Створення кампанії Performance Max у Google Ads Editor. Покрокове керівництво

Performance Max — новий вид рекламних кампаній, які використовують весь інвентар Google Ads . Оголошення PMax можуть показуватися в пошуковій та контекстно-медійній мережі, видачі Google Shopping та на Youtube. Аби вносити в ці кампанії масові зміни швидко та зручно, слід використовувати Google Ads Editor. Наразі актуальна версія редактора 2.3. У ній досяжні нові функції для товарних оголошень, торговельних кампаній та кампаній з максимальною ефективністю. Я розповім, як спростити налаштування Performance Max через Google Ads Editor.

Налаштування кампанії

У Google Ads Editor створіть нову кампанію, тип — Максимальна ефективність.

Заповніть налаштування:

Назва кампанії. Денний бюджет. Мета кампанії. Стратегія призначення ставок. Дата старту та закінчення кампанії.

Мовний таргетинг. Геотаргетинг.

Врахуйте — у налаштуваннях кампанії слід заповнювати всі поля. Кожен пункт важливий і може вплинути на ефективність Performance Max.

Зверніть також увагу, що в актуальній версії Google Ads можна:

не вказувати країну збуту — залишаємо це поле порожнім або видаляємо значення;

увімкнути підтримку необов’язкового ярлика фіда.

Вибір стратегії в кампанії Performance Max

Приділіть особливу увагу вибору стратегії призначення ставок. Доступні варіанти:

максимум конверсій (цільова ціна за конверсію);

максимальна цінність конверсії (цільова рентабельність інвестицій у рекламу);

верхні позиції (цільове положення на сторінці пошуку).

Щоб стратегія призначення ставок спрацювала максимально ефективно, важливо налаштувати не тільки трекінг кількості, а й цінності конверсій.

Формуйте групи об’єктів

Створіть групи об’єктів Performance Max — у кампанії їх може бути кілька. Кожна має бути пов’язана з однією темою, категорією товару або послуги. Наприклад, якщо це інтернет-магазин: окремі групи об’єктів для взуття, одягу та аксесуарів.

Група об’єктів складається з трьох елементів:

оголошення;

сегмент аудиторії;

товари.

Для інтернет-магазинів використовуйте фід. Можлива робота тільки з налаштуваннями аудиторій — коли, наприклад, запускається реклама послуги.

Додати товари за допомогою Google Editor не вийде, оскільки вони тягнуться з фіду і завантажуються безпосередньо в акаунт Merchant Center .

Щоб додати товари з фіду в групи об’єктів, опублікуйте налаштовану кампанію. Перейдіть в інтерфейс Google Ads. Відкрийте створений Performance Max і завантажте необхідні товари.

Перейдіть у групи товарів. Потім натисніть на олівчик для переміщення в налаштування додавання/видалення товарів.

Використовуйте всі налаштування, як під час роботи з торговими кампаніями.

Додавати товари можна кількома способами, наприклад за типом або ідентифікатором.

Усі вибрані товари відображатимуться в редакторі.

Створіть оголошення

Прописуйте заголовки й описи в оголошення. Раніше було доступно лише 5 заголовків і 5 описів, з 2023 року — по 15.

Додавайте посадкову сторінку та банери. Що більше об’єктів вдасться створити, то більше форматів оголошень і типів інвентарю, тобто майданчиків для розміщення, буде досяжно для вашої реклами.

Крім того, у кампанії Performance Max можна завантажити до п’яти відеороликів. Якщо їх немає — система сама генерує відео. Для цього будуть використані банери і текст оголошення. Якість не гарантується, тож ролики краще зробити самостійно.

Перевірити відео можна в інтерфейсі Google Ads. Обирайте групу об’єктів, переходьте в Подивитися подробиці.

Оцініть ефективність оголошень

Креатив — найпотужніший інструмент кампанії Performance Max. Прагніть до унікальності контенту. Звертайте увагу на заголовки та логотипи.

Для оцінки ефективності оголошень у групі — обирайте на панелі інструментів Відомості про об’єкт.

Окремою вкладкою відкривається звіт про заголовки, описи та відео.

Оцінка ефективності вимірюється значеннями:

Низька — мала ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на всіх ресурсах.

— мала ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на всіх ресурсах. Середня — хороша ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу.

— хороша ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу. Висока — найвища ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на одному або декількох ресурсах.

— найвища ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на одному або декількох ресурсах. Недоступно — показник ефективності для об’єкта недоступний (у системи недостатньо інформації для оцінки). Дій з вашого боку не потрібно. Система розрахує показник у момент отримання необхідного обсягу даних для об’єкта в цій кампанії.

Заголовки з низькою якістю необхідно замінити. Прагніть налаштувати кампанію з максимальною ефективністю.

Використовуйте розширення

Розширення, які доступні для пошукових кампаній і застосовні в Performance Max:

додаткові посилання;

уточнення;

структуровані описи;

номери телефонів;

ціни;

промоакції;

адреси.

Не пропускайте цей пункт. Додайте всі можливі розширення - вони зроблять ваші оголошення помітнішими і привабливішими, урізноманітнять інформацію про товар або послугу.

Обирайте сигнал аудиторії

Для кампанії Performance Max доступні чотири групи сигналу (характеристик) для аудиторії за такими критеріями:

сегменти користувачів, сформованих Google на базі даних про пошукові запити, відвідування сайтів і завантажені додатки;

демографічні дані;

ваші дані: відвідувачі сайту, покупці, користувачі застосунку тощо;

інтереси користувачів.

Налаштування сигналу аудиторії через Google Ads Editor можливе за умови, що кастомні аудиторії або списки ремаркетингу вже завантажені через інтерфейс рекламного акаунта Google Ads.

Зробити це можна так — у Google Ads Editor натисніть на олівець. Зі списку вибирайте необхідну, заздалегідь підготовлену аудиторію.

Використовуйте мінус-слова

Це важливий елемент кампанії, тому що мінус-слова дають змогу вам виключити ключові фрази, за якими ви не хочете показувати своє оголошення. Однак наразі додати безпосередньо мінус-слова в Performance Max через редактор та інтерфейс Google Ads Editor не можна — така функція відсутня.

Неможливо застосувати списки мінус-слів і окремі мінус-слова — на рівні кампанії та на рівні груп.

Додати список мінус-слів можна тільки через підтримку Google, до 1000 за один раз. Якщо потрібно більше — готуйте ще один список. Зв’яжіться з підтримкою Google і запросіть додавання списку мінус-слів у кампанію Performance Max.

Висновки

Переваги використання Google Ads Editor у кампанії Performance Max:

Можливість вносити масові зміни за мінімальних витрат часу. Зручна робота з кількома групами об’єктів, що мають приблизно однаковий текст оголошень. Оцінка та можливість корекції ефективності оголошень. Застосування достатньої кількості розширень. Вибір сигналу аудиторії.

Важливо розуміти — налаштування кампаній Performance Max через Google Ads Editor — це новий інструмент. Він постійно вдосконалюється, тому важливо стежити за новаціями та одразу застосовувати актуальні оновлення.