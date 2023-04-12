Створення кампанії Performance Max у Google Ads Editor. Покрокове керівництво
Performance Max — новий вид рекламних кампаній, які використовують весь
Налаштування кампанії
У Google Ads Editor створіть нову кампанію, тип — Максимальна ефективність.
Заповніть налаштування:
- Назва кампанії.
- Денний бюджет.
- Мета кампанії.
- Стратегія призначення ставок.
- Дата старту та закінчення кампанії.
- Мовний таргетинг.
- Геотаргетинг.
Зверніть також увагу, що в актуальній версії Google Ads можна:
- не вказувати країну збуту — залишаємо це поле порожнім або видаляємо значення;
- увімкнути підтримку необов’язкового ярлика фіда.
Вибір стратегії в кампанії Performance Max
Приділіть особливу увагу вибору стратегії призначення ставок. Доступні варіанти:
- максимум конверсій (цільова ціна за конверсію);
- максимальна цінність конверсії (цільова рентабельність інвестицій у рекламу);
- верхні позиції (цільове положення на сторінці пошуку).
Щоб стратегія призначення ставок спрацювала максимально ефективно, важливо налаштувати не тільки трекінг кількості, а й цінності конверсій.
Формуйте групи об’єктів
Створіть групи об’єктів Performance Max — у кампанії їх може бути кілька. Кожна має бути пов’язана з однією темою, категорією товару або послуги. Наприклад, якщо це інтернет-магазин: окремі групи об’єктів для взуття, одягу та аксесуарів.
Група об’єктів складається з трьох елементів:
- оголошення;
- сегмент аудиторії;
- товари.
Для інтернет-магазинів використовуйте фід. Можлива робота тільки з налаштуваннями аудиторій — коли, наприклад, запускається реклама послуги.
Додати товари за допомогою Google Editor не вийде, оскільки вони тягнуться з фіду і завантажуються безпосередньо в акаунт
Щоб додати товари з фіду в групи об’єктів, опублікуйте налаштовану кампанію. Перейдіть в інтерфейс Google Ads. Відкрийте створений Performance Max і завантажте необхідні товари.
Перейдіть у групи товарів. Потім натисніть на олівчик для переміщення в налаштування додавання/видалення товарів.
Використовуйте всі налаштування, як під час роботи з торговими кампаніями.
Додавати товари можна кількома способами, наприклад за типом або ідентифікатором.
Усі вибрані товари відображатимуться в редакторі.
Створіть оголошення
Прописуйте заголовки й описи в оголошення. Раніше було доступно лише 5 заголовків і 5 описів, з 2023 року — по 15.
Додавайте посадкову сторінку та банери. Що більше об’єктів вдасться створити, то більше форматів оголошень і типів інвентарю, тобто майданчиків для розміщення, буде досяжно для вашої реклами.
Крім того, у кампанії Performance Max можна завантажити до п’яти відеороликів. Якщо їх немає — система сама генерує відео. Для цього будуть використані банери і текст оголошення. Якість не гарантується, тож ролики краще зробити самостійно.
Перевірити відео можна в інтерфейсі Google Ads. Обирайте групу об’єктів, переходьте в Подивитися подробиці.
Оцініть ефективність оголошень
Креатив — найпотужніший інструмент кампанії Performance Max. Прагніть до унікальності контенту. Звертайте увагу на заголовки та логотипи.
Для оцінки ефективності оголошень у групі — обирайте на панелі інструментів Відомості про об’єкт.
Окремою вкладкою відкривається звіт про заголовки, описи та відео.
Оцінка ефективності вимірюється значеннями:
- Низька — мала ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на всіх ресурсах.
- Середня — хороша ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу.
- Висока — найвища ефективність порівняно з іншими об’єктами того ж типу на одному або декількох ресурсах.
- Недоступно — показник ефективності для об’єкта недоступний (у системи недостатньо інформації для оцінки). Дій з вашого боку не потрібно. Система розрахує показник у момент отримання необхідного обсягу даних для об’єкта в цій кампанії.
Заголовки з низькою якістю необхідно замінити. Прагніть налаштувати кампанію з максимальною ефективністю.
Використовуйте розширення
Розширення, які доступні для пошукових кампаній і застосовні в Performance Max:
- додаткові посилання;
- уточнення;
- структуровані описи;
- номери телефонів;
- ціни;
- промоакції;
- адреси.
Не пропускайте цей пункт. Додайте всі можливі розширення - вони зроблять ваші оголошення помітнішими і привабливішими, урізноманітнять інформацію про товар або послугу.
Обирайте сигнал аудиторії
Для кампанії Performance Max доступні чотири групи сигналу (характеристик) для аудиторії за такими критеріями:
- сегменти користувачів, сформованих Google на базі даних про пошукові запити, відвідування сайтів і завантажені додатки;
- демографічні дані;
- ваші дані: відвідувачі сайту, покупці, користувачі застосунку тощо;
- інтереси користувачів.
Налаштування сигналу аудиторії через Google Ads Editor можливе за умови, що кастомні аудиторії або списки ремаркетингу вже завантажені через інтерфейс рекламного акаунта Google Ads.
Зробити це можна так — у Google Ads Editor натисніть на олівець. Зі списку вибирайте необхідну, заздалегідь підготовлену аудиторію.
Використовуйте мінус-слова
Це важливий елемент кампанії, тому що мінус-слова дають змогу вам виключити ключові фрази, за якими ви не хочете показувати своє оголошення. Однак наразі додати безпосередньо мінус-слова в Performance Max через редактор та інтерфейс Google Ads Editor не можна — така функція відсутня.
Неможливо застосувати списки мінус-слів і окремі мінус-слова — на рівні кампанії та на рівні груп.
Додати список мінус-слів можна тільки через підтримку Google, до 1000 за один раз. Якщо потрібно більше — готуйте ще один список. Зв’яжіться з підтримкою Google і запросіть додавання списку мінус-слів у кампанію Performance Max.
Висновки
Переваги використання Google Ads Editor у кампанії Performance Max:
- Можливість вносити масові зміни за мінімальних витрат часу.
- Зручна робота з кількома групами об’єктів, що мають приблизно однаковий текст оголошень.
- Оцінка та можливість корекції ефективності оголошень.
- Застосування достатньої кількості розширень.
- Вибір сигналу аудиторії.
Для більш продуктивної роботи в Performance Max вам також варто скористатися
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