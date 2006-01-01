Блог
Анастасия Свинченко
Автор NJ c 2020
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
В Netpeak с 2020 года. PPC-специалист Enterprise Department. Сертифицированный специалист по Google Ads и Google Analytics.
Статьи автора
PPC
Аналитика
4102
22
Полный гайд по ключевым отчетам Google Analytics 4 для PPC
PPC
Аналитика
Полный гайд по ключевым отчетам Google Analytics 4 для PPC
4102
22
PPC
Аналитика
5805
16
Как настроить отслеживание электронной торговли в GA4 через код Universal Analytics
PPC
Аналитика
Как настроить отслеживание электронной торговли в GA4 через код Universal Analytics
5805
16
PPC
61202
23
Создание кампании Performance Max в Google Ads Editor. Пошаговое руководство
PPC
Создание кампании Performance Max в Google Ads Editor. Пошаговое руководство
61202
23