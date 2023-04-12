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Створення кампанії Performance Max у Google Ads Editor. Покрокове керівництво
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Анастасія Свинченко

Performance Max — новий вид рекламних кампаній, які використовують весь інвентар Google Ads. Оголошення PMax можуть показуватися в пошуковій та контекстно-медійній мережі, видачі Google Shopping та на Youtube. Аби вносити в ці кампанії масові зміни швидко та зручно, слід використовувати Google Ads Editor. Наразі актуальна версія редактора 2.3. У ній досяжні нові функції для товарних оголошень, торговельних кампаній та кампаній з максимальною ефективністю. Я розповім, як спростити налаштування Performance Max через Google Ads Editor.

Налаштування кампанії

У Google Ads Editor створіть нову кампанію, тип — Максимальна ефективність.

Заповніть налаштування:

  1. Назва кампанії.
  2. Денний бюджет.
  3. Мета кампанії.
  4. Стратегія призначення ставок.
  5. Дата старту та закінчення кампанії.

Дата старту та закінчення кампанії

  1. Мовний таргетинг.
  2. Геотаргетинг.

Мовний таргетинг

Врахуйте — у налаштуваннях кампанії слід заповнювати всі поля. Кожен пункт важливий і може вплинути на ефективність Performance Max.

Зверніть також увагу, що в актуальній версії Google Ads можна:

  • не вказувати країну збуту — залишаємо це поле порожнім або видаляємо значення;
  • увімкнути підтримку необов’язкового ярлика фіда.

Вибір стратегії в кампанії Performance Max

Приділіть особливу увагу вибору стратегії призначення ставок. Доступні варіанти:

  • максимум конверсій (цільова ціна за конверсію);
  • максимальна цінність конверсії (цільова рентабельність інвестицій у рекламу);
  • верхні позиції (цільове положення на сторінці пошуку).

cilove-polozenna-na-storinci-posuku

Щоб стратегія призначення ставок спрацювала максимально ефективно, важливо налаштувати не тільки трекінг кількості, а й цінності конверсій.

cinnosti-konversij

Формуйте групи об’єктів

Створіть групи об’єктів Performance Max — у кампанії їх може бути кілька. Кожна має бути пов’язана з однією темою, категорією товару або послуги. Наприклад, якщо це інтернет-магазин: окремі групи об’єктів для взуття, одягу та аксесуарів.

stvorit-grupi-obektiv-performance-max

grupa-obektiv-skladaetsa-z-troh-elementiv

Група об’єктів складається з трьох елементів:

  • оголошення;
  • сегмент аудиторії;
  • товари.

Для інтернет-магазинів використовуйте фід. Можлива робота тільки з налаштуваннями аудиторій — коли, наприклад, запускається реклама послуги.

Додати товари за допомогою Google Editor не вийде, оскільки вони тягнуться з фіду і завантажуються безпосередньо в акаунт Merchant Center.

Щоб додати товари з фіду в групи об’єктів, опублікуйте налаштовану кампанію. Перейдіть в інтерфейс Google Ads. Відкрийте створений Performance Max і завантажте необхідні товари. perejdit-v-interfejs-google-ads

Перейдіть у групи товарів. Потім натисніть на олівчик для переміщення в налаштування додавання/видалення товарів.
Використовуйте всі налаштування, як під час роботи з торговими кампаніями.

як під час роботи з торговими кампаніями

Додавати товари можна кількома способами, наприклад за типом або ідентифікатором.

як під час роботи з торговими кампаніями

Усі вибрані товари відображатимуться в редакторі.

Усі вибрані товари відображатимуться в редакторі

Створіть оголошення

Прописуйте заголовки й описи в оголошення. Раніше було доступно лише 5 заголовків і 5 описів, з 2023 року — по 15.

Додавайте посадкову сторінку та банери. Що більше об’єктів вдасться створити, то більше форматів оголошень і типів інвентарю, тобто майданчиків для розміщення, буде досяжно для вашої реклами.

Додавайте посадкову сторінку та банери

Крім того, у кампанії Performance Max можна завантажити до п’яти відеороликів. Якщо їх немає — система сама генерує відео. Для цього будуть використані банери і текст оголошення. Якість не гарантується, тож ролики краще зробити самостійно.

