Як оптимізація Google Ads і Meta Ads принесла Mr.Lens зростання доходу на 20% за місяць

Як оптимізація Google Ads і Meta Ads принесла Mr.Lens зростання доходу на 20% за місяць

Інтернет-магазин Mr.Lens звернувся до нас із класичними проблемами медичної ecommerce: високою конкуренцією, обмеженнями в рекламному контенті й недовірою покупців до онлайн-покупок. Завдання — зменшити вартість конверсії та масштабувати продажі без втрати прибутковості.

За місяць роботи ми збільшили їхній дохід на 20,2%, витративши на рекламу лише на 7,75% більше. Як це вдалося? Розповідаємо в кейсі.

Хто наш партнер

Mr.Lens — провідний інтернет-магазин контактних лінз із широким асортиментом, сертифікованою продукцією і високим рівнем сервісу.

Ціль співпраці

Продаж медичних товарів онлайн вимагає особливого підходу: ринок перенасичений конкурентами, рекламний контент обмежений медичними стандартами, а покупці обережно ставляться до онлайн-замовлень. У цих умовах Mr.Lens зіткнулися з потребою переглянути підхід до просування з ціллю збільшення доходу із PPC-каналів (Google Ads + Meta Ads).

Дії команди

Початковим етапом співпраці стала оптимізація рекламних кампаній. Ми:

провели аудит;

сформували стратегію;

протягом декількох місяців вдосконалювали рекламні кампанії, утримуючи стабільну ефективність.

Новий етап розпочався після впровадження технічних змін з боку клієнта — зокрема, онлайн-оплати, що дало можливість точніше відстежувати покупки. Ми доповнили це налаштуванням подій і розширенням аналітики, що забезпечило більш коректні дані для оцінки ефективності.

У цьому кейсі детально зупинимося саме на цих змінах і їхньому впливі на зростання показників.

Крок 1. Технічна основа аналітики

Після впровадження онлайн-оплати розробники Mr.Lens реалізували автоматичне перенаправлення на сторінку подяки. Це дало нам змогу фіксувати подію «покупка» одразу за успішною транзакцією — без затримок і втрат даних. У такий спосіб ми отримали чіткий сигнал про завершену конверсію і змогли точно відстежувати макроподії в рекламних кабінетах.

Крім того, ми додали відстеження реєстрації як другорядної конверсії. Це дало змогу:

краще зрозуміти шлях користувача до покупки;

аналізувати проміжні взаємодії;

покращити якість аналітики.

В результаті ми отримали контроль над воронкою і змогли точніше коригувати стратегію на кожному її етапі.

Крок 2. Оптимізація Google Ads

Після покращення технічної частини ми зосередилися на тому, щоби підвищити керованість і точність рекламних кампаній у Google Ads.

Сегментація за ціновими категоріями.

Кампанії Performance Max розділили за вартістю товарів, щоб адаптувати стратегії під різні рівні ROAS і ефективніше розподіляти бюджет. Такий підхід дав змогу не просто оптимізувати витрати, а й посилити вплив реклами саме там, де вона приносить найбільше прибутку.

Оптимізація джерел даних.

Ми відмовилися від імпорту покупок із Google Analytics і переключилися на пряме відстеження конверсій із сайту в Google Ads. Це значно прискорило передачу даних, покращило їхню точність і дало змогу швидше приймати рішення на основі актуальної інформації.

Оптимізація рентабельності.

У межах кампаній ми постійно переглядали ефективність конкретних товарів: за потреби зменшували або збільшували їхню присутність у рекламі відповідно до попиту. З допомогою цього підходу ми уникнули неефективних витрат і втримали цільові показники.

Крок 3. Перехід до performance-реклами в Meta Ads

Раніше просування в Meta здійснювалося переважно через SMM-бустинг — регулярну рекламу певних публікацій. Після відмови Mr.Lens від такого формату, ми зосередилися на повноцінних performance-кампаніях, орієнтованих на залучення нових клієнтів і повернення теплих аудиторій.

Запустили окремі кампанії на холодну аудиторію і Lookalike-сегменти для залучення нових клієнтів. Таким чином ми відійшли від епізодичного просування і почали працювати на стабільний результат. Додали ремаркетингові аудиторії та запустили окремі кампанії для тих, хто вже взаємодіяв із сайтом. Це дало змогу охопити теплу аудиторію і повернути користувачів, які були близькими до покупки. Оскільки клієнтська база Mr.Lens схильна до повторних покупок, ми сфокусувалися на пропозиціях для програми лояльності. Персоналізовані офери підвищили зацікавленість і зміцнили зв’язок з брендом.

Дізнайтеся, як вирости на 500% і не просісти за ефективністю — кейс «Беккер» про важливість правильної PPC-стратегії.

Результати просування

У жовтні, порівнюючи з вереснем, завдяки ефективній стратегії та оптимізації рекламних кампаній в Google Ads і Meta Ads ми досягли

+20,2% доходу.

Водночас збільшили рекламний бюджет лише на 7,75%.

Розподіл за каналами

Google Ads

+6,03% витрат;

+8,06% доходу.

Стабільне масштабування з позитивною динамікою прибутку.

Meta Ads

+35,56% витрат;

+438,95% доходу.

Значний ривок забезпечили performance-кампанії в Meta — зокрема, завдяки роботі з холодною аудиторією, ремаркетингом і персоналізованими оферами.

Що далі

Цей кейс заклав основу для подальшого масштабування перед Чорною п’ятницею і зимовим сезоном, коли конкуренція зростає найбільше.

Далі ми разом із партнером перейшли до наступного етапу: тестування нових креативів і розширення охоплення через додаткові сегменти аудиторії. Кроки, що стали продовженням уже впевненої траєкторії зростання. І це лише початок.