуємо

PMax працює на основі принципу чорної скриньки та машинного навчання, тому, для ефективної роботи рекламної кампанії, необхідно надати достатню кількість вхідних даних в коректному форматі. Оголошення PMax автоматично формуються з текстових об’єктів, об’єктів зображень, відеооб’єктів та розширень. Заповнення всіх можливих варіантів об’єктів в оголошенні PMax дозволить кампанії створити найбільш ефективне оголошення й дати найкращі результати.

FAQ

Що таке об’єкти у Performance Max?

Об’єкти — це сутності, до яких належить текст, зображення та відео. За допомогою перелічених сутностей PMax створює оголошення у мережі Google.

Які об’єкти входять до Performance Max кампанії?

У PMax розрізняють такі об’єкти, як Тексти, Зображення та Відео. Тексти поділяються на Заголовки, Довгі заголовки, Описи, Назва компанії, Заклик до дії та Шлях відображуваної URL. Зображення поділяються на: Горизонтальні зображення, Квадратні зображення, Портретні зображення, Квадратний логотип, Альбомний логотип.

Яка максимальна кількість символів у заголовках та описах у PMax?

Максимальна довжина заголовків складає 30 символів. Довгий заголовок має обмеження у 90 символів. Описи обмежені 90 символами з умовою, що один опис має містити до 60 символів.

Яку кількість заголовків та описів можна додати у PMax?

Заголовків можна додати від 3 до 15. Довгих заголовків може бути від 1 до 5. Описів компанії має бути від 2 до 5.

Які вимоги до зображень у PMax?

Кожне зображення має бути не важчим за 5120 КБ.

Рекомендований розмір горизонтального (1,91:1) зображення — 1200x628px

Рекомендований розмір квадратного (1:1) зображення — 1200x1200px

Рекомендований розмір портретного (4:5) зображення — 960x1200px

Рекомендований розмір квадратного (4:5) логотипа — 1200x1200px

Рекомендований розмір альбомного (4:5) логотипа — 1200x300px

Які вимоги до відеооб’єктів у PMax?

Мінімальна тривалість 10 секунд, горизонтальний, квадратний (1:1) чи вертикальний (9:16) формат.

Чи потрібно додавати розширення для оголошень у PMax?

Так потрібно. Хоч для запуску кампанії заповнення розширень необов’язкове, завдяки їм ваші оголошення матимуть підвищену видимість та помітність на сторінках пошукової видачі. Розширення нададуть додаткову інтерактивність для респондентів.