система сама генерує відео

Перевірити відео можна в інтерфейсі Google Ads. Обирайте групу об’єктів, переходьте в Подивитися подробиці.

Перевірити відео можна в інтерфейсі Google Ads

Обирайте групу об’єктів

Оцініть ефективність оголошень

Креатив — найпотужніший інструмент кампанії Performance Max. Прагніть до унікальності контенту. Звертайте увагу на заголовки та логотипи.

Креатив — найпотужніший інструмент кампанії

Для оцінки ефективності оголошень у групі — обирайте на панелі інструментів Відомості про об’єкт.

Відомості про об’єкт

Окремою вкладкою відкривається звіт про заголовки, описи та відео.

Окремою вкладкою відкривається звіт про заголовки

Оцінка ефективності вимірюється значеннями:

  • Низька — мала ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на всіх ресурсах.
  • Середня — хороша ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу.
  • Висока — найвища ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на одному або декількох ресурсах.
  • Недоступно — показник ефективності для об’єкта недоступний (у системи недостатньо інформації для оцінки). Дій з вашого боку не потрібно. Система розрахує показник у момент отримання необхідного обсягу даних для об’єкта в цій кампанії.

Заголовки з низькою якістю необхідно замінити. Прагніть налаштувати кампанію з максимальною ефективністю.

Використовуйте розширення

Розширення, які доступні для пошукових кампаній і застосовні в Performance Max:

  • додаткові посилання;
  • уточнення;
  • структуровані описи;
  • номери телефонів;
  • ціни;
  • промоакції;
  • адреси.

dostupni-rozsirenna

Не пропускайте цей пункт. Додайте всі можливі розширення - вони зроблять ваші оголошення помітнішими і привабливішими, урізноманітнять інформацію про товар або послугу.

Обирайте сигнал аудиторії

Для кампанії Performance Max доступні чотири групи сигналу (характеристик) для аудиторії за такими критеріями:

  • сегменти користувачів, сформованих Google на базі даних про пошукові запити, відвідування сайтів і завантажені додатки;
  • демографічні дані;
  • ваші дані: відвідувачі сайту, покупці, користувачі застосунку тощо;
  • інтереси користувачів.

Налаштування сигналу аудиторії через Google Ads Editor можливе за умови, що кастомні аудиторії або списки ремаркетингу вже завантажені через інтерфейс рекламного акаунта Google Ads.

Зробити це можна так — у Google Ads Editor натисніть на олівець. Зі списку вибирайте необхідну, заздалегідь підготовлену аудиторію.

у Google Ads Editor натисніть на олівец

Зі списку вибирайте необхідну, заздалегідь підготовлену аудиторію

Використовуйте мінус-слова

Це важливий елемент кампанії, тому що мінус-слова дають змогу вам виключити ключові фрази, за якими ви не хочете показувати своє оголошення. Однак наразі додати безпосередньо мінус-слова в Performance Max через редактор та інтерфейс Google Ads Editor не можна — така функція відсутня.

мінус-слова дають змогу вам виключити

Неможливо застосувати списки мінус-слів і окремі мінус-слова — на рівні кампанії та на рівні груп.

Неможливо застосувати списки мінус-слів і окремі мінус-слова

Додати список мінус-слів можна тільки через підтримку Google, до 1000 за один раз. Якщо потрібно більше — готуйте ще один список. Зв’яжіться з підтримкою Google і запросіть додавання списку мінус-слів у кампанію Performance Max.

Висновки

Переваги використання Google Ads Editor у кампанії Performance Max:

  1. Можливість вносити масові зміни за мінімальних витрат часу.
  2. Зручна робота з кількома групами об’єктів, що мають приблизно однаковий текст оголошень.
  3. Оцінка та можливість корекції ефективності оголошень.
  4. Застосування достатньої кількості розширень.
  5. Вибір сигналу аудиторії.
Важливо розуміти — налаштування кампаній Performance Max через Google Ads Editor — це новий інструмент. Він постійно вдосконалюється, тому важливо стежити за новаціями та одразу застосовувати актуальні оновлення.

налаштування кампаній Performance Max через Google Ads Editor

Для більш продуктивної роботи в Performance Max вам також варто скористатися 10 порадами від Netpeak.

Анастасія Свинченко

У Netpeak з 2020 року. PPC-фахівець Enterprise Department. Отримала сертифікати щодо Google Ads та Google Analytics.

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