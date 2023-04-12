Создание кампании Performance Max в Google Ads Editor. Пошаговое руководство

Performance Max — новый вид рекламных кампаний, которые используют весь инвентарь Google Ads. Объявления PMax могут показываться в поисковой и контекстно-медийной сети, выдаче Google Shopping и на Youtube. Чтобы вносить в эти кампании массовые изменения быстро и удобно, следует использовать Google Ads Editor. Сейчас актуальна версия редактора 2.3. В ней доступны новые функции для товарных объявлений, торговых кампаний и кампаний с максимальной эффективностью. Я расскажу, как упростить настройку Performance Max через Google Ads Editor.

Настройка кампании

В Google Ads Editor создайте новую кампанию, тип — Максимальная эффективность.

Заполните настройки:

Название кампании. Дневной бюджет. Цель кампании. Стратегия назначения ставок. Дата старта и окончания кампании.

Языковой таргетинг. Геотаргетинг.

Учтите — в настройках кампании следует заполнять все поля. Каждый пункт важен и может повлиять на эффективность Performance Max.

Обратите также внимание, что в актуальной версии Google Ads можно:

не указывать страну сбыта — оставляем это поле пустым или удаляем значение;

включить поддержку необязательного ярлыка фида.

Выбор стратегии в кампании Performance Max

Уделите особое внимание выбору стратегии назначения ставок. Доступные варианты:

максимум конверсий (целевая цена за конверсию);

максимальная ценность конверсии (целевая рентабельность инвестиций в рекламу);

верхние позиции (целевое положение на странице поиска).

Чтобы стратегия назначения ставок сработала максимально эффективно, важно настроить не только трекинг количества, но и ценности конверсий.

Формируйте группы объектов

Создайте группы объектов Performance Max — в кампании их может быть несколько. Каждая должна быть связана с одной темой, категорией товара или услуги. Например, если это интернет-магазин: отдельные группы объектов для обуви, одежды и аксессуаров.

Группа объектов состоит из трех элементов:

объявление;

сегмент аудитории;

товары.

Для интернет-магазинов используйте фид. Возможна работа только с настройками аудиторий — когда, например, запускается реклама услуги.

Добавить товары с помощью Google Editor не получится, так как они тянутся из фида и загружаются напрямую в аккаунт Merchant Center.

Чтобы добавить товары из фида в группы объектов, опубликуйте настроенную кампанию. Перейдите в интерфейс Google Ads. Откройте созданный Performance Max и загрузите необходимые товары.

Перейдите в группы товаров. Затем нажмите на карандашик для перемещения в настройку добавления/удаления товаров.

Используйте все настройки, как при работе с торговыми кампаниями.

Добавлять товары можно несколькими способами, например по типу или идентификатору.

Все выбранные товары будут отображаться в редакторе.

Создайте объявления

Прописывайте заголовки и описания в объявление. Ранее было доступно только 5 заголовков и 5 описаний, с 2023 года — по 15.

Добавляйте посадочную страницу и баннеры. Чем больше объектов удастся создать, тем больше форматов объявлений и типов инвентаря, то есть площадок для размещения, будет доступно для вашей рекламы.

Кроме того, в кампании Performance Max можно загрузить до пяти видеороликов. Если их нет — система сама генерирует видео. Для этого будут использованы баннеры и текст объявления. Качество не гарантируется, поэтому ролики лучше сделать самостоятельно.

Проверить видео можно в интерфейсе Google Ads. Выбирайте группу объектов, переходите в Посмотреть подробности.

Оцените эффективность объявлений

Креатив — самый мощный инструмент кампании Performance Max. Стремитесь к уникальности контента. Обращайте внимание на заголовки и логотипы.

Для оценки эффективности объявлений в группе — выбирайте на панели инструментов Сведения об объекте.

Отдельной вкладкой открывается отчет о заголовках, описаниях и видео.

Оценка эффективности измеряется значениями:

Низкая — малая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа на всех ресурсах.

— малая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа на всех ресурсах. Средняя — хорошая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа.

— хорошая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа. Высокая — самая высокая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа на одном или нескольких ресурсах.

— самая высокая эффективность по сравнению с другими объектами того же типа на одном или нескольких ресурсах. Недоступно — показатель эффективности для объекта недоступен (у системы недостаточно информации для оценки). Действий с вашей стороны не требуется. Система рассчитает показатель в момент получения необходимого объема данных для объекта в этой кампании.

Заголовки с низким качеством необходимо заменить. Стремитесь настроить кампанию с максимальной эффективностью.

Используйте расширения

Расширения, которые доступны для поисковых кампаний и применимы в Performance Max:

дополнительные ссылки;

уточнения;

структурированные описания;

номера телефонов;

цены;

промоакции;

адреса.

Не пропускайте этот пункт. Добавьте все возможные расширения — они сделают ваши объявления заметнее и привлекательнее, разнообразят информацию про товар или услугу.

Выбирайте сигнал аудитории

Для кампании Performance Max доступны четыре группы сигнала (характеристик) для аудитории по таким критериям:

сегменты пользователей, сформированные Google на базе данных о поисковых запросах, посещении сайтов и загруженных приложениях;

демографические данные;

ваши данные: посетители сайта, покупатели, пользователи приложения и т. д.;

интересы пользователей.

Настройка сигнала аудитории через Google Ads Editor возможна при условии, что кастомные аудитории или списки ремаркетинга уже загружены через интерфейс рекламного аккаунта Google Ads.

Сделать это можно следующим образом — в Google Ads Editor нажмите на карандаш. Из списка выбирайте необходимую, заранее подготовленную аудиторию.

Используйте минус-слова

Это важный элемент кампании, потому что минус-слова позволяют вам исключить ключевые фразы, по которым вы не хотите показывать свое объявление. Однако в настоящее время добавить напрямую минус-слова в Performance Max через редактор и интерфейс Google Ads Editor нельзя — такая функция отсутствует.

Невозможно применить списки минус-слов и отдельные минус-слова — на уровне кампании и на уровне групп.

Добавить список минус-слов можно только через поддержку Google, до 1000 за один раз. Если нужно больше — готовьте еще один список. Свяжитесь с поддержкой Google и запросите добавление списка минус-слов в кампанию Performance Max.

Выводы

Преимущества использования Google Ads Editor в кампании Performance Max:

Возможность вносить массовые изменения при минимальных затратах времени. Удобная работа с несколькими группами объектов, имеющими примерно одинаковый текст объявлений. Оценка и возможность коррекции эффективности объявлений. Применение достаточного количества расширений. Выбор сигнала аудитории.

Важно понимать — настройка кампаний Performance Max через Google Ads Editor — это новый инструмент. Он постоянно совершенствуется, поэтому важно следить за новациями и сразу применять актуальные обновления.