Як оптимізація Google Ads і Meta Ads принесла Mr.Lens зростання доходу на 20% за місяць
Інтернет-магазин Mr.Lens звернувся до нас із класичними проблемами медичної ecommerce: високою конкуренцією, обмеженнями в рекламному контенті й недовірою покупців до онлайн-покупок. Завдання — зменшити вартість конверсії та масштабувати продажі без втрати прибутковості.
За місяць роботи ми збільшили їхній дохід на 20,2%, витративши на рекламу лише на 7,75% більше. Як це вдалося? Розповідаємо в кейсі.
Хто наш партнер
Mr.Lens — провідний інтернет-магазин контактних лінз із широким асортиментом, сертифікованою продукцією і високим рівнем сервісу.
Ціль співпраці
Продаж медичних товарів онлайн вимагає особливого підходу: ринок перенасичений конкурентами, рекламний контент обмежений медичними стандартами, а покупці обережно ставляться до онлайн-замовлень. У цих умовах Mr.Lens зіткнулися з потребою переглянути підхід до просування з ціллю збільшення доходу із PPC-каналів (Google Ads + Meta Ads).
Дії команди
Початковим етапом співпраці стала оптимізація рекламних кампаній. Ми:
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провели аудит;
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сформували стратегію;
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протягом декількох місяців вдосконалювали рекламні кампанії, утримуючи стабільну ефективність.
Новий етап розпочався після впровадження технічних змін з боку клієнта — зокрема, онлайн-оплати, що дало можливість точніше відстежувати покупки. Ми доповнили це налаштуванням подій і розширенням аналітики, що забезпечило більш коректні дані для оцінки ефективності.
У цьому кейсі детально зупинимося саме на цих змінах і їхньому впливі на зростання показників.
Крок 1. Технічна основа аналітики
Після впровадження онлайн-оплати розробники Mr.Lens реалізували автоматичне перенаправлення на сторінку подяки. Це дало нам змогу фіксувати подію «покупка» одразу за успішною транзакцією — без затримок і втрат даних. У такий спосіб ми отримали чіткий сигнал про завершену конверсію і змогли точно відстежувати макроподії в рекламних кабінетах.
Крім того, ми додали відстеження реєстрації як другорядної конверсії. Це дало змогу:
-
краще зрозуміти шлях користувача до покупки;
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аналізувати проміжні взаємодії;
-
покращити якість аналітики.
В результаті ми отримали контроль над воронкою і змогли точніше коригувати стратегію на кожному її етапі.
Крок 2. Оптимізація Google Ads
Після покращення технічної частини ми зосередилися на тому, щоби підвищити керованість і точність рекламних кампаній у Google Ads.
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Сегментація за ціновими категоріями.
Кампанії Performance Max розділили за вартістю товарів, щоб адаптувати стратегії під різні рівні ROAS і ефективніше розподіляти бюджет. Такий підхід дав змогу не просто оптимізувати витрати, а й посилити вплив реклами саме там, де вона приносить найбільше прибутку.
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Оптимізація джерел даних.
Ми відмовилися від імпорту покупок із Google Analytics і переключилися на пряме відстеження конверсій із сайту в Google Ads. Це значно прискорило передачу даних, покращило їхню точність і дало змогу швидше приймати рішення на основі актуальної інформації.
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Оптимізація рентабельності.
У межах кампаній ми постійно переглядали ефективність конкретних товарів: за потреби зменшували або збільшували їхню присутність у рекламі відповідно до попиту. З допомогою цього підходу ми уникнули неефективних витрат і втримали цільові показники.
Крок 3. Перехід до performance-реклами в Meta Ads
Раніше просування в Meta здійснювалося переважно через SMM-бустинг — регулярну рекламу певних публікацій. Після відмови Mr.Lens від такого формату, ми зосередилися на повноцінних performance-кампаніях, орієнтованих на залучення нових клієнтів і повернення теплих аудиторій.
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Запустили окремі кампанії на холодну аудиторію і Lookalike-сегменти для залучення нових клієнтів. Таким чином ми відійшли від епізодичного просування і почали працювати на стабільний результат.
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Додали ремаркетингові аудиторії та запустили окремі кампанії для тих, хто вже взаємодіяв із сайтом. Це дало змогу охопити теплу аудиторію і повернути користувачів, які були близькими до покупки.
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Оскільки клієнтська база Mr.Lens схильна до повторних покупок, ми сфокусувалися на пропозиціях для програми лояльності. Персоналізовані офери підвищили зацікавленість і зміцнили зв’язок з брендом.
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Результати просування
У жовтні, порівнюючи з вереснем, завдяки ефективній стратегії та оптимізації рекламних кампаній в Google Ads і Meta Ads ми досягли
+20,2% доходу.
Водночас збільшили рекламний бюджет лише на 7,75%.
Розподіл за каналами
Google Ads
-
+6,03% витрат;
-
+8,06% доходу.
Стабільне масштабування з позитивною динамікою прибутку.
Meta Ads
-
+35,56% витрат;
-
+438,95% доходу.
Значний ривок забезпечили performance-кампанії в Meta — зокрема, завдяки роботі з холодною аудиторією, ремаркетингом і персоналізованими оферами.
Що далі
Цей кейс заклав основу для подальшого масштабування перед Чорною п’ятницею і зимовим сезоном, коли конкуренція зростає найбільше.
Далі ми разом із партнером перейшли до наступного етапу: тестування нових креативів і розширення охоплення через додаткові сегменти аудиторії. Кроки, що стали продовженням уже впевненої траєкторії зростання. І це лише початок.
Команда проєкту: Катерина Чефранова, Маргарита Литвинчук, PPC Specialists; Ігор Іванов, Client Project Manager.
